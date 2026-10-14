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Сбер Сбербанк ЦОД Сбербанк Дата-центр Сбербанк МегаЦОД

СОБЫТИЯ

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14.10.2026 Украинские БПЛА атаковали ЦОД Сбербанка рядом с гигантской АЭС

кого интернет-гиганта. Сбербанк Масштабы последствий атаки БПЛА Сбербанк не раскрывает Отметим, что ЦОД Сбербанка в Балаково находится в процессе строительства. Меморандум о его строительстве б
14.06.2023 Окупаемость коммерческих мегаЦОДов в России оценивается в 14 лет

рческими дата-центрами: ЦОД Xelent в Санкт-Петербурге, ЦОД «Калининский» в Тверской области и ЦОД StoreData в Москве. В декабре 2022 г. «Росатом» в лице АО «Атомдата-Иннополис» запустил строительство мегаЦОДа «Иннополис» в Татарстане. Свои соображения относительно горизонтов коммерческого планирования специалисты «Атомдата-центра» изложили в обоснование выбора конкретного поставщика (продав
09.12.2022 «Росатом» запускает мегаЦОД в Татарстане

у у единственного поставщика. Этим поставщиком стало строительное предприятие АО «Концерн Титан-2». МегаЦОД «Росатома» в Татарстане планируют построить до конца 2023 года Проект строительства Ц
29.04.2020 МВД проектирует мегаЦОД. Возможно на российских процессорах

Старт проектирования мегаЦОДа МВД Как выяснил CNews, Министерство внутренних дел (МВД) намерено определить общие технологические походы к построению своих ЦОДов, которые в перспективе 15 лет позволят оптимально нар
21.08.2018 «Компьюлинк» без боя забрал подряды на расширение мегаЦОДов ФНС

емляные и инженерные работы, а также пусконаладка технологического оборудования (не ИТ) и устройство коммуникаций должны быть завершены «Компьлинком» на обоих объектах до 25 декабря 2020 г. Развитием мегаЦОДов ФНС традиционно займется «Компьюлинк» Напомним, в конце 2017 г. этот проект начался с объявления ФНС тендеров на осуществление проектно-изыскательских работ в отношении планируемых к

20.06.2018 ФНС раскошеливается на четыре миллиарда на расширение своих мегаЦОДов

Расширение ЦОДов ФНС за четыре миллиарда Федеральная налоговая служба России (ФНС) перешла к активной фазе стартовавшего в октябре 2017 г. проекта по расширению своих мегаЦОДов в подмосковной Дубне и Городце Нижегородской области. Работы будут осуществлены по итогам запущенных 20 июня 2018 г. двух тендеров с начальными ценами контрактов в 1,93 млрд руб. и 1,
11.05.2018 Смета строительства ЦОДа Сбербанка в «Сколково» перевалила за 17 миллиардов

ЦОД Сбербанка «дорожает» Как стало известно CNews, за два года стоимость строительства ЦОДа Сбербанка на территории инновационного центра «Сколково» выросла как минимум на 5,2 млрд
30.10.2017 ФНС затеяла расширение своих мегаЦОДов за 4 миллиарда

Новые площадки для ЦОДов ФНС ФНС запустила проекты по расширению своих мегаЦОДов. Общая смета рассчитанного на три года проекта превысит 4 млрд руб. Это следует из документов, размещенных на сайте госзакупок. Проектно-изыскательские работы в отношении строительств
20.09.2017 МегаЦОД Сбербанка тайно подорожал на 3 млрд. Сроки его запуска неясны

а в «Сколково». Цена договора составила 83,1 млн руб., срок его исполнения ограничен 23 июня 2017 г.ЦОД Сбербанка в «Сколково» подорожал на 2,86 млрд руб., и в банке путаются в сроках проекта К
15.09.2017 Сбербанк ищет, кому заплатить 2 миллиарда за «железо» для своего мегаЦОДа

сс-службе. — Но важно заметить что технологическая потребность действительно сильно изменилось, поэтому оборудование SAN закупается только для части ресурсов ЦОДа».Сеть передачи данных может обойтись ЦОДу Сбербанка в «Сколково» в 1,9 млрд Под сетью хранения данных (SAN) подразумевается инфраструктурное решение для подключения устройств хранения — дисков, ленточных библиотек и пр. ОС при это
02.11.2016 ФНС завершает строительство многомиллиардных мега-ЦОДов

х ЦОДов ФНС заказала летом 2013 г. и в мае 2016 г. В первом случае речь шла о сумме в p4,96 млрд, во втором — p3,57 млрд.Налоговая служба России начала последний крупный тендер по строительству своих мега-ЦОДов Оба раза контракты были заключены с компанией «Компьюлинк». В 2013 г. два ее неназванных в документации соперника не были допущены к торгам, поэтому договор достался компании без сни
10.12.2015 «Ланит», «Астерос» и строители претендуют на 13 млрд Сбербанка

огичным по масштабам объектом. По этой причине в банке его иногда именуют мегаЦОД 2.Первый мегаЦОД «Южный порт» начал работу в 2011 г. на Южнопортовой улице в промышленной зоне на Юго-Востоке М
20.02.2013 Исход: "Сбербанк" покидает создатель мегаЦОДа

егасов курировал со стороны ИТ подготовку и запуск в эксплуатацию единого центра обработки данных в Южном порту (см. его презентацию по этому проекту на CNews Forum 2012). На этой сертифицирова
22.08.2012 ЦОД «Сбербанка России» сертифицирован по уровню Tier III

Центр обработки данных (ЦОД) «Сбербанка России» «Южный порт» сертифицирован Uptime Institute по уровню надежности Tier III. В начале августа 2012 г. в рамках испытаний ЦОД была проведена сертификация реализованных решений ЦОД на соответствие

13.03.2012 «Ростелеком» предоставит услуги организации и аренды каналов связи между подразделениями «Сбербанка» и МегаЦОДом

«Ростелеком» победил в открытом конкурсе «Сбербанка России» по выбору поставщика услуг по организации и аренде каналов связи между подразделениями «Сбербанка России» и МегаЦОДом, расположенном в Москве. По словам исполнительного директора «Ростелекома» Ольги Румянцевой, «уникальная инфраструктура «Ростелекома», а также опыт и профессионализм его сотрудников п
12.11.2011 Сбербанк построил МегаЦОД за $1,2 млрд

Сегодня в Москве состоялось открытие центра обработки данных (ЦОД) Сбербанка «Южный порт», который, по словам представителей банка, стал крупнейшим в Европе. Общая площадь
28.01.2009 ИТ-стратегия «Сбербанка»: мега-ЦОД, скоринг, аутсорсинг

ия ИТ «Сбербанк» ориентируется, в первую очередь, на экономию на объеме и стабильность, устойчивость работы. Для этого планируется консолидировать центры обработки данных (ЦОДы) в единый комплексный «мега-ЦОД». Он позволит сэкономить на обслуживании инфраструктуры «Сбербанка» с 2014 г.(когда полностью будут запущены все системы) порядка $100 млн в год. Площадка для ЦОДа уже выбрана. После с

Публикаций - 113, упоминаний - 160

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11062 24
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 845 18
Компьюлинк ГК - Compulink 455 16
Крок - Croc 1971 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2406 11
Авантаж 72 10
Google LLC 12820 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 9
IBM - International Business Machines Corp 9719 9
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 9
Microsoft Corporation 25886 8
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 409 8
АМДтехнологии 36 8
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 649 8
МегаФон 10986 7
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 6
SAP SE 5631 6
IXcellerate - Икселерейт 154 6
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 42 6
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 50 5
Broadcom - VMware 2624 5
Cisco Systems 5383 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 5
Schneider Electric 615 5
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 95 5
Yandex - Яндекс 9405 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16186 4
Softline - Софтлайн 3814 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9581 4
Selectel - Селектел 565 4
NVision Group - Энвижн Груп 701 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий - ЦФТ-Банковские системы 544 4
Linx - Связь ВСД 163 4
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1522 4
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 108 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных - ЦХД инжиниринг 62 4
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 4
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 455 4
Симбиотел 18 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9096 75
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 8
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 461 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3168 7
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 273 6
ПСБ - Промсвязьбанк 976 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 6
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 5
Вода Крыма ГУП РК 6 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 555 4
ГПБ - Газпромбанк 1296 4
Альфа-Банк 1994 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 397 4
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 109 3
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
Роскосмос - НИИМаш - Научно-исследовательский институт машиностроения 5 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1558 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 332 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1990 3
Абсолют Банк 251 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 264 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 425 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 3
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 3
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 3
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 2
Моспромстрой Фонд НПФ - Главмоспромстрой 12 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 2
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 41 2
Регионспецстрой 2 2
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 2
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 2
ПриватБанк - PrivatBank 197 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 196 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3469 35
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3362 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6710 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5786 10
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 880 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2379 6
Федеральное казначейство России 1959 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3609 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2146 4
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 4
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 61 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 241 3
Минстрой РФ - Единый заказчик в сфере строительства ГУП - ФНС РФ ФКУ ОДЕЗ - Объединенная дирекция единого заказчика федеральной налоговой службы 17 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13934 3
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1184 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 615 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2903 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1619 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6022 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3699 2
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Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 69 6
Google Android 15383 5
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 60 5
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Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData ЦОД 18 3
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 24 3
Симбиотел - EZTalk 17 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 3
Monarch - Монарх - электромобиль 30 3
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Москва-2 20 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7718 3
Apple iPad 4027 3
Intel x86 - архитектура процессора 2187 3
Diasoft Flextera 57 3
Крок ЦОД Компрессор- 28 3
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 2
МегаФон ЦОД 6 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Иннополис 10 2
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Linux OS 11680 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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