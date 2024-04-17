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Чернышенко Дмитрий

СОБЫТИЯ


17.04.2024 Дмитрий Чернышенко: Россия становится регуляторным раем для отечественных и зарубежных компаний

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко принял участие в пленарной сессии «Многополярность технологического мира будущего: роль России» в рамках конференции «Data Fusion: Эпоха больших данных». Участниками дискусси
07.11.2023 Комментарий вице-премьера Дмитрия Чернышенко по итогам Стратсессии по развитию отрасли связи под председательством премьер-министра Михаила Мишустина

Комментарий вице-премьера Дмитрия Чернышенко по итогам Стратсессии по развитию отрасли связи под председательством премьер-министра Михаила Мишустина: «Сегодня председатель Правительства Михаил Владимирович Мишустин про
26.10.2023 Дмитрий Чернышенко и Максут Шадаев наградили правительственными наградами лучших руководителей цифровой трансформации

Заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл совещание с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных органов исполнительной власти и регионов России. В ходе него участники обсудили применение технолог
26.10.2023 Дмитрий Чернышенко: объем выручки от использования российского индустриального ПО к 2030 г. составит 330 млрд рублей

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко принял участие в пленарном заседании отраслевой конференции «Цифровой Росатом». Мероприятие проходит 26-27 октября 2023 г. в Санкт-Петербурге, на нем представители федеральны
24.10.2023 Дмитрий Чернышенко: в рамках нового нацпроекта «Экономика данных» предусмотрено развитие систем связи

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников ежегодного специализированного форума «Спектр». Мероприятие проходит 24-25 октября 2023 г. в Сочи при поддержке Роскомнадзора и направлен на обеспе
10.10.2023 Дмитрий Чернышенко: в 2023 г. в России ожидается 20% прирост производства электроники

Заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко в своем видеообращении поприветствовал участников Российского форума «Микроэлектроника 2023». Форум проходит с 9 по 14 октября 2023 г. на федеральной территории «Сириус». «За
27.09.2023 Комментарий заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко по итогам стратсесии по развитию ИИ

бсуждалось обновление по поручению Президента России Владимира Путина Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 г. По итогам стратсессии заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко дал комментарий о перспективах развития технологий искусственного интеллекта в России. Президент России Владимир Путин поставил задачу – внедрить искусственный интеллект во в
18.09.2023 Дмитрий Чернышенко призвал усилить работу по переводу госсервисов на платформу «Гостех»

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел рабочее совещание с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) рег
22.08.2023 Дмитрий Чернышенко поручил найти индустриальных партнеров для разработок подведомственного Минцифры вуза

Заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко прибыл с рабочим визитом в Новосибирскую область. Совместно с губернатором
17.08.2023 Дмитрий Чернышенко: наращивание спутниковых группировок даст мощный импульс развитию удаленных территорий

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко принял участие в первом в России сеансе видеосвязи с использованием отечественных низкоорбитальных космических аппаратов с территорией без покрытия сотовых сетей. Соединение

31.07.2023 Дмитрий Чернышенко: исследование готовности внедрения технологий ИИ пройдет во всех 89 субъектах страны

следование для определения индекса готовности отечественных организаций к внедрению искусственного интеллекта. Заместитель председателя Правительства, куратор нацпрограммы «Цифровая экономика России» Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что индекс рассчитывается ежегодно, начиная с 2021 г. Текущее исследование проводится в соответствии с поручениями Президента России Владимира Путина, которые был
01.06.2023 Дмитрий Чернышенко провел совещание с руководителями цифровой трансформации

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко обсудил с руководителями цифровой трансформации федеральных ведомств и регионов проекты импортозамещения ПО, внедрения платформы «Гостех» и вопросы киберзащиты. «В прошлом го
31.05.2023 Дмитрий Чернышенко: «Для 80% цифровых решений разработаны российские аналоги»

Заместитель председателя Правительства РФ, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко совместно с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным принял участие в осмотре выставки в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), котора
26.04.2023 Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры до 1 июня 2023 г. организовать общественное обсуждение проекта Стратегии отрасли связи

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко в Координационном центре провел очередную стратегическую сессию по разработке Стратегии развития отрасли связи до 2035 г. В ней приняли участие более 100 человек: руководител
13.04.2023 Дмитрий Чернышенко: Инвестиции госкомпаний и госкорпораций в отечественное ПО составят более 922 млрд. рублей

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко выступил модератором главной пленарной дискуссии третьей ежегодной конференции по машинному обучению, анализу данных и технологиям искусственного интеллекта Data Fusion 2023.
24.03.2023 Дмитрий Чернышенко поручил Минпромторгу и Минцифры подготовить предложения по субсидированию части затрат предприятий на внедрение российского ПО

кую область заместитель председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко совместно с губернатором региона Алексеем Русских и заместителем полномочн
20.03.2023 Дмитрий Чернышенко: Разработка Стратегии отрасли связи на базе современных и надежных решений позволит России обеспечить свой технологический суверенитет

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел первую стратегическую сессию по разработке Стратегии развития отрасли связи до 2035 г. По поручению Президента России Владимира Путина разработать и утвердить Стратеги
06.03.2023 Вице-премьер Чернышенко подвел итоги работы руководителей цифровой трансформации за 2022 год и обозначил задачи на текущий

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко провел совещание с руководителями цифровой трансформации федерального (РЦТ) и регионального уровней (РРЦТ). В нем также принимал участие министр цифрового развития, связи и м
18.01.2023 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: В России сформирован беспрецедентный по масштабам заказ на разработку ПО

«Достижения России в сфере ИТ признаются за рубежом» CNews: Что вы видите ключевыми результатами работы «цифрового блока» правительства в 2022 году? Дмитрий Чернышенко: Прошлый год стал серьезным вызовом для всех нас. Но несмотря на санкции и тектонические движения в ИТ-индустрии наша страна сумела добиться значимых результатов, а все показ
26.12.2022 Дмитрий Чернышенко: Механизм совместной работы ведомств и регионов на площадке Координационного Центра доказал свою эффективность

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко в Координационном центре провел совещание, на котором были подведены итоги работы Правительства по организации обратной связи с гражданами и работе колл-центров службы 122 в

20.12.2022 Дмитрий Чернышенко: Правительством приняты все необходимые для функционирования платформы «Гостех» нормативные акты

Правительством России приняты все необходимые для функционирования платформы «Гостех» нормативные акты. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Он напомнил, что по указанию Президента необходимо обеспечить обязательный переход и использование платформы «Гостех» при создании и развитии государственных информационный

25.11.2022 Дмитрий Чернышенко: Опорный образовательный центр Университета Иннополис переориентируют под задачи импортозамещения

В рамках рабочей поездки в Татарстан заместитель председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко принял участие в форуме цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении Digital Innopolis Days 2022 (DID 2022). Мероприятие проходит в Иннополисе 24-26 ноября 2
07.11.2022 Дмитрий Чернышенко: На платформе «Гостех» запущена Государственная информационная система «Физическая культура и спорт»

«Гостех» в промышленную эксплуатацию запущена вторая государственная информационная система (ГИС) – «Физическая культура и спорт» (ФКиС). Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Система разработана на платформе из импортозамещенных компонентов с применением всех необходимых мер информационной безопасности. «Государственная информационная система “Фи
26.10.2022 Дмитрий Чернышенко: в России почти 86 тыс. социально значимых объектов подключено к интернету

Во время рабочей встречи с Президентом России Владимиром Путиным заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко 24 октября доложил о развитии цифровой инфраструктуры. Вице-премьер отметил, что правительство, несмотря на текущую геополитическую ситуацию и пандемию, ежегодно перевыполняе
25.10.2022 Дмитрий Чернышенко поручил профильным министерствам разработать планы развития отрасли связи

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников XXI форума «Спектр-2022». Он проходит 25-26 октября в Сочи. Вице-премьер отметил, что отрасль связи является одним из основных двигателей экономики
20.10.2022 Дмитрий Чернышенко: Курганская область, Санкт-Петербург и Сахалинская область возглавили рейтинг регионов по внедрению ПОС

рению платформы обратной связи (ПОС). Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Президент России Владимир Путин на встрече с избранными в сентябре главам
19.09.2022 Дмитрий Чернышенко: На «Госуслугах» стартовал прием заявок на курсы программирования для старшеклассников

На портале «Госуслуг» стартовал прием заявок от учеников 8-11 классов на прохождение бесплатных двухлетних курсов программирования. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Обучение проводится в рамках проекта «Код будущего», который организован под эгидой федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Ц
07.09.2022 Дмитрий Чернышенко: В каждом регионе России созданы и функционируют штабы по борьбе с киберугрозами

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел сессию «Восток России 2.0! Региональные драйверы цифрового развития в новой реальности». На ней обсудили лучшие цифровые проекты регионов, импортозамещение промышленно
19.05.2022 Дмитрий Чернышенко: В 115 российских университетах созданы «цифровые кафедры»

В 115 российских университетах созданы «цифровые кафедры». Обучение по ним стартует с сентября 2022 г. по 300 образовательным программам. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер отметил, что «цифровые кафедры» запущены в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» (нацпрограммы «Цифровая экономика»), созданног
12.04.2022 Дмитрий Чернышенко: Более 1,5 млн школьников и студентов получили бесплатный доступ к образовательным онлайн-курсам

трировались на образовательной онлайн-платформе «Цифровой образовательный контент» и получили бесплатный доступ к образовательным курсам. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Онлайн-сервис был запущен в сентябре 2021 г. в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Он объединил в себе об
25.03.2022 Вице-премьер Чернышенко: перед Правительством и отраслью стоит важнейшая задача – добиться суверенитета отечественной радиоэлектронной промышленности

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников ХХ отраслевой научно-технической конференции радиоэлектронной промышленности. Мероприятие проходит 25-26 марта в Подмосковье. В конференции принима
21.03.2022 В апреле 2022 г. черновики федпроектов по поддержке гражданской радиоэлектронной промышленности будут представлены на рассмотрение и утверждение в Правительство

Заместители председателя Правительства России Юрий Борисов и Дмитрий Чернышенко провели заключительную стратегическую сессию по развитию электронной промы
12.02.2022 Россия на пороге нового грандиозного нацпроекта в сфере радиоэлектроники

Российская электроника получит господдержку Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о возможном появлении в России нового полноценного национального пр
07.02.2022 Дмитрий Чернышенко: В 2022 г. «цифровые атташе» начнут работу в 16 странах мира

торого пакета» мер поддержки ИТ-отрасли в России будет создана служба «цифровых атташе». В 2022 г. они начнут работать в 16 странах мира. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Соглашение об этом подписали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерство промышленности и торговли и Российский фонд развития информационных
16.11.2021 Вице-премьер Чернышенко: суперсервис «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов» запустят на «Госуслугах» в 2022 году

С 1 января 2022 г. грузоперевозчики смогут оформлять электронные транспортные накладные через «Госуслуги». Об этом заявил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко во время выступления на пленарной дискуссии «Транспорт России – 2035. От стратегии – к реализации», состоявшейся в рамках Транспортной недели – 2021. В дискуссии также принял
11.11.2021 Дмитрий Чернышенко: В России стартовал первый опрос бизнеса о готовности к внедрению ИИ

оссии стартовал первый опрос компаний из приоритетных отраслей экономики о готовности к внедрению технологий искусственного интеллекта. Об этом рассказал заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер отметил, что исследование проводится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» в соответствии с Национальной стратегией развития искусственного ин
03.11.2021 Дмитрий Чернышенко: Более 100 хакатонов пройдут в России до 2024 года

В 2021 г. около 1000 молодых ИТ-специалистов и студентов приняли участие в хакатонах по искусственному интеллекту. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер отметил, что серия хакатонов проводится в России в рамках национального проекта «Цифровая экономика». «До 2024 г. хакатоны по искусственному интеллекту пройдут

07.09.2021 Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру»

евод всех массовых социально значимых услуг в цифровой формат запланирован до конца 2022 г. Об этом Дмитрий Чернышенко сообщил 7 сентября 2021 г. в рамках совещания с федеральными и региональны
31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная

оссии, как в результате должны измениться жизнь россиян и условия для бизнеса в стране? Как государство развивает информационную инфраструктуру? Насколько удается следовать ранее утвержденным планам? Дмитрий Чернышенко: Я, безусловно, говорю от имени правительства как вице-премьер, курирующий цифровое развитие, которое мы видим только в связке с высшим образованием и наукой. Этот триумвират
17.08.2021 Дмитрий Чернышенко прокомментировал итоги эксперимента по тестированию ЕБС в сфере образования

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко прокомментировал итоги эксперимента по тестированию Единой биометрической


Публикаций - 581, упоминаний - 759

Чернышенко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 118
Yandex - Яндекс 9216 52
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 51
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 44
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 43
VK - Mail.ru Group 3602 34
МегаФон 10742 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 27
Microsoft Corporation 25775 24
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 23
9594 22
Google LLC 12688 19
Huawei 4676 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 18
Telegram Group 2940 17
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 15
Apple Inc 13154 13
Восход ФГБУ НИИ 721 11
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 11
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 11
SAP SE 5601 10
Meta Platforms - Facebook 4621 10
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 10
Intel Corporation 12811 10
Oracle Corporation 7074 10
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 10
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
InfoWatch - Инфовотч 1185 9
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 9
Ростелеком - РТЛабс 210 8
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 8
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 8
Softline - Софтлайн 3743 8
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 118 7
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 7
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 7
Samsung Electronics 11064 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 62
РЖД - Российские железные дороги 2096 34
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 23
Почта России ПАО 2370 19
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 15
Газпром ПАО 1493 14
Газпром нефть 725 13
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 12
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 10
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 9
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 6
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 6
Альфа-Банк 1979 6
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 4
Superjob - Суперджоб 858 4
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 4
Синара ГК - Sinara Group 124 4
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 4
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 4
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 4
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
Татнефть 243 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 3
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 355
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 297
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 163
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 101
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 100
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 75
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 73
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 60
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 53
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 49
Федеральное казначейство России 1949 48
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 44
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 41
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 39
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 38
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 37
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 37
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 34
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 32
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 31
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 30
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 30
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 30
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 28
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 26
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 25
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 25
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 25
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 23
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 23
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 22
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 22
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 21
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 21
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 20
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 19
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 19
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 18
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 18
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 17
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 37
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 22
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 20
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 12
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 7
ГосИнформСистемы 160 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 6
Единая Россия - Политическая партия 321 5
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 5
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 5
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 3
АЮР - Ассоциация юристов России 51 3
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 3
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 3
ЛДПР 116 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
Национальная квантовая лаборатория 9 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 291
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 285
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 205
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 146
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 118
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 88
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 78
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 75
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 67
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 59
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 57
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 47
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 46
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 140
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 70
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 44
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 27
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 17
FreePik 1841 17
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 15
Linux OS 11533 15
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 15
Новые облачные технологии - МойОфис 958 15
Microsoft Windows 16882 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 13
Google Android 15243 13
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 11
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 11
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 11
Apple iOS 8583 11
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 11
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 11
Depositphotos - фотобанк 405 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 10
Apple - App Store 3109 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 9
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Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 8
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт - ФГИС Спорт 18 8
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 16 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 8
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 7
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Microsoft Teams - MS Teams 670 7
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Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 6
Шадаев Максут 1210 159
Путин Владимир 3454 144
Мишустин Михаил 787 136
Паршин Максим 323 58
Шпак Василий 279 48
Слышкин Василий 129 35
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Албычев Александр 168 33
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Херсонцев Алексей 93 32
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Автостат 55 1
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Российский рынок ERP 24 1
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BCG - Boston Consulting Group 117 1
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