Украинские БПЛА ударили по дата-центру VK. Склад Ozon тоже атакован

ЦОД VK под Санкт-Петербургом попал под удар дронов. Компания утверждает, что все сервисы работают в штатном режиме. Это уже пятый российский ЦОД, атакованный менее чем за две недели – ранее БПЛА повредили три дата-центра Яндекса и один ЦОД Сбербанка. Также в ночь на 18 октября 2026 г. украинские дроны ударили по складу Ozon в Санкт-Петербурге.

VK под атакой

Украинские БПЛА в ночь на 18 октября 2026 г. атаковали дата-центр VK в Ленинградской области. Масштабы повреждений пока неизвестны – холдинг их не раскрывает.

Также VK не уточняет адрес атакованного ЦОДа в Ленобласти. По данным профильного сайта AllDataCenters, в этом регионе дата-центр холдинга находтся во Всеволожском районе, Заневской волости, деревне Новосергиевка.

«На ЦОД VK в Ленинградской области совершена атака БПЛА. Сервисы VK доступны пользователям в обычном режиме», – говорится в официальном заявлении VK. Какие-либо другие подробности к моменту выхода материала компания не приводила.

vk.company Как сильно пострадала инфраструктура VK, неизвестно

VK – это гигантский российский интернет-холдинг, контролирующий соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники», почтовый сервис Mail.ru, нацмессенджер «Макс», видеохостинг «ВК Видео» и многие другие сервисы, которыми миллионы россиян пользуются на ежедневной основе. До октября 2021 г. компания носила название Mail.ru Group.

Важно отметить, что в деревне Новосергиевка, где находится ЦОД VK, также расположена электрическая узловая подстанция «Восточная».

Официальное заявление VK

К середине октября 2026 г. VK располагал четырьмя собственными дата-центрами (данные портала Ura.ru). Один из них расположен в Москве, другой, тот, что был атакован – в Ленинградской области. Место дислокации двух оставшихся не раскрывается.

Цель – склад Ozon

Как заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, в ночь с 17 на 18 октября 2026 г. над регионом было уничтожено свыше 140 беспилотников ВСУ. Их обломки повредили, в числе прочего, жилые дома и линии электропередач, а также автомобили и Петербургский нефтяной терминал.

Удар пришелся и по складу Ozon в Санкт-Петербурге. «Сегодня ночью (17-18 октября 2026 г. – прим. CNews) под атаку БПЛА попал один из наших логистических центров в Санкт-Петербурге. Возникло возгорание, на месте работают экстренные службы», – говорится в сообщении маркетплейса (цитата по ТАСС).

В компании отметили также, что в результате нападения пострадавших нет – помогла оперативная эвакуация персонала. К моменту выхода материала Ozon не раскрывал масштабы повреждений и количество уничтоженных товаров.

«Товары, размещенные в логистическом центре, скрыты с витрины. Отменим заказы, которые не сможем привезти с других объектов. Поставки от продавцов в этом комплексе мы не принимаем, он выполняет другие задачи. Логистические маршруты с пострадавшего объекта перераспределяются между другими логистическими центрами», – отметили в Ozon (цитата по «АиФ»).

Это не первый удар по логистическим центрам Ozon. В последний раз инфраструктуру маркетплейса атаковали в августе 2026 г. Он, как и Wildberries, чьи склады впервые стали целью ВСУ в середине июля 2026 г., переписал свою оферту таким образом, что снял с себя всю ответственность перед продавцами за поврежденный или уничтоженный товар в результате налета БПЛА.

Вопрос времени

ЦОД VK стал пятым по счету российским дата-центром, по которым ударили украинские БПЛА. Первая атака случилась в ночь на 8 октября 2026 г., пришлась на ЦОД «Яндекса» в Сасово (Рязанская область) и обрушила часть сервисов компании. В течение следующих нескольких дней БПЛА вывели из строя еще два дата-центра «Яндекса» – в Калуге и Владимире, и это крайне негативно отразилось на его экосистеме. Частично или полностью перестали работать почти все сервисы компании, а также многочисленные сторонние сервисы, арендовавшие мощности у «Яндекса».

После атак на свои дата-центры «Яндекс» скорректировал свое пользовательское соглашение. Отныне он не несет никакой ответственности перед клиентами и пользователями, если сервисы не работают, а информация утрачена в результате атак БПЛА.

Следующим под удар попал ЦОД Сбербанка в Балаково (Саратовская область), расположенный неподалеку от Балаковской АЭС. Банк поспешил заверить, что все его сервисы работают в штатном режиме. Масштабных сбоев в их работе действительно не наблюдалось.