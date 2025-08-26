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EIS Electronic Image Stabilization Программная электронная стабилизация изображений

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


26.08.2025 «Инлайн Груп» усиливает направление ИТ-мониторинга и управления ИТ российской аналитической AIOps-платформой Artimate 1
08.07.2025 OnePlus выпустила дешевый смартфон с огромной батареей и внушительной памятью. Видео 1
01.07.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа смартфонов серии Honor 400 1
01.07.2025 В России открыт предзаказ на смартфоны серии Honor 400 с флагманской камерой и интеллектуальной обработкой фото 1
23.05.2025 Honor анонсировал серию смартфонов Honor 400 и 400 Pro с ИИ‑камерой 200 МП и новыми технологиями обработки изображений 1
17.04.2025 Смартфон Redmi Note 14S появился в продаже в «Ситилинке» 2
03.03.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи серии Xiaomi 15 1
23.12.2024 Обзор смартфона VERTU METAVERTU 2: первый тест в России 1
02.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи складных смартфонов Tecno Phantom Fold 2 и Tecno Phantom Flip 2 1
08.07.2024 Как выбрать смартфон с хорошей камерой в 2024 году: за какие функции нужно платить 1
13.06.2024 В «Ситилинке» стартовали продажи смартфонов Poco F6 Pro и F6 1
15.04.2024 Обзор смартфона HUAWEI nova 12s: стильный и функциональный 1
28.02.2024 6 причин, почему экшн-камера лучше смартфона в 2024 году 1
22.01.2024 Валерий Ковальский, разработчик, — об инновациях в мире мобильных технологий 1
31.10.2023 Новинка Vivo T2 c 66 Вт быстрой зарядкой FlashCharge в России по сниженной цене 1
11.10.2023 Vivo официально представила новую серию смартфонов V29 в России 1
27.09.2023 Старт продаж новой серии смартфонов Xiaomi 13T 1
21.09.2023 Infinix запускает в России смартфон для влогов 1
14.07.2023 Realme 11 Pro и 11 Pro+ поступили в продажу в России 1
09.02.2023 diHouse представляет экшн-камеры AKASO 1
01.11.2022 Infinix ZERO 20 с 60 МП фронтальной камерой с OIS представлена на российском рынке 2
27.09.2022 Vivo представила смартфоны серии V25 в России 1
05.08.2022 Hanwha Techwin представила три биспектральных камеры с искусственным интеллектом 1
01.03.2022 Старт продаж смартфонов Vivo V23 и V23e в России 1
15.02.2022 Смартфон-хамелеон Vivo V23 5G выходит на рынок России 1
17.01.2022 Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM 1
07.12.2021 Hanwha-Techwin – новые камеры Wisenet серии X с искусственным интеллектом на чипсете Wisenet 7 1
17.11.2021 Экшен-камера Digma DiCam 890 для любителей экстремальных развлечений 1
13.07.2021 Рассекречен облик будущих iPhone 13. В чем их новизна 1
11.01.2021 Обзор Zero 8: флагман от нового бренда Infinix 1
27.11.2020 Сам себе режиссер: на какие камеры можно снимать для Netflix 1
01.10.2020 Motorola начала продажи флагманского смартфона motorola edge + в России. Цена 1
21.09.2020 Axis Communications выпустила специальные камеры для видеонаблюдения на борту транспортных средств 1
06.08.2020 У кого больше: лучшие смартфоны с камерами 64 Мп и 108 Мп 1
11.06.2020 Смартфон Oppo A91 с FHD+ AMOLED-дисплеем представлен в России. Цена. Фото 1
11.02.2020 Лучшие камеры с углом съемки 360°: выбор ZOOM 1
04.12.2019 realme представила флагманский смартфон X2 Pro в России. Цена 1
07.11.2019 Обзор realme XT: первый в мире смартфон с 64 Мп камерой 1

Публикаций - 125, упоминаний - 128

EIS и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11046 22
Canon 1438 22
Sony 6732 22
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 17
Nikon 646 12
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 9
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1827 8
Apple Inc 13123 8
Leica Camera 282 8
Casio 338 7
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 388 6
Olympus 475 6
Google LLC 12661 6
Qualcomm Technologies 1970 5
Xiaomi 2218 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5803 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 926 4
Microsoft Corporation 25753 4
LG Electronics 3732 4
Fujitsu 2105 4
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 583 4
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 4
Eastman Kodak - Кодак 509 4
Huawei 4656 3
BBK OPPO Electronics 481 3
Lenovo Motorola 3563 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 3
Hanwha Techwin - Samsung Techwin - Hanwha Vision 36 3
Infinix Mobile - Infinix Mobility 217 3
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 2
Leica Summilux 16 2
X Corp - Twitter 2936 2
Восход ФГБУ НИИ 721 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15691 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2171 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Konica Minolta 423 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1094 2
MediaTek - Ralink 592 2
HTC Corporation 1512 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2936 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Carl Zeiss AG 307 5
TÜV Rheinland Group 179 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1893 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 2
Bayer AG - Байер 85 2
Россети Ленэнерго 1698 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Крокус Сити Молл 16 1
Bulgari 5 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 58 1
Связной ГК 1400 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1291 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 527 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2414 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Возрождение - Коммерческий банк 358 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
Совкомбанк Совесть 278 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Lockheed Martin 777 1
Porsche Design GmbH 23 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5955 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5634 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1518 25
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 104 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11506 68
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10658 64
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26705 57
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13221 54
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22516 54
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2486 50
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4893 50
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2009 48
Фотокамеры - Объектив - Lens 1427 41
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6455 38
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14747 37
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6261 37
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2861 33
OIS - Optical Image Stabilization - Optical Image Stabilizer - Оптическая стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения 386 33
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 794 29
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6608 29
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 29
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7882 28
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 26
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3929 26
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10287 26
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2329 24
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22302 24
Карты памяти - Запоминающее устройство 2312 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13456 23
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1403 23
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 474 22
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2513 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28203 21
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1802 21
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 811 20
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6395 19
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9892 18
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10577 18
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 17
RAW - Формат цифровых файлов изображения 604 17
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1620 16
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2400 16
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3427 15
Контрастность 3033 15
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2178 19
Google Android 15221 17
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 735 14
Canon DIGIC - серия процессоров 199 14
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5244 13
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 12
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 11
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 10
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1213 9
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 8
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 8
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 7
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7606 7
Sony BIONZ - процессор обработки изображений 62 6
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 6
Canon Digital IXUS 86 6
Casio Exilim 108 6
Microsoft Windows 16863 6
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 432 6
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 6
BBK vivo FlashCharge 25 5
Apple iOS 8565 5
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 5
Apple iPhone 5 783 5
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 5
Leica DC Vario-Elmarit - Leica DC Vario-Elmar - Leica DC Vario-Summicron - Leica Summarit 56 4
Panasonic Mega O.I.S - Panasonic Mega Optical Image Stabilization - оптический стабилизатор 44 4
Google YouTube - Видеохостинг 2997 4
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 4
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 572 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2971 4
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 312 4
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 424 4
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 4
Honor SuperCharge 190 4
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 206 4
Fujifilm FinePix 107 3
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 3
Газаров Артур 77 4
Губин Александр 3 1
Маев Ярослав 1 1
Принцевская Людмила 34 1
Овсянников Денис 23 1
Никитин Николай 24 1
Тихановский Константин 5 1
Дедевич Алексей 1 1
Frännlid Erik - Френнлид Эрик 6 1
Кошкин Дмитрий 5 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
Гуцериев Михаил 114 1
Yu Richard - Ю Ричард 22 1
Виноградов Александр 65 1
Кожевников Алексей 66 1
Преображенский Евгений 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 165658 35
Солнце - звезда Солнечной системы 5480 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54674 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19071 10
Япония 13790 10
Европа 24943 8
Южная Корея - Республика 7042 7
Германия - Федеративная Республика 13197 6
Земля - планета Солнечной системы 10853 4
Индия - Bharat 5862 3
Африка - Африканский регион 3638 3
Солнечная система - Solar system 2568 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13805 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3654 2
Франция - Французская Республика 8166 2
Китай - Тайвань 4239 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14800 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1937 2
Испания - Каталония - Барселона 752 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1217 2
Китай - Пекин - Beijing 1094 2
Китай - Гуандун - Дунгуань 13 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 1
Китай - Цзянсу - Нанкин - Наньцзин 38 1
Китай - Шэньси - Сиань 42 1
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 1
Созвездие Малая Медведица - Ursa Minor - Полярная звезда 36 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4195 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47506 1
Швеция - Королевство 3777 1
Финляндия - Финляндская Республика 3694 1
Сингапур - Республика 1952 1
Америка Южная 884 1
Канада 5074 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1092 1
Ближний Восток 3150 1
Великобритания - Лондон 2430 1
Испания - Королевство 3831 1
Япония - Токио 1020 1
Видеокамера - Видеосъёмка 717 25
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5489 18
Ergonomics - Эргономика 1750 13
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 317 13
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7477 11
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1512 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27209 8
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 262 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6729 7
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 731 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21570 6
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2003 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6152 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11675 4
Физика - Physics - область естествознания 2935 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8812 4
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3092 3
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Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1746 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2023 2
CNews - ZOOM.CNews 1865 11
Electronista 166 2
Engadget - Блог о технологиях 429 2
GizmoChina 170 1
Silicon 493 1
ScienceDaily 399 1
Hot Hardware - HotHardware 29 1
FT - Financial Times 1291 1
MacRumors 148 1
PhoneArena 75 1
DxOMark - Издание 36 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 2
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 2
Photokina 60 1
День молодёжи - 27 июня 1080 1
CeBIT 614 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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