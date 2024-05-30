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Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал


30.05.2024 Онлайн-кинотеатр KION запустил возможность входа в профиль с помощью Face ID и Touch ID

На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов

23.05.2024 «Авито» и онлайн-кинотеатр Premier объединились, чтобы рассказать о правилах безопасности в интернете

нерство с онлайн-кинотеатром Premier позволило расширить круг поднимаемых в игре тем и рассказать пользователям о новых аспектах безопасности». Максим Ракитянский, руководитель спецпроектов Premier: «Онлайн-кинотеатр Premier - это современная цифровая платформа, которая постоянно развивается и создает все более безопасные и комфортные условия для пользователей. Однако есть ситуации, в котор
25.04.2024 Исследование GfK: В первом квартале 2024 г. доля жителей городов в России, пользующихся подпиской на онлайн-кинотеатры, впервые превысила 50%

ользователям с платной подпиской (18,6%). Самый значительный рост по количеству подписчиков показал онлайн-кинотеатр Wink. В I квартале 2024 г. сервисом «Ростелекома» пользовались 13,1% горожан
20.02.2024 «Триколор» и онлайн-кинотеатр Start запустили совместную подписку

«Триколор» и онлайн-кинотеатр Start запустили совместную подписку. Color+Start ― новое предложение «Триколор» для онлайн-просмотра. Подписка объединяет преимущества двух онлайн-кинотеатров с тысячами фильмо
08.09.2023 Онлайн-кинотеатр «Иви» запустил функцию, которая поможет выбирать фильмы и сериалы на основе самых интересных моментов из них

08.09.2023 Почти треть россиян отказываются платить онлайн-кинотеатрам и продолжают использовать пиратские сервисы

овинки в прокат в лицензированном онлайн-сервисе. Всего 72% опрошенных имеют какие-либо подписки на онлайн-кинотеатры, но примерно половина из них считает, что просмотр фильмов таким образом не
22.08.2023 «Мегафон» запустил единую подписку с возможностью переключаться между 4 киносервисами

в мобильном формате. Исследования показали, что потребители всё реже выбирают для себя только один онлайн-кинотеатр, предпочитая менять платформы. Так, 48% зрителей видеосервисов активно польз
04.08.2023 Зрелища подорожали. Российские онлайн-кинотеатры взвинтили цены в эпоху расцвета пиратства

Все дороже и дороже Российские онлайн-кинотеатры уличены в регулярном повышении расценок на свои услуги. Как пишет РБК, по меньшей мере треть таких сервисов стали брать со своих пользователей больше денег, притом существенно
26.05.2023 Борцы с пиратством отключили ЦОД, чтобы уничтожить один видеосервис. В офлайн ушло множество легальных сайтов

ных в популярных интернет-кинотеатрах, таких как Disney+ и Netflix. Помимо работы с физическими лицами, сервис перепродавал свои услуги более мелким провайдерам цифрового телевидения IPTV и пиратским онлайн-кинотеатрам для дальнейшего распространения контента. Всего, по информации Европола, аудитория сервиса насчитывала свыше 1 млн пользователей по всей Европе. Однако, по сообщению TorrentF
26.04.2023 «Ростелеком» потратит больше миллиарда, чтобы сделать бесплатным онлайн-кинотеатр Wink

Что представляет из себя Wink Wink был запущен «Ростелекомом» в 2018 г. Проект представляет из себя OTT-платформу: ей могут пользоваться как абоненты «Ростелекома», так и другие пользователи ин
05.04.2023 Директором по технологиям Premier назначен выходец из «Яндекса»

азвитию сервиса. Ранее новым директором по продукту Premier стал Артем Гришан, который до прихода в онлайн-кинотеатр занимался развитием всего фундамента экосистемы МТС. Изменения в топ-менеджм
21.11.2022 Онлайн-кинотеатр «Рамблера» и Сбербанка отдали его менеджменту

Новый владелец Okko Онлайн-кинотеатр Okko сменил собственника. Как сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на с
18.11.2022 X5 Group и «Триколор» договорились о партнерстве

