Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск

|13.03.2025
|
К весеннему сезону ускорили мобильный интернет под Всеволожском
ПАО «МТС» установила дополнительные базовые станции стандарта LTE в Выборгском районе Санкт-Петербурга, Всеволожском и Кингисеппском районах Ленинградской области. Проведенные работы позволили расширить покрытие, емкость сети 4G и нарастить скорость мобильного интернета на севере города и еще в К
|10.07.2024
|
В дачных массивах под Всеволожском расширили покрытие 4G
рость мобильного интернета выросла в среднем на 30%. Кроме того, в декабре 2023 г. МТС завершила во Всеволожске пилотный проект по полному выключению сети 3G, выстроив систему взаимодействия с
|21.07.2023
|
«Мегафон» увеличил надежность сети во Всеволожске
ьзоваться посетители музеев, расположенных в этой части города: Национального автомобильного музея, Всеволожск в годы блокады, Битва за Ленинград и Музея пластической древесины. «В Ленинградско
|07.10.2022
|
«Мегафон» обновил инфраструктуру во Всеволожском районе
ять жителям LTE услуги. В результате проведенных работ скорость загрузки данных в сети оператора во Всеволожском районе выросла на 73%. По данным аналитиков «Мегафона», объем передачи данных в
|26.05.2010
|
«М2М телематика» внедрила систему контроля и управления транспортом предприятий ЖКХ во Всеволожске
Группа компаний «М2М телематика» внедрила систему контроля и управления транспортом предприятий ЖКХ на базе ГЛОНАСС/GPS в городе Всеволожск Ленинградской области Навигационно-информационная система мониторинга и управления транспортными средствами ЖКХ «М2М-ЖКХ» была внедрена на предприятии «ВсеволожскСпецТранс». ГЛОНАСС/
|28.11.2000
|
"Северо-Западный GSM" ввел в эксплуатацию новую базовую станцию во Всеволжском районе
Оператор мобильной связи Северо-Западной части России и Санкт-Петербурга "Северо-Западный GSM" объявил о вводе в эксплуатацию новой базовой станции в пос. Агалатово (Всеволожский р-н).
|11.04.2000
|
В мае этого года в городе Всеволожске будет установлена базовая станция беспроводной фиксированной связи стандарта CDMA
В начале мая в городе Всеволожске Ленинградская области ЗАО "Радиотелекоммуникационная компания" (РТК), предоставляющая услуги беспроводной фиксированной связи стандарта CDMA, установит базовую станцию. Сейчас урове
|08.10.1999
|
Компания "Си-Эс-Эс Санкт-Петербург" (CSS St. Petersburg) завершила очередной этап комплексной автоматизации офиса ЗАО "Форд Всеволожск"
ганизован Компанией Ford Motors Company с целью контроля над процессом строительства завода Форд во Всеволожске. Работа включает два этапа. На первом этапе проекта, были проведены работы, включ
