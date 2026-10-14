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СОБЫТИЯ
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|14.10.2026
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Украинские БПЛА атаковали ЦОД Сбербанка рядом с гигантской АЭС
кого интернет-гиганта. Сбербанк Масштабы последствий атаки БПЛА Сбербанк не раскрывает Отметим, что ЦОД Сбербанка в Балаково находится в процессе строительства. Меморандум о его строительстве б
|14.06.2023
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Окупаемость коммерческих мегаЦОДов в России оценивается в 14 лет
рческими дата-центрами: ЦОД Xelent в Санкт-Петербурге, ЦОД «Калининский» в Тверской области и ЦОД StoreData в Москве. В декабре 2022 г. «Росатом» в лице АО «Атомдата-Иннополис» запустил строительство мегаЦОДа «Иннополис» в Татарстане. Свои соображения относительно горизонтов коммерческого планирования специалисты «Атомдата-центра» изложили в обоснование выбора конкретного поставщика (продав
|09.12.2022
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«Росатом» запускает мегаЦОД в Татарстане
у у единственного поставщика. Этим поставщиком стало строительное предприятие АО «Концерн Титан-2». МегаЦОД «Росатома» в Татарстане планируют построить до конца 2023 года Проект строительства Ц
|29.04.2020
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МВД проектирует мегаЦОД. Возможно на российских процессорах
Старт проектирования мегаЦОДа МВД Как выяснил CNews, Министерство внутренних дел (МВД) намерено определить общие технологические походы к построению своих ЦОДов, которые в перспективе 15 лет позволят оптимально нар
|21.08.2018
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«Компьюлинк» без боя забрал подряды на расширение мегаЦОДов ФНС
емляные и инженерные работы, а также пусконаладка технологического оборудования (не ИТ) и устройство коммуникаций должны быть завершены «Компьлинком» на обоих объектах до 25 декабря 2020 г. Развитием мегаЦОДов ФНС традиционно займется «Компьюлинк» Напомним, в конце 2017 г. этот проект начался с объявления ФНС тендеров на осуществление проектно-изыскательских работ в отношении планируемых к
|20.06.2018
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ФНС раскошеливается на четыре миллиарда на расширение своих мегаЦОДов
Расширение ЦОДов ФНС за четыре миллиарда Федеральная налоговая служба России (ФНС) перешла к активной фазе стартовавшего в октябре 2017 г. проекта по расширению своих мегаЦОДов в подмосковной Дубне и Городце Нижегородской области. Работы будут осуществлены по итогам запущенных 20 июня 2018 г. двух тендеров с начальными ценами контрактов в 1,93 млрд руб. и 1,
|11.05.2018
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Смета строительства ЦОДа Сбербанка в «Сколково» перевалила за 17 миллиардов
ЦОД Сбербанка «дорожает» Как стало известно CNews, за два года стоимость строительства ЦОДа Сбербанка на территории инновационного центра «Сколково» выросла как минимум на 5,2 млрд
|30.10.2017
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ФНС затеяла расширение своих мегаЦОДов за 4 миллиарда
Новые площадки для ЦОДов ФНС ФНС запустила проекты по расширению своих мегаЦОДов. Общая смета рассчитанного на три года проекта превысит 4 млрд руб. Это следует из документов, размещенных на сайте госзакупок. Проектно-изыскательские работы в отношении строительств
|20.09.2017
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МегаЦОД Сбербанка тайно подорожал на 3 млрд. Сроки его запуска неясны
а в «Сколково». Цена договора составила 83,1 млн руб., срок его исполнения ограничен 23 июня 2017 г.ЦОД Сбербанка в «Сколково» подорожал на 2,86 млрд руб., и в банке путаются в сроках проекта К
|15.09.2017
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Сбербанк ищет, кому заплатить 2 миллиарда за «железо» для своего мегаЦОДа
