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Россия - ДФО - Якутия - Якутск

СОБЫТИЯ


27.05.2026 Еще 1500 семей Якутска получили гигабитный интернет от МТС

МТС расширила сеть гигабитного домашнего интернета в Якутске. В результате строительства телеком-инфраструктуры еще около 1,5 тыс. квартир получил
13.05.2026 Якутский язык появился в ИИ-помощнике «ГигаЧат»

нтернатом. Благодаря их совместной работе ИИ хорошо понимает и использует якутский язык. «Теперь на якутском языке можно общаться с искусственным интеллектом, искать информацию, готовить тексты
08.05.2026 Инвесторы якутского фильма «Мои таежные каникулы» получили прибыль больше 50% годовых при помощи цифровых финансовых активов

развития инноваций Республики Саха (Якутия). Выпуск активов под названием «Якутский цифровой киноактив — 1» (YKTC1) состоялся на платформе «Токеон», что позволило собрать 5 млн руб. для производства якутской киноленты. Это первый в России прецедент использования цифровых финансовых активов (ЦФА) для финансирования постпродакшена, который был создан на платформе фильма «Мои таежные каникулы
10.04.2026 Первый якутский спутник «Чолбон» покажет открытки с орбиты Земли

11 апреля первый якутский спутник «Чолбон» начнет трансляцию открыток в честь Недели космоса в России и 65-летия первого полета человека в космос. Об этом сообщили ректор Малой академии наук Якутии Василий Павл
04.02.2026 Муниципалитет Якутска вдвое сократил расходы на рабочие коммуникации с помощью «МТС Линк»

Окружная администрация города Якутска первой на Дальнем Востоке провела цифровую трансформацию на уровне муниципалитета. Все подведомственные учреждения работают в единой цифровой среде на платформе для бизнес-коммуникаций,
04.02.2026 МТС и Окружная администрация Якутска первыми на Дальнем Востоке централизовали онлайн-коммуникации

МТС совместно с Окружной администрацией Якутска провели цифровую трансформацию на уровне муниципалитета. Теперь все подведомственные учреждения работают в единой цифровой среде на платформе для бизнес-коммуникаций, обучения и совмест
23.01.2026 В якутской школе заработал робот-официант

В столовой школы №40 города Якутска появился необычный помощник – автономный робот-официант BellaBot. Эта инициатива Управления образования города призвана внедрить современные технологии в школьное пространство. Об этом

08.10.2025 МТС подключила к гигабитному интернету еще 4000 семей Якутска

МТС сообщает о развитии фиксированной сети в Якутске. В результате расширения телеком-инфраструктуры еще почти 4000 семей получили возможн
03.09.2025 Ozon откроет логистический комплекс в Якутске

новые рабочие места и благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Ozon. Это станет возможным благодаря строительству нового фулфилмент-центра в Якутске. После запуска в 2027 г. логистический объект сможет обрабатывать более 480 тыс. заказов ежедневно, а на площади 40 тыс. кв. метров по полу разместится более 17 млн товаров. Общие инвес
14.08.2025 На 10% быстрее стал мобильный интернет в Якутске

ах повышенной нагрузки на сеть. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». За последний год в Якутске было модернизировано почти 40 базовых станций. Работы прошли по всему городу: в центр
22.07.2025 Якутский авиаперевозчик переходит на ПО «Группы Астра»

охватывают не только весь свой регион, но и другие города Дальневосточного и центральных федеральных округов, СНГ, Юго-Восточной Азии и дальнего зарубежья. Основные аэропорты базирования находятся в Якутске, Москве и Нерюнгри, а представительства открыты в 20 городах России и за границей. Главными критериями при поиске импортозамещенного софта стали стабильность, высокий уровень безопаснос
16.06.2025 Резидент «Сколково» обеспечил цифровую навигацию в Якутском республиканском онкологическом диспансере

ы оценят удобство и простоту использования», — сказала Светлана Мыреева, заместитель главного врача Якутского республиканского онкологического диспансера по организационно-методической работе.

22.05.2025 Гигабитный интернет МТС появился еще в 18 многоквартирных домах Якутска

МТС расширила покрытие сети фиксированного интернета со скоростью до 1 Гбит/с и цифрового ТВ в Якутске. Жители еще 18 многоквартирных домов, расположенных в 202 квартале, получили возможно
23.04.2025 АЛРОСА инвестирует 100 млн руб. в якутские технологические стартапы

Соглашение об инвестировании 100 млн руб. в якутские технологические стартапы заключено между АЛРОСА и Фондом развития инноваций Республики Саха (Якутия) в присутствии главы республики Айсена Николаева. Об этом CNews сообщили представите
07.02.2025 Окружная администрация Якутска выстраивает цифровое пространство с помощью «МТС Линк»

Окружная администрация Якутска перевела свои коммуникации на экосистему сервисов для онлайн-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк». Решения разработчика помогут оперативно координировать работу сотрудников и при
06.02.2025 Окружная администрация Якутска оптимизирует работу с помощью цифровых решений МТС

