Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168683
ИКТ 13117
Организации 10288
Ведомства 1446
Ассоциации 973
Технологии 3388
Системы 25093
Персоны 72026
География 2741
Статьи 1508
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2570
Мероприятия 843

Минцифры РФ Реестр аккредитованных ИТ-компаний

Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний

ИТ-аккредитация даёт возможность получать господдержку

  • платить налоги по сниженной ставке
  • оформлять льготную ипотеку и отсрочку от срочной службы для сотрудников
  • получить освобождение от проверок контролирующих органов, а также выездных налоговых проверок
  • трудоустраивать иностранных ИТ-специалистов в упрощённом порядке

04.09.2024 Крупная и знаменитая ИТ-компания осталась без льгот и брони от армии

Лишение аккредитации Как выяснил CNews, Минцифры лишило ИТ-аккредитации «дочку» крупного российского производителя телеком-оборудования Научно-исследовательский центр (НИЦ) «Булат». Теперь компания пытается оспорить это решение в суде. Заявление о п
22.07.2024 Две тысячи российских компаний лишились ИТ-аккредитации. В их числе «Цифровая экономика», «ИТ-парк», структуры «Ростеха» и «Ростелекома»

Минцифры лишило тысячи компаний ИТ-аккредитации Минцифры сообщило о продлении ИТ-аккредитации для 18 тыс. компаний. Та
06.03.2024 Аккредитованных ИТ-компаний в России станет больше. Минцифры упрощает правила аккредитации

Новые правила ИТ-аккредитации В правила аккредитации ИТ-компаний вносятся изменения, соответствующий проект
28.02.2023 Правительство сделало ИТ-аккредитацию доступной большему числу компаний

Минцифры сообщило о том, что Правительство России сделало ИТ-аккредитацию доступной большему числу компаний. Получить аккредитацию теперь могут в том числе: компании, деятельность которых связана с исследованиями и разработками в области естественных

26.08.2022 Российские разработчики получили массовый отказ в ИТ-аккредитации. Это оказался технический сбой

Ошибочный отказ в аккредитации Сегодня, 26 августа 2022 г. в Telegram-канале Минцифры появилось сообщение об ошибочном аннулировании ИТ-аккредитации ряда российских софтверных компаний. «Сегодня некоторые ИТ-компании получили в рассылке госуслуг ошибочное уведомление об аннулировании государственной аккредитации, — сообщило

01.09.2021 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о новом порядке включения в реестр российского ПО и аккредитации ИТ-компаний

невольного вмешательства со стороны. Налоговый маневр На какие льготы могут претендовать участники Реестра аккредитованных ИТ-компаний и Реестра российского ПО при Минцифры? Для участников

28.05.2020 Торгово-промышленная палата России и Фонд развития цифровой экономики запустили реестр цифровых компаний для бизнеса

В рамках совместной деятельности Торговой-промышленной палаты (ТПП) России и Фонда развития цифровой экономики запущен проект «Реестр цифровых компаний для бизнеса», который призван аккумулировать все цифровые решения, позволяющие организовать удаленную работу бизнеса. В настоящее время в реестр уже включены решения дл

Публикаций - 167, упоминаний - 178

Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24661 19
Content AI - Контент ИИ 75 15
Yandex - Яндекс 7405 13
Ростелеком 9738 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4906 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 7
8259 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3941 7
SAP SE 5280 7
АйТи 1371 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1915 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12723 6
Cisco Systems 5120 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8768 5
Intel Corporation 12214 5
IBM - International Business Machines Corp 9446 5
InfoWatch - Инфовотч 1017 5
VK - Mail.ru Group 3458 5
Google LLC 11818 5
Корус Консалтинг ГК 1223 4
Oracle Corporation 6705 4
Softline - Софтлайн 2840 4
Apple Inc 12136 4
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 4
Крок - Croc 1777 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 4
Цифра ГК 2435 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1264 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 309 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 213 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1306 3
Merlion - Мерлион 808 3
Samsung Electronics 10282 3
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 3
Telegram Group 2014 3
Diasoft - Диасофт 882 3
Ред Софт - Red Soft 718 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 445 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7358 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 919 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 983 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2730 3
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 34 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 3
ГПБ - Газпромбанк 1086 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1638 3
Почта России ПАО 2118 2
РЖД - Российские железные дороги 1910 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 2
Альфа-Банк 1775 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 379 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 493 2
Газпром нефть 622 2
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 2
Газпром ПАО 1345 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 2
Runa Capital 158 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 453 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 88 1
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
ОТЭКО ГК 21 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 461 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 56 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1353 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11711 76
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5950 24
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 20
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4988 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3061 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4146 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3342 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 8
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2866 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3148 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3288 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2721 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 835 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 4
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 995 3
Федеральное казначейство России 1783 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 412 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5467 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 289 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2754 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2516 2
Судебная власть - Judicial power 2318 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 445 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 187 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 2
МИК - Московский инновационный кластер 146 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 80 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 174 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1381 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4775 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1397 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 723 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 665 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 293 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 312 2
Единая Россия - Политическая партия 294 2
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 19 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 14 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 45 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 28 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 38 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66543 83
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19538 74
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50849 59
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30896 32
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13622 30
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8600 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27675 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21241 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29831 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13231 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25480 18
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11661 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11103 16
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12592 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15787 14
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7124 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20720 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11421 13
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7429 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12573 13
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2829 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12004 13
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1084 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10144 13
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3409 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6696 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11187 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6601 11
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5082 10
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1207 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5801 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11081 9
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4029 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10259 8
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3047 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7631 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6819 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12797 7
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3180 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6127 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5231 21
Linux OS 10005 15
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2043 8
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 319 8
Microsoft Windows 15716 8
Content AI - ContentCapture 27 8
Content AI - Intelligent Search - Abbyy Intelligent Search 27 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3237 6
Apple iOS 7835 6
Microsoft Office 3745 5
Google Android 14047 5
Oracle Java - язык программирования 3092 4
Новые облачные технологии - МойОфис 788 4
Microsoft Windows 2000 8661 4
Docker - Платформа распределённых приложений 338 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1065 4
Python - высокоуровневый язык программирования 945 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1592 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 988 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 944 3
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 3
Depositphotos - фотобанк 422 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 282 3
FreePik 1018 3
HeadHunter Group - HH Kakdela 4 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 970 3
Microsoft Office 365 942 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1270 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 925 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 469 2
Microsoft Exchange 1717 2
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 46 2
Abbyy FlexiCapture 163 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 310 2
Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect 330 2
C/C++ - Язык программирования 763 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 244 2
Путин Владимир 3187 15
Дергачева Светлана 41 13
Шадаев Максут 1015 10
Мишустин Михаил 683 7
Паршин Максим 316 6
Никифоров Николай 1136 5
Чернышенко Дмитрий 566 5
Рейман Леонид 1051 4
Дорохова Марина 8 4
Макаров Валентин 222 4
Медведев Дмитрий 1654 3
Семенов Александр 146 3
Смирнов Алексей 243 3
Пак Олег 112 3
Михайлов Владимир 38 3
Рустамов Рустам 416 3
Касперская Наталья 292 3
Рубанов Владимир 75 2
Сушкевич Антон 66 2
Нефёдов Станислав 6 2
Волков Иван 4 2
Моторко Андрей 71 2
Кузнецова Елена 8 2
Семшова Ирина 2 2
Греф Герман 421 2
Угнивенко Дмитрий 20 2
Ким Дмитрий 60 2
Кучушев Сергей 5 2
Руденко Алена 5 2
Лашин Ренат 69 2
Махлин Дмитрий 95 2
Аментес Артем 7 2
Белоусов Сергей 242 2
Лощинин Дмитрий 39 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 567 2
Петренко Сергей 25 2
Шмулевич Марк 88 2
Аммосов Юрий 46 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 451 1
Столярова Арина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145113 161
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43360 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52196 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17459 23
Европа 21799 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17110 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14137 10
Беларусь - Белоруссия 5690 9
Украина 7622 9
Германия - Федеративная Республика 12703 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2920 7
Азия - Азиатский регион 5550 7
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1233 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1966 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1390 5
Армения - Республика 2290 4
Казахстан - Республика 5550 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2980 4
Франция - Французская Республика 7859 4
Турция - Турецкая республика 2364 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1200 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2954 4
Россия - СФО - Новосибирск 4320 4
Земля - планета Солнечной системы 10395 4
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 935 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 856 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2431 4
Канада 4891 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1274 3
Кипр - Республика 555 3
Россия - СФО - Омская область 677 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 751 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 824 3
Россия - УФО - Свердловская область 1506 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1889 3
Китай - Шанхай 787 3
Россия - УФО - Челябинская область 1220 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1296 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7484 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51313 88
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13605 67
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8513 56
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48209 46
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14435 40
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29235 36
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2328 26
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5098 23
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7636 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16364 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24216 21
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5993 21
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1325 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10986 17
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 571 16
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8075 15
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7868 14
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 403 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18618 13
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2934 13
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3432 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3962 12
Страхование - Страховое дело - Insurance 5853 12
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3179 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5795 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6160 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9866 10
Кредитование - Сrediting - Заём 6723 10
Налогообложение - Налог на прибыль 204 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5989 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8734 10
Инвестиции венчурные - Venture investments 2131 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5407 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9995 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5782 8
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2835 8
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4671 8
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 275 8
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 224 8
Английский язык 6654 8
Коммерсантъ - Издательский дом 1885 7
Ведомости 1017 3
АиФ - Аргументы и факты 47 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11253 2
The Bell - Издание 42 1
Forbes - Форбс 825 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 109 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
Российская газета 271 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 83 1
TAdviser - Центр выбора технологий 395 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 972 1
Bloomberg 1296 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5919 1
Tom’s Hardware 400 1
The Guardian - Британская газета 362 1
Crunchbase 74 1
VK - Mail.ru Hi-tech 26 1
Bloomberg Businessweek 122 1
CNews Техноблог 61 1
CNews TV 747 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3221 31
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 16
IDC - International Data Corporation 4911 5
Gartner - Гартнер 3560 2
Forrester Research 821 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 689 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
Discovery Research Group 22 1
CNews Fast рейтинг 46 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1525 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 935 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 849 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 954 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1059 2
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 16 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 97 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет 20 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 53 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 47 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 152 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 33 1
СамГМУ - Институт инновационного развития 7 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 172 1
Минтруд РФ - НИИ труда - Институт труда - НИИ труда и социального страхования ФГБУ - ВНИИ труда ФГБУ 7 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
РАН - Российская академия наук 1882 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 542 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 600 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 82 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 21 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 78 1
Columbia University - Колумбийский университет 154 1
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 14 1
Гуманитарно-экономический институт имени B. C. Черномырдина - Московский государственный открытый университет - Московский государственный машиностроительный университет, МАМИ - Московский государственный вечерний металлургический институт, МГВМИ 22 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 19 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 51 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2439 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2015 4
CNews FORUM Кейсы 225 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1219 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 135 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 9 1
CeBIT 612 1
itSMF - IT Service Management Forum 33 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340989, в очереди разбора - 768502.
Создано именных указателей - 168683.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998
Показать еще