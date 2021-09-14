Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ДФО
Якутия
Якутск
Публикаций - 253, упоминаний - 457
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Костерин Александр 20 20
|Никифоров Николай 1126 15
|Борисов Александр 30 10
|Николаев Айсен 13 8
|Борисов Егор 8 6
|Певнев Сергей 17 5
|Путин Владимир 1840 5
|Попов Алексей 319 5
|Медведев Дмитрий 1437 5
|Котов Виталий 38 3
|Семенов Алексей 67 3
|Шмелев Алексей 20 3
|Третьяк Константин 34 3
|Иванов Петр 13 3
|Семенов Анатолий 12 3
|Солодов Владимир 6 3
|Изосимов Александр 107 3
|Юн Светлана 3 2
|Корнеев Сергей 75 2
|Михайлов Георгий 7 2
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 2
|Волкова Татьяна 3 2
|Буторин Дмитрий 12 2
|Ушацкий Андрей 101 2
|Вещиков Алексей 3 2
|Московец Александр 3 2
|Векилов Тимур 28 2
|Потапов Николай 7 2
|Акимов Максим 167 1
|Тынкован Александр 48 1
|Левин Леонид 83 1
|Греф Герман 212 1
|Иванов Олег 124 1
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 1
|Иванов Александр 72 1
|Макаров Алексей 49 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Орешкин Максим 17 1
|Евраев Михаил 222 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru