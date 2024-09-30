Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|30.09.2024
В Петербурге запустили проект для школьников «Цифровое просвещение на Северо-Западе»
и узнали о видах мошенничеств, направлениях хакерских атак, правилах создания паролей и безопасности в сети. Проект реализует компания Т2 при поддержке Федерального центра дополнительного образования Минпросвещения России в регионах Северо-Западного федерального округа, правительства Санкт-Петербурга. Эксперты компании Т2 подготовили серию уроков для школьников 5-11 классов. В программу кур
|04.09.2024
|
Контент «Яндекс Учебника» по информатике вошел в перечень электронных образовательных ресурсов Минпросвещения России
а» по информатике для 7–9 классов вошли в федеральный перечень электронных образовательных ресурсов Министерства просвещения России. Это означает, что теперь их можно использовать на уроках инф
|12.08.2024
|
«Сферум» при поддержке Минпросвещения России подготовил новый бесплатный онлайн-курс для педагогов
«Сферум» сообщает о старте приема заявок на новый бесплатный онлайн-курс для педагогов «Педагог настоящего: как учить и учиться в современном мире». Курс разработан при поддержке Министерства просвещения России, а по итогам его прохождения педагоги смогут получить удостоверение о повышении квалификации для своего портфолио. Об этом CNews сообщили представители VK. Курс
|10.04.2024
|
ГК Softline вновь обеспечила информационную безопасность цифрового образовательного контента для ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»
развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, осуществил для ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» экспертизу цифрового образовательного контента. С помощью специализиро
|21.02.2024
|
В Минпросвещения работают над повышением цифровой грамотности педагогов
В Минпросвещения России работают над уровнем осведомленности российских педагогов о цифровых уг
|13.12.2023
|
Цифровая школа: RFID инвентаризация в пяти региональных школах нацпроекта «Образование»
циализированное решение «RFID инвентаризация» для моментального учета школьного инвентаря в пять новых школ Калужской, Белгородской и Самарской областей в рамках нацпроекта «Образование», курируемого Минпросвещения России. Об этом CNews сообщили представители АО «Микрон». В нацпроекте «Образование» в рамках программы государственно-частного партнерства по созданию школ, координатором которо
|14.08.2023
|
«Сферум» запускает бесплатный онлайн-курс для педагогов при поддержке Минпросвещения России
чебный профиль «Сферум» в «VK мессенджере» в образовательном процессе. Именно поэтому при поддержке Минпросвещения России мы запускаем бесплатный онлайн-курс о нашем сервисе», – отметил Рубен А
|04.07.2023
|
Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту пройдет на платформе All Cups от VK
Cтартовал тренировочный этап Всероссийской олимпиады по ИИ. Олимпиаду организуют Минпросвещения России и Государственный университет просвещения в партнерстве с VK. Принять у
|17.02.2023
|
VK и Академия Минпросвещения подписали соглашение о совместной подготовке специалистов
VK и Академия Минпросвещения России заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны будут работать над созда
|22.11.2022
|
Власти начали бомбардировать исками бежавшую из России Dell
Чиновники требуют миллионы от Dell В октябре и ноябре 2022 г. структуры Минтранса и Минпросвещения подали иски к российскому подразделению американской корпорации Dell, сообщают
|15.09.2022
|
Минпросвещения, Минцифры и VK подписали соглашение о развитии онлайн-коммуникаций в образовании
использоваться в школах и колледжах. Компания VK обеспечивает развитие и функционирование сервисов. Минпросвещения России будет отвечать за обучение и консультации пользователей информационных
|31.08.2022
|
Российским школьникам запретили пользоваться мобильниками на уроках
Гаджеты школьникам ни к чему Российское Минпросвещения запретило российским школьникам пользоваться мобильными телефонами во время ур
|09.08.2022
|
НИИ «Восход» завершил экспертизу электронных образовательных материалов для школьной программы 5-9 классов по заказу Минпросвещения
