Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Россия СЗФО Ленинградская область Всеволожский район Всеволожск

Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск

СОБЫТИЯ


13.03.2025 К весеннему сезону ускорили мобильный интернет под Всеволожском

ПАО «МТС» установила дополнительные базовые станции стандарта LTE в Выборгском районе Санкт-Петербурга, Всеволожском и Кингисеппском районах Ленинградской области. Проведенные работы позволили расширить покрытие, емкость сети 4G и нарастить скорость мобильного интернета на севере города и еще в К
10.07.2024 В дачных массивах под Всеволожском расширили покрытие 4G

рость мобильного интернета выросла в среднем на 30%. Кроме того, в декабре 2023 г. МТС завершила во Всеволожске пилотный проект по полному выключению сети 3G, выстроив систему взаимодействия с

21.07.2023 «Мегафон» увеличил надежность сети во Всеволожске

ьзоваться посетители музеев, расположенных в этой части города: Национального автомобильного музея, Всеволожск в годы блокады, Битва за Ленинград и Музея пластической древесины. «В Ленинградско
07.10.2022 «Мегафон» обновил инфраструктуру во Всеволожском районе

ять жителям LTE услуги. В результате проведенных работ скорость загрузки данных в сети оператора во Всеволожском районе выросла на 73%. По данным аналитиков «Мегафона», объем передачи данных в

26.05.2010 «М2М телематика» внедрила систему контроля и управления транспортом предприятий ЖКХ во Всеволожске

Группа компаний «М2М телематика» внедрила систему контроля и управления транспортом предприятий ЖКХ на базе ГЛОНАСС/GPS в городе Всеволожск Ленинградской области Навигационно-информационная система мониторинга и управления транспортными средствами ЖКХ «М2М-ЖКХ» была внедрена на предприятии «ВсеволожскСпецТранс». ГЛОНАСС/
28.11.2000 "Северо-Западный GSM" ввел в эксплуатацию новую базовую станцию во Всеволжском районе

Оператор мобильной связи Северо-Западной части России и Санкт-Петербурга "Северо-Западный GSM" объявил о вводе в эксплуатацию новой базовой станции в пос. Агалатово (Всеволожский р-н).
11.04.2000 В мае этого года в городе Всеволожске будет установлена базовая станция беспроводной фиксированной связи стандарта CDMA

В начале мая в городе Всеволожске Ленинградская области ЗАО "Радиотелекоммуникационная компания" (РТК), предоставляющая услуги беспроводной фиксированной связи стандарта CDMA, установит базовую станцию. Сейчас урове
08.10.1999 Компания "Си-Эс-Эс Санкт-Петербург" (CSS St. Petersburg) завершила очередной этап комплексной автоматизации офиса ЗАО "Форд Всеволожск"

ганизован Компанией Ford Motors Company с целью контроля над процессом строительства завода Форд во Всеволожске. Работа включает два этапа. На первом этапе проекта, были проведены работы, включ

