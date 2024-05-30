Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал

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|30.05.2024
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Онлайн-кинотеатр KION запустил возможность входа в профиль с помощью Face ID и Touch ID
На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов
|23.05.2024
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«Авито» и онлайн-кинотеатр Premier объединились, чтобы рассказать о правилах безопасности в интернете
нерство с онлайн-кинотеатром Premier позволило расширить круг поднимаемых в игре тем и рассказать пользователям о новых аспектах безопасности». Максим Ракитянский, руководитель спецпроектов Premier: «Онлайн-кинотеатр Premier - это современная цифровая платформа, которая постоянно развивается и создает все более безопасные и комфортные условия для пользователей. Однако есть ситуации, в котор
|25.04.2024
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Исследование GfK: В первом квартале 2024 г. доля жителей городов в России, пользующихся подпиской на онлайн-кинотеатры, впервые превысила 50%
ользователям с платной подпиской (18,6%). Самый значительный рост по количеству подписчиков показал онлайн-кинотеатр Wink. В I квартале 2024 г. сервисом «Ростелекома» пользовались 13,1% горожан
|20.02.2024
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«Триколор» и онлайн-кинотеатр Start запустили совместную подписку
«Триколор» и онлайн-кинотеатр Start запустили совместную подписку. Color+Start ― новое предложение «Триколор» для онлайн-просмотра. Подписка объединяет преимущества двух онлайн-кинотеатров с тысячами фильмо
|08.09.2023
|Онлайн-кинотеатр «Иви» запустил функцию, которая поможет выбирать фильмы и сериалы на основе самых интересных моментов из них
|08.09.2023
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Почти треть россиян отказываются платить онлайн-кинотеатрам и продолжают использовать пиратские сервисы
овинки в прокат в лицензированном онлайн-сервисе. Всего 72% опрошенных имеют какие-либо подписки на онлайн-кинотеатры, но примерно половина из них считает, что просмотр фильмов таким образом не
|22.08.2023
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«Мегафон» запустил единую подписку с возможностью переключаться между 4 киносервисами
в мобильном формате. Исследования показали, что потребители всё реже выбирают для себя только один онлайн-кинотеатр, предпочитая менять платформы. Так, 48% зрителей видеосервисов активно польз
|04.08.2023
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Зрелища подорожали. Российские онлайн-кинотеатры взвинтили цены в эпоху расцвета пиратства
Все дороже и дороже Российские онлайн-кинотеатры уличены в регулярном повышении расценок на свои услуги. Как пишет РБК, по меньшей мере треть таких сервисов стали брать со своих пользователей больше денег, притом существенно
|26.05.2023
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Борцы с пиратством отключили ЦОД, чтобы уничтожить один видеосервис. В офлайн ушло множество легальных сайтов
ных в популярных интернет-кинотеатрах, таких как Disney+ и Netflix. Помимо работы с физическими лицами, сервис перепродавал свои услуги более мелким провайдерам цифрового телевидения IPTV и пиратским онлайн-кинотеатрам для дальнейшего распространения контента. Всего, по информации Европола, аудитория сервиса насчитывала свыше 1 млн пользователей по всей Европе. Однако, по сообщению TorrentF
|26.04.2023
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«Ростелеком» потратит больше миллиарда, чтобы сделать бесплатным онлайн-кинотеатр Wink
Что представляет из себя Wink Wink был запущен «Ростелекомом» в 2018 г. Проект представляет из себя OTT-платформу: ей могут пользоваться как абоненты «Ростелекома», так и другие пользователи ин
|05.04.2023
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Директором по технологиям Premier назначен выходец из «Яндекса»
азвитию сервиса. Ранее новым директором по продукту Premier стал Артем Гришан, который до прихода в онлайн-кинотеатр занимался развитием всего фундамента экосистемы МТС. Изменения в топ-менеджм
|21.11.2022
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Онлайн-кинотеатр «Рамблера» и Сбербанка отдали его менеджменту
Новый владелец Okko Онлайн-кинотеатр Okko сменил собственника. Как сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на с
|18.11.2022
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X5 Group и «Триколор» договорились о партнерстве
Российский оператор цифрового телевидения «Триколор» и продуктовая розничная компания X5 Group подписали соглашение о сотрудничестве. Онлайн-кинотеатр «Триколора» на особых условиях стал доступен в «Пакете» от X5 Group. В онлайн-кинотеатре пользователей ждут свыше 200 каналов, 30 тыс. фильмов и сериалов. Кроме того, «Триколор
|14.11.2022
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Облачная платформа Cloud стала основой для инновационного российского видеосервиса Digiboo
популярные платформы. Однако у Digiboo есть и ряд принципиальных отличий: например, здесь есть свой онлайн-кинотеатр, медиасток (встроенный маркетплейс для продажи видеосэмплов), персональный р
|21.09.2022
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«Ростелеком» обеспечил технологическую независимость цифровых сервисов для населения
рвисы (доступ в интернет, интерактивное телевидение), так и дополнительные цифровые услуги, включая онлайн-кинотеатр Wink, «Умный дом» и «Ключ».
