Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Inline Group
Инлайн Груп
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 60, упоминаний - 139
Inline Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Попов Андрей 72 8
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 6
|Ушацкий Андрей 100 6
|Айвазов Армен 449 6
|Нестеров Алексей 79 2
|Соловьев Алексей 60 2
|Малышев Алексей 7 1
|Суворов Олег 8 1
|Терещенко Николай 2 1
|Николашин Павел 3 1
|Домуховский Николай 3 1
|Пастухов Михаил 1 1
|Нестеров Андрей 17 1
|Скворцов Сергей 8 1
|Самородов Александр 10 1
|Белов Александр 69 1
|Заржецкий Александр 30 1
|Прозоров Денис 5 1
|Сахаров Александр 30 1
|Гавренков Сергей 9 1
|Ювчица Сергей 1 1
|Флоринский Алексей 3 1
|Коновалов Борис 9 1
|Сычев Вадим 2 1
|Танцоров Вячеслав 2 1
|Бакаев Булат 2 1
|Никитин Валерий 15 1
|Горянский Павел 15 1
|Исаев Дмитрий 11 1
|Кругляков Станислав 3 1
|Савин Алексей 1 1
|Абольник Алексей 1 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Чукарин Алексей 56 1
|Натрусов Артем 121 1
|Клепиков Алексей 77 1
|Сергеев Сергей 63 1
|Аитов Тимур 47 1
|Лигачев Глеб 60 1
|Онищенко Владислав 41 1
|CNews Analytics 1991 8
|МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766951, в очереди разбора - 670636.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766951, в очереди разбора - 670636.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru