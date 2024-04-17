Чернышенко Дмитрий

Дмитрий Чернышенко: Россия становится регуляторным раем для отечественных и зарубежных компаний Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко принял участие в пленарной сессии «Многополярность технологического мира будущего: роль России» в рамках конференции «Data Fusion: Эпоха больших данных». Участниками дискусси

Комментарий вице-премьера Дмитрия Чернышенко по итогам Стратсессии по развитию отрасли связи под председательством премьер-министра Михаила Мишустина Комментарий вице-премьера Дмитрия Чернышенко по итогам Стратсессии по развитию отрасли связи под председательством премьер-министра Михаила Мишустина: «Сегодня председатель Правительства Михаил Владимирович Мишустин про

Дмитрий Чернышенко и Максут Шадаев наградили правительственными наградами лучших руководителей цифровой трансформации Заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл совещание с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных органов исполнительной власти и регионов России. В ходе него участники обсудили применение технолог

Дмитрий Чернышенко: объем выручки от использования российского индустриального ПО к 2030 г. составит 330 млрд рублей Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко принял участие в пленарном заседании отраслевой конференции «Цифровой Росатом». Мероприятие проходит 26-27 октября 2023 г. в Санкт-Петербурге, на нем представители федеральны

Дмитрий Чернышенко: в рамках нового нацпроекта «Экономика данных» предусмотрено развитие систем связи Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников ежегодного специализированного форума «Спектр». Мероприятие проходит 24-25 октября 2023 г. в Сочи при поддержке Роскомнадзора и направлен на обеспе

Дмитрий Чернышенко: в 2023 г. в России ожидается 20% прирост производства электроники Заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко в своем видеообращении поприветствовал участников Российского форума «Микроэлектроника 2023». Форум проходит с 9 по 14 октября 2023 г. на федеральной территории «Сириус». «За

Комментарий заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко по итогам стратсесии по развитию ИИ бсуждалось обновление по поручению Президента России Владимира Путина Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 г. По итогам стратсессии заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко дал комментарий о перспективах развития технологий искусственного интеллекта в России. Президент России Владимир Путин поставил задачу – внедрить искусственный интеллект во в

Дмитрий Чернышенко призвал усилить работу по переводу госсервисов на платформу «Гостех» Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел рабочее совещание с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) рег

Дмитрий Чернышенко поручил найти индустриальных партнеров для разработок подведомственного Минцифры вуза Заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко прибыл с рабочим визитом в Новосибирскую область. Совместно с губернатором

Дмитрий Чернышенко: наращивание спутниковых группировок даст мощный импульс развитию удаленных территорий Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко принял участие в первом в России сеансе видеосвязи с использованием отечественных низкоорбитальных космических аппаратов с территорией без покрытия сотовых сетей. Соединение

Дмитрий Чернышенко: исследование готовности внедрения технологий ИИ пройдет во всех 89 субъектах страны следование для определения индекса готовности отечественных организаций к внедрению искусственного интеллекта. Заместитель председателя Правительства, куратор нацпрограммы «Цифровая экономика России» Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что индекс рассчитывается ежегодно, начиная с 2021 г. Текущее исследование проводится в соответствии с поручениями Президента России Владимира Путина, которые был

Дмитрий Чернышенко провел совещание с руководителями цифровой трансформации Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко обсудил с руководителями цифровой трансформации федеральных ведомств и регионов проекты импортозамещения ПО, внедрения платформы «Гостех» и вопросы киберзащиты. «В прошлом го

Дмитрий Чернышенко: «Для 80% цифровых решений разработаны российские аналоги» Заместитель председателя Правительства РФ, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко совместно с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным принял участие в осмотре выставки в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), котора

Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры до 1 июня 2023 г. организовать общественное обсуждение проекта Стратегии отрасли связи Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко в Координационном центре провел очередную стратегическую сессию по разработке Стратегии развития отрасли связи до 2035 г. В ней приняли участие более 100 человек: руководител

Дмитрий Чернышенко: Инвестиции госкомпаний и госкорпораций в отечественное ПО составят более 922 млрд. рублей Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко выступил модератором главной пленарной дискуссии третьей ежегодной конференции по машинному обучению, анализу данных и технологиям искусственного интеллекта Data Fusion 2023.

