Дмитрий Чернышенко: Более 1,5 млн школьников и студентов получили бесплатный доступ к образовательным онлайн-курсам

1,5 млн школьников и студентов, а также 220 тыс. преподавателей зарегистрировались на образовательной онлайн-платформе «Цифровой образовательный контент» и получили бесплатный доступ к образовательным курсам. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Онлайн-сервис был запущен в сентябре 2021 г. в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Он объединил в себе образовательные курсы и материалы российских образовательных платформ. Благодаря ему школьники, студенты и преподаватели могут бесплатно и в дистанционном режиме получить дополнительные знания по программированию, финансовой грамотности, иностранным языкам и другим профильным предметам. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис».

Вице-премьер подчеркнул, что развитие платформы позволит обеспечить дистанционный доступ к качественному российскому образовательному контенту.

«Для Правительства важно повышать доступность образования, создавать условия для получения дополнительных знаний по интересующим направлениям, — сказал Дмитрий Чернышенко. — Благодаря этому сервису студенты и школьники получили расширенный выбор верифицированного образовательного контента, а преподаватели — возможность освоить ключевые компетенции цифровой образовательной среды. За полгода с момента запуска к проекту присоединились 20 тыс. образовательных организаций из 85 регионов России. Более 1,5 млн школьников и студентов, а также 220 тыс. преподавателей уже получили доступ к образовательным онлайн-курсам. К 2024 г. пройдут регистрацию и получат бесплатный доступ к материалам все образовательные организации общего и среднего профессионального образования».

Инициаторами создания платформы стали Минцифры и Минпросвещения России. Студентам, школьникам и преподавателям в личном кабинете на сайте educont.ru доступны курсы «Учи.ру», «Фоксфорда», «Мобильного электронного образования», «1С: Урок», «Нового Диска» и других производителей современного цифрового образовательного контента.

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2022 CNews Analytics

«Онлайн-платформа “Цифровой образовательный контент” расширяет доступ для педагогов и учащихся к профильным онлайн-курсам в дополнение к традиционным занятиям, — сказал директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России Андрей Горобец. — Школы и организации СПО могут эффективнее выстраивать образовательный процесс и формировать индивидуальный подход к обучению каждого ученика».

«В условиях глобальной цифровизации очень важно обеспечить равные условия доступа к качественному образованию детей вне зависимости от места их проживания и уровня жизни семьи, — отметила директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова. — Пользователи платформы могут совершенствовать свои цифровые компетенции, изучая курсы ведущих ИТ-компаний. Со своей стороны мы обеспечим всю необходимую техническую поддержку».

«Учебные материалы проходят специальную проверку на соответствие федеральным государственным образовательным стандартам. В проекте заявлено 1300 образовательных курсов, присоединяются другие крупные онлайн-площадки, добавляется новый контент, — сообщила руководитель Центра цифровизации образовательной деятельности Университета Иннополис Татьяна Камалетдинова. — В рамках проекта педагоги могут пройти оценку цифровых компетенций и курсы повышения квалификации. К марту 2022 г. оценку компетенций прошли уже 40 тыс. педагогов».