Российский оператор цифрового телевидения «Триколор» и продуктовая розничная компания X5 Group подписали соглашение о сотрудничестве. Онлайн-кинотеатр «Триколора» на особых условиях стал доступен в «Пакете» от X5 Group. В онлайн-кинотеатре пользователей ждут свыше 200 каналов, 30 тыс. фильмов и сериалов. Кроме того, «Триколор
14.11.2022 Облачная платформа Cloud стала основой для инновационного российского видеосервиса Digiboo

популярные платформы. Однако у Digiboo есть и ряд принципиальных отличий: например, здесь есть свой онлайн-кинотеатр, медиасток (встроенный маркетплейс для продажи видеосэмплов), персональный р
21.09.2022 «Ростелеком» обеспечил технологическую независимость цифровых сервисов для населения

рвисы (доступ в интернет, интерактивное телевидение), так и дополнительные цифровые услуги, включая онлайн-кинотеатр Wink, «Умный дом» и «Ключ».
06.09.2022 Суточный объем трафика на YouTube в среднем в 112 раз больше, чем на Rutube: исследование Yota

льный мобильный оператор Yota проанализировал, как менялся интернет-трафик клиентов, потраченный на видеосервисы YouTube и Rutube с 3 января по 21 августа 2022 г. Объем трафика, затрачиваемый к
04.07.2022 «Ростелеком» и хозяева СТС объединяют свои онлайн-кинотеатры

инотеатры Wink и More.tv Онлайн-кинотеатр Wink был создан в 2018 г. и позиционирует себя в качестве OTT-сервиса. Он предлагает доступ к более чем 400 телеканалов и более чем 60 тыс. позиций в с
01.05.2022 Альтернативы Netflix и Megogo в России: лучшие онлайн-кинотеатры во времена санкций

имеются приложения для мобильных ОС и популярных платформ Smart TV. А действующую подписку можно использовать при входе с любого устройства под своим логином (поддерживается до 5 девайсов).Кинопоиск Онлайн-кинотеатр Кинопоиск обладает внушительной коллекцией фильмов и сериалов, которые представлены в том числе на языке оригинала с субтитрами и в 4К. Сервис не заставляет отдельно покупать д
29.04.2022 Российские онлайн-кинотеатры обяжут выпытывать у зрителей их возраст

исимости от приобретения подписки». Некоторые инициативы избыточны Генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин сказал CNews, что самая безопасная среда для просмотра контент
09.03.2022 Netflix покинул Россию

в России. Впрочем, российский Netflix не сразу вошел в реестр, что вызвало недовольство ассоциации «Интернет-видео», объединяющей российские онлайн-кинотеатры. В конце 2021 г. «Развлекательный

15.01.2022 Москва стала лидером среди городов, куда предпочли поехать россияне в новогодние праздники

рнета с январскими каникулами 2021 г., а также посмотрел, как менялся трафик на онлайн-кинотеатры и видеосервисы в осенне-зимний период. Регионы для путешествий Для жителей большинства городов

24.11.2021 Онлайн-кинотеатр Ivi изменил организационную структуру и усилил команду топ-менеджеров

есь можно добиться только за счёт реализации собственной уникальной стратегии». Исполнительный директор Ivi Юрий Смагаринский сказал: «Новая роль – это большой вызов для меня. Российский рынок онлайн медиасервисов стал в последние годы ареной бескомпромиссной конкуренции, в которой, соревнуясь с экосистемами и мировыми гигантами, нам предстоит преумножить количество клиентов, выбирающих Ivi
11.11.2021 Онлайн-кинотеатры нарвались на гигантские штрафы Роскомнадзора за мат и сцены секса в старом кино

Мат запрещен Российский онлайн-кинотеатр Megogo получил протокол о неисполнении требований Роскомнадзора по устранени
21.10.2021 Как ShowJet занял свободную нишу среди онлайн-кинотеатров и за 3 года вышел на рентабельность 26%

ой аудитории это устраивает, так как они предпочитают именно рекламную модель потребления контента. Онлайн-кинотеатр ShowJet предоставил пользователям бесплатный доступ к качественным сериалам

