MediaTek Dimensity MediaTek D серия мобильных платформ для смартфонов


СОБЫТИЯ

29.05.2025 Серия Realme 14 поступила в продажу в России

В Realme 14T 5G сочетаются батарея емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт и процессор Dimensity 6300 5G. Об этом CNews сообщили представители Realme. Realme 14 5G — смартфон, осна
27.03.2025 Infinix выпустила сверхдешевый смартфон с процессором как в iPhone 14 Pro Max. Видео

етров Компания Infinix разработала смартфон Note 50x, ставший первым мире мобильником с процессором MediaTek Dimensity 7300 Ultimate. Это мобильник начального уровня, если судить по его цене, о
07.02.2025 В «Ситилинке» появились в продаже смартфоны серии Poco X7

инке» появились в продаже смартфоны серии Poco X7. В основе Poco X7 Pro лежит флагманский процессор Dimensity 8400 Ultra,. Построенный на базе 4-нанометрового техпроцесса TSMC и имеющий дизайн

30.10.2024 Серия Realme 13 поступила в продажу в России

льно представила новую номерную серию — Realme 13. Модели Realme 13+ 5G и 13 5G получили процессоры MediaTek Dimensity 7300 Energy и MediaTek Dimensity 6300 соответственно, а также быстр
29.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи смартфонов серии Realme 13

никой, объявляет о старте продаж смартфонов Realme 13. Старшая модель Realme 13+ 5G получила чипсет MediaTek Dimensity 7300, основанный на 4 нм техпроцессе. По сравнению с предыдущим процессоро
25.06.2024 Infinix запускает игровой смартфон GT 20 Pro

ейшего игрового смартфона – GT 20 Pro. Это высокопроизводительное устройство получило 4нм процессор MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, 144-герцовый 6.78” безрамочный AMOLED экран и специальный ч
18.06.2024 Infinix запускает смартфон NOTE 40 Pro+ 5G

ают 12 Гб оперативной памяти в сочетании с 256 Гб хранилища стандарта UFS 2.2, а также 5G процессор MediaTek Dimensity 7020. Основная 108-мегапиксельная камера c OIS и селфи объектив на 32 Мп о
17.06.2024 Oukitel представил серию новых смартфонов 2024 года с чипсетами MediaTek Dimensity и поддержкой 5G

Oukitel представил серию новых смартфонов 2024 года с чипсетами MediaTek Dimensity и поддержкой 5G. Цель запуска трех новинок – позволить большему количеству
14.07.2023 Realme 11 Pro и 11 Pro+ поступили в продажу в России

лятор 5000 мАч с возможностью быстрой зарядки мощностью 67 Вт. В основе обоих устройств — процессор MediaTek Dimensity 7050. Старшая модель серии, Realme 11 Pro+, получила основной модуль Samsu
07.07.2023 Infinix запускает новый флагманский смартфон Note 30 VIP

68 Вт и беспроводная быстрая зарядка до 50 Вт, 10-битный 120 Гц AMOLED экран, а также 5G процессор MediaTek Dimensity 8050. Note 30 VIP получил до 21 ГБ оперативной памяти, включая расширение

26.06.2023 Выпущен самый мощный в мире смартфон. Он в полтора раза быстрее iPhone 14 Pro Max

Китай смог Компания Vivo анонсировала новый флагманский смартфон X90s на передовом процессоре MediaTek Dimensity 9200+. К концу июня 2023 г. это был самый производительный мобильный чип в
19.04.2023 Первый складной смартфон Tecno Phantom V Fold представлен в России

, обеспечивающей дополнительную устойчивость к падениям и повреждениям. Флагман оснащен процессором MediaTek Dimensity 9000+, а также системой из пяти камер высокой четкости. Об этом CNews сооб
09.11.2022 Компания, годами обманывавшая весь мир, создала самый продвинутый процессор на свете. Аналогов нет ни у Apple, ни у Intel

дитель процессоров для смартфонов, планшетов, телевизоров и другой техники, создала флагманский CPU Dimensity 9200. В настоящее время у него нет аналогов – единственным конкурентом станет Qualc
19.11.2021 Компания, годами обманывавшая весь мир, создала суперпроцессор. У Intel, AMD и Apple аналогов нет

MediaTek вырвалась вперед Компания MediaTek создала процессор Dimensity 9000, аналогов которому нет ни у Apple, ни у Intel с AMD, ни у кого-либо еще. Его у
27.07.2007 "Dimensity: Демон Войны" по-русски

Компания "Акелла" выпустит русскую версию стратегии "Dimensity: Демон Войны" от студии DaggerGames.Дебютная разработка болгарского коллектива DaggerGames Studio состоит из элементов RTS и RPG. Игрок осуществляет командование войском и застройку б

MediaTek Dimensity и организации, системы, технологии, персоны:

