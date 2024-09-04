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Контент «Яндекс Учебника» по информатике вошел в перечень электронных образовательных ресурсов Минпросвещения России

Материалы «Яндекс Учебника» по информатике для 7–9 классов вошли в федеральный перечень электронных образовательных ресурсов Министерства просвещения России. Это означает, что теперь их можно использовать на уроках информатики в рамках основной программы. С 1 сентября 2024 г. работать с «Учебником» могут более 5 млн школьников и 27 тыс. учителей информатики по всей стране. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Учебника».

Федеральный перечень электронных образовательных ресурсов утверждает Министерство просвещения. Использование электронных образовательных ресурсов из федерального перечня наряду с учебниками позволяет повысить качество подготовки по предмету, расширяет возможности преподавания. Всего в разделе электронных образовательных ресурсов, которые допущены к использованию при реализации обязательной части общеобразовательной программы по информатике, вошли 17 образовательных ресурсов, при этом больше трети — от «Яндекс Учебника». Также в этом перечне — материалы для 10 класса «Яндекс Учебник. Искусственный интеллект и генеративные нейросети», которые можно использовать на дополнительных занятиях в рамках углубленного курса информатики.

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Материалы «Яндекс Учебника» охватывают весь школьный курс информатики. Помимо одобренного контента для 7–9 классов на платформе есть задания для 10 и 11 классов. Все задания составлены так, чтобы дети могли применить полученные навыки в жизни. Например, одно из заданий для семиклассников — написать чат-бота.

Для выпускников на платформе есть тренажер для подготовки к ЕГЭ по информатике со встроенным ИИ-помощником на базе YandexGPT: он объясняет сложные термины и помогает искать ошибки в коде. Учителей информатики «Яндекс Учебник» избавляет от части рутинных дел — например, с его помощью можно автоматизировать проверку классных и домашних работ и вести статистику результатов класса. Также на платформе есть курсы повышения квалификации для учителей.

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