|06.09.2022
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Суточный объем трафика на YouTube в среднем в 112 раз больше, чем на Rutube: исследование Yota
льный мобильный оператор Yota проанализировал, как менялся интернет-трафик клиентов, потраченный на видеосервисы YouTube и Rutube с 3 января по 21 августа 2022 г. Объем трафика, затрачиваемый к
|04.07.2022
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«Ростелеком» и хозяева СТС объединяют свои онлайн-кинотеатры
инотеатры Wink и More.tv Онлайн-кинотеатр Wink был создан в 2018 г. и позиционирует себя в качестве OTT-сервиса. Он предлагает доступ к более чем 400 телеканалов и более чем 60 тыс. позиций в с
|01.05.2022
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Альтернативы Netflix и Megogo в России: лучшие онлайн-кинотеатры во времена санкций
имеются приложения для мобильных ОС и популярных платформ Smart TV. А действующую подписку можно использовать при входе с любого устройства под своим логином (поддерживается до 5 девайсов).Кинопоиск Онлайн-кинотеатр Кинопоиск обладает внушительной коллекцией фильмов и сериалов, которые представлены в том числе на языке оригинала с субтитрами и в 4К. Сервис не заставляет отдельно покупать д
|29.04.2022
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Российские онлайн-кинотеатры обяжут выпытывать у зрителей их возраст
исимости от приобретения подписки». Некоторые инициативы избыточны Генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин сказал CNews, что самая безопасная среда для просмотра контент
|09.03.2022
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Netflix покинул Россию
в России. Впрочем, российский Netflix не сразу вошел в реестр, что вызвало недовольство ассоциации «Интернет-видео», объединяющей российские онлайн-кинотеатры. В конце 2021 г. «Развлекательный
|15.01.2022
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Москва стала лидером среди городов, куда предпочли поехать россияне в новогодние праздники
рнета с январскими каникулами 2021 г., а также посмотрел, как менялся трафик на онлайн-кинотеатры и видеосервисы в осенне-зимний период. Регионы для путешествий Для жителей большинства городов
|24.11.2021
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Онлайн-кинотеатр Ivi изменил организационную структуру и усилил команду топ-менеджеров
есь можно добиться только за счёт реализации собственной уникальной стратегии». Исполнительный директор Ivi Юрий Смагаринский сказал: «Новая роль – это большой вызов для меня. Российский рынок онлайн медиасервисов стал в последние годы ареной бескомпромиссной конкуренции, в которой, соревнуясь с экосистемами и мировыми гигантами, нам предстоит преумножить количество клиентов, выбирающих Ivi
|11.11.2021
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Онлайн-кинотеатры нарвались на гигантские штрафы Роскомнадзора за мат и сцены секса в старом кино
Мат запрещен Российский онлайн-кинотеатр Megogo получил протокол о неисполнении требований Роскомнадзора по устранени
|21.10.2021
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Как ShowJet занял свободную нишу среди онлайн-кинотеатров и за 3 года вышел на рентабельность 26%
ой аудитории это устраивает, так как они предпочитают именно рекламную модель потребления контента. Онлайн-кинотеатр ShowJet предоставил пользователям бесплатный доступ к качественным сериалам
|24.09.2021
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Ozon врывается на рынок онлайн-кинотеатров
показывать фильмы и сериалы Отечественный интернет-магазин Ozon рассматривает возможность выхода на рынок онлайн-кинотеатров, пишет «Коммерсант». По предварительным оценкам, на запуск своего ки
|20.09.2021
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«Мегафон» запустил мультиподписку «Мегафон плюс»
нотеатров в подписке даст возможность клиентам всегда находить новинки и не переключаться на другие видеосервисы. «Мегафон плюс» предлагает единую подписку на четыре сервиса за 399 руб. в месяц
|23.08.2021
|Онлайн-кинотеатр Ivi запустил функцию «Родительский контроль»
|13.08.2021
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В VK Combo появилась подписка на видеосервис Wink
Подписка VK Combo, которая входит в экосистему VK, расширилась за счет контента видеосервиса Wink компании «Ростелеком». Это продолжение стратегического партнерства VK и «Ростелекома». Новый тариф включает 110 телеканалов и 25 тыс. фильмов и сериалов от ведущих мировых и
|07.06.2021
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Крупнейший в России онлайн-кинотеатр привлек $250 млн инвестиций
IVI получает деньги и готовится к IPO Российский онлайн-кинотеатр IVI получил $250 млн финансирования от нынешних и привлеченных акционеров. С
|31.05.2021
|Видеосервис Wink запустил бесплатную услугу «Обмен фильма»
|20.04.2021
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МТС запустила онлайн-кинотеатр KION. Цены
«МТС Медиа», дочерняя компания ПАО «МТС», представила новый онлайн-кинотеатр KION, который стал частью продуктовой экосистемы МТС. KION — это более 200 ТВ каналов, тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных проектов. Важной частью онлайн-ки
|04.02.2021
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Активная аудитория видеосервиса Wink в 2020 году выросла в 4 раза
«Ростелеком» подвел итоги развития видеосервиса. Активная аудитория выросла в четыре раза благодаря новым подключениям и массовому переходу подписчиков интерактивного телевидения «Ростелекома» на платформу Wink (мигрировало уже
|15.01.2021
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VOKA и «БелЖД» представили новый видеосервис
«БелЖД», оператор белорусской сети железных дорог, запустила видеосервис VOKA на технологической платформе SPB TV – интерактивное цифровое телевидение ком
|12.01.2021
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«Яндекс», видеосервис Wink и «Матч ТВ» покажут сезон НХЛ 2020/21
шей страны спорта, как хоккей. Российские медиа- и ИТ-компании могут эффективно использовать подобные коллаборации для трансляций любых видов спорта, не только хоккея», — сказала директор по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук. «Впервые лидеры рынка объединились, чтобы сделать матчи самой известной хоккейной лиги мира максимально доступными российским зрителям. Уже много лет в НХ
|25.12.2020
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SPBTV и НТРК Узбекистана запустят новый ОТТ-сервис
Компания SPBTV подписала договор с НТРК Узбекистана, национальной государственной теле- и радиовещательной сетью Республики Узбекистан, о создании мультиэкранного ОТТ ТВ-сервиса для трансляции контента компании. Это первое полноценно облачное решение на базе собственного ЦОДа компании «Узтелеком» и первый кейс использования российского ПО государственной
|25.11.2020
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Акции российского онлайн-кинотеатра будут проданы на американской бирже
la — 5,1 тыс., а фонду Саудовской Аравии Public Investment Fund — 2,2 тыс. привилегированных акций. Видеосервисы стали особенно популярны во время пандемии. По данным агентства Telecom Daily, д
|01.11.2020
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Онлайн-кинотеатры в России: сравниваем цены и возможности
.article_text img { width: 400px; } Для сравнения мы выбрали самые крупные и популярные стриминговые площадки, учитывая количество и разнообразие доступного пользователям контента.Okko Российский онлайн-кинотеатр с библиотекой, насчитывающей 60 000 фильмов и сериалов, доступ к которым дается по подписке. Предлагается три варианта: «Лайт», куда входит 20 000 фильмов и сериалов. Стоит 199
|28.10.2020
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МТС запускает новый семейный тариф с безлимитным интернетом и подпиской на онлайн-кинотеатр МТС ТВ
ифах», – отметила директор по маркетингу экосистемы МТС Ольга Зиборова. Новые тарифы «МЫ МТС+» и «МЫ МТС» состоят из пакета голосовых услуг, безлимитного мобильного и домашнего интернета, подписки на онлайн-кинотеатр МТС ТВ и кабельного ТВ. Для этих предложений действует постоплатный метод расчетов. Предложения доступны для всех регионов России, где действует сеть МТС. Тарифное предложение
|28.10.2020
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Мегафон покупает онлайн-кинотеатр
владеет 74%, оставшиеся 26% через кипрскую компанию принадлежат структуре «Газпром-медиа холдинга». Видеосервис Start основан студией Yellow, Black and White в 2017 г. Фильмы и сериалы на Start
|28.10.2020
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«Мегафон» становится совладельцем видеосервиса START
на» в компании составит 33,8%. ДМХ – головная компания холдинга START, в который входят одноименные видеосервис и студия, а также дистрибьютер All Media. Основная доля и контроль сохранятся за
Видеосервис и организации, системы, технологии, персоны:
|Бырдин Алексей 28 25
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|Trump Donald J. - Трамп Дональд 394 12
|Казарян Карен 72 12
|Пикульников Никита 16 12
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