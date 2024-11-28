Алексей Ромашкин, «Инлайн Груп»: Нет никакого импортозамещения в том, чтобы перейти с американского софта на азиатский ые возможности для получения прибыли и обеспечения устойчивости их деятельности. Алексей Ромашкин, «Инлайн Груп»: Мы зарабатываем на том, что даем заказчикам новые возможности для получения при

«Газпромнефть-Снабжение» и «Инлайн Груп» тестируют нейросети для контроля качества деталей и оборудования «Газпромнефть-Снабжение» и российская ИТ-компания «Инлайн Груп» успешно протестировали нейронные сети для проведения входного контроля материально-технических ресурсов (МТР). Искусственный интеллект, сопоставляя внедряемые в производство оборуд

«Инлайн Груп» и разработчик платформы мониторинга и автоматизации Monq подписали партнёрское соглашение «Инлайн Груп» расширяет продуктовый портфель продуктами российских вендоров. Компания подписала партнёрское соглашение с Monq Digital Lab — российским разработчиком и вендором платформы зонтично

«Dатару» и «Инлайн груп» заключили партнерское соглашение Отечественный ИТ-производитель «Dатару» и «Инлайн груп», участник российского рынка системной интеграции и ИТ-консалтинга, заключили партнерское соглашение. В результате сотрудничества «Инлайн груп» предложит заказчикам решения н

«Инлайн груп» и Luxms подписали соглашение о партнерстве Российская ГК Luxms и системный интегратор «Инлайн груп» подписали соглашение о партнерстве. Решения на платформе Luxms BI будут использоваться в крупных инфраструктурных проектах, а также в составе услуг по сохранению работоспособности

«Билайн бизнес» совместно с командой «ИКСАР» впервые в России протестировал промышленные AR-очки c 5G «Билайн бизнес» (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») совместно с АО «Инлайн Груп» испытали работу программного обеспечения «ИКСАР» на первых в России промышленных

Новая модель «умных очков» RealWear для промышленности доступна для заказа в России «Инлайн груп», официальный представитель RealWear в России, начинает прием заказов на новую мо

Huawei и «Инлайн груп» договорились о продвижении ЦОД в ключевые отрасли российской экономики На прошедшей конференции Huawei Digital Community генеральный директор «Инлайн груп» Алексей Ромашкин и генеральный директор Huawei Enterprise в регионе Евразия Сяо Хайцзюнь (Xiao Haijun) подписали соглашение о расширении сотрудничества. Партнеры договорились о сов

«Инлайн Груп» и Fortinet защитили веб-сервисы ТМК «Инлайн Груп» и Fortinet завершили первый этап проекта по защите веб-приложений крупнейшего российского производителя стальных труб, Трубной металлургической компании (ТМК), впервые внедрив в Ро

«Компьюлинк» победил «Инлайн груп» и «Ай-теко» в секретном мегатендере «Транснефти» лота в 2,06 млрд руб. Из итогового протокола конкурсной комиссии можно заключить, что госзаказчик пригласил к участию в тендере только трех потенциальных поставщиков. Помимо победителя ими выступили «Инлайн груп» и «Ай-теко». После торгов на понижение представители «Транснефти» приняли решение подписать контракт с «Компьюлинком» за 1,83 млрд руб. На момент выхода публикации в пресс-службе «

«Инлайн Груп» внедрила ERP-систему SAP в Nobel Oil Services Компания «Инлайн Груп» объявила о завершении внедрения корпоративной информационной системы в Nobel Oil

«Инлайн Груп» автоматизировала ИТ-службу «Северского трубного завода» «Инлайн Груп» завершила проект автоматизации ИТ-службы «Северского трубного завода», входящего в состав «Трубной Металлургической Компании» (ТМК). В сжатые сроки специалисты ИТ-компании выполнил

«Инлайн Груп» открыла тестовую лабораторию на базе HP Integrity NonStop NS2200 Компания «Инлайн Груп» создала тестовую лабораторию, позволяющую моделировать элементы инфраструктуры заказчиков для отладки программно-аппаратных решений и их отдельных узлов, обеспечивающих работу крит

