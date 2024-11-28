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Inline Group Инлайн Груп

Inline Group - Инлайн Груп

АО «Инлайн Груп» —российская ИТ-компания, основанная в 2000 году и работающая на российском рынке системной интеграции и ИТ-консалтинга. Предоставляет ИТ-решения российским компаниям, специализируясь на реализации масштабных консалтинговых и инфраструктурных проектов в государственном секторе, кредитно-финансовых организациях, телекоммуникационных и добывающих компаниях, на объектах транспорта и в образовательных учреждениях.

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Всего 52 дела, на cумму 465 878 354 ₽*

Судебные дела (52) на сумму 465 878 354 ₽*
в качестве истца (30) на сумму 390 877 253 ₽*
в качестве ответчика (22) на сумму 75 001 101 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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28.11.2024 Алексей Ромашкин, «Инлайн Груп»: Нет никакого импортозамещения в том, чтобы перейти с американского софта на азиатский

ые возможности для получения прибыли и обеспечения устойчивости их деятельности. Алексей Ромашкин, «Инлайн Груп»: Мы зарабатываем на том, что даем заказчикам новые возможности для получения при
07.03.2024 «Газпромнефть-Снабжение» и «Инлайн Груп» тестируют нейросети для контроля качества деталей и оборудования

«Газпромнефть-Снабжение» и российская ИТ-компания «Инлайн Груп» успешно протестировали нейронные сети для проведения входного контроля материально-технических ресурсов (МТР). Искусственный интеллект, сопоставляя внедряемые в производство оборуд
25.01.2024 «Инлайн Груп» и разработчик платформы мониторинга и автоматизации Monq подписали партнёрское соглашение

«Инлайн Груп» расширяет продуктовый портфель продуктами российских вендоров. Компания подписала партнёрское соглашение с Monq Digital Lab — российским разработчиком и вендором платформы зонтично
27.02.2023 «Dатару» и «Инлайн груп» заключили партнерское соглашение

Отечественный ИТ-производитель «Dатару» и «Инлайн груп», участник российского рынка системной интеграции и ИТ-консалтинга, заключили партнерское соглашение. В результате сотрудничества «Инлайн груп» предложит заказчикам решения н
16.08.2022 «Инлайн груп» и Luxms подписали соглашение о партнерстве

Российская ГК Luxms и системный интегратор «Инлайн груп» подписали соглашение о партнерстве. Решения на платформе Luxms BI будут использоваться в крупных инфраструктурных проектах, а также в составе услуг по сохранению работоспособности

20.12.2021 «Билайн бизнес» совместно с командой «ИКСАР» впервые в России протестировал промышленные AR-очки c 5G

«Билайн бизнес» (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») совместно с АО «Инлайн Груп» испытали работу программного обеспечения «ИКСАР» на первых в России промышленных
09.12.2021 Новая модель «умных очков» RealWear для промышленности доступна для заказа в России

«Инлайн груп», официальный представитель RealWear в России, начинает прием заказов на новую мо
08.11.2021 Huawei и «Инлайн груп» договорились о продвижении ЦОД в ключевые отрасли российской экономики

На прошедшей конференции Huawei Digital Community генеральный директор «Инлайн груп» Алексей Ромашкин и генеральный директор Huawei Enterprise в регионе Евразия Сяо Хайцзюнь (Xiao Haijun) подписали соглашение о расширении сотрудничества. Партнеры договорились о сов
07.09.2017 «Инлайн Груп» и Fortinet защитили веб-сервисы ТМК

«Инлайн Груп» и Fortinet завершили первый этап проекта по защите веб-приложений крупнейшего российского производителя стальных труб, Трубной металлургической компании (ТМК), впервые внедрив в Ро
21.08.2017 «Компьюлинк» победил «Инлайн груп» и «Ай-теко» в секретном мегатендере «Транснефти»

лота в 2,06 млрд руб. Из итогового протокола конкурсной комиссии можно заключить, что госзаказчик пригласил к участию в тендере только трех потенциальных поставщиков. Помимо победителя ими выступили «Инлайн груп» и «Ай-теко». После торгов на понижение представители «Транснефти» приняли решение подписать контракт с «Компьюлинком» за 1,83 млрд руб. На момент выхода публикации в пресс-службе «
12.04.2016 «Инлайн Груп» внедрила ERP-систему SAP в Nobel Oil Services

Компания «Инлайн Груп» объявила о завершении внедрения корпоративной информационной системы в Nobel Oil
04.03.2014 «Инлайн Груп» автоматизировала ИТ-службу «Северского трубного завода»

«Инлайн Груп» завершила проект автоматизации ИТ-службы «Северского трубного завода», входящего в состав «Трубной Металлургической Компании» (ТМК). В сжатые сроки специалисты ИТ-компании выполнил
26.02.2014 «Инлайн Груп» открыла тестовую лабораторию на базе HP Integrity NonStop NS2200

Компания «Инлайн Груп» создала тестовую лабораторию, позволяющую моделировать элементы инфраструктуры заказчиков для отладки программно-аппаратных решений и их отдельных узлов, обеспечивающих работу крит
19.08.2013 «Инлайн Груп» модернизировала в ТМК систему управления ИТ-инфраструктурой

Компания «Инлайн Груп» реализовала проект по модернизации системы управления ИТ-инфраструктурой для московского офиса «Трубной Металлургической Компании» (ТМК), мирового производителя трубной продукции д
13.06.2013 Алексей Ромашкин: Клиенты всегда требуют «костюм на заказ»

CNews: Что произошло за эти три года, которые вы возглавляете «Инлайн Груп», как изменилась компания? Алексей Ромашкин: Я бы сказал, не три, а два года: пер
11.06.2013 «Инлайн Груп» внедрила систему учета гарантийных запчастей для «Фольксваген Груп Рус»

Компания «Инлайн Груп» объявила о завершении проекта по разработке и внедрению системы учета гарантийных запасных частей (Warranty Parts Tracking System) для компании «Фольксваген Груп Рус» (г. Москва),

23.04.2013 «Инлайн Груп» получила специализацию НР Cloud Builder SoftwareS pecialist

Компания «Инлайн Груп» объявила о получении специализации НР Cloud Builder Software Specialist. Как пояснили CNews в компании, специализация НР Cloud Builder Software Specialist подтверждает опыт, квалиф
08.04.2013 «Инлайн Груп» построила систему управления мобильными устройствами для «Внешэкономбанка»

Компания «Инлайн Груп» сообщила о реализации в «Банке развития и внешнеэкономической деятельности» («Внешэкономбанк») проекта построения системы управления мобильными устройствами. Решение Symantec Mobil
22.03.2012 «Инлайн Груп», РСК и Intel строят образовательное «облако» для Северо-Восточного федерального университета

ВУЗа и новым образовательным сервисам. Проект «Единое информационное сервисное пространство» (ЕИСП) реализуется федеральным университетом совместно с крупными российскими ИT-интеграторами: компанией «Инлайн Груп» и группой компаний РСК при активной поддержке корпорации Intel, которые совместно разработали общую концепцию образовательного решения для СВФУ на базе технологии облачных вычислен
29.02.2012 Оборот «Инлайн Груп» по итогам 2011 г. составил 4,8 млрд руб.

ГК «Инлайн Груп» объявила итоги своей работы в 2011 г. Оборот головной компании группы, ЗАО «И
27.01.2012 «Инлайн груп» построила суперкомпьютер «Ариан Кузьмин» для Северо-Восточного федерального университета

Компания «Инлайн груп» объявила о результатах успешной работы суперкомпьютера «Ариан Кузьмин», построенного для Северо-Восточного федерального университета (Якутск). В конце ноября 2011 г. в Северо-Восто
18.01.2012 Российские интеграторы получают лицензии на космическую деятельность

«Инлайн груп» получила бессрочную лицензию на осуществление космической деятельности. Федеральное космическое агентство (Роскосмос) выдало ее интегратору 29 ноября 2011 г. Прохождение такой пров
04.02.2011 «Инлайн груп» может объединиться с поставщиком банкоматов NCR

Компании «Инлайн груп» и «Банковские и финансовые системы» (БФС) объявили об установлении партнерских отношений с перспективой объединения бизнеса. БФС является партнером корпорации NCR в России и предла
17.08.2010 «Инлайн Груп» выпустила платформу для построения электронной торговой площадки

Компании «Инлайн Груп» объявила о разработке нового программного продукта – платформы построения электронной торговой площадки (ЭТП). Новый программный продукт предназначен, в первую очередь, для крупных
12.05.2010 Топ-менеджер Cisco Systems стал исполнительным директором в «Инлайн Груп»

Компания «Инлайн Груп» объявила о назначении с 15 апреля 2010 г. Алексея Ромашкина на должность исполнительного директора. В этой должности он будет отвечать за стратегическое планирование, операционную

12.05.2010 Топ-менеджер Cisco Systems стал исполнительным директором в «Инлайн Груп»

Компания «Инлайн Груп» объявила о назначении с 15 апреля 2010 г. Алексея Ромашкина на должность исполнительного директора. В этой должности он будет отвечать за стратегическое планирование, операционную

29.03.2010 НР и «Инлайн Груп» приступили к завершающему этапу модернизации ЦВК «Сургутнефтегаза»

Компании НР и «Инлайн Груп» объявили об успешном завершении основного этапа модернизации Центрального вычислительного комплекса (ЦВК) ОАО «Сургутнефтегаз». Более 15 лет корпоративной информационной системой у
18.02.2010 Доходы «Инлайн Груп» от услуг и консалтинга выросли в 2009 г. на 61%

Компания «Инлайн Груп» сообщила результаты своей деятельности за 2009 финансовый год. Несмотря на общее снижение инвестиций в ИТ-проекты в России, «Инлайн Груп» сохранила свое позиционирование и у
02.09.2008 «Инлайн Груп» поглотила ITIL-практику RedRoxx Technologies

Комплексный системный интегратор «Инлайн Груп», работающий на ИТ-рынке России и оказывающий широкий спектр услуг в области бизнес- и ИТ- консалтинга, объявил о поглощении ITIL-практики компании RedRoxx Technologies. RedRoxx Tec
04.08.2008 В «Инлайн Груп» создан департамент промышленной автоматизации

Системный интегратор «Инлайн Груп», работающий на ИТ-рынке России и СНГ, объявил о введении в структуру нового бизнес-подразделения – департамента промышленной автоматизации. Целью создания новой структурной единицы
04.02.2008 Оборот «Инлайн Груп» в 2007 г. вырос на 30%

Компания «Инлайн Груп» подвела итоги работы за год и объявила о результатах 2007 финансового года. В це

Публикаций - 105, упоминаний - 133

Inline Group и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5883 21
SAP SE 5601 18
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 13
Ростелеком 10948 12
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Softline - Софтлайн 3743 11
Oracle Corporation 7074 11
Cisco Systems 5372 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 10
Крок - Croc 1964 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 9
9594 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 8
Schneider Electric 614 8
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 8
Microsoft Corporation 25775 7
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 7
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 6
Компьюлинк ГК - Compulink 456 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 6
Программный Продукт ГК 104 6
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 5
Broadcom - VMware 2610 5
Intel Corporation 12811 5
NVision Group - Энвижн Груп 699 5
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 4
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 69 4
Huawei 4677 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Lenovo Motorola 3566 4
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 280 4
AMT Group - АМТ-Груп 365 4
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 3
Открытые технологии 732 3
Motorola Inc 1156 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 9
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 8
Ингосстрах СПАО 478 8
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 6
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 6
МКБ - Московский кредитный банк 657 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 6
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 6
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 6
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 6
Coca-Cola Company 261 6
Сургутнефтегаз - СНГ 288 5
Альфа-Банк 1979 5
Газпром нефть 725 5
Транснефть 335 4
МАРС КБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро аппаратуры связи 3 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Газпром ПАО 1493 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Евросеть 1421 3
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 3
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 2
Локотех - Локомотивные технологии 70 2
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 60 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 54 2
Лента - Монетка - торговая сеть 69 2
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
Volkswagen Group - VW 308 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 7
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Минтруд РФ - СоцТех ФКУ - Информационные технологии в социальной сфере 3 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
Правительство Москвы - Малый бизнес Москвы ГБУ - МБМ ГБУ 64 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Федеральный фонд развития электронной техники РФ 6 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
Ассоциация российских дистрибьюторов 2 1
ГосИнформСистемы 160 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 60
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 41
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 28
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 21
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 20
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 19
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 18
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 954 18
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 16
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 13
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 11
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Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 4
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Diasoft Flextera 57 1
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 224 1
Microsoft Windows Server 2012 203 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 1
Гулянский Игорь 13 13
Ромашкин Алексей 16 10
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Фридман Илья 42 8
Попов Андрей 116 8
Афанасьев Вадим 9 8
Аксаков Анатолий 163 8
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Аитов Тимур 197 8
Лигачев Глеб 120 8
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Суворов Антон 22 6
Хасин Михаил 27 6
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Тикуркин Максим 38 2
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Волков Никита 80 2
Растопшин Павел 54 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 10
Европа Восточная 3138 7
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 7
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Европа 24964 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
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Украина 7928 4
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 563 4
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
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ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Ближний Восток 3154 2
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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