ки проанализировали около 1,5 ТБ электронных образовательных материалов на соответствие требованиям Минпросвещения России. Замечания направлялись на доработку исполнителям – авторам-составителя
|16.06.2022
|
VK и Министерство просвещения России договорились о сотрудничестве в области цифровой трансформации образования
ез использования цифровых технологий. Поэтому сегодня одно из приоритетных направлений деятельности Минпросвещения — разработка онлайн-ресурсов, подготовка и наполнение платформ для образовател
|16.06.2022
|
«Мегафон» предоставит платформу по защите детей в цифровой среде российским школам
мя распознать проблему и правильно выстроить коммуникацию с ребенком в сложной ситуации. «Мегафон», Министерство просвещения РФ и российское общество «Знание» договорились о совместном тестиров
|08.06.2021
|
Власти хотят заводить электронное досье на россиян с детского сада. Пока это эксперимент
Школьников «оцифруют» В России пройдет эксперимент по присвоению каждому школьнику и студенту своего цифрового профиля. Как стало известно CNews, инициатива принадлежит Минпросвещения. Профиль, который министерство называет «цифровым профилем обучающегося» (ЦФО), планируется сделать обязательным для всех учеников. Минпросвещения подготовило концепцию пр
|03.06.2021
|
Российских школьников загонят в «белый интернет» с «проверенным содержанием и ценностями»
го» интернета для школьников. Как пишут РИА «Новости», о новой инициативе государства сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. «Сегодня создается так называемый белый интернет для школьнико
|28.04.2021
|
«Закон о запрете просвещения» чиновники готовили на пиратском ПО Microsoft
Пиратство в Минпросвещения Сотрудники Минпросвещения России использовали пиратскую версию текстово
|14.04.2021
|
Издательство «Просвещение» создало интерактивную среду для совместной работы
я заставила компании во всем мире адаптироваться к изменившимся условиям и применять новые инструменты в коммуникации, в 2021 году многие продолжают оптимизировать бизнес-процессы. В Группе компаний «Просвещение» поделились опытом, как платформа Cisco Webex помогла улучшить взаимодействие внутри команды, а также в работе с партнерами. «Просвещение» — советское, а позже российское спе
|30.03.2021
|
Для российских школ создадут единую ИТ-платформу, сдав в утиль действующие миллиардные разработки
ГИС «Моя школа» обойдется в более чем 2 млрд рублей Минпросвещения планирует потратить 2,18 млрд руб. до 2024 г. на создание государственной инфо
|20.02.2021
|
Власти России отслеживают детей с выдающимися способностями и заносят их в спецреестр с адресами и номерами телефонов
Власти посчитают всех Минпросвещения России опубликовало приказ «Об утверждении Порядка формирования и ведения госу
|29.01.2021
|
Власти потратят сотни миллионов на видеоигры и подкасты для школьников
Миллионы на видеоигры Минпросвещения разместило на сайте госзакупок заявку тендер на поставку современного образова
|20.08.2020
|
Минпросвещение научит учителей работать с цифровыми платформами
зования. Об этом сообщил заместитель директора департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России Александр Лямин на всероссийской онлайн-августовке «Яндекс.Учебника» «Ш
|21.07.2020
|
«Просвещение» и «ИКС Холдинг» формируют цифровое будущее школ
Группа компаний «Просвещение» и «ИКС Холдинг» разрабатывают новый формат учебников с дополненной реальностью. Технология создается в рамках совместного предприятия «ИТ Просвещение» и будет доступна в моб
|28.05.2020
|
«Фоксфорд» стал партнером Минпросвещения и АСИ в новом образовательном проекте
ких центрах на площадках дневного пребывания в школах, заработала горячая линия методической службы Минпросвещения, операторы которой будут ориентировать родителей, детей и педагогов на доступн
|21.05.2020
|
Цифровой трансформацией Минпросвещения займется экс-учительница истории без опыта работы в ИТ
кже в период с октября 2017 г. по май 2018 г. Кравцов был замминистра образования. Распоряжение правительства об утверждении Татьяны Васильевой на новый пост от 19 мая 2020 г. № 1309-р «О заместителе Министра просвещения Российской Федерации» подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным и опубликовано на портале правовой информации 20 мая 2020 г. Татьяна Васильева стала замминистр
|07.06.2019
|