Публикаций - 132, упоминаний - 150

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 17
МегаФон 9892 13
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 8
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 525 6
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 6
Ростелеком 10306 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 5
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 330 4
Альфа-Групп - Altimo - Метросвязь - Петросвязь 9 4
Samsung Electronics 10625 4
ОБИТ 104 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 4
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 3
РТК - Радиотелекоммуникационная компания 5 3
Yandex - Яндекс 8434 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 3
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Северо-Запад макрорегион 11 3
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 2
МТС Северо-Запад макрорегион 67 2
М2М телематика - НИС М2М 232 2
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 235 2
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 73 2
МТС - Комстар ОТС Регионы - ЛАНК Телеком 15 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Ленсвязь 43 2
Корус Консалтинг ГК 1334 2
Huawei 4221 2
X-Com - Икс ком 169 2
HTC Corporation 1505 2
Titanium 85 1
Metrocom - Метроком 89 1
СКАУТ 77 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 165 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 326 1
Celly 4 1
Поликом Про 39 1
Завод МПБО-2 СПБ ГУП - Завод по механизированной переработке бытовых отходов 1 1
Альфа-Групп - Altimo - Метросвязь - Metrosvyaz 24 1
Ford 423 7
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 78 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 37 4
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 191 3
Ikon Tyres - Nokian Tyres 19 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 3
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation 11 2
Ленавтодор ГКУ - Управление автомобильных дорог Ленинградской области 3 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 223 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Роснефть - РН-Новокуйбышевский НПЗ 11 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 14 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 69 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 25 1
Dixis - Диксис 359 1
Резонанс НПП 389 1
Санаторий имени Н.М. Пржевальского 1 1
Инжавинский санаторий 1 1
Ariston Thermo Group - Аристон Термо Русь 3 1
Ростелеком МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 11 1
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 62 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 63 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 1
Трёхгорная мануфактура 1 1
Нижегородский метрополитен 7 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 165 1
101Hotels.com 456 1
Петергоф ГМЗ - Государственный музей-заповедник - дворцово-парковый ансамбль 18 1
ВЕФК Банк - Восточно-европейская финансовая корпорация 5 1
Даниловский форт БЦ 2 1
ВсеволожскСпецТранс 1 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
MC-Bauchemie - MC-Bauchemie Russia Эм-Си Баухеми 13 1
Кинельагропласт 1 1
Арарат Парк Хаятт 14 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 427 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 1
Four Seasons Hotels and Resorts 11 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 95 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 2
Петербургский метрополитен ГУП 144 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 224 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 110 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 74 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 171 1
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 701 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 764 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 156 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 215 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 679 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 336 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 140 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы 80 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 6
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 35
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 29
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 25
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 24
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4005 24
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 23
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 21
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6692 19
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 10
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3073 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 7
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1615 7
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3286 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 7
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1255 7
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4058 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 6
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 6
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7696 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 5
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1090 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4901 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5792 4
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2649 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5153 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 4
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 772 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 4
Ford Focus - Компакт-кар 28 3
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк Турбо - тариф 14 3
Google Android 14679 3
Microsoft Windows 2000 8662 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 3
МТС 3G-сеть 121 2
Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 18 2
Apple iPhone 6 4862 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 526 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 2
Apple Beats - Apple Beats Flex 114 1
Edisoft LinkServer 5 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 78 1
Vobis Highscreen 69 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 247 1
McDonald’s - Макавто 2 1
М2М телематика - М2М-Регион Сервис - М2М-Регион ЖКХ 14 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 1
VK People Hub - VK People Hub Social Box - VK People Hub Talent 15 1
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 64 1
ant Technologies - ant Time Slot Management - Управление временными интервалами ПРР 12 1
Ланит - Lansoft - Goodt Insight BI-платформа 12 1
Ford Mustang 16 1
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 25 1
ВымпелКом - Билайн СуперСити - Beeline City 9 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 469 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 1
Apple Siri - Голосовой помощник 417 1
Google Android Auto 42 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 691 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 481 1
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 52 1
ГАЗ ГАЗель NN - ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль - электрическая Газель 17 1
Соловенчук Александр 134 7
Токаренко Максим 46 3
Гук Андрей 39 3
Сергеев Сергей 161 3
Рылов Дмитрий 53 2
Евсеев Руслан 14 2
Новожилов Михаил 4 2
Смирнов Дмитрий 99 2
Дрозденко Александр 15 2
Порубов Алексей 2 1
Казаев Алексей 13 1
Тураева Александра 1 1
Волошин Кирилл 23 1
Евдокимов Евгений 12 1
Ракова Анастасия 48 1
Голуб Василий 29 1
Седов Денис 3 1
Ромский Георгий 23 1
Сухарев Сергей 11 1
Анисимов Андрей 12 1
Алешко Евгения 9 1
Ващилин Тимофей 8 1
Альтов Павел 9 1
Сердюков Валерий 12 1
Шмытинский Виктор 6 1
Михалевич Леонид 6 1
Пойгин Александр 2 1
Новосельский Сергей 4 1
Васильев Юрий 66 1
Грабко Олег 4 1
Дзюба Павел 1 1
Богатырёв Дмитрий 1 1
Молчанова Марина 1 1
Маркова Наталья 3 1
Фомин Иван 2 1
Малышев Евгений 6 1
Шипенко Клим 1 1
Агафонов Юрий 2 1
Фещенко Руслан 1 1
Попова Дина 1 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 107
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 83
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 139 51
Россия - РФ - Российская федерация 156831 51
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 152 43
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тосненский район - Тосно 54 26
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Приозерск 49 22
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 22
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 69 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 112 17
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Волхов 50 16
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кириши 25 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 91 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Сестрорецк 40 10
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Токсово 14 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Петродворец 48 9
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Сертолово 21 9
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тихвин 29 9
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 68 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район - Парголово 14 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волосовский район - Волосово 12 8
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 655 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кудрово 16 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 100 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кировск 25 6
Россия - Репино 12 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Стрельна 30 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Лодейнопольский район - Свирьстрой 15 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Шлиссельбург 10 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Шушары 32 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Мурино 34 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Сиверский 11 6
Россия - УФО - Челябинская область 1387 6
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1241 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Коммунар 25 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 5
Россия - Рощино 24 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 11
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 8
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 6
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 6
Дача - Дачный сезон - Дачники 1020 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3171 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1401 3
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 3
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 307 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 3
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 188 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 2
Аренда 2584 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1195 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1970 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 3
Юность - радиостанция 51 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 93 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
Рустелеком ТК 304 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
СПбГУП - Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
ИгроМир 119 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще