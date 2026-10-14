Украинские БПЛА атаковали ЦОД Сбербанка рядом с гигантской АЭС кого интернет-гиганта. Сбербанк Масштабы последствий атаки БПЛА Сбербанк не раскрывает Отметим, что ЦОД Сбербанка в Балаково находится в процессе строительства. Меморандум о его строительстве б

Окупаемость коммерческих мегаЦОДов в России оценивается в 14 лет рческими дата-центрами: ЦОД Xelent в Санкт-Петербурге, ЦОД «Калининский» в Тверской области и ЦОД StoreData в Москве. В декабре 2022 г. «Росатом» в лице АО «Атомдата-Иннополис» запустил строительство мегаЦОДа «Иннополис» в Татарстане. Свои соображения относительно горизонтов коммерческого планирования специалисты «Атомдата-центра» изложили в обоснование выбора конкретного поставщика (продав

«Росатом» запускает мегаЦОД в Татарстане у у единственного поставщика. Этим поставщиком стало строительное предприятие АО «Концерн Титан-2». МегаЦОД «Росатома» в Татарстане планируют построить до конца 2023 года Проект строительства Ц

МВД проектирует мегаЦОД. Возможно на российских процессорах Старт проектирования мегаЦОДа МВД Как выяснил CNews, Министерство внутренних дел (МВД) намерено определить общие технологические походы к построению своих ЦОДов, которые в перспективе 15 лет позволят оптимально нар

«Компьюлинк» без боя забрал подряды на расширение мегаЦОДов ФНС емляные и инженерные работы, а также пусконаладка технологического оборудования (не ИТ) и устройство коммуникаций должны быть завершены «Компьлинком» на обоих объектах до 25 декабря 2020 г. Развитием мегаЦОДов ФНС традиционно займется «Компьюлинк» Напомним, в конце 2017 г. этот проект начался с объявления ФНС тендеров на осуществление проектно-изыскательских работ в отношении планируемых к

ФНС раскошеливается на четыре миллиарда на расширение своих мегаЦОДов Расширение ЦОДов ФНС за четыре миллиарда Федеральная налоговая служба России (ФНС) перешла к активной фазе стартовавшего в октябре 2017 г. проекта по расширению своих мегаЦОДов в подмосковной Дубне и Городце Нижегородской области. Работы будут осуществлены по итогам запущенных 20 июня 2018 г. двух тендеров с начальными ценами контрактов в 1,93 млрд руб. и 1,

Смета строительства ЦОДа Сбербанка в «Сколково» перевалила за 17 миллиардов ЦОД Сбербанка «дорожает» Как стало известно CNews, за два года стоимость строительства ЦОДа Сбербанка на территории инновационного центра «Сколково» выросла как минимум на 5,2 млрд

ФНС затеяла расширение своих мегаЦОДов за 4 миллиарда Новые площадки для ЦОДов ФНС ФНС запустила проекты по расширению своих мегаЦОДов. Общая смета рассчитанного на три года проекта превысит 4 млрд руб. Это следует из документов, размещенных на сайте госзакупок. Проектно-изыскательские работы в отношении строительств

МегаЦОД Сбербанка тайно подорожал на 3 млрд. Сроки его запуска неясны а в «Сколково». Цена договора составила 83,1 млн руб., срок его исполнения ограничен 23 июня 2017 г.ЦОД Сбербанка в «Сколково» подорожал на 2,86 млрд руб., и в банке путаются в сроках проекта К

Сбербанк ищет, кому заплатить 2 миллиарда за «железо» для своего мегаЦОДа сс-службе. — Но важно заметить что технологическая потребность действительно сильно изменилось, поэтому оборудование SAN закупается только для части ресурсов ЦОДа».Сеть передачи данных может обойтись ЦОДу Сбербанка в «Сколково» в 1,9 млрд Под сетью хранения данных (SAN) подразумевается инфраструктурное решение для подключения устройств хранения — дисков, ленточных библиотек и пр. ОС при это

ФНС завершает строительство многомиллиардных мега-ЦОДов х ЦОДов ФНС заказала летом 2013 г. и в мае 2016 г. В первом случае речь шла о сумме в p4,96 млрд, во втором — p3,57 млрд.Налоговая служба России начала последний крупный тендер по строительству своих мега-ЦОДов Оба раза контракты были заключены с компанией «Компьюлинк». В 2013 г. два ее неназванных в документации соперника не были допущены к торгам, поэтому договор достался компании без сни

«Ланит», «Астерос» и строители претендуют на 13 млрд Сбербанка огичным по масштабам объектом. По этой причине в банке его иногда именуют мегаЦОД 2.Первый мегаЦОД «Южный порт» начал работу в 2011 г. на Южнопортовой улице в промышленной зоне на Юго-Востоке М

Исход: "Сбербанк" покидает создатель мегаЦОДа егасов курировал со стороны ИТ подготовку и запуск в эксплуатацию единого центра обработки данных в Южном порту (см. его презентацию по этому проекту на CNews Forum 2012). На этой сертифицирова

ЦОД «Сбербанка России» сертифицирован по уровню Tier III Центр обработки данных (ЦОД) «Сбербанка России» «Южный порт» сертифицирован Uptime Institute по уровню надежности Tier III. В начале августа 2012 г. в рамках испытаний ЦОД была проведена сертификация реализованных решений ЦОД на соответствие

«Ростелеком» предоставит услуги организации и аренды каналов связи между подразделениями «Сбербанка» и МегаЦОДом «Ростелеком» победил в открытом конкурсе «Сбербанка России» по выбору поставщика услуг по организации и аренде каналов связи между подразделениями «Сбербанка России» и МегаЦОДом, расположенном в Москве. По словам исполнительного директора «Ростелекома» Ольги Румянцевой, «уникальная инфраструктура «Ростелекома», а также опыт и профессионализм его сотрудников п

Сбербанк построил МегаЦОД за $1,2 млрд Сегодня в Москве состоялось открытие центра обработки данных (ЦОД) Сбербанка «Южный порт», который, по словам представителей банка, стал крупнейшим в Европе. Общая площадь