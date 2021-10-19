Чернышенко Дмитрий

В России стартовала запись школьников на бесплатные курсы по программированию 3

Национальный киберполигон объединит коммерческие площадки по отражению компьютерных атак 2

В России создадут 30 передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями 3

Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 1

Зампредседателя Правительства поздравил россиян с Днем интернета 3

1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 1

В Правительстве утвердили Концепцию развития технологий машиночитаемого права 1

Десятки тайваньских спецов с семьями едут выручать российскую электронику 1

Власти передумали бесплатно обучать россиян цифровым компетенциям 1

Государство оплатит половину стоимости обучения новой цифровой профессии 1

В США специалистов по ИБ заманивают на госслужбу окладами в четверть миллиона долларов 1

Власти придумали способы развития телемедицины в России 1