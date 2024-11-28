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Inline Group Инлайн Груп
АО «Инлайн Груп» —российская ИТ-компания, основанная в 2000 году и работающая на российском рынке системной интеграции и ИТ-консалтинга. Предоставляет ИТ-решения российским компаниям, специализируясь на реализации масштабных консалтинговых и инфраструктурных проектов в государственном секторе, кредитно-финансовых организациях, телекоммуникационных и добывающих компаниях, на объектах транспорта и в образовательных учреждениях.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 52 дела, на cумму 465 878 354 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|28.11.2024
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Алексей Ромашкин, «Инлайн Груп»: Нет никакого импортозамещения в том, чтобы перейти с американского софта на азиатский
ые возможности для получения прибыли и обеспечения устойчивости их деятельности. Алексей Ромашкин, «Инлайн Груп»: Мы зарабатываем на том, что даем заказчикам новые возможности для получения при
|07.03.2024
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«Газпромнефть-Снабжение» и «Инлайн Груп» тестируют нейросети для контроля качества деталей и оборудования
«Газпромнефть-Снабжение» и российская ИТ-компания «Инлайн Груп» успешно протестировали нейронные сети для проведения входного контроля материально-технических ресурсов (МТР). Искусственный интеллект, сопоставляя внедряемые в производство оборуд
|25.01.2024
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«Инлайн Груп» и разработчик платформы мониторинга и автоматизации Monq подписали партнёрское соглашение
«Инлайн Груп» расширяет продуктовый портфель продуктами российских вендоров. Компания подписала партнёрское соглашение с Monq Digital Lab — российским разработчиком и вендором платформы зонтично
|27.02.2023
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«Dатару» и «Инлайн груп» заключили партнерское соглашение
Отечественный ИТ-производитель «Dатару» и «Инлайн груп», участник российского рынка системной интеграции и ИТ-консалтинга, заключили партнерское соглашение. В результате сотрудничества «Инлайн груп» предложит заказчикам решения н
|16.08.2022
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«Инлайн груп» и Luxms подписали соглашение о партнерстве
Российская ГК Luxms и системный интегратор «Инлайн груп» подписали соглашение о партнерстве. Решения на платформе Luxms BI будут использоваться в крупных инфраструктурных проектах, а также в составе услуг по сохранению работоспособности
|20.12.2021
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«Билайн бизнес» совместно с командой «ИКСАР» впервые в России протестировал промышленные AR-очки c 5G
«Билайн бизнес» (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») совместно с АО «Инлайн Груп» испытали работу программного обеспечения «ИКСАР» на первых в России промышленных
|09.12.2021
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Новая модель «умных очков» RealWear для промышленности доступна для заказа в России
«Инлайн груп», официальный представитель RealWear в России, начинает прием заказов на новую мо
|08.11.2021
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Huawei и «Инлайн груп» договорились о продвижении ЦОД в ключевые отрасли российской экономики
На прошедшей конференции Huawei Digital Community генеральный директор «Инлайн груп» Алексей Ромашкин и генеральный директор Huawei Enterprise в регионе Евразия Сяо Хайцзюнь (Xiao Haijun) подписали соглашение о расширении сотрудничества. Партнеры договорились о сов
|07.09.2017
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«Инлайн Груп» и Fortinet защитили веб-сервисы ТМК
«Инлайн Груп» и Fortinet завершили первый этап проекта по защите веб-приложений крупнейшего российского производителя стальных труб, Трубной металлургической компании (ТМК), впервые внедрив в Ро
|21.08.2017
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«Компьюлинк» победил «Инлайн груп» и «Ай-теко» в секретном мегатендере «Транснефти»
лота в 2,06 млрд руб. Из итогового протокола конкурсной комиссии можно заключить, что госзаказчик пригласил к участию в тендере только трех потенциальных поставщиков. Помимо победителя ими выступили «Инлайн груп» и «Ай-теко». После торгов на понижение представители «Транснефти» приняли решение подписать контракт с «Компьюлинком» за 1,83 млрд руб. На момент выхода публикации в пресс-службе «
|12.04.2016
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«Инлайн Груп» внедрила ERP-систему SAP в Nobel Oil Services
Компания «Инлайн Груп» объявила о завершении внедрения корпоративной информационной системы в Nobel Oil
|04.03.2014
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«Инлайн Груп» автоматизировала ИТ-службу «Северского трубного завода»
«Инлайн Груп» завершила проект автоматизации ИТ-службы «Северского трубного завода», входящего в состав «Трубной Металлургической Компании» (ТМК). В сжатые сроки специалисты ИТ-компании выполнил
|26.02.2014
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«Инлайн Груп» открыла тестовую лабораторию на базе HP Integrity NonStop NS2200
Компания «Инлайн Груп» создала тестовую лабораторию, позволяющую моделировать элементы инфраструктуры заказчиков для отладки программно-аппаратных решений и их отдельных узлов, обеспечивающих работу крит
|19.08.2013
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«Инлайн Груп» модернизировала в ТМК систему управления ИТ-инфраструктурой
Компания «Инлайн Груп» реализовала проект по модернизации системы управления ИТ-инфраструктурой для московского офиса «Трубной Металлургической Компании» (ТМК), мирового производителя трубной продукции д
|13.06.2013
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Алексей Ромашкин: Клиенты всегда требуют «костюм на заказ»
CNews: Что произошло за эти три года, которые вы возглавляете «Инлайн Груп», как изменилась компания? Алексей Ромашкин: Я бы сказал, не три, а два года: пер
|11.06.2013
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«Инлайн Груп» внедрила систему учета гарантийных запчастей для «Фольксваген Груп Рус»
Компания «Инлайн Груп» объявила о завершении проекта по разработке и внедрению системы учета гарантийных запасных частей (Warranty Parts Tracking System) для компании «Фольксваген Груп Рус» (г. Москва),
|23.04.2013
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«Инлайн Груп» получила специализацию НР Cloud Builder SoftwareS pecialist
Компания «Инлайн Груп» объявила о получении специализации НР Cloud Builder Software Specialist. Как пояснили CNews в компании, специализация НР Cloud Builder Software Specialist подтверждает опыт, квалиф
|08.04.2013
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«Инлайн Груп» построила систему управления мобильными устройствами для «Внешэкономбанка»
Компания «Инлайн Груп» сообщила о реализации в «Банке развития и внешнеэкономической деятельности» («Внешэкономбанк») проекта построения системы управления мобильными устройствами. Решение Symantec Mobil
|22.03.2012
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«Инлайн Груп», РСК и Intel строят образовательное «облако» для Северо-Восточного федерального университета
ВУЗа и новым образовательным сервисам. Проект «Единое информационное сервисное пространство» (ЕИСП) реализуется федеральным университетом совместно с крупными российскими ИT-интеграторами: компанией «Инлайн Груп» и группой компаний РСК при активной поддержке корпорации Intel, которые совместно разработали общую концепцию образовательного решения для СВФУ на базе технологии облачных вычислен
|29.02.2012
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Оборот «Инлайн Груп» по итогам 2011 г. составил 4,8 млрд руб.
