Разделы

Телеком Мобильная связь
|

«Мегафон» обновил инфраструктуру во Всеволожском районе

«Мегафон» обновил техническую инфраструктуру в одном из крупнейших районов Ленинградской области – Всеволожском. Теперь свыше 500 тысяч жителей могут выходить на связь на более высоких 4G-скоростях, сообщили CNews представители «Мегафон».

С начала 2022 г. на территории района технические специалисты оператора построили и модернизировали более 20 объектов связи в диапазонах 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц и 2600 МГц. Каждый диапазон имеет свои преимущества – скорость интернета, дальность сигнала, доступ вглубь помещений – все эти характеристики в результате совместного использования позволяют «Мегафону» предоставлять жителям LTE услуги. В результате проведенных работ скорость загрузки данных в сети оператора во Всеволожском районе выросла на 73%.

По данным аналитиков «Мегафона», объем передачи данных в Ленинградской области с начала 2022 г. достиг более 90 тыс. Тб, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27%. Такой объем данных эквивалентен просмотру свыше 18 млн фильмов в HD формате.

В исследовании международной компании Ookla, которое проводилось в первом полугодии 2022 г., сообщается, что в России, в том числе и Санкт-Петербурге, по итогам замеров среди всех операторов связи «Мегафон» продемонстрировал лучший показатель по скорости мобильного интернета.

Как «Тинькофф» проводит встречи и обучает 20 000 сотрудников ежемесячно
Импортозамещение ВКС

***

«Мегафон» – российский оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Huawei придумал, как обмануть Америку. 5G-смартфоны будут выпускаться, несмотря на санкции США

В России зафиксировано первое в истории сокращение мобильного трафика. Причины

Последствия антироссийских санкций: Европа вот-вот останется без сотовой связи

На рынок выходит ультрабюджетный смартфон с поддержкой 5G. Китай и Корея ни при чем

Все российские организации исключили из альянса разработчиков 5G

ДНР национализировала имущество украинских сотовых операторов

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие мобильные приложения для заметок: выбор ZOOM

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Самые популярные электромобили в мире: какие модели актуальны в 2022 году

Показать еще

Наука

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира

Новая фаза воды открыла огромный простор для будущих находок

Совсем как настоящий: обнаружен удивительно сохранившийся динозавр
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября