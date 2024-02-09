Президент России Владимир Путин открыл новый онкоцентр в Якутске с умными операционными MVS

3 февраля 2024 г. Владимир Путин открыл республиканский онкологический центр в г. Якутске, Республика Саха. В новом онкоцентре будут функционировать 6 умных операционных MVS и планируется проводить до 4 тыс. операций в год. Об этом CNews сообщили представители MVS.

Церемония открытия прошла в режиме видеоконференции, где на связи с Президентом России из умной операционной MVS якутского онкоцентра был Глава Якутии Айсен Николаев и главный врач республиканского онкологического диспансера Татьяна Николаева.

Примечательно, что во время видеоконференции с Якутией Владимир Владимирович Путин находился в операционной нового Тульского онкоцентра, открытого в конце 2023 г. и также оснащенного решениями MVS.

ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский онкологический центр» — это уникальный медицинский объект общей площадью более 25 тыс. кв. м. В новом Онкологическом центре разместятся консультативно-диагностические отделения, поликлиника, стационар на 180 коек.

Благодаря современному оборудованию, в центре будут выполняться все виды диагностики и лечения злокачественных образований, также планируется увеличить в 2 раза количество выполняемых операций — с 2 до 4 тыс. в год.

В своем обращении к Президенту Татьяна Ивановна Николаева рассказала, что стационар нового онкоцентра оснащен современными интегрированными операционными, которые являются разработкой отечественного производителя.

Направлениями хирургического лечения в новом стационаре будут: онкогинекология, колопроктология, торакальная хирургия, урология, абдоминальная хирургия, хирургия опухолей головы и шеи, хирургия молочной железы. Основной вектор будет направлен на малоинвазивные высокотехнологичные оперативные вмешательства, для этого в центре есть весь спектр современного хирургического оборудования: хирургический микроскоп, ангиограф в гибридной операционной, самые современные видеоэндоскопические системы с разрешением 4К и 3D.

Владимир Владимирович поздравил всех якутян с этим долгожданным событием и отметил, что это еще один шаг к повышению доступности и эффективности лечения с онкологическими заболеваниями, а значит - сбережению жизни и здоровья граждан.

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