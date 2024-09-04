Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний

Крупная и знаменитая ИТ-компания осталась без льгот и брони от армии Лишение аккредитации Как выяснил CNews, Минцифры лишило ИТ-аккредитации «дочку» крупного российского производителя телеком-оборудования Научно-исследовательский центр (НИЦ) «Булат». Теперь компания пытается оспорить это решение в суде. Заявление о п

Две тысячи российских компаний лишились ИТ-аккредитации. В их числе «Цифровая экономика», «ИТ-парк», структуры «Ростеха» и «Ростелекома» Минцифры лишило тысячи компаний ИТ-аккредитации Минцифры сообщило о продлении ИТ-аккредитации для 18 тыс. компаний. Та

Аккредитованных ИТ-компаний в России станет больше. Минцифры упрощает правила аккредитации Новые правила ИТ-аккредитации В правила аккредитации ИТ-компаний вносятся изменения, соответствующий проект

Правительство сделало ИТ-аккредитацию доступной большему числу компаний Минцифры сообщило о том, что Правительство России сделало ИТ-аккредитацию доступной большему числу компаний. Получить аккредитацию теперь могут в том числе: компании, деятельность которых связана с исследованиями и разработками в области естественных

Российские разработчики получили массовый отказ в ИТ-аккредитации. Это оказался технический сбой Ошибочный отказ в аккредитации Сегодня, 26 августа 2022 г. в Telegram-канале Минцифры появилось сообщение об ошибочном аннулировании ИТ-аккредитации ряда российских софтверных компаний. «Сегодня некоторые ИТ-компании получили в рассылке госуслуг ошибочное уведомление об аннулировании государственной аккредитации, — сообщило

Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о новом порядке включения в реестр российского ПО и аккредитации ИТ-компаний невольного вмешательства со стороны. Налоговый маневр На какие льготы могут претендовать участники Реестра аккредитованных ИТ-компаний и Реестра российского ПО при Минцифры? Для участников