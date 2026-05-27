Россия - ДФО - Якутия - Якутск

Еще 1500 семей Якутска получили гигабитный интернет от МТС МТС расширила сеть гигабитного домашнего интернета в Якутске. В результате строительства телеком-инфраструктуры еще около 1,5 тыс. квартир получил

Якутский язык появился в ИИ-помощнике «ГигаЧат» нтернатом. Благодаря их совместной работе ИИ хорошо понимает и использует якутский язык. «Теперь на якутском языке можно общаться с искусственным интеллектом, искать информацию, готовить тексты

Инвесторы якутского фильма «Мои таежные каникулы» получили прибыль больше 50% годовых при помощи цифровых финансовых активов развития инноваций Республики Саха (Якутия). Выпуск активов под названием «Якутский цифровой киноактив — 1» (YKTC1) состоялся на платформе «Токеон», что позволило собрать 5 млн руб. для производства якутской киноленты. Это первый в России прецедент использования цифровых финансовых активов (ЦФА) для финансирования постпродакшена, который был создан на платформе фильма «Мои таежные каникулы

Первый якутский спутник «Чолбон» покажет открытки с орбиты Земли 11 апреля первый якутский спутник «Чолбон» начнет трансляцию открыток в честь Недели космоса в России и 65-летия первого полета человека в космос. Об этом сообщили ректор Малой академии наук Якутии Василий Павл

Муниципалитет Якутска вдвое сократил расходы на рабочие коммуникации с помощью «МТС Линк» Окружная администрация города Якутска первой на Дальнем Востоке провела цифровую трансформацию на уровне муниципалитета. Все подведомственные учреждения работают в единой цифровой среде на платформе для бизнес-коммуникаций,

МТС и Окружная администрация Якутска первыми на Дальнем Востоке централизовали онлайн-коммуникации МТС совместно с Окружной администрацией Якутска провели цифровую трансформацию на уровне муниципалитета. Теперь все подведомственные учреждения работают в единой цифровой среде на платформе для бизнес-коммуникаций, обучения и совмест

В якутской школе заработал робот-официант В столовой школы №40 города Якутска появился необычный помощник – автономный робот-официант BellaBot. Эта инициатива Управления образования города призвана внедрить современные технологии в школьное пространство. Об этом

МТС подключила к гигабитному интернету еще 4000 семей Якутска МТС сообщает о развитии фиксированной сети в Якутске. В результате расширения телеком-инфраструктуры еще почти 4000 семей получили возможн

Ozon откроет логистический комплекс в Якутске новые рабочие места и благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Ozon. Это станет возможным благодаря строительству нового фулфилмент-центра в Якутске. После запуска в 2027 г. логистический объект сможет обрабатывать более 480 тыс. заказов ежедневно, а на площади 40 тыс. кв. метров по полу разместится более 17 млн товаров. Общие инвес

На 10% быстрее стал мобильный интернет в Якутске ах повышенной нагрузки на сеть. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». За последний год в Якутске было модернизировано почти 40 базовых станций. Работы прошли по всему городу: в центр

Якутский авиаперевозчик переходит на ПО «Группы Астра» охватывают не только весь свой регион, но и другие города Дальневосточного и центральных федеральных округов, СНГ, Юго-Восточной Азии и дальнего зарубежья. Основные аэропорты базирования находятся в Якутске, Москве и Нерюнгри, а представительства открыты в 20 городах России и за границей. Главными критериями при поиске импортозамещенного софта стали стабильность, высокий уровень безопаснос

Резидент «Сколково» обеспечил цифровую навигацию в Якутском республиканском онкологическом диспансере ы оценят удобство и простоту использования», — сказала Светлана Мыреева, заместитель главного врача Якутского республиканского онкологического диспансера по организационно-методической работе.

