Минцифры РФ Реестр аккредитованных ИТ-компаний
ИТ-аккредитация даёт возможность получать господдержку
- платить налоги по сниженной ставке
- оформлять льготную ипотеку и отсрочку от срочной службы для сотрудников
- получить освобождение от проверок контролирующих органов, а также выездных налоговых проверок
- трудоустраивать иностранных ИТ-специалистов в упрощённом порядке
|04.09.2024
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Крупная и знаменитая ИТ-компания осталась без льгот и брони от армии
Лишение аккредитации Как выяснил CNews, Минцифры лишило ИТ-аккредитации «дочку» крупного российского производителя телеком-оборудования Научно-исследовательский центр (НИЦ) «Булат». Теперь компания пытается оспорить это решение в суде. Заявление о п
|22.07.2024
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Две тысячи российских компаний лишились ИТ-аккредитации. В их числе «Цифровая экономика», «ИТ-парк», структуры «Ростеха» и «Ростелекома»
Минцифры лишило тысячи компаний ИТ-аккредитации Минцифры сообщило о продлении ИТ-аккредитации для 18 тыс. компаний. Та
|06.03.2024
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Аккредитованных ИТ-компаний в России станет больше. Минцифры упрощает правила аккредитации
Новые правила ИТ-аккредитации В правила аккредитации ИТ-компаний вносятся изменения, соответствующий проект
|28.02.2023
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Правительство сделало ИТ-аккредитацию доступной большему числу компаний
Минцифры сообщило о том, что Правительство России сделало ИТ-аккредитацию доступной большему числу компаний. Получить аккредитацию теперь могут в том числе: компании, деятельность которых связана с исследованиями и разработками в области естественных
|26.08.2022
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Российские разработчики получили массовый отказ в ИТ-аккредитации. Это оказался технический сбой
Ошибочный отказ в аккредитации Сегодня, 26 августа 2022 г. в Telegram-канале Минцифры появилось сообщение об ошибочном аннулировании ИТ-аккредитации ряда российских софтверных компаний. «Сегодня некоторые ИТ-компании получили в рассылке госуслуг ошибочное уведомление об аннулировании государственной аккредитации, — сообщило
|01.09.2021
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Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о новом порядке включения в реестр российского ПО и аккредитации ИТ-компаний
невольного вмешательства со стороны. Налоговый маневр На какие льготы могут претендовать участники Реестра аккредитованных ИТ-компаний и Реестра российского ПО при Минцифры? Для участников
|28.05.2020
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Торгово-промышленная палата России и Фонд развития цифровой экономики запустили реестр цифровых компаний для бизнеса
В рамках совместной деятельности Торговой-промышленной палаты (ТПП) России и Фонда развития цифровой экономики запущен проект «Реестр цифровых компаний для бизнеса», который призван аккумулировать все цифровые решения, позволяющие организовать удаленную работу бизнеса. В настоящее время в реестр уже включены решения дл
Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3187 15
|Дергачева Светлана 41 13
|Шадаев Максут 1015 10
|Мишустин Михаил 683 7
|Паршин Максим 316 6
|Никифоров Николай 1136 5
|Чернышенко Дмитрий 566 5
|Рейман Леонид 1051 4
|Дорохова Марина 8 4
|Макаров Валентин 222 4
|Медведев Дмитрий 1654 3
|Семенов Александр 146 3
|Смирнов Алексей 243 3
|Пак Олег 112 3
|Михайлов Владимир 38 3
|Рустамов Рустам 416 3
|Касперская Наталья 292 3
|Рубанов Владимир 75 2
|Сушкевич Антон 66 2
|Нефёдов Станислав 6 2
|Волков Иван 4 2
|Моторко Андрей 71 2
|Кузнецова Елена 8 2
|Семшова Ирина 2 2
|Греф Герман 421 2
|Угнивенко Дмитрий 20 2
|Ким Дмитрий 60 2
|Кучушев Сергей 5 2
|Руденко Алена 5 2
|Лашин Ренат 69 2
|Махлин Дмитрий 95 2
|Аментес Артем 7 2
|Белоусов Сергей 242 2
|Лощинин Дмитрий 39 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 567 2
|Петренко Сергей 25 2
|Шмулевич Марк 88 2
|Аммосов Юрий 46 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 451 1
|Столярова Арина 1 1
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