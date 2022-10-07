«Мегафон» обновил инфраструктуру во Всеволожском районе

«Мегафон» обновил техническую инфраструктуру в одном из крупнейших районов Ленинградской области – Всеволожском. Теперь свыше 500 тысяч жителей могут выходить на связь на более высоких 4G-скоростях, сообщили CNews представители «Мегафон».

С начала 2022 г. на территории района технические специалисты оператора построили и модернизировали более 20 объектов связи в диапазонах 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц и 2600 МГц. Каждый диапазон имеет свои преимущества – скорость интернета, дальность сигнала, доступ вглубь помещений – все эти характеристики в результате совместного использования позволяют «Мегафону» предоставлять жителям LTE услуги. В результате проведенных работ скорость загрузки данных в сети оператора во Всеволожском районе выросла на 73%.

По данным аналитиков «Мегафона», объем передачи данных в Ленинградской области с начала 2022 г. достиг более 90 тыс. Тб, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27%. Такой объем данных эквивалентен просмотру свыше 18 млн фильмов в HD формате.

В исследовании международной компании Ookla, которое проводилось в первом полугодии 2022 г., сообщается, что в России, в том числе и Санкт-Петербурге, по итогам замеров среди всех операторов связи «Мегафон» продемонстрировал лучший показатель по скорости мобильного интернета.

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«Мегафон» – российский оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.