Гигабитный интернет МТС появился еще в 18 многоквартирных домах Якутска МТС расширила покрытие сети фиксированного интернета со скоростью до 1 Гбит/с и цифрового ТВ в Якутске. Жители еще 18 многоквартирных домов, расположенных в 202 квартале, получили возможно

АЛРОСА инвестирует 100 млн руб. в якутские технологические стартапы Соглашение об инвестировании 100 млн руб. в якутские технологические стартапы заключено между АЛРОСА и Фондом развития инноваций Республики Саха (Якутия) в присутствии главы республики Айсена Николаева. Об этом CNews сообщили представите

Окружная администрация Якутска выстраивает цифровое пространство с помощью «МТС Линк» Окружная администрация Якутска перевела свои коммуникации на экосистему сервисов для онлайн-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк». Решения разработчика помогут оперативно координировать работу сотрудников и при

Окружная администрация Якутска оптимизирует работу с помощью цифровых решений МТС МТС сообщает о переводе Окружной администрации города Якутска на отечественную платформу для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк». С помощью решения МТС администрация Якутска и подведомственные организации будут проводить онла

Гигабитный интернет МТС появился еще в 5000 квартир Якутска МТС расширила покрытие сети фиксированного интернета со скоростью до 1 Гбит/с в Якутске. Более 5000 семей получили возможность подключить сверхбыстрый домашний интернет МТС.

К новому учебному году МТС обеспечила домашним интернетом еще 4000 квартир Якутска МТС расширила покрытие сети скоростного домашнего интернета в Якутске. Еще более 4000 семей смогут подключить домашний интернет на скорости до 1 ГБ/с и эко

МТС на треть ускорила мобильный интернет в Якутске МТС модернизировала сеть мобильной связи и передачи данных в городе Якутске. В результате перераспределения радиочастот, скорость мобильного интернета в жилых кв

МТС ускорила интернет в Промышленном округе Якутска ать «тяжелый» контент даже в часы повышенной нагрузки на сеть. «Мы продолжаем развивать нашу сеть в Якутске и устанавливать дополнительное телеком-оборудование в тех местах, где это необходимо.

В 2023 году «Технопарк «Якутия» и ИТ-парк «Якутск» привлекли свыше 179 млн рублей инвестиций За минувший год «Технопарк «Якутия» и ИТ-парк «Якутск» привлекли 179,3 млн руб. инвестиций. Такие данные приведены в отчете Правительства ре

Президент России Владимир Путин открыл новый онкоцентр в Якутске с умными операционными MVS 3 февраля 2024 г. Владимир Путин открыл республиканский онкологический центр в г. Якутске, Республика Саха. В новом онкоцентре будут функционировать 6 умных операционных MVS и

Лаборатория искусственного интеллекта откроется в Якутске при участии «Сбера» В Якутске появится лаборатория искусственного интеллекта (ИИ). Трёхсторонний меморандум о сотрудничестве подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, глава Республики Саха (

МТС открыла доступ к гигабитному домашнему интернету для 30 тысяч семей Якутска используют в своих квартирах системы умного дома. Мы продолжаем строить сеть домашнего интернета в Якутске, чтобы как можно больше горожан могли использовать все преимущества суперскорости», —

МТС разогнала мобильный интернет на родине носителей якутского фольклора – в Вилюйске ом колледже, техникуме, больнице, кинотеатре, гостиницах, супермаркетах и музеях. Вилюйск зарекомендовал себя центром сохранения и развития культуры Якутии. Город считается родиной истинных носителей якутского фольклора. Здесь родились и творили более 30 знаменитых сказителей олонхо, творчество которых освещено лишь частично. Именно в Вилюйске работает коллектив по изучению, сохранению и ра

«Мегафон» ускорил 4G в якутском селе Кильдямцы боте интернет-технологии. Кроме того, по территории села проходит автодорога регионального значения Якутск — Намцы. Устойчивая связь и скоростной интернет помогают путешественникам и дальнобойщ

Якутский стартап выбрал Санкт-Петербург для масштабирования онлайн-сервиса поиска няни и присмотра за ребенком кает в Санкт-Петербурге приложение для поиска нянь. Оно объединит в себе возможности поиска, рейтингования специалистов и онлайн-присмотра. Об этом CNews сообщили представители «Под присмотром». Цель якутского стартапа – полностью цифровизировать опыт поиска нянь и снизить беспокойство, которое присутствует при поиске специалиста онлайн. Как специализированный сервис, «Под присмотром» реали

«Мегафон» улучшил связь для жителей всех районов Якутска дительность сети для комфортного интернет -серфинга абонентов, что привело к общему росту трафика в Якутске. С помощью расширения частотного диапазона, оператор смог обеспечить высокие скорости

Приложение для изучения якутского языка поможет сохранить национальный язык и культуру атформы Boomstarter. Авторы проекта — Лилия Бэчигэн, филолог-переводчик и ведущий эксперт ИТ-парка «Якутск», и известный в Якутии актер и радиоведущий Ньургун Бэчигэн. Приложение назвали «Сахал

Якутские разработчики представят робота-уборщика для больших площадей тапова, уже в I квартале 2022 г. новый прототип робота-уборщика Vedroid будет проходить апробацию в Якутске в здании Арктического государственного агротехнологического университета. Стоит отмет

«Росэлектроника» и «Якутские бриллианты» подписали соглашение о сотрудничестве Завод «Энергия» холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех») и ювелирный завод «Якутские бриллианты» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о сотрудничестве в области использования и продвижения оборудования «Энергии», которое позволяет создавать автор

В Якутии создали приложение для популяризации якутского языка ты ИТ-центра «Покровск» из Якутии выпустили приложение Skylark music для сохранения и популяризации якутского языка. Приложение дает доступ к музыкальным композициям якутских исполнителей, сред

«Ростелеком» создаст частную мобильную сеть LTE для Якутской топливно-энергетической компании «Ростелеком» построит частную сеть стандарта LTE (pLTE) на территории Средневилюйского газоконденсатного месторождения в Республике Саха (Якутия). Проект реализуется по заказу Якутской топливно-энергетической компании (ПАО «ЯТЭК»). Сеть pLTE обеспечит ЯТЭК надежную передачу данных с учетом требований информационной безопасности и станет основой для внедрения цифровых

Робот-дезинфектор начал работать в якутской школе низированные роботы-дезинфекторы, созданные инженерами Северо-Восточного федерального университета на базе автономной машины для уборки VeDroid, проходят испытания на базе Саха-Политехнического лицея Якутска. Обновленные роботы стали в три раза легче предыдущих моделей и могут осуществлять дезинфекцию рядом с людьми. Обновленная модель робота-дезинфектора способна безостановочно работать в

ИТ-центр Якутска использует Solar Dozor для защиты от утечек информации МКУ «Центр информационных технологий» городского округа «город Якутск» (МКУ «ЦИТ») реализовал защиту государственной информационно-коммуникационной инфрастр

«Техносерв» выполняет пуско-наладку котельной мощностью 65 МВт в Якутске й интегратор, объявил о начале работ по пуско-наладке оборудования котельной мощностью до 65 МВт. в Якутске. Котельная «Лермонтова 200» предназначена для теплоснабжения активно развивающихся ра

«Яндекс.Переводчик» начал переводить с якутского языка чу», – отметил глава республики Айсен Николаев в своем аккаунте в «Инстаграме». Инициатор поддержки якутского языка в машинных переводчиках – Алексей Иванов, научный сотрудник Национальной библ

«Инфосистемы джет» построят МЦОД в Якутске Окружная администрация Якутска подписала соглашения с шестью ведущими российскими компаниями, в числе которых «Инфосистемы джет», Сбербанк, «Байкальский банк», МТС и «Опора». Соглашения заключены в целях развития гор

МТС и мэрия Якутска запустили проект по цифровизации городской инфраструктуры х городах, в том числе городах Дальнего Востока. Сегодня мы объявляем о запуске пилотного проекта в Якутске по направлениям "умный ЖКХ" и "умный" сбор коммунальных отходов, это лишь первый шаг