МТС сообщает о переводе Окружной администрации города Якутска на отечественную платформу для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк». С помощью решения МТС администрация Якутска и подведомственные организации будут проводить онла
05.12.2024 Гигабитный интернет МТС появился еще в 5000 квартир Якутска

МТС расширила покрытие сети фиксированного интернета со скоростью до 1 Гбит/с в Якутске. Более 5000 семей получили возможность подключить сверхбыстрый домашний интернет МТС.
28.08.2024 К новому учебному году МТС обеспечила домашним интернетом еще 4000 квартир Якутска

МТС расширила покрытие сети скоростного домашнего интернета в Якутске. Еще более 4000 семей смогут подключить домашний интернет на скорости до 1 ГБ/с и эко
21.06.2024 МТС на треть ускорила мобильный интернет в Якутске

МТС модернизировала сеть мобильной связи и передачи данных в городе Якутске. В результате перераспределения радиочастот, скорость мобильного интернета в жилых кв
15.03.2024 МТС ускорила интернет в Промышленном округе Якутска

ать «тяжелый» контент даже в часы повышенной нагрузки на сеть. «Мы продолжаем развивать нашу сеть в Якутске и устанавливать дополнительное телеком-оборудование в тех местах, где это необходимо.
15.02.2024 В 2023 году «Технопарк «Якутия» и ИТ-парк «Якутск» привлекли свыше 179 млн рублей инвестиций

За минувший год «Технопарк «Якутия» и ИТ-парк «Якутск» привлекли 179,3 млн руб. инвестиций. Такие данные приведены в отчете Правительства ре
09.02.2024 Президент России Владимир Путин открыл новый онкоцентр в Якутске с умными операционными MVS

3 февраля 2024 г. Владимир Путин открыл республиканский онкологический центр в г. Якутске, Республика Саха. В новом онкоцентре будут функционировать 6 умных операционных MVS и
10.11.2023 Лаборатория искусственного интеллекта откроется в Якутске при участии «Сбера»

В Якутске появится лаборатория искусственного интеллекта (ИИ). Трёхсторонний меморандум о сотрудничестве подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, глава Республики Саха (
09.11.2023 МТС открыла доступ к гигабитному домашнему интернету для 30 тысяч семей Якутска

используют в своих квартирах системы умного дома. Мы продолжаем строить сеть домашнего интернета в Якутске, чтобы как можно больше горожан могли использовать все преимущества суперскорости», —
01.11.2023 МТС разогнала мобильный интернет на родине носителей якутского фольклора – в Вилюйске

ом колледже, техникуме, больнице, кинотеатре, гостиницах, супермаркетах и музеях. Вилюйск зарекомендовал себя центром сохранения и развития культуры Якутии. Город считается родиной истинных носителей якутского фольклора. Здесь родились и творили более 30 знаменитых сказителей олонхо, творчество которых освещено лишь частично. Именно в Вилюйске работает коллектив по изучению, сохранению и ра
29.09.2023 «Мегафон» ускорил 4G в якутском селе Кильдямцы

боте интернет-технологии. Кроме того, по территории села проходит автодорога регионального значения Якутск — Намцы. Устойчивая связь и скоростной интернет помогают путешественникам и дальнобойщ
28.06.2023 Якутский стартап выбрал Санкт-Петербург для масштабирования онлайн-сервиса поиска няни и присмотра за ребенком

кает в Санкт-Петербурге приложение для поиска нянь. Оно объединит в себе возможности поиска, рейтингования специалистов и онлайн-присмотра. Об этом CNews сообщили представители «Под присмотром». Цель якутского стартапа – полностью цифровизировать опыт поиска нянь и снизить беспокойство, которое присутствует при поиске специалиста онлайн. Как специализированный сервис, «Под присмотром» реали
08.12.2022 «Мегафон» улучшил связь для жителей всех районов Якутска

дительность сети для комфортного интернет -серфинга абонентов, что привело к общему росту трафика в Якутске. С помощью расширения частотного диапазона, оператор смог обеспечить высокие скорости
14.02.2022 Приложение для изучения якутского языка поможет сохранить национальный язык и культуру

атформы Boomstarter. Авторы проекта — Лилия Бэчигэн, филолог-переводчик и ведущий эксперт ИТ-парка «Якутск», и известный в Якутии актер и радиоведущий Ньургун Бэчигэн. Приложение назвали «Сахал
08.12.2021 Якутские разработчики представят робота-уборщика для больших площадей

тапова, уже в I квартале 2022 г. новый прототип робота-уборщика Vedroid будет проходить апробацию в Якутске в здании Арктического государственного агротехнологического университета. Стоит отмет
29.09.2021 «Росэлектроника» и «Якутские бриллианты» подписали соглашение о сотрудничестве

Завод «Энергия» холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех») и ювелирный завод «Якутские бриллианты» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о сотрудничестве в области использования и продвижения оборудования «Энергии», которое позволяет создавать автор
12.02.2021 В Якутии создали приложение для популяризации якутского языка