MediaTek - Ralink 570 47
Xiaomi 1971 40
Samsung Electronics 10625 32
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 490 32
Apple Inc 12628 29
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 26
BBK OPPO Electronics 430 25
Qualcomm Technologies 1909 25
Transsion Holdings - Tecno Mobile 275 24
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 340 20
Infinix Mobile - Infinix Mobility 179 16
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 821 15
Sony 6634 15
Huawei 4221 14
Google LLC 12255 14
BBK OnePlus 257 13
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 712 13
Transsion Holdings 65 12
Intel Corporation 12541 10
AMD - Advanced Micro Devices 4468 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 8
BBK Electronics Corp 324 8
Ланит - diHouse - Дихаус 238 8
Samsung - Harman - JBL 234 6
BBK vivo iQOO 31 6
Doogee 32 5
Nvidia Corp 3731 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 4
Oukitel 27 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 4
Ulefone Mobile - Ulefone Technology 26 4
OmniVision Technologies - Superpix Micro Technology 48 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1582 3
Lenovo Motorola 3530 3
Yandex - Яндекс 8434 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 3
Leica Camera 267 3
МегаФон 9892 3
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 114 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 22
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 10
TÜV Rheinland Group 163 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 8
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 2
Градиент 94 1
Gucci - Дом моды Гуччи 35 1
Экспофорум - Expoforum - ЭФ-Интернэшнл - Конгрессно-выставочный центр 15 1
Bulgari 5 1
Малахит 21 1
BMW Designworks Group 15 1
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 427 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 1
Альфа-Банк 1868 1
ПСБ - Промсвязьбанк 901 1
UPS 210 1
BMW Group 464 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 225 1
Carl Zeiss AG 304 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 40 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 1
Kickstarter 131 1
Aston Martin 38 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 31
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 86 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 153
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 140
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 103
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 102
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1321 82
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2250 79
5G - пятое поколение мобильной связи 2351 75
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 75
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 73
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2366 66
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6309 64
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 56
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1132 55
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3710 51
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1587 51
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 48
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 43
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 42
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 42
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 754 41
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1970 36
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7663 36
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3126 36
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2462 36
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1964 35
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 35
USB Type-C - USB-C - USB 3 2169 34
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 34
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2654 32
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2986 31
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2384 30
Наушники - Headphones 4299 30
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2454 29
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6173 27
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5153 27
Gen V - кибератаки пятого поколения 1265 25
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 25
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 799 25
OIS - Optical Image Stabilization - Optical Image Stabilizer - Оптическая стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения 371 24
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 24
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 48
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1628 39
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 401 39
Google Android 14679 37
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 510 35
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 435 31
Google Android 14 90 22
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 204 22
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 419 21
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 504 21
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 21
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 287 20
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 832 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 17
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 16
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 15
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 273 14
BBK Realme - серия смартфонов 61 14
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 331 13
Transsion Holdings - Tecno Phantom - серия смартфонов 21 13
Apple iPhone 13 172 12
Google Android 15 59 12
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 510 12
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 133 11
Transsion Holdings - Tecno Camon - серия смартфонов 46 11
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 449 10
BBK Realme UI 57 9
Samsung Galaxy 996 9
Apple iPhone 15 161 8
Apple iPhone 16 170 8
Honor MagicOS 56 8
BBK OPPO Reno - Серия смартфонов 44 8
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 276 8
Transsion Holdings - Tecno Mobile HiOS Android 26 8
Apple iPhone 14 148 7
Infinix Note 32 7
MediaTek Imagiq - Image Signal Processor, ISP 9 7
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 420 7
Google Android 12 - Android Snow Cone 120 7
Xiaomi Poco M - Серия смартфонов 21 7
Frumusanu Andrei - Фрумусану Андрей 3 1
Толпышкин Михаил 12 1
Ковалев Анатолий 16 1
Chen Tony - Чен Тони 3 1
Фрумусан Андрей 3 1
Маслянкин Алексей 8 1
Покровский Иван 132 1
Белов Виктор 58 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 1
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 17 1
Помозов Алексей 69 1
Овечкин Александр 13 1
Larry Page - Ларри Пейдж 195 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 110
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 28
Китай - Тайвань 4136 21
Индия - Bharat 5697 17
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 13
Европа 24634 11
Южная Корея - Республика 6858 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 4
Африка - Африканский регион 3570 3
Индийский океан 161 2
Германия - Федеративная Республика 12936 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 2
Сингапур - Республика 1906 2
Америка Южная 868 2
Солнечная система - Solar system 2545 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1392 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1012 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 750 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 250 1
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 341 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 1
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 467 1
Швейцария - Альпы - Альпийские горы - Schweizer Alpen - Маттерхорн - Брейтгорн 46 1
Швеция - Стокгольм 404 1
Франция - Французская Республика 7975 1
Япония 13547 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Ирландия - Республика 1025 1
Украина 7793 1
США - Аризона 538 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 901 1
Болгария - Республика 785 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 1
Великобритания - Лондон 2407 1
Армения - Республика 2368 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 46
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 17
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 676 16
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 15
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 247 10
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1238 10
Видеокамера - Видеосъёмка 705 9
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 803 8
Кремний - Silicium - химический элемент 1686 7
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3774 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 4
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 775 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 3
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 308 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1930 3
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 410 3
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 490 3
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 2
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 552 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1825 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 2
Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 102 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1720 2
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 759 2
Металлы - Серебро - Silver 796 2
Металлы - Золото - Gold 1202 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 2
GizmoChina 152 10
GizChina - Издание 81 4
GSM Arena 76 4
AnandTech 73 3
ITHome 40 3
WCCFTech - Издание 87 3
DigiTimes - Издание 1326 2
The Verge - Издание 591 2
Tom’s Hardware 516 2
ComputerBase 12 1
PCWorld - PC World 46 1
Boy Genius Report - BGR 50 1
Digital Chat Station 9 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
Engadget - Блог о технологиях 424 1
OnLeaks 19 1
Liliputing 71 1
DxOMark - Издание 36 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 1
MacRumors 143 1
PhoneArena 74 1
Ведомости 1233 1
Counterpoint Research 97 5
TrendForce 136 2
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 56 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
Columbia University - Колумбийский университет 158 1
NTUST - National Taiwan University of Science and Technology - Taiwan Tech - Национальный Тайваньский университет науки и техники 5 1
NTU - National Taiwan University - Национальный университет Тайваня 21 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
Samsung Unpacked 33 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 1
