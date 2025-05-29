Серия Realme 14 поступила в продажу в России В Realme 14T 5G сочетаются батарея емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт и процессор Dimensity 6300 5G. Об этом CNews сообщили представители Realme. Realme 14 5G — смартфон, осна

Infinix выпустила сверхдешевый смартфон с процессором как в iPhone 14 Pro Max. Видео етров Компания Infinix разработала смартфон Note 50x, ставший первым мире мобильником с процессором MediaTek Dimensity 7300 Ultimate. Это мобильник начального уровня, если судить по его цене, о

В «Ситилинке» появились в продаже смартфоны серии Poco X7 инке» появились в продаже смартфоны серии Poco X7. В основе Poco X7 Pro лежит флагманский процессор Dimensity 8400 Ultra,. Построенный на базе 4-нанометрового техпроцесса TSMC и имеющий дизайн

Серия Realme 13 поступила в продажу в России льно представила новую номерную серию — Realme 13. Модели Realme 13+ 5G и 13 5G получили процессоры MediaTek Dimensity 7300 Energy и MediaTek Dimensity 6300 соответственно, а также быстр

«М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи смартфонов серии Realme 13 никой, объявляет о старте продаж смартфонов Realme 13. Старшая модель Realme 13+ 5G получила чипсет MediaTek Dimensity 7300, основанный на 4 нм техпроцессе. По сравнению с предыдущим процессоро

Infinix запускает игровой смартфон GT 20 Pro ейшего игрового смартфона – GT 20 Pro. Это высокопроизводительное устройство получило 4нм процессор MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, 144-герцовый 6.78” безрамочный AMOLED экран и специальный ч

Infinix запускает смартфон NOTE 40 Pro+ 5G ают 12 Гб оперативной памяти в сочетании с 256 Гб хранилища стандарта UFS 2.2, а также 5G процессор MediaTek Dimensity 7020. Основная 108-мегапиксельная камера c OIS и селфи объектив на 32 Мп о

Oukitel представил серию новых смартфонов 2024 года с чипсетами MediaTek Dimensity и поддержкой 5G Oukitel представил серию новых смартфонов 2024 года с чипсетами MediaTek Dimensity и поддержкой 5G. Цель запуска трех новинок – позволить большему количеству

Realme 11 Pro и 11 Pro+ поступили в продажу в России лятор 5000 мАч с возможностью быстрой зарядки мощностью 67 Вт. В основе обоих устройств — процессор MediaTek Dimensity 7050. Старшая модель серии, Realme 11 Pro+, получила основной модуль Samsu

Infinix запускает новый флагманский смартфон Note 30 VIP 68 Вт и беспроводная быстрая зарядка до 50 Вт, 10-битный 120 Гц AMOLED экран, а также 5G процессор MediaTek Dimensity 8050. Note 30 VIP получил до 21 ГБ оперативной памяти, включая расширение

Выпущен самый мощный в мире смартфон. Он в полтора раза быстрее iPhone 14 Pro Max Китай смог Компания Vivo анонсировала новый флагманский смартфон X90s на передовом процессоре MediaTek Dimensity 9200+. К концу июня 2023 г. это был самый производительный мобильный чип в

Первый складной смартфон Tecno Phantom V Fold представлен в России , обеспечивающей дополнительную устойчивость к падениям и повреждениям. Флагман оснащен процессором MediaTek Dimensity 9000+, а также системой из пяти камер высокой четкости. Об этом CNews сооб

Компания, годами обманывавшая весь мир, создала самый продвинутый процессор на свете. Аналогов нет ни у Apple, ни у Intel дитель процессоров для смартфонов, планшетов, телевизоров и другой техники, создала флагманский CPU Dimensity 9200. В настоящее время у него нет аналогов – единственным конкурентом станет Qualc

Компания, годами обманывавшая весь мир, создала суперпроцессор. У Intel, AMD и Apple аналогов нет MediaTek вырвалась вперед Компания MediaTek создала процессор Dimensity 9000, аналогов которому нет ни у Apple, ни у Intel с AMD, ни у кого-либо еще. Его у