Дмитрий Чернышенко поручил Минпромторгу и Минцифры подготовить предложения по субсидированию части затрат предприятий на внедрение российского ПО кую область заместитель председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко совместно с губернатором региона Алексеем Русских и заместителем полномочн

Дмитрий Чернышенко: Разработка Стратегии отрасли связи на базе современных и надежных решений позволит России обеспечить свой технологический суверенитет Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел первую стратегическую сессию по разработке Стратегии развития отрасли связи до 2035 г. По поручению Президента России Владимира Путина разработать и утвердить Стратеги

Вице-премьер Чернышенко подвел итоги работы руководителей цифровой трансформации за 2022 год и обозначил задачи на текущий Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко провел совещание с руководителями цифровой трансформации федерального (РЦТ) и регионального уровней (РРЦТ). В нем также принимал участие министр цифрового развития, связи и м

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: В России сформирован беспрецедентный по масштабам заказ на разработку ПО «Достижения России в сфере ИТ признаются за рубежом» CNews: Что вы видите ключевыми результатами работы «цифрового блока» правительства в 2022 году? Дмитрий Чернышенко: Прошлый год стал серьезным вызовом для всех нас. Но несмотря на санкции и тектонические движения в ИТ-индустрии наша страна сумела добиться значимых результатов, а все показ

Дмитрий Чернышенко: Механизм совместной работы ведомств и регионов на площадке Координационного Центра доказал свою эффективность Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко в Координационном центре провел совещание, на котором были подведены итоги работы Правительства по организации обратной связи с гражданами и работе колл-центров службы 122 в

Дмитрий Чернышенко: Правительством приняты все необходимые для функционирования платформы «Гостех» нормативные акты Правительством России приняты все необходимые для функционирования платформы «Гостех» нормативные акты. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Он напомнил, что по указанию Президента необходимо обеспечить обязательный переход и использование платформы «Гостех» при создании и развитии государственных информационный

Дмитрий Чернышенко: Опорный образовательный центр Университета Иннополис переориентируют под задачи импортозамещения В рамках рабочей поездки в Татарстан заместитель председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко принял участие в форуме цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении Digital Innopolis Days 2022 (DID 2022). Мероприятие проходит в Иннополисе 24-26 ноября 2

Дмитрий Чернышенко: На платформе «Гостех» запущена Государственная информационная система «Физическая культура и спорт» «Гостех» в промышленную эксплуатацию запущена вторая государственная информационная система (ГИС) – «Физическая культура и спорт» (ФКиС). Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Система разработана на платформе из импортозамещенных компонентов с применением всех необходимых мер информационной безопасности. «Государственная информационная система “Фи

Дмитрий Чернышенко: в России почти 86 тыс. социально значимых объектов подключено к интернету Во время рабочей встречи с Президентом России Владимиром Путиным заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко 24 октября доложил о развитии цифровой инфраструктуры. Вице-премьер отметил, что правительство, несмотря на текущую геополитическую ситуацию и пандемию, ежегодно перевыполняе

Дмитрий Чернышенко поручил профильным министерствам разработать планы развития отрасли связи Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников XXI форума «Спектр-2022». Он проходит 25-26 октября в Сочи. Вице-премьер отметил, что отрасль связи является одним из основных двигателей экономики

Дмитрий Чернышенко: Курганская область, Санкт-Петербург и Сахалинская область возглавили рейтинг регионов по внедрению ПОС рению платформы обратной связи (ПОС). Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Президент России Владимир Путин на встрече с избранными в сентябре главам

Дмитрий Чернышенко: На «Госуслугах» стартовал прием заявок на курсы программирования для старшеклассников На портале «Госуслуг» стартовал прием заявок от учеников 8-11 классов на прохождение бесплатных двухлетних курсов программирования. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Обучение проводится в рамках проекта «Код будущего», который организован под эгидой федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Ц

