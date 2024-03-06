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Аккредитованных ИТ-компаний в России станет больше. Минцифры упрощает правила аккредитации

Минцифры вносит изменения в правила аккредитации с целью сделать процесс проще и удобнее.

Новые правила ИТ-аккредитации

В правила аккредитации ИТ-компаний вносятся изменения, соответствующий проект Постановления был опубликован 6 марта 2024 г. на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Согласно предложенному Минцифры документу, организация упрощает процесс получения ИТ-аккредитации, так для малых технологических компаний, созданных менее трех лет назад, отменяется критерий по проверке доли дохода от ИТ-деятельности. Ранее существовало требование о подтверждении того, что 30% от доходов организации получены от деятельности в сфере ИТ, если доход организации с момента ее создания составлял менее 1 млн рублей и организация была зарегистрирована в региональном реестре стартапов. А если компания получила аккредитацию в год своего создания, то она может в этот год не проходить плановую процедуру подтверждения, как это было раньше.

До 1 июля 2025 г. для ИТ-компаний, зарегистрированных на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области убрали требования к размеру среднемесячных выплат сотрудникам для получения аккредитации. Для остальных организаций действует строгое правило, что средняя заработная плата работников не может быть меньше средней по стране или субъекту, в котором зарегистрирована организация. Помимо этого, для всех компаний в рамках процедуры подтверждения проверка по уровню заработной платы будет проводиться в отношении двух кварталов вместо пяти.

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Фото: freepik
Минцифры упрощает ИТ-аккредитацию

С 1 августа 2024г. планируется ввести новый критерий проверки на наличие иностранного участия в компании. Доля иностранных лиц не должна составлять больше 50%. Кроме того заявления на ежегодную процедуру подтверждения аккредитации будут приниматься только в электронном виде через «Госуслуги». Остальные критерии для получения ИТ-аккредитации остались без изменений.

Для чего нужна аккредитация ИТ-компаний

Аккредитация ИТ-компаний – это специальная процедура подтверждения деятельности компании в области информационных технологий.

К концу 2023 г. число аккредитованных ИТ-компаний в России достигло 19 тыс., об этом 29 февраля 2024 г. сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Перечень аккредитованных IT-компаний находится в открытом доступе на портале «Госуслуг». Для поиска достаточно ввести ИНН или наименование организации.

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Цифровизация

Государственная аккредитация позволяет ИТ-компаниям претендовать на получение мер государственной поддержки — компания получает льготы, как для себя, так и для своих сотрудников. Например, для аккредитованной ИТ-компании предусмотрена пониженная ставка по взносам с фонда заработной платы - 7,6 % (вместо 30 %), до 2025 года налог на прибыль - 0% (вместо 20 %), льготные кредиты, освобождение от проверок органов государственного и муниципального контроля, а также выездных налоговых проверок.

Сотрудники компаний получают возможность оформления льготной ипотеки по ставке до 5% годовых, возможность уплачивать страховые взносы, применяя пониженные тарифы (6% на обязательное пенсионное страхование, 1,5% на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 0,1% на обязательное медицинское страхование), а также отсрочку от армии. Для иностранных граждан в аккредитованной ИТ-компании будет действовать упрощение процедур трудоустройства и получения вида на жительство.

Антон Мушинский

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