24.09.2021 Ozon врывается на рынок онлайн-кинотеатров

показывать фильмы и сериалы Отечественный интернет-магазин Ozon рассматривает возможность выхода на рынок онлайн-кинотеатров, пишет «Коммерсант». По предварительным оценкам, на запуск своего ки
20.09.2021 «Мегафон» запустил мультиподписку «Мегафон плюс»

нотеатров в подписке даст возможность клиентам всегда находить новинки и не переключаться на другие видеосервисы. «Мегафон плюс» предлагает единую подписку на четыре сервиса за 399 руб. в месяц
23.08.2021 Онлайн-кинотеатр Ivi запустил функцию «Родительский контроль»

13.08.2021 В VK Combo появилась подписка на видеосервис Wink

Подписка VK Combo, которая входит в экосистему VK, расширилась за счет контента видеосервиса Wink компании «Ростелеком». Это продолжение стратегического партнерства VK и «Ростелекома». Новый тариф включает ‎110 телеканалов и 25 тыс. фильмов и сериалов от ведущих мировых и

07.06.2021 Крупнейший в России онлайн-кинотеатр привлек $250 млн инвестиций

IVI получает деньги и готовится к IPO Российский онлайн-кинотеатр IVI получил $250 млн финансирования от нынешних и привлеченных акционеров. С
31.05.2021 Видеосервис Wink запустил бесплатную услугу «Обмен фильма»

20.04.2021 МТС запустила онлайн-кинотеатр KION. Цены

«МТС Медиа», дочерняя компания ПАО «МТС», представила новый онлайн-кинотеатр KION, который стал частью продуктовой экосистемы МТС. KION — это более 200 ТВ каналов, тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных проектов. Важной частью онлайн-ки
04.02.2021 Активная аудитория видеосервиса Wink в 2020 году выросла в 4 раза

«Ростелеком» подвел итоги развития видеосервиса. Активная аудитория выросла в четыре раза благодаря новым подключениям и массовому переходу подписчиков интерактивного телевидения «Ростелекома» на платформу Wink (мигрировало уже

15.01.2021 VOKA и «БелЖД» представили новый видеосервис

«БелЖД», оператор белорусской сети железных дорог, запустила видеосервис VOKA на технологической платформе SPB TV – интерактивное цифровое телевидение ком
12.01.2021 «Яндекс», видеосервис Wink и «Матч ТВ» покажут сезон НХЛ 2020/21

шей страны спорта, как хоккей. Российские медиа- и ИТ-компании могут эффективно использовать подобные коллаборации для трансляций любых видов спорта, не только хоккея», — сказала директор по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук. «Впервые лидеры рынка объединились, чтобы сделать матчи самой известной хоккейной лиги мира максимально доступными российским зрителям. Уже много лет в НХ
25.12.2020 SPBTV и НТРК Узбекистана запустят новый ОТТ-сервис

Компания SPBTV подписала договор с НТРК Узбекистана, национальной государственной теле- и радиовещательной сетью Республики Узбекистан, о создании мультиэкранного ОТТ ТВ-сервиса для трансляции контента компании. Это первое полноценно облачное решение на базе собственного ЦОДа компании «Узтелеком» и первый кейс использования российского ПО государственной
25.11.2020 Акции российского онлайн-кинотеатра будут проданы на американской бирже

la — 5,1 тыс., а фонду Саудовской Аравии Public Investment Fund — 2,2 тыс. привилегированных акций. Видеосервисы стали особенно популярны во время пандемии. По данным агентства Telecom Daily, д
01.11.2020 Онлайн-кинотеатры в России: сравниваем цены и возможности

.article_text img { width: 400px; } Для сравнения мы выбрали самые крупные и популярные стриминговые площадки, учитывая количество и разнообразие доступного пользователям контента.Okko Российский онлайн-кинотеатр с библиотекой, насчитывающей 60 000 фильмов и сериалов, доступ к которым дается по подписке. Предлагается три варианта: «Лайт», куда входит 20 000 фильмов и сериалов. Стоит 199
28.10.2020 МТС запускает новый семейный тариф с безлимитным интернетом и подпиской на онлайн-кинотеатр МТС ТВ