«ИКС Холдинг» и «Просвещение» создадут предприятие в сфере образования
«ИКС Холдинг» и группа компаний «Просвещение» в рамках Петербургского международного экономического форума заявили о создании
|07.02.2019
|
Ростех и «Просвещение» представили более 100 разработок для школ
Ростех и «Просвещение» показали комплексные решения для цифровизации российских образовательных учреждений на выставке-форуме «Цифровая образовательная среда», которая проходит 7-8 февраля в павильоне «К
|01.02.2019
|
Система Inoventica invGuard развернута в Минпросвещения России
х подсистем, одна из которых отвечает за анализ, а вторая за очистку трафика, передаваемого по сети Минпросвещения России. Данный программно-аппаратный комплекс позвлоляет решать задачи по мони
|01.10.2018
|
«Лаборатория Касперского» и «Просвещение» и создали программу по информационной безопасности для школьников
«Лаборатория Касперского» и группа компаний «Просвещение» создали специальное учебное пособие «Информационная безопасность, или На расстоянии одного вируса», которое будет использоваться для занятий в московских школах в рамках проекта «М
|20.04.2018
|
Ольга Голодец поддержала онлайн-платформу «Яндекс.Просвещение» на ММСО-2018
Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец познакомилась с цифровой образовательной платформой «Яндекс.Просвещение» на Московском международном образовательном форуме 19 апреля. Платформа, разработанная «Яндексом» совместно с «Сириусом» и издательством «Просвещение», позволяет учителям на
|19.04.2018
|
«Яндекс» запустил обучающую платформу для школьников
Платформа для оценки знаний Компания «Яндекс.Просвещение» запустила образовательную онлайн-платформу, предназначенную для школ. На платформе школьники будут выполнять задания, заданные учителем, а система сразу будет оценивать результат и
|16.03.2018
|«Яндекс.Просвещение» и Институт образования ВШЭ займутся цифровой педагогикой
|01.09.2017
|
«Ростелеком» и «Просвещение» создали СП «РТК. Просвещение»
«Ростелеком» и издательство «Просвещение» в рамках выполнения соглашения о сотрудничестве, подписанного в июле 2017 г., создали совместное предприятие «РТК.Просвещение». Основными целями предприятия станут деятельно
|07.04.2017
|
Samsung Electronics и «Просвещение» займутся разработкой мобильной образовательной платформы
Компания Samsung Electronics и образовательный холдинг «Просвещение» подписали меморандум о намерениях по совместному развитию мобильной программно-аппаратной платформы электронного образования в учебных заведениях России. В рамках сотрудничества «<
|10.10.2016
|
«Просвещение» при поддержке ФРИИ инвестирует в образовательные стартапы до 3 млрд руб.
Издательство «Просвещение» в рамках стратегии по выходу на новые рынки намерено инвестировать в образовательные стартапы. Стратегическим партнером издательства выступит Фонд развития интернет-инициатив. «
|26.04.2016
|
Издательство «Просвещение» внедряет систему управления бизнесом на базе Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos TM1
Издательство «Просвещение» приступило к реализации проекта внедрения комплексной системы управления бизнесом на основе Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos TM1. Партнером по проекту и разработчиком информацион
|12.02.2016
|
Тверские школьники получили электронные учебники от издательства «Просвещение» и компании «Мегафон»
10 февраля 2015 г. представители компании «МегаФон» и издательства «Просвещение» при поддержке Министерства образования Тверской области передали ученикам и учителям многопрофильной гимназии №12 г. Твери планшеты с установленными на них электронными учебниками.
|05.02.2016
|
Более 160 школ Московской области используют электронные учебники издательства «Просвещение»
Свыше 12 тыс. учеников и педагогов в 162 школах Московской области сегодня пользуются электронными учебниками издательства «Просвещение». В этом учебном году в школах Подмосковья появились первые электронные учебники. В течение нескольких месяцев, начиная с сентября 2015 г., более 50 тыс. лицензий на электронные уче
|03.08.2015
|
Издательство «Просвещение» внедрило Columbus WMS на сезонном складе
«Просвещение» — издательство учебной литературы в России — объявило об успешном запуске решения Columbus WMS на сезонном складе. Внедрение стало первым шагом на пути к комплексной автоматизации
