|29.05.2025
|
Серия Realme 14 поступила в продажу в России
В Realme 14T 5G сочетаются батарея емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт и процессор Dimensity 6300 5G. Об этом CNews сообщили представители Realme. Realme 14 5G — смартфон, осна
|27.03.2025
|
Infinix выпустила сверхдешевый смартфон с процессором как в iPhone 14 Pro Max. Видео
етров Компания Infinix разработала смартфон Note 50x, ставший первым мире мобильником с процессором MediaTek Dimensity 7300 Ultimate. Это мобильник начального уровня, если судить по его цене, о
|07.02.2025
|
В «Ситилинке» появились в продаже смартфоны серии Poco X7
инке» появились в продаже смартфоны серии Poco X7. В основе Poco X7 Pro лежит флагманский процессор Dimensity 8400 Ultra,. Построенный на базе 4-нанометрового техпроцесса TSMC и имеющий дизайн
|30.10.2024
|
Серия Realme 13 поступила в продажу в России
льно представила новую номерную серию — Realme 13. Модели Realme 13+ 5G и 13 5G получили процессоры MediaTek Dimensity 7300 Energy и MediaTek Dimensity 6300 соответственно, а также быстр
|29.10.2024
|
«М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи смартфонов серии Realme 13
никой, объявляет о старте продаж смартфонов Realme 13. Старшая модель Realme 13+ 5G получила чипсет MediaTek Dimensity 7300, основанный на 4 нм техпроцессе. По сравнению с предыдущим процессоро
|25.06.2024
|
Infinix запускает игровой смартфон GT 20 Pro
ейшего игрового смартфона – GT 20 Pro. Это высокопроизводительное устройство получило 4нм процессор MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, 144-герцовый 6.78” безрамочный AMOLED экран и специальный ч
|18.06.2024
|
Infinix запускает смартфон NOTE 40 Pro+ 5G
ают 12 Гб оперативной памяти в сочетании с 256 Гб хранилища стандарта UFS 2.2, а также 5G процессор MediaTek Dimensity 7020. Основная 108-мегапиксельная камера c OIS и селфи объектив на 32 Мп о
|17.06.2024
|
Oukitel представил серию новых смартфонов 2024 года с чипсетами MediaTek Dimensity и поддержкой 5G
Oukitel представил серию новых смартфонов 2024 года с чипсетами MediaTek Dimensity и поддержкой 5G. Цель запуска трех новинок – позволить большему количеству
|14.07.2023
|
Realme 11 Pro и 11 Pro+ поступили в продажу в России
лятор 5000 мАч с возможностью быстрой зарядки мощностью 67 Вт. В основе обоих устройств — процессор MediaTek Dimensity 7050. Старшая модель серии, Realme 11 Pro+, получила основной модуль Samsu
|07.07.2023
|
Infinix запускает новый флагманский смартфон Note 30 VIP
68 Вт и беспроводная быстрая зарядка до 50 Вт, 10-битный 120 Гц AMOLED экран, а также 5G процессор MediaTek Dimensity 8050. Note 30 VIP получил до 21 ГБ оперативной памяти, включая расширение
|26.06.2023
|
Выпущен самый мощный в мире смартфон. Он в полтора раза быстрее iPhone 14 Pro Max
Китай смог Компания Vivo анонсировала новый флагманский смартфон X90s на передовом процессоре MediaTek Dimensity 9200+. К концу июня 2023 г. это был самый производительный мобильный чип в
|19.04.2023
|
Первый складной смартфон Tecno Phantom V Fold представлен в России
, обеспечивающей дополнительную устойчивость к падениям и повреждениям. Флагман оснащен процессором MediaTek Dimensity 9000+, а также системой из пяти камер высокой четкости. Об этом CNews сооб
|09.11.2022
|
Компания, годами обманывавшая весь мир, создала самый продвинутый процессор на свете. Аналогов нет ни у Apple, ни у Intel
дитель процессоров для смартфонов, планшетов, телевизоров и другой техники, создала флагманский CPU Dimensity 9200. В настоящее время у него нет аналогов – единственным конкурентом станет Qualc
|19.11.2021
|
Компания, годами обманывавшая весь мир, создала суперпроцессор. У Intel, AMD и Apple аналогов нет
MediaTek вырвалась вперед Компания MediaTek создала процессор Dimensity 9000, аналогов которому нет ни у Apple, ни у Intel с AMD, ни у кого-либо еще. Его у
|27.07.2007
|
"Dimensity: Демон Войны" по-русски
Компания "Акелла" выпустит русскую версию стратегии "Dimensity: Демон Войны" от студии DaggerGames.Дебютная разработка болгарского коллектива DaggerGames Studio состоит из элементов RTS и RPG. Игрок осуществляет командование войском и застройку б