ты ИТ-центра «Покровск» из Якутии выпустили приложение Skylark music для сохранения и популяризации якутского языка. Приложение дает доступ к музыкальным композициям якутских исполнителей, сред
01.02.2021 «Ростелеком» создаст частную мобильную сеть LTE для Якутской топливно-энергетической компании

«Ростелеком» построит частную сеть стандарта LTE (pLTE) на территории Средневилюйского газоконденсатного месторождения в Республике Саха (Якутия). Проект реализуется по заказу Якутской топливно-энергетической компании (ПАО «ЯТЭК»). Сеть pLTE обеспечит ЯТЭК надежную передачу данных с учетом требований информационной безопасности и станет основой для внедрения цифровых
01.10.2020 Робот-дезинфектор начал работать в якутской школе

низированные роботы-дезинфекторы, созданные инженерами Северо-Восточного федерального университета на базе автономной машины для уборки VeDroid, проходят испытания на базе Саха-Политехнического лицея Якутска. Обновленные роботы стали в три раза легче предыдущих моделей и могут осуществлять дезинфекцию рядом с людьми. Обновленная модель робота-дезинфектора способна безостановочно работать в

18.06.2020 ИТ-центр Якутска использует Solar Dozor для защиты от утечек информации

МКУ «Центр информационных технологий» городского округа «город Якутск» (МКУ «ЦИТ») реализовал защиту государственной информационно-коммуникационной инфрастр
28.04.2020 «Техносерв» выполняет пуско-наладку котельной мощностью 65 МВт в Якутске

й интегратор, объявил о начале работ по пуско-наладке оборудования котельной мощностью до 65 МВт. в Якутске. Котельная «Лермонтова 200» предназначена для теплоснабжения активно развивающихся ра
27.04.2020 «Яндекс.Переводчик» начал переводить с якутского языка

чу», – отметил глава республики Айсен Николаев в своем аккаунте в «Инстаграме». Инициатор поддержки якутского языка в машинных переводчиках – Алексей Иванов, научный сотрудник Национальной библ
04.12.2019 «Инфосистемы джет» построят МЦОД в Якутске

Окружная администрация Якутска подписала соглашения с шестью ведущими российскими компаниями, в числе которых «Инфосистемы джет», Сбербанк, «Байкальский банк», МТС и «Опора». Соглашения заключены в целях развития гор
28.11.2019 МТС и мэрия Якутска запустили проект по цифровизации городской инфраструктуры

х городах, в том числе городах Дальнего Востока. Сегодня мы объявляем о запуске пилотного проекта в Якутске по направлениям "умный ЖКХ" и "умный" сбор коммунальных отходов, это лишь первый шаг

06.09.2019 «Ростелеком» построит ВОЛС «Якутск – Усть-Нера – Сусуман – Ягодное – Магадан»

«Ростелеком», правительство Республики Саха (Якутия) и правительство Магаданской области заключили соглашение о взаимодействии для строительства волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту «Якутск – Усть-Нера – Сусуман – Ягодное – Магадан». ВОЛС позволит обеспечить резервными каналами связи жителей Якутии, Магаданской области, Сахалина и Камчатки, поможет развитию передовых цифров

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МегаФон 10742 65
Ростелеком 10948 50
Ростелеком - Сахателеком 65 32
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Softline - Софтлайн 3743 4
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 52
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 49
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 40
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 30
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 27
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 27
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 27
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 26
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 25
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 25
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 20
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 19
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 21
МТС Big Data 324 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
Google YouTube - Видеохостинг 3002 8
Google Android 15243 8
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 7
Яндекс.Переводчик - Yandex.Translate 57 7
ByteDance - TikTok 355 7
Apple iOS 8583 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 6
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 5
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 5
Scanex - Сканэкс НТЦ - Унискан 57 5
Linux OS 11533 5
Microsoft Windows BitLocker 942 4
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 4
Минцифры РФ - Синергия Арктики 9 4
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-204 - советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 34 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 3
ЭОС Дело-web 209 3
Ammyy Admin - Система удалённого доступа и администрирования 23 3
Samsung ARTIK - серия микрокомпьютеров 13 3
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 3
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 44 3
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 73 3
МегаФон 4G+/LTE-сеть 55 3
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 3
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Планирование 44 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
FreePik 1841 3
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
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ГИТИС - Российский институт театрального искусства 43 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 2
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 29 2
МАОУ Саха Политехнический лицей городского округа город Якутск 2 2
Государственный Русский музей 52 2
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РАН СО ИМЗ - Институт мерзлотоведения имени П. И. Мельникова СО РАН 4 2
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
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РАН СО ФИЦ КНЦ ФГБНУ - Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 24 1
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Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
CNews AWARDS - награда 571 4
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Startup Village - международная стартап-конференция 62 2
ММСО - Московский международный салон образования 2 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 2
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
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Skolkovo Robotics Forum 12 1
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Связь-Экспокомм 276 1
Мисс Виртуальная Якутия - конкурс 1 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 23 1
Российская креативная неделя 6 1
Фарнборо - Международный авиасалон 28 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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