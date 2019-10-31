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Inline Group
Инлайн Груп


31.10.2019 Банки стали экономнее: рост поставок ИТ в финсектор замедлился 1
03.10.2019 Выручка от реализации инфраструктурных ИТ-проектов снова снизилась 2
11.03.2019 В МГИМО построена гиперконвергентная инфраструктура на основе Cisco HyperFlex 2
26.11.2018 CNews Forum 2018 установил новый рекорд посещаемости. Фото 1
18.11.2018 Быть или не быть цифровой трансформации в России 2
06.11.2018 ИТ-компании: Главные докладчики CNews FORUM 2018 2
02.11.2018 Торговля: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
25.10.2018 Банки: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
19.10.2018 Фарминдустрия: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
12.10.2018 Госсектор: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
09.10.2018 Информационная безопасность: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
19.04.2018 Рост рынка ИТ в ритейле достиг показателей 2014 г. 1
07.09.2017 «Инлайн Груп» и Fortinet защитили веб-сервисы ТМК 1
01.09.2017 Проблемы ГИС ТЭК не кончаются. РЭА Минэнерго не может вернуть 47 млн за нерабочую СХД 1
21.08.2017 «Компьюлинк» победил «Инлайн груп» и «Ай-теко» в секретном мегатендере «Транснефти» 1
08.12.2016 Российский рынок ИТ-услуг стагнирует, но это ненадолго 1
27.10.2016 Поставщики ИТ в финсектор поставили рекорд по сокращению выручки 1
01.08.2016 АВВ поставила систему поддержки эксплуатации eSOMS для Нововоронежской АЭС 1
12.04.2016 «Инлайн Груп» внедрила ERP-систему SAP в Nobel Oil Services 2
29.10.2015 ЦОД для тюрем и лагерей с проблемами закупает оборудование на 120 млн 1
04.09.2015 Nobel Oil Services внедрит на своих предприятиях единую систему управления на базе решений SAP 1
23.07.2014 «Сургутнефтегаз»: Какой должна быть сеть в крупной корпорации 1
24.03.2014 «ЛайтНэт Комплекс» поставит компьютерное и периферийное оборудование для «Банка Москвы» 1
20.03.2014 Смоленская АЭС стала пилотом в информатизации атомного ТЭК 1
04.03.2014 «Инлайн Груп» автоматизировала ИТ-службу «Северского трубного завода» 5
26.02.2014 «Инлайн Груп» открыла тестовую лабораторию на базе HP Integrity NonStop NS2200 2
09.09.2013 Мишень CNews: Лидеры ИТ-менеджмента 1
05.09.2013 SAP представил в России ERP-систему для малых компаний 1
19.08.2013 «Инлайн Груп» модернизировала в ТМК систему управления ИТ-инфраструктурой 3
13.06.2013 Алексей Ромашкин: Клиенты всегда требуют «костюм на заказ» 4
11.06.2013 «Инлайн Груп» внедрила систему учета гарантийных запчастей для «Фольксваген Груп Рус» 3
23.04.2013 «Инлайн Груп» получила специализацию НР Cloud Builder SoftwareS pecialist 3
08.04.2013 «Инлайн Груп» построила систему управления мобильными устройствами для «Внешэкономбанка» 1
22.02.2013 ИТ-инновации для бизнеса: Сургутнефтегаз внедряет решения in-memory 1
22.01.2013 Крупнейший ИТ-проект десятилетия в "Альфа-Банке" 1
12.05.2012 Образовательное «облако» Северо-Восточного федерального университета запущено в эксплуатацию 3
02.04.2012 Пример построения системы мониторинга ИТ-инфраструктуры и бизнес-систем 4
24.03.2012 Банковский сектор-2012: конкуренция с ритейлом и соцсетями 1
22.03.2012 «Инлайн Груп», РСК и Intel строят образовательное «облако» для Северо-Восточного федерального университета 4
11.03.2012 ИКТ в банках: глобальное обновление 1

