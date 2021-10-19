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Чернышенко Дмитрий


19.10.2021 В России стартовала запись школьников на бесплатные курсы по программированию 3
15.10.2021 Вице-премьер Чернышенко поручил РЦТ активнее информировать ИТ-компании в регионах о мерах господдержки 2
15.10.2021 Национальный киберполигон объединит коммерческие площадки по отражению компьютерных атак 2
14.10.2021 В России запустили квантовую сеть, открытую для присоединения 1
13.10.2021 Вице-премьер Чернышенко: электронный документооборот – инструмент снижения рисков и затрат бизнеса 3
08.10.2021 Власти одобрили стратегические проекты по подготовке тысяч ИТ-специалистов и покрытию России интернетом 3
07.10.2021 Вице-премьер Чернышенко: инициатива технологического предпринимательства позволит создать 30 тысяч новых университетских стартапов и 150 тысяч рабочих мест 4
07.10.2021 В России создадут 30 передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями 3
06.10.2021 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 1
05.10.2021 Вице-премьер Чернышенко: 6 исследовательских центров по ИИ получат федеральные гранты до 1 млрд рублей 3
30.09.2021 Зампредседателя Правительства поздравил россиян с Днем интернета 3
30.09.2021 1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 1
27.09.2021 В Правительстве утвердили Концепцию развития технологий машиночитаемого права 1
20.09.2021 Десятки тайваньских спецов с семьями едут выручать российскую электронику 1
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
14.09.2021 Власти передумали бесплатно обучать россиян цифровым компетенциям 1
13.09.2021 Власти раздадут ИТ-специалистам льготную ипотеку и кредиты 2
09.09.2021 Государство оплатит половину стоимости обучения новой цифровой профессии 1
09.09.2021 Вице-премьер Чернышенко: «Госуслуги.Авто» вышло на первое место в топе бесплатных приложений App Store 1
08.09.2021 Власти придумали, как собрать с ИТ-компаний налоги на десятки миллиардов 2
08.09.2021 Касперская против электронных паспортов: Это угроза всероссийских масштабов 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.2021 Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру» 6
06.09.2021 Вице-премьер Чернышенко провел совещание по организации сбора и анализа статистических данных для управления туристической отраслью 2
06.09.2021 Минцифры подготовило для ИТ-компаний инструкцию, как получить налоговые льготы 2
01.09.2021 Минцифры придумало, как в разы увеличить продажи российского «железа» 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная 23
30.08.2021 Власти пишут закон, который перевернет кверху дном Facebook, «Вконтакте» и YouTube 1
27.08.2021 В США специалистов по ИБ заманивают на госслужбу окладами в четверть миллиона долларов 1
24.08.2021 Правительство хочет раздать деньги разработчикам ИТ-комплексов для ИИ. Можно взять до 3 миллиардов 1
23.08.2021 Россия обучит иностранных чиновников отечественным ИБ-продуктам 1
20.08.2021 Власти придумали способы развития телемедицины в России 1
20.08.2021 Вице-премьер Чернышенко назвал тройку лидеров цифровой трансформации среди ФОИВов 2
20.08.2021 «Ростех» создал компанию, чтобы выпускать российское «железо» для 4G и 5G 1
18.08.2021 Радикальная цифровизация отменяется. Россияне смогут отказаться от цифрового паспорта и оставить себе бумажный 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
17.08.2021 Дмитрий Чернышенко прокомментировал итоги эксперимента по тестированию ЕБС в сфере образования 2
16.08.2021 Сбербанк разрывает партнерство с «Ростелекомом». Его заменят восемь других банков 1
13.08.2021 Власти придумали способы поддержки онлайн-образования 1

