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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ДФО - Якутия - Якутск


14.09.2021 iPhone 11 — самый популярный в России среди смартфонов марки Apple 1
10.09.2021 «IT Академия Samsung» начинает работу в Дальневосточном федеральном университете 1
28.07.2021 На ажиотажной закупке МВД цена серверов на российской ОС рухнула в 2 раза 1
20.05.2021 Минздрав выпустил рекомендации «по телемедицине». Насколько они выполнимы? 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 1
02.04.2021 МТС привлекла 4,5 миллиарда, чтобы подключить к интернету школы, полицию и Росгвардию 1
23.12.2020 Робот-дезинфектор от инженеров СВФУ будет запущен на вокзалах РЖД 5
02.12.2020 «Ростелеком» проложил ВОЛС в Оленёкском районе Якутии 1
23.11.2020 МТС и Ericsson построят для «Полиметалла» выделенную коммерческую 5G-ready сеть 1
30.10.2020 В Якутии создали устройство, которое в два раза сокращает число вирусов в общественном транспорте 1
01.10.2020 Робот-дезинфектор начал работать в якутской школе 1
21.09.2020 Легендарный руководитель «Билайна» возглавил «М.Видео» 1
21.09.2020 Александр Изосимов возглавит группу «М.Видео-Эльдорадо» 1
18.06.2020 ИТ-центр Якутска использует Solar Dozor для защиты от утечек информации 3
02.06.2020 «Манго телеком» подключил новые города 1
28.04.2020 «Техносерв» выполняет пуско-наладку котельной мощностью 65 МВт в Якутске 4
13.03.2020 Inline Technologies построила инфраструктуру системы-112 в Якутии 1
04.12.2019 «Инфосистемы джет» построят МЦОД в Якутске 3
02.12.2019 ВТБ объявил о первой в России сделке по VR-ипотеке 1
28.11.2019 МТС и мэрия Якутска запустили проект по цифровизации городской инфраструктуры 6
01.10.2019 Samsung открывает Innovation Campus для подготовки молодежи к карьере в сфере ИТ 1
25.09.2019 Samsung объявила об открытии «ИТ Академии Samsung» в Волгограде 1
13.09.2019 Россиянин, сидя в тюрьме, украл 2 миллиона с чужих банковских карт 1
06.09.2019 «Ростелеком» построит ВОЛС «Якутск – Усть-Нера – Сусуман – Ягодное – Магадан» 1
08.07.2019 Ростех запустил опытную эксплуатацию «Криптобиокабины» для оформления загранпаспортов 1
07.06.2019 Правительство Якутии и фирма «1С» договорились о сотрудничестве в сфере ИТ 1
11.04.2019 Власти потратят 4,7 миллиарда, чтобы провести нормальный интернет в последний регион, где его нет 1
25.02.2019 На «Байкалах» создан первый российский промышленный компьютер. Цена 1
22.02.2019 МТС «разогнала» сеть LTE в Башкирии до гигабитных скоростей 1
15.02.2019 «ЭР-Телеком Холдинг» займется цифровизацией Якутска 3
04.02.2019 ALP Group защитит сеть магазинов «Красный куб» от роста ИТ-инцидентов перед «пиками» продаж 1
15.11.2018 Лаборатория «IoT Академия Samsung» начала работу в Челябинске 1
15.11.2018 В России не выдают выписки о владельцах квартир: В онлайн-сервисе второй масштабный сбой за три месяца 1
31.10.2018 Лаборатория «IoT Академии Samsung» открылась в СПбГУ 1
19.10.2018 Лаборатория «IoT Академии Samsung» открылась в Казанском федеральном университете 1
07.08.2018 «Техносерв» стал партнером в модернизации ЖКХ г. Якутска 2
30.07.2018 inDriver вышел на рынок грузовых перевозок и спецтехники 1
11.07.2018 «Транстелеком» подключил к виртуальной частной сети клиентские офисы Альфа-Банка 1
29.05.2018 ЕГЭ по математике под угрозой срыва из-за отсутствия интернета 1
10.05.2018 ИТ-министр Якутии отстранен от должности за кумовство и трудоустройство недоучек 2

Публикаций - 253, упоминаний - 457

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 38
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 25
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 19
Samsung Electronics 5878 8
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 6
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 6
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 447 4
Intel Corporation 4335 4
Inline Group - Инлайн Груп 61 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 215 3
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 178 3
McKinsey & Company 122 3
HP Inc. 3043 3
АТОЛ ГК 168 3
Microsoft Corporation 11628 3
Барс груп 402 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Oracle Corporation 3466 3
inDriver 10 3
3934 3
Корус Консалтинг ГК 809 2
Yandex - Яндекс 4129 2
Рексофт - Reksoft 209 2
АйТи 771 2
Cisco Systems 2158 2
Vocord - Вокорд 103 2
Softline - Софтлайн 1507 2
Huawei 2750 2
Orange S.A. 468 2
Docsvision - ДоксВижн 814 2
RRC 68 2
Oracle Siebel 136 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 215 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
Ericsson 899 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 11
Почта России ПАО 1586 8
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
Альфа-Банк 1135 3
РЖД - Российские железные дороги 1093 3
Якутская ГРЭС 4 3
Аэрофлот 496 3
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 465 3
East Capital AB 3 2
ONE RETAIL 23 2
Schlumberger - Шлюмберже 17 2
Яндекс.Такси 271 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 2
ВТБ24 587 2
Теплоэнергия 2 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 162 2
Балтика - Пивоваренная компания 112 2
Почта Банк 289 2
Springer Nature Limited 4 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 2
РВК - Российская венчурная компания 482 2
Газпромбанк - ГПБ 696 2
Mars Incorporated 5 2
Uber 257 1
Иркутскэнерго ПАО 31 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Производственно-техническое управление связи (ПТУС) Якутской АССР 1 1
КМТО ГПСИ Россвязьинформ 1 1
Славянка ГК 18 1
РЖД ДФО ДВЖД - Дальневосточная железная дорога 1 1
Петербургская недвижимость 3 1
МРСК Юга - Россети Юг 22 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 1
Utair - ЮТэйр - авиакомпания 34 1
Трансаэро - авиакомпания 42 1
Т плюс - Энергосбыт плюс 11 1
Caterpillar 34 1
Алемар 5 1
Красный куб - сеть магазинов подарков 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 15
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 6
Правительство РФ 2226 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 5
Окружная администрация города Якутска 6 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 3
Президент Российской Федерации 1447 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
Федеральное казначейство России 766 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 2
ГБУ РС(Я) РЦИТ - Республиканский центр инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) 4 2
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 2
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 104 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 91 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 29 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
World Bank Group - Всемирный банк 137 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 121 1
ФРИИ Акселератор 12 1
Роскванториум - ФГАУ ФНФРО - Фонд новых форм развития образования 4 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 1
Правительство Чукотского автономного округа 9 1
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 10 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 140 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 21
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 18
3G - Стандарт мобильной связи 3835 17
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 13
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 9
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 7
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 7
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 6
Безопасный город 348 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 497 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 2
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 2
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Big Data - Большие данные 1136 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 191 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 584 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3110 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 385 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 255 2
ЭОС Дело СЭД 649 8
Google Android 10752 5
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
Apple iOS 5744 4
Samsung ARTIK - серия микрокомпьютеров 8 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 3
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 3
R-Style Softlab - RS-Bank 229 3
R-Style Softlab - InterBank 94 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 18 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Microsoft Windows 10 6810 2
Linux OS 4386 2
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 1
РСК Торнадо - RSC Tornado AFS 34 1
SberCloud ML Space 13 1
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 21 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 1
ЭОС iEOS 21 1
ЭЛАР ПауэрСкан 12 1
IBM Cognos BI 156 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 1
Ericsson Radio System - ERS 43 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 117 1
Oracle Fusion ERP 16 1
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 10 1
Shturmann Navigation 44 1
МТС ЦОД 12 1
БФТ АЦК-Финансы 26 1
ЭОС АРМ руководителя 53 1
Золотая Корона - Денежные переводы 61 1
Fort Telecom FORT-112 EG - Телематический терминал вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС 7 1
Ростелеком Цифровой наслег 2 1
ЭОС Архивное дело 88 1
ЭЛАР ПланСкан 83 1
МТС Коннект 32 1
Костерин Александр 20 20
Никифоров Николай 1126 15
Борисов Александр 30 10
Николаев Айсен 13 8
Борисов Егор 8 6
Певнев Сергей 17 5
Путин Владимир 1840 5
Попов Алексей 319 5
Медведев Дмитрий 1437 5
Котов Виталий 38 3
Семенов Алексей 67 3
Шмелев Алексей 20 3
Третьяк Константин 34 3
Иванов Петр 13 3
Семенов Анатолий 12 3
Солодов Владимир 6 3
Изосимов Александр 107 3
Юн Светлана 3 2
Корнеев Сергей 75 2
Михайлов Георгий 7 2
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 2
Волкова Татьяна 3 2
Буторин Дмитрий 12 2
Ушацкий Андрей 101 2
Вещиков Алексей 3 2
Московец Александр 3 2
Векилов Тимур 28 2
Потапов Николай 7 2
Акимов Максим 167 1
Тынкован Александр 48 1
Левин Леонид 83 1
Греф Герман 212 1
Иванов Олег 124 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 1
Иванов Александр 72 1
Макаров Алексей 49 1
Прозоровский Василий 40 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Орешкин Максим 17 1
Евраев Михаил 222 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 506 134
Россия - Российская федерация - РФ 58975 127
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 55
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1327 49
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 40
Россия - СФО - Новосибирск 2037 39
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 631 34
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 33
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 29
Россия - Нерюнгри 37 28
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 24
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 482 23
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 23
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 23
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 23
Россия - - ДФО - Магаданская область - Магадан 134 22
Россия - ПФО - Казань 1548 21
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 21
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 21
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 512 20
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 695 19
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 767 19
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 19
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 204 17
Россия - СФО - Томская область - Томск 464 17
Россия - СФО - Омская область - Омск 649 16
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 160 15
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 373 15
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 281 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 924 13
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 394 13
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 320 13
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 199 13
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 301 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8238 12
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 137 11
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 323 11
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 11
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 10
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 201 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 3
Информационное общество - Государственная программа 282 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 2
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 34 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 328 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 2
Ордена СССР - Орденская система СССР 11 1
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