Публикаций - 60, упоминаний - 139

Inline Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 8
Сбербанк Технологии - СберТех 203 8
SAP SE 3218 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
IBM 3554 5
Ланит ГК 1160 4
Компьюлинк ГК - Compulink 214 4
Крок 1221 4
Инфосистемы Джет 675 3
Microsoft Corporation 11143 3
iTeco - Ай-Теко 720 3
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 34 2
Амтел-Сервис 34 2
Ланит - Норбит - Norbit 203 2
3770 2
AMT Group - АМТ-Груп 168 2
Астерос - Asteros 531 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 2
АйТи 752 2
Softline - Софтлайн 1475 2
Itransition - Итранзишн 7 1
OpenText 160 1
SoftwareONE Group 97 1
РДТЕХ 159 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
Ростелеком Связьинвест 704 1
IBM Европа 7 1
Saprun - Сапран групп 38 1
НАГ - NAG 8 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
СТК Развитие 9 1
Код Безопасности 365 1
SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 19 1
Nvidia Corp 2036 1
НВБС - ранее Энвижн Бизнес Солюшенс 5 1
Галэкс НТЦ - Galex 26 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 1
ИССБ - Информационные системы связи и безопасности 2 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 7
Procter&Gamble - P&G 94 6
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 6
UBS AG 119 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
МКБ - Московский кредитный банк 268 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 2
Транснефть 159 2
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Держава АКБ 15 1
Смоленская АЭС - Атомная электростанция 12 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 43 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Альфа-Банк 1127 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 7
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 3
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Тонкий клиент - Thin client 107 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
ИТ-аутсорсинг 671 1
CCaaS - Contact Center as a Service - Контакт-центр как услуга - Контакт-центр из облака - Облачный контактный центр 7 1
Network Edge - Защита сетевой периферии - Защита сетевой инфраструктуры 4 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Оцифровка - Digitization 49 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
HP AppSystem 3 1
Cisco HyperFlex Systems - HCI 23 1
Cisco 10GBASE-SR SFP 2 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 42 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 26 1
SAP Business One - SAP B1 59 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 84 1
Microsoft Windows 854 1
Symbian OS 781 1
Google Android 10751 1
VK - Mail.ru Одноклассники 860 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Apple iOS 5742 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
Nvidia GeForce GTX 2079 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
Microsoft SQL Server 798 1
Aladdin JaCarta 147 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
Directum Ario 14 1
Schneider Electric EcoStruxure 37 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 61 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
Попов Андрей 72 8
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 6
Ушацкий Андрей 100 6
Айвазов Армен 449 6
Нестеров Алексей 79 2
Соловьев Алексей 60 2
Малышев Алексей 7 1
Суворов Олег 8 1
Терещенко Николай 2 1
Николашин Павел 3 1
Домуховский Николай 3 1
Пастухов Михаил 1 1
Нестеров Андрей 17 1
Скворцов Сергей 8 1
Самородов Александр 10 1
Белов Александр 69 1
Заржецкий Александр 30 1
Прозоров Денис 5 1
Сахаров Александр 30 1
Гавренков Сергей 9 1
Ювчица Сергей 1 1
Флоринский Алексей 3 1
Коновалов Борис 9 1
Сычев Вадим 2 1
Танцоров Вячеслав 2 1
Бакаев Булат 2 1
Никитин Валерий 15 1
Горянский Павел 15 1
Исаев Дмитрий 11 1
Кругляков Станислав 3 1
Савин Алексей 1 1
Абольник Алексей 1 1
Прозоровский Василий 40 1
Чукарин Алексей 56 1
Натрусов Артем 121 1
Клепиков Алексей 77 1
Сергеев Сергей 63 1
Аитов Тимур 47 1
Лигачев Глеб 60 1
Онищенко Владислав 41 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 6
Восточная Европа 1688 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 2
Земля - планета Солнечной системы 880 1
Россия - Белгородская область 370 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Украина 3389 1
Европа 3781 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
CNews Analytics 1991 8
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 8
CNews AWARDS 292 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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