сс-службе. — Но важно заметить что технологическая потребность действительно сильно изменилось, поэтому оборудование SAN закупается только для части ресурсов ЦОДа».Сеть передачи данных может обойтись ЦОДу Сбербанка в «Сколково» в 1,9 млрд Под сетью хранения данных (SAN) подразумевается инфраструктурное решение для подключения устройств хранения — дисков, ленточных библиотек и пр. ОС при это
|02.11.2016
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ФНС завершает строительство многомиллиардных мега-ЦОДов
х ЦОДов ФНС заказала летом 2013 г. и в мае 2016 г. В первом случае речь шла о сумме в p4,96 млрд, во втором — p3,57 млрд.Налоговая служба России начала последний крупный тендер по строительству своих мега-ЦОДов Оба раза контракты были заключены с компанией «Компьюлинк». В 2013 г. два ее неназванных в документации соперника не были допущены к торгам, поэтому договор достался компании без сни
|10.12.2015
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«Ланит», «Астерос» и строители претендуют на 13 млрд Сбербанка
огичным по масштабам объектом. По этой причине в банке его иногда именуют мегаЦОД 2.Первый мегаЦОД «Южный порт» начал работу в 2011 г. на Южнопортовой улице в промышленной зоне на Юго-Востоке М
|20.02.2013
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Исход: "Сбербанк" покидает создатель мегаЦОДа
егасов курировал со стороны ИТ подготовку и запуск в эксплуатацию единого центра обработки данных в Южном порту (см. его презентацию по этому проекту на CNews Forum 2012). На этой сертифицирова
|22.08.2012
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ЦОД «Сбербанка России» сертифицирован по уровню Tier III
Центр обработки данных (ЦОД) «Сбербанка России» «Южный порт» сертифицирован Uptime Institute по уровню надежности Tier III. В начале августа 2012 г. в рамках испытаний ЦОД была проведена сертификация реализованных решений ЦОД на соответствие
|13.03.2012
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«Ростелеком» предоставит услуги организации и аренды каналов связи между подразделениями «Сбербанка» и МегаЦОДом
«Ростелеком» победил в открытом конкурсе «Сбербанка России» по выбору поставщика услуг по организации и аренде каналов связи между подразделениями «Сбербанка России» и МегаЦОДом, расположенном в Москве. По словам исполнительного директора «Ростелекома» Ольги Румянцевой, «уникальная инфраструктура «Ростелекома», а также опыт и профессионализм его сотрудников п
|12.11.2011
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Сбербанк построил МегаЦОД за $1,2 млрд
Сегодня в Москве состоялось открытие центра обработки данных (ЦОД) Сбербанка «Южный порт», который, по словам представителей банка, стал крупнейшим в Европе. Общая площадь
|28.01.2009
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ИТ-стратегия «Сбербанка»: мега-ЦОД, скоринг, аутсорсинг
ия ИТ «Сбербанк» ориентируется, в первую очередь, на экономию на объеме и стабильность, устойчивость работы. Для этого планируется консолидировать центры обработки данных (ЦОДы) в единый комплексный «мега-ЦОД». Он позволит сэкономить на обслуживании инфраструктуры «Сбербанка» с 2014 г.(когда полностью будут запущены все системы) порядка $100 млн в год. Площадка для ЦОДа уже выбрана. После с
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Виктор 408 16
|Греф Герман 492 12
|Лящ Михаил 49 9
|Пегасов Сергей 55 9
|Вирцер Евгений 43 7
|Кулик Вадим 206 7
|Хлызов Андрей 21 6
|Катрич Алексей 43 6
|Колмычек Павел 17 5
|Широких Алексей 72 5
|Мушаков Игорь 36 5
|Белик Сергей 17 4
|Калинин Денис 70 4
|Архипова Мария 21 4
|Волков Никита 80 4
|Попов Алексей 339 3
|Данилюк Юрий 10 3
|Меднов Сергей 124 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Леушев Андрей 75 3
|Михайлов Алексей 120 3
|Мартынюк Александр 16 3
|Хавторин Антон 25 3
|Шелекасов Борис 11 3
|Вожегова Мария 28 3
|Письменский Олег 7 3
|Путин Владимир 3477 3
|Самойлов Юрий 75 3
|Соловьев Владимир 108 3
|Фокин Дмитрий 21 3
|Солодовников Алексей 20 2
|Висящев Андрей 64 2
|Луковников Михаил 20 2
|Яковенко Антон 5 2
|Хайретдинов Марат 10 2
|Прохоров Фёдор 83 2
|Мартиросов Давид 131 2
|Шибаев Александр 18 2
|Занин Виталий 23 2
|Карпов Алексей 24 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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