«Инлайн Груп» модернизировала в ТМК систему управления ИТ-инфраструктурой Компания «Инлайн Груп» реализовала проект по модернизации системы управления ИТ-инфраструктурой для московского офиса «Трубной Металлургической Компании» (ТМК), мирового производителя трубной продукции д

Алексей Ромашкин: Клиенты всегда требуют «костюм на заказ» CNews: Что произошло за эти три года, которые вы возглавляете «Инлайн Груп», как изменилась компания? Алексей Ромашкин: Я бы сказал, не три, а два года: пер

«Инлайн Груп» внедрила систему учета гарантийных запчастей для «Фольксваген Груп Рус» Компания «Инлайн Груп» объявила о завершении проекта по разработке и внедрению системы учета гарантийных запасных частей (Warranty Parts Tracking System) для компании «Фольксваген Груп Рус» (г. Москва),

«Инлайн Груп» получила специализацию НР Cloud Builder SoftwareS pecialist Компания «Инлайн Груп» объявила о получении специализации НР Cloud Builder Software Specialist. Как пояснили CNews в компании, специализация НР Cloud Builder Software Specialist подтверждает опыт, квалиф

«Инлайн Груп» построила систему управления мобильными устройствами для «Внешэкономбанка» Компания «Инлайн Груп» сообщила о реализации в «Банке развития и внешнеэкономической деятельности» («Внешэкономбанк») проекта построения системы управления мобильными устройствами. Решение Symantec Mobil

«Инлайн Груп», РСК и Intel строят образовательное «облако» для Северо-Восточного федерального университета ВУЗа и новым образовательным сервисам. Проект «Единое информационное сервисное пространство» (ЕИСП) реализуется федеральным университетом совместно с крупными российскими ИT-интеграторами: компанией «Инлайн Груп» и группой компаний РСК при активной поддержке корпорации Intel, которые совместно разработали общую концепцию образовательного решения для СВФУ на базе технологии облачных вычислен

Оборот «Инлайн Груп» по итогам 2011 г. составил 4,8 млрд руб. ГК «Инлайн Груп» объявила итоги своей работы в 2011 г. Оборот головной компании группы, ЗАО «И

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Российские интеграторы получают лицензии на космическую деятельность «Инлайн груп» получила бессрочную лицензию на осуществление космической деятельности. Федеральное космическое агентство (Роскосмос) выдало ее интегратору 29 ноября 2011 г. Прохождение такой пров

«Инлайн груп» может объединиться с поставщиком банкоматов NCR Компании «Инлайн груп» и «Банковские и финансовые системы» (БФС) объявили об установлении партнерских отношений с перспективой объединения бизнеса. БФС является партнером корпорации NCR в России и предла

«Инлайн Груп» выпустила платформу для построения электронной торговой площадки Компании «Инлайн Груп» объявила о разработке нового программного продукта – платформы построения электронной торговой площадки (ЭТП). Новый программный продукт предназначен, в первую очередь, для крупных

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Топ-менеджер Cisco Systems стал исполнительным директором в «Инлайн Груп» Компания «Инлайн Груп» объявила о назначении с 15 апреля 2010 г. Алексея Ромашкина на должность исполнительного директора. В этой должности он будет отвечать за стратегическое планирование, операционную

НР и «Инлайн Груп» приступили к завершающему этапу модернизации ЦВК «Сургутнефтегаза» Компании НР и «Инлайн Груп» объявили об успешном завершении основного этапа модернизации Центрального вычислительного комплекса (ЦВК) ОАО «Сургутнефтегаз». Более 15 лет корпоративной информационной системой у

Доходы «Инлайн Груп» от услуг и консалтинга выросли в 2009 г. на 61% Компания «Инлайн Груп» сообщила результаты своей деятельности за 2009 финансовый год. Несмотря на общее снижение инвестиций в ИТ-проекты в России, «Инлайн Груп» сохранила свое позиционирование и у

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