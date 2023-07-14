Realme 11 Pro и 11 Pro+ поступили в продажу в России

Компания Realme объявляет о старте продаж новой серии смартфонов Realme 11 Pro в России. В линейку вошли модели 11 Pro и 11 Pro+, которые получили флагманский изогнутый экран с частотой 120 Гц и корпус из экокожи с дизайном от бывшего дизайнера GUCCI, аксессуаров Chanel и Bulgari Маттео Менотто. Кроме того, старшая модель Realme 11 Pro+ оснащена камерой 200 МП с оптической стабилизацией и первой в мире функцией SuperZoom на базе сенсора Samsung ISOCELL HP3, а также быстрой зарядкой мощностью 100 Вт и емким аккумулятором 5000 мАч. Смартфон 11 Pro в свою очередь получил камеру 100 МП с оптической стабилизацией и функцией ProLight и аккумулятор 5000 мАч с возможностью быстрой зарядки мощностью 67 Вт. В основе обоих устройств — процессор MediaTek Dimensity 7050.

Старшая модель серии, Realme 11 Pro+, получила основной модуль Samsung ISOCELL HP3 со сверхвысоким разрешением 200 МП, оптической стабилизацией изображения и функцией 4-кратного SuperZoom. Размер сенсора составляет 1/1,4”, а апертура — f/1,69, поэтому даже кадры, снятые в условиях низкой освещенности, будут выглядеть яркими и качественными. Создавать эффектные фото даже при слабом освещении поможет технология биннинга Tetra2pixel. При ярком свете можно использовать режим 200 МП с размером пикселя 0,56 мкм, если освещение слабое — режим 50 МП, при котором четыре пикселя объединяются в один размером 1,12 мкм, а при съемке в темноте оптимальным будет режим 12,5 МП с объединением 16 пикселей в один размером 2,24 мкм.

Realme 11 Pro и 11 Pro+ поступили в продажу в России

Для того, чтобы запечатлеть объекты, которые находятся вдали, смартфон Realme 11 Pro+ оснащен режимом SuperZoom, при котором в одном объективе применяются три фокусных расстояния. Благодаря этому объект можно приблизить в два и в четыре раза, не снижая качество фото: и снимки, сделанные на расстоянии, получаются такими же качественными, как и снятые без зума. А новая функция AutoZoom в модели 11 Pro делает создание фото еще проще и приятнее: достаточно одного нажатия кнопки, чтобы смартфон распознал выделенную область и интеллектуально приблизил ее, выбрав оптимальный вариант обрезки.

Камеру смартфонов обеих моделей дополняют интеллектуальные алгоритмы обработки изображений. В зависимости от своих потребностей, владелец смартфона может выбрать подходящий: например, астрономический режим позволяет снимать фото звездного неба даже без штатива, а для уличной съемки будет полезен обновленный режим «Улица 4.0» с 22 уникальными фильтрами и автоматическим режимом для работы с длинной выдержкой. Обновленная функция оптической стабилизации позволяет снимать плавное экшн-видео: защита от встряски по всем четырем осям стала на 180% выше по сравнению с предыдущим поколением

Модель Realme 11 Pro также получила камеру высокого разрешения 100 МП с оптической стабилизацией изображения и функцией ProLight. Она объединяет три основные составляющие, которые в комплексе обеспечивают отличное качество изображения. Двойная система стабилизации OIS + EIS позволяет максимально компенсировать колебания камеры во время экспозиции, чтобы снимки были четкими даже при использовании долгой выдержки. Большой размер сенсора захватывает максимальное количество света. А система интеллектуального шумоподавления эффективно избавляется от шумов на фото, снятых при низком освещении.

Серия Realme 11 Pro оснащена чипом MediaTek Dimensity 7050 на базе 6-нм техпроцесса. Центральный процессор смартфона состоит из восьми ядер, два из которых — производительные ARM Cortex-A78 с максимальной тактовой частотой 2,6 ГГц, а шесть — энергоэффективные ARM Cortex-A55 с максимальной тактовой частотой 2,0 ГГц. За эффектную картинку в видеоиграх отвечает графический процессор Mali-G68.

Для быстрой работы приложений и плавного гейминга Realme 11 Pro+ также получил до 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. При необходимости объем оперативной памяти можно увеличить еще на 12 ГБ, преобразовав постоянную память в виртуальную оперативную с помощью обновленной технологии DRAM (Dynamic RAM Expansion Technology).

Серия Realme 11 Pro оснащена AMOLED дисплеем диагональю 6,7 дюйма c частотой обновления 120 Гц. Его полезная площадь составляет 93,65% благодаря сверхтонкой рамке: 2,33 мм снизу, 1,81 мм сверху и 1,41 мм по бокам устройства. Контрастность дисплея смартфонов серии Realme 11 Pro составляет 5000000:1, а цветовой охват соответствует 100% по стандарту DCI-P3. Разрешение экрана – 2412x1080 пикселей, общее количество цветов – более 1 млрд.

Разработанный инженерами Realme алгоритм защиты от случайных прикосновений X-touch увеличивает зону защиты на 20% по сравнению с предыдущим поколением, чтобы использование смартфона было еще комфортнее. Технология распознает до 11 вариантов прикосновения, минимизируя вероятность случайного клика.

Пиковая яркость экрана – 950 нит, имеет 20 тыс. уровней автоматической настройки. А чтобы глаза владельца смартфона не уставали, дисплей не мерцает: он получил ШИМ-подсветку со сверхвысокой частотой 2160 Гц. Безопасность смартфона для зрения подтверждена сертификацией от престижной немецкой лаборатории TUV Rheinland. Также смартфон получил сертификат о минимальном количестве вредного синего света.

В комплекте с Realme 11 Pro+ поставляется зарядное устройство SUPERVOOC мощностью 100 Вт. Устройство полностью заряжается с 0 до 100% за 26 минут.

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Емкий аккумулятор 5000 мАч, которым оснащены оба устройства серии Realme 11 Pro, состоит из двух ячеек по 2500 мАч каждая. Таким образом энергия заряда разделяется на два потока, что снижает выделение тепла при сохранении высокой эффективности. В режиме звонков смартфон способен работать без подзарядки 29,09 часов, при использовании мессенджеров — 21,46 часов, а при воспроизведении музыки — 23,36 часов.

Мощность зарядного блока Realme 11 Pro составляет 67 Вт, что позволяет смартфону крайне быстро восполнять заряд.

Смартфоны серии Realme 11 Pro уже в продаже в России. Realme 11 Pro+ в бежевом, зеленом и черном цветах, а Realme 11 Pro в бежевом и черном цветах доступны в следующих конфигурациях:

• Realme 11 Pro (8+128 ГБ) от 29 999 руб;

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• Realme 11 Pro (8+256 ГБ) от 32 999 руб;

• Realme 11 Pro+ (8+256 ГБ) от 35 999 руб;

• Realme 11 Pro+ (12+512 ГБ) от 39 999 руб.

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Realme — глобальный технологичный бренд, который специализируется на производстве смартфонов и умных устройств. Компания была основана в 2018 г. Сейчас бренд представлен на более чем 60 рынках, таких как Китай, Индия, Россия, страны Юго-Восточной Азии, Европы и Африки.