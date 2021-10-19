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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Чернышенко Дмитрий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 234, упоминаний - 410
Чернышенко Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мишустин Михаил 302 56
|Шадаев Максут 384 54
|Путин Владимир 1820 49
|Паршин Максим 141 17
|Медведев Дмитрий 1433 12
|Акимов Максим 167 10
|Носков Константин 201 9
|Осеевский Михаил 221 9
|Борисов Юрий 91 8
|Хинштейн Александр 50 8
|Кисляков Евгений 83 7
|Качанов Олег 58 6
|Пак Олег 90 6
|Касперская Наталья 197 6
|Левин Леонид 83 5
|Лашин Ренат 25 5
|Массух Илья 192 5
|Шпак Василий 39 5
|Макаров Валентин 111 4
|Комар Евгений 20 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Пугачев Павел 29 4
|Белоусов Андрей 53 4
|Кравцов Сергей 39 4
|Уваров Алексей 11 4
|Чемезов Сергей 121 4
|Понькин Александр 26 4
|Липов Андрей 50 4
|Ковнир Евгений 71 4
|Мантуров Денис 56 3
|Васильева Татьяна 5 3
|Шулика Виталий 8 3
|Андрющенко Светлана 7 3
|Матвеева Татьяна 83 3
|Собянин Сергей 211 3
|Иванов Олег 124 3
|Греф Герман 205 3
|Оверчук Алексей 8 3
|Нуралиев Борис 204 3
|Решетников Максим 15 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756407, в очереди разбора - 660097.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756407, в очереди разбора - 660097.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru