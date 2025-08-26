Разделы

«Инлайн Груп» усиливает направление ИТ-мониторинга и управления ИТ российской аналитической AIOps-платформой Artimate

«Инлайн Груп» и компания «Пруфтек ИТ», разработчик AIOps-решения Artimate, подписали партнерское соглашение, расширяющее возможности корпоративных заказчиков в области ИТ-мониторинга и автоматизации управления ИТ-инфраструктурой.

В рамках сотрудничества «Инлайн Груп» займется внедрением и технической поддержкой AIOps-платформы Artimate в проектах, направленных на повышение устойчивости ИТ-среды заказчиков благодаря интеллектуальному анализу событий ИТ-мониторинга.

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»
«Партнерство с “Инлайн Груп” открывает для нас новые возможности масштабирования и внедрения платформы Artimate. Объединяя наши технологические компетенции с интеграционной экспертизой партнера, мы помогаем заказчикам эффективнее управлять событиями ИТ-мониторинга и быстрее реагировать на инциденты», — сказал Дмитрий Кошкин, директор по развитию Artimate.

«Статус партнера “Пруфтек ИТ” подтверждает наши успехи в области продвижения технологий Observability, AIOps и EventIntelligenceSolutions (EIS), — сказал событие технический директор “Инлайн Груп” Константин Тихановский. — Использование аналитической AIOps-платформы Artimate позволит предложить крупным заказчикам активно развивающиеся отечественные ИТ-решения для повышения эффективности бизнеса и обеспечения технологического суверенитета».