ифах», – отметила директор по маркетингу экосистемы МТС Ольга Зиборова. Новые тарифы «МЫ МТС+» и «МЫ МТС» состоят из пакета голосовых услуг, безлимитного мобильного и домашнего интернета, подписки на онлайн-кинотеатр МТС ТВ и кабельного ТВ. Для этих предложений действует постоплатный метод расчетов. Предложения доступны для всех регионов России, где действует сеть МТС. Тарифное предложение

28.10.2020 Мегафон покупает онлайн-кинотеатр

владеет 74%, оставшиеся 26% через кипрскую компанию принадлежат структуре «Газпром-медиа холдинга». Видеосервис Start основан студией Yellow, Black and White в 2017 г. Фильмы и сериалы на Start
28.10.2020 «Мегафон» становится совладельцем видеосервиса START

на» в компании составит 33,8%. ДМХ – головная компания холдинга START, в который входят одноименные видеосервис и студия, а также дистрибьютер All Media. Основная доля и контроль сохранятся за


Публикаций - 2825, упоминаний - 3205

Видеосервис и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8285 847
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1456 582
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11653 537
Google LLC 11555 270
Ростелеком 9419 220
Yandex - Яндекс 6844 147
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3555 135
Apple Inc 11830 119
Samsung Electronics 10113 95
Microsoft Corporation 24342 95
VK - Mail.ru Group 3315 86
Meta Platforms - Facebook 4408 81
Telegram Group 1689 79
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8573 76
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 212 74
Yahoo! 3691 59
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл - РТ-Мобайл 2799 56
Huawei 3805 54
Sony 6517 52
LG Electronics 3590 46
Amazon Inc - Amazon.com 2939 42
X Corp - Twitter 2834 40
Xiaomi 1608 37
Триколор - Национальная спутниковая компания 321 37
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co 883 36
Цифра ГК 2345 35
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 817 32
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2988 32
Zoom Int - Zoom Video Communications 1419 30
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 439 30
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4693 29
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 278 28
Philips 2045 28
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 330 27
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 642 22
Cisco Systems 5060 22
AOL Inc 1591 21
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5659 21
SPB TV 47 20
7921 20
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 374 145
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6912 97
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 193 79
Netflix - онлайн-кинотеатр 469 72
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 212 66
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 50
НМГ - Национальная Медиа Группа 107 48
МТС Трэвел - MTS Travel 211 47
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 234 34
Walt Disney Company 617 34
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 94 34
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 32
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1225 31
Лента - Сеть розничной торговли 2003 30
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 106 29
Газпром ПАО 1305 26
Warner Bros. International Television Distribution 277 25
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 560 24
Sony Pictures Entertainment 140 23
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2170 22
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 20
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 19
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 72 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2726 18
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 127 16
Россети Ленэнерго 1700 16
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 187 15
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 135 15
Uber 324 15
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 14
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 156 14
Walt Disney Company - 20th Century Fox 81 13
Vimeo - Видеохостинг 68 13
РЖД - Российские железные дороги 1841 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1567 13
GFG - Lamoda - Купишуз 150 12
Warner 533 12
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 239 12
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 270 12
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1083 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11033 96
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2622 61
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Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 108 4
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 215 4
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 24 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 995 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6222 27
Интернет-видео - ассоциация 18 16
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 250 14
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2699 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 627 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 7
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 125 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 235 6
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 220 6
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 100 6
Единая Россия - Политическая партия 289 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 112 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1410 5
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 5
РосКомСвобода - Общественная организация 86 5
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 128 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 281 4
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 85 4
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 251 3
МКС - Медиа-коммуникационный союз 8 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 115 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 299 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 60 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 44 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1006 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 2
Российская Ассоциация Телемедицины 22 2
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 2
OWASP - Open Web Application Security Project 91 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 702 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 2
ФНЛ - Футбольная национальная лига 6 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 290 2
ЛДПР 104 2
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