Публикаций - 234, упоминаний - 410

Чернышенко Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 53
Ростех - Ростехнологии 2230 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 17
VK - Mail.ru Group 2482 14
Yandex - Яндекс 4099 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 9
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 8
3727 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 7
Восход ФГБУ НИИ 365 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 7
Microsoft Corporation 11017 7
Google LLC 7128 7
Apple Inc - Эппл Рус 7680 6
Facebook 3765 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 6
Huawei 2726 6
РТЛабс 145 5
Twitter 2204 5
Базальт СПО 206 5
НТВ-Плюс 174 4
Новые облачные технологии (НОТ) 227 4
Telegram Group 702 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 4
Intel Corporation 4152 3
RuTube - видеохостинг 120 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 3
SAP SE 3207 3
Acer Group 1357 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 349 2
NtechLab - НтехЛаб 78 2
Крок 1219 2
Микрон - Micron 365 2
HP Inc. 2898 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 2
Рексофт - Reksoft 199 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 2
Samsung Electronics 5633 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 20
Газпром-Медиа Холдинг 120 20
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 15
Почта России ПАО 1570 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
Газпром нефть 380 5
Газпром ПАО 518 4
Central Partnership - Централ Партнершип 24 4
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 3
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 3
Флибуста 27 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 2
Аэрофлот 492 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
Jaguar Land Rover 63 2
Электрошеринг Холдинговая Компания 1 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Союзмультфильм - киностудия 25 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
Р-Фарм 20 1
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 27 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 39 1
More.tv - Онлайн-кинотеатр 7 1
Bryan Cave Leighton Paisner - Goltsblat BLP 4 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Almaz Capital Partners 118 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 1
Алроса АК 81 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Татнефть 112 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 114
Правительство РФ 2200 79
Президент Российской Федерации 1439 46
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 25
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 19
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 17
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 12
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 10
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 9
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 9
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 8
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 7
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 7
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 6
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 4
Счётная палата РФ 460 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 4
Администрация Президента РФ 267 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 4
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 78 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 14
Руссофт - Russoft 250 11
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 3
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
ЛДПР 68 2
Единая Россия - Политическая партия 171 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 45 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 12 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 21
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 20
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 10
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 7
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 4
Умные платформы 496 4
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УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 23
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 9
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 8
Новые облачные технологии - МойОфис 311 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 5
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 5
Linux OS 4243 5
Apple iOS 5741 5
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 4
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 4
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 21 3
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 3
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 3
Microsoft Windows 10 6612 3
Google YouTube - Видеохостинг 1706 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
VK - Mail.ru Одноклассники 853 3
Госуслуги - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 18 3
Apple - App Store 2198 3
Microsoft Windows 850 3
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 3
Google Android 10750 3
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 2
Telegram - Мессенджер 80 2
JavaScript - Язык программирования 626 2
Java - Язык программирования 1167 2
Госуслуги - Суперсервисы - Пенсия онлайн 10 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Госуслуги - Суперсервисы - Трудовая миграция онлайн 5 2
ByteDance TikTok 95 2
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Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 2
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Госуслуги - Суперсервисы - Трудовые отношения онлайн 7 2
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ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
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Борисов Юрий 91 8
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Качанов Олег 58 6
Пак Олег 90 6
Касперская Наталья 197 6
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КХЛ - Континентальная хоккейная лига 28 3
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НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 3
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Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 2
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Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 24
Ведомости 259 19
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 12
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 6
НТВ - Телекомпания 164 5
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 5
РИА Новости 654 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 3
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ТНТ - Телеканал 94 2
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 2
ТВ-3 - телеканал 48 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 2
Детское радио 6 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 2
Медуза - Meduza 18 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
Эхо Москвы - радиостанция 47 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 15 1
Матч планета - Телеканал 2 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Авторадио 10 1
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IDC - International Data Corporation 2709 2
BCG - Boston Consulting Group 43 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
Discovery Research Group 14 1
GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 4 1
Автостат 9 1
Quantum Technology Readiness Levels 2 1
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 32 1
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 5 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 2 1
Академия АйТи 34 1
ИИИ - Институт исследований интернета 17 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
ФГБОУ ВО ЮУГМУ - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 1 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
ТПУ - Томский политехнический университет 48 1
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
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НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
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Паралимпиада - Паралимпийские игры - Paralympic Games 7 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
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AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
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Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 15 1
Микроэлектроника - международный форум 4 1
Цифровая прокачка региона 22 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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