ГК «Инлайн Груп» объявила итоги своей работы в 2011 г. Оборот головной компании группы, ЗАО «И
|27.01.2012
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«Инлайн груп» построила суперкомпьютер «Ариан Кузьмин» для Северо-Восточного федерального университета
Компания «Инлайн груп» объявила о результатах успешной работы суперкомпьютера «Ариан Кузьмин», построенного для Северо-Восточного федерального университета (Якутск). В конце ноября 2011 г. в Северо-Восто
|18.01.2012
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Российские интеграторы получают лицензии на космическую деятельность
«Инлайн груп» получила бессрочную лицензию на осуществление космической деятельности. Федеральное космическое агентство (Роскосмос) выдало ее интегратору 29 ноября 2011 г. Прохождение такой пров
|04.02.2011
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«Инлайн груп» может объединиться с поставщиком банкоматов NCR
Компании «Инлайн груп» и «Банковские и финансовые системы» (БФС) объявили об установлении партнерских отношений с перспективой объединения бизнеса. БФС является партнером корпорации NCR в России и предла
|17.08.2010
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«Инлайн Груп» выпустила платформу для построения электронной торговой площадки
Компании «Инлайн Груп» объявила о разработке нового программного продукта – платформы построения электронной торговой площадки (ЭТП). Новый программный продукт предназначен, в первую очередь, для крупных
|12.05.2010
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Топ-менеджер Cisco Systems стал исполнительным директором в «Инлайн Груп»
Компания «Инлайн Груп» объявила о назначении с 15 апреля 2010 г. Алексея Ромашкина на должность исполнительного директора. В этой должности он будет отвечать за стратегическое планирование, операционную
|12.05.2010
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Топ-менеджер Cisco Systems стал исполнительным директором в «Инлайн Груп»
Компания «Инлайн Груп» объявила о назначении с 15 апреля 2010 г. Алексея Ромашкина на должность исполнительного директора. В этой должности он будет отвечать за стратегическое планирование, операционную
|29.03.2010
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НР и «Инлайн Груп» приступили к завершающему этапу модернизации ЦВК «Сургутнефтегаза»
Компании НР и «Инлайн Груп» объявили об успешном завершении основного этапа модернизации Центрального вычислительного комплекса (ЦВК) ОАО «Сургутнефтегаз». Более 15 лет корпоративной информационной системой у
|18.02.2010
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Доходы «Инлайн Груп» от услуг и консалтинга выросли в 2009 г. на 61%
Компания «Инлайн Груп» сообщила результаты своей деятельности за 2009 финансовый год. Несмотря на общее снижение инвестиций в ИТ-проекты в России, «Инлайн Груп» сохранила свое позиционирование и у
|02.09.2008
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«Инлайн Груп» поглотила ITIL-практику RedRoxx Technologies
Комплексный системный интегратор «Инлайн Груп», работающий на ИТ-рынке России и оказывающий широкий спектр услуг в области бизнес- и ИТ- консалтинга, объявил о поглощении ITIL-практики компании RedRoxx Technologies. RedRoxx Tec
|04.08.2008
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В «Инлайн Груп» создан департамент промышленной автоматизации
Системный интегратор «Инлайн Груп», работающий на ИТ-рынке России и СНГ, объявил о введении в структуру нового бизнес-подразделения – департамента промышленной автоматизации. Целью создания новой структурной единицы
|04.02.2008
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Оборот «Инлайн Груп» в 2007 г. вырос на 30%
Компания «Инлайн Груп» подвела итоги работы за год и объявила о результатах 2007 финансового года. В це
Inline Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Гулянский Игорь 13 13
|Ромашкин Алексей 16 10
|Размахаев Сергей 49 8
|Фридман Илья 42 8
|Попов Андрей 116 8
|Афанасьев Вадим 9 8
|Аксаков Анатолий 163 8
|Натрусов Артем 313 8
|Аитов Тимур 197 8
|Лигачев Глеб 120 8
|Меньшов Кирилл 139 7
|Шмаков Роман 17 7
|Клепиков Алексей 121 7
|Ушацкий Андрей 105 6
|Бокучава Тариэл 21 6
|Воронин Петр 37 6
|Кузьмич Всеволод 31 6
|Суворов Антон 22 6
|Хасин Михаил 27 6
|Плахов Дмитрий 10 6
|Чаркин Евгений 317 6
|Ягнятинский Евгений 32 6
|Чамара Денис 59 6
|Сотин Денис 216 6
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 6
|Кучугин Илья 42 6
|Беляев Владислав 104 6
|Потапкин Михаил 26 6
|Нагаев Олег 30 6
|Коновалов Борис 14 5
|Фомичев Андрей 74 3
|Чуканов Сергей 110 3
|Прохоров Фёдор 83 3
|Артюхов Александр 19 3
|Янушкевич Владимир 6 3
|Шипов Савва 102 3
|Тикуркин Максим 38 2
|Гольцов Александр 84 2
|Волков Никита 80 2
|Растопшин Павел 54 2
|Открытые системы ИД 176 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|Ведомости 1466 2
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
|23ABC News 183 1
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