Дмитрий Чернышенко: В каждом регионе России созданы и функционируют штабы по борьбе с киберугрозами Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел сессию «Восток России 2.0! Региональные драйверы цифрового развития в новой реальности». На ней обсудили лучшие цифровые проекты регионов, импортозамещение промышленно

Дмитрий Чернышенко: В 115 российских университетах созданы «цифровые кафедры» В 115 российских университетах созданы «цифровые кафедры». Обучение по ним стартует с сентября 2022 г. по 300 образовательным программам. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер отметил, что «цифровые кафедры» запущены в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» (нацпрограммы «Цифровая экономика»), созданног

Дмитрий Чернышенко: Более 1,5 млн школьников и студентов получили бесплатный доступ к образовательным онлайн-курсам трировались на образовательной онлайн-платформе «Цифровой образовательный контент» и получили бесплатный доступ к образовательным курсам. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Онлайн-сервис был запущен в сентябре 2021 г. в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Он объединил в себе об

Вице-премьер Чернышенко: перед Правительством и отраслью стоит важнейшая задача – добиться суверенитета отечественной радиоэлектронной промышленности Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников ХХ отраслевой научно-технической конференции радиоэлектронной промышленности. Мероприятие проходит 25-26 марта в Подмосковье. В конференции принима

В апреле 2022 г. черновики федпроектов по поддержке гражданской радиоэлектронной промышленности будут представлены на рассмотрение и утверждение в Правительство Заместители председателя Правительства России Юрий Борисов и Дмитрий Чернышенко провели заключительную стратегическую сессию по развитию электронной промы

Россия на пороге нового грандиозного нацпроекта в сфере радиоэлектроники Российская электроника получит господдержку Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о возможном появлении в России нового полноценного национального пр

Дмитрий Чернышенко: В 2022 г. «цифровые атташе» начнут работу в 16 странах мира торого пакета» мер поддержки ИТ-отрасли в России будет создана служба «цифровых атташе». В 2022 г. они начнут работать в 16 странах мира. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Соглашение об этом подписали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерство промышленности и торговли и Российский фонд развития информационных

Вице-премьер Чернышенко: суперсервис «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов» запустят на «Госуслугах» в 2022 году С 1 января 2022 г. грузоперевозчики смогут оформлять электронные транспортные накладные через «Госуслуги». Об этом заявил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко во время выступления на пленарной дискуссии «Транспорт России – 2035. От стратегии – к реализации», состоявшейся в рамках Транспортной недели – 2021. В дискуссии также принял

Дмитрий Чернышенко: В России стартовал первый опрос бизнеса о готовности к внедрению ИИ оссии стартовал первый опрос компаний из приоритетных отраслей экономики о готовности к внедрению технологий искусственного интеллекта. Об этом рассказал заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер отметил, что исследование проводится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» в соответствии с Национальной стратегией развития искусственного ин

Дмитрий Чернышенко: Более 100 хакатонов пройдут в России до 2024 года В 2021 г. около 1000 молодых ИТ-специалистов и студентов приняли участие в хакатонах по искусственному интеллекту. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер отметил, что серия хакатонов проводится в России в рамках национального проекта «Цифровая экономика». «До 2024 г. хакатоны по искусственному интеллекту пройдут

Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру» евод всех массовых социально значимых услуг в цифровой формат запланирован до конца 2022 г. Об этом Дмитрий Чернышенко сообщил 7 сентября 2021 г. в рамках совещания с федеральными и региональны

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная оссии, как в результате должны измениться жизнь россиян и условия для бизнеса в стране? Как государство развивает информационную инфраструктуру? Насколько удается следовать ранее утвержденным планам? Дмитрий Чернышенко: Я, безусловно, говорю от имени правительства как вице-премьер, курирующий цифровое развитие, которое мы видим только в связке с высшим образованием и наукой. Этот триумвират