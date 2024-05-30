Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал

Онлайн-кинотеатр KION запустил возможность входа в профиль с помощью Face ID и Touch ID На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов

«Авито» и онлайн-кинотеатр Premier объединились, чтобы рассказать о правилах безопасности в интернете нерство с онлайн-кинотеатром Premier позволило расширить круг поднимаемых в игре тем и рассказать пользователям о новых аспектах безопасности». Максим Ракитянский, руководитель спецпроектов Premier: «Онлайн-кинотеатр Premier - это современная цифровая платформа, которая постоянно развивается и создает все более безопасные и комфортные условия для пользователей. Однако есть ситуации, в котор

Исследование GfK: В первом квартале 2024 г. доля жителей городов в России, пользующихся подпиской на онлайн-кинотеатры, впервые превысила 50% ользователям с платной подпиской (18,6%). Самый значительный рост по количеству подписчиков показал онлайн-кинотеатр Wink. В I квартале 2024 г. сервисом «Ростелекома» пользовались 13,1% горожан

«Триколор» и онлайн-кинотеатр Start запустили совместную подписку «Триколор» и онлайн-кинотеатр Start запустили совместную подписку. Color+Start ― новое предложение «Триколор» для онлайн-просмотра. Подписка объединяет преимущества двух онлайн-кинотеатров с тысячами фильмо

Почти треть россиян отказываются платить онлайн-кинотеатрам и продолжают использовать пиратские сервисы овинки в прокат в лицензированном онлайн-сервисе. Всего 72% опрошенных имеют какие-либо подписки на онлайн-кинотеатры, но примерно половина из них считает, что просмотр фильмов таким образом не

«Мегафон» запустил единую подписку с возможностью переключаться между 4 киносервисами в мобильном формате. Исследования показали, что потребители всё реже выбирают для себя только один онлайн-кинотеатр, предпочитая менять платформы. Так, 48% зрителей видеосервисов активно польз

Зрелища подорожали. Российские онлайн-кинотеатры взвинтили цены в эпоху расцвета пиратства Все дороже и дороже Российские онлайн-кинотеатры уличены в регулярном повышении расценок на свои услуги. Как пишет РБК, по меньшей мере треть таких сервисов стали брать со своих пользователей больше денег, притом существенно

Борцы с пиратством отключили ЦОД, чтобы уничтожить один видеосервис. В офлайн ушло множество легальных сайтов ных в популярных интернет-кинотеатрах, таких как Disney+ и Netflix. Помимо работы с физическими лицами, сервис перепродавал свои услуги более мелким провайдерам цифрового телевидения IPTV и пиратским онлайн-кинотеатрам для дальнейшего распространения контента. Всего, по информации Европола, аудитория сервиса насчитывала свыше 1 млн пользователей по всей Европе. Однако, по сообщению TorrentF

«Ростелеком» потратит больше миллиарда, чтобы сделать бесплатным онлайн-кинотеатр Wink Что представляет из себя Wink Wink был запущен «Ростелекомом» в 2018 г. Проект представляет из себя OTT-платформу: ей могут пользоваться как абоненты «Ростелекома», так и другие пользователи ин

Директором по технологиям Premier назначен выходец из «Яндекса» азвитию сервиса. Ранее новым директором по продукту Premier стал Артем Гришан, который до прихода в онлайн-кинотеатр занимался развитием всего фундамента экосистемы МТС. Изменения в топ-менеджм

Онлайн-кинотеатр «Рамблера» и Сбербанка отдали его менеджменту Новый владелец Okko Онлайн-кинотеатр Okko сменил собственника. Как сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на с

X5 Group и «Триколор» договорились о партнерстве Российский оператор цифрового телевидения «Триколор» и продуктовая розничная компания X5 Group подписали соглашение о сотрудничестве. Онлайн-кинотеатр «Триколора» на особых условиях стал доступен в «Пакете» от X5 Group. В онлайн-кинотеатре пользователей ждут свыше 200 каналов, 30 тыс. фильмов и сериалов. Кроме того, «Триколор

Облачная платформа Cloud стала основой для инновационного российского видеосервиса Digiboo популярные платформы. Однако у Digiboo есть и ряд принципиальных отличий: например, здесь есть свой онлайн-кинотеатр, медиасток (встроенный маркетплейс для продажи видеосэмплов), персональный р

«Ростелеком» обеспечил технологическую независимость цифровых сервисов для населения рвисы (доступ в интернет, интерактивное телевидение), так и дополнительные цифровые услуги, включая онлайн-кинотеатр Wink, «Умный дом» и «Ключ».

Суточный объем трафика на YouTube в среднем в 112 раз больше, чем на Rutube: исследование Yota льный мобильный оператор Yota проанализировал, как менялся интернет-трафик клиентов, потраченный на видеосервисы YouTube и Rutube с 3 января по 21 августа 2022 г. Объем трафика, затрачиваемый к

«Ростелеком» и хозяева СТС объединяют свои онлайн-кинотеатры инотеатры Wink и More.tv Онлайн-кинотеатр Wink был создан в 2018 г. и позиционирует себя в качестве OTT-сервиса. Он предлагает доступ к более чем 400 телеканалов и более чем 60 тыс. позиций в с

Альтернативы Netflix и Megogo в России: лучшие онлайн-кинотеатры во времена санкций имеются приложения для мобильных ОС и популярных платформ Smart TV. А действующую подписку можно использовать при входе с любого устройства под своим логином (поддерживается до 5 девайсов).Кинопоиск Онлайн-кинотеатр Кинопоиск обладает внушительной коллекцией фильмов и сериалов, которые представлены в том числе на языке оригинала с субтитрами и в 4К. Сервис не заставляет отдельно покупать д

Российские онлайн-кинотеатры обяжут выпытывать у зрителей их возраст исимости от приобретения подписки». Некоторые инициативы избыточны Генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин сказал CNews, что самая безопасная среда для просмотра контент

Netflix покинул Россию в России. Впрочем, российский Netflix не сразу вошел в реестр, что вызвало недовольство ассоциации «Интернет-видео», объединяющей российские онлайн-кинотеатры. В конце 2021 г. «Развлекательный

Москва стала лидером среди городов, куда предпочли поехать россияне в новогодние праздники рнета с январскими каникулами 2021 г., а также посмотрел, как менялся трафик на онлайн-кинотеатры и видеосервисы в осенне-зимний период. Регионы для путешествий Для жителей большинства городов

Онлайн-кинотеатр Ivi изменил организационную структуру и усилил команду топ-менеджеров есь можно добиться только за счёт реализации собственной уникальной стратегии». Исполнительный директор Ivi Юрий Смагаринский сказал: «Новая роль – это большой вызов для меня. Российский рынок онлайн медиасервисов стал в последние годы ареной бескомпромиссной конкуренции, в которой, соревнуясь с экосистемами и мировыми гигантами, нам предстоит преумножить количество клиентов, выбирающих Ivi

Онлайн-кинотеатры нарвались на гигантские штрафы Роскомнадзора за мат и сцены секса в старом кино Мат запрещен Российский онлайн-кинотеатр Megogo получил протокол о неисполнении требований Роскомнадзора по устранени

Как ShowJet занял свободную нишу среди онлайн-кинотеатров и за 3 года вышел на рентабельность 26% ой аудитории это устраивает, так как они предпочитают именно рекламную модель потребления контента. Онлайн-кинотеатр ShowJet предоставил пользователям бесплатный доступ к качественным сериалам

Ozon врывается на рынок онлайн-кинотеатров показывать фильмы и сериалы Отечественный интернет-магазин Ozon рассматривает возможность выхода на рынок онлайн-кинотеатров, пишет «Коммерсант». По предварительным оценкам, на запуск своего ки

«Мегафон» запустил мультиподписку «Мегафон плюс» нотеатров в подписке даст возможность клиентам всегда находить новинки и не переключаться на другие видеосервисы. «Мегафон плюс» предлагает единую подписку на четыре сервиса за 399 руб. в месяц

В VK Combo появилась подписка на видеосервис Wink Подписка VK Combo, которая входит в экосистему VK, расширилась за счет контента видеосервиса Wink компании «Ростелеком». Это продолжение стратегического партнерства VK и «Ростелекома». Новый тариф включает ‎110 телеканалов и 25 тыс. фильмов и сериалов от ведущих мировых и

Крупнейший в России онлайн-кинотеатр привлек $250 млн инвестиций IVI получает деньги и готовится к IPO Российский онлайн-кинотеатр IVI получил $250 млн финансирования от нынешних и привлеченных акционеров. С

МТС запустила онлайн-кинотеатр KION. Цены «МТС Медиа», дочерняя компания ПАО «МТС», представила новый онлайн-кинотеатр KION, который стал частью продуктовой экосистемы МТС. KION — это более 200 ТВ каналов, тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных проектов. Важной частью онлайн-ки

Активная аудитория видеосервиса Wink в 2020 году выросла в 4 раза «Ростелеком» подвел итоги развития видеосервиса. Активная аудитория выросла в четыре раза благодаря новым подключениям и массовому переходу подписчиков интерактивного телевидения «Ростелекома» на платформу Wink (мигрировало уже

VOKA и «БелЖД» представили новый видеосервис «БелЖД», оператор белорусской сети железных дорог, запустила видеосервис VOKA на технологической платформе SPB TV – интерактивное цифровое телевидение ком

«Яндекс», видеосервис Wink и «Матч ТВ» покажут сезон НХЛ 2020/21 шей страны спорта, как хоккей. Российские медиа- и ИТ-компании могут эффективно использовать подобные коллаборации для трансляций любых видов спорта, не только хоккея», — сказала директор по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук. «Впервые лидеры рынка объединились, чтобы сделать матчи самой известной хоккейной лиги мира максимально доступными российским зрителям. Уже много лет в НХ

SPBTV и НТРК Узбекистана запустят новый ОТТ-сервис Компания SPBTV подписала договор с НТРК Узбекистана, национальной государственной теле- и радиовещательной сетью Республики Узбекистан, о создании мультиэкранного ОТТ ТВ-сервиса для трансляции контента компании. Это первое полноценно облачное решение на базе собственного ЦОДа компании «Узтелеком» и первый кейс использования российского ПО государственной

Акции российского онлайн-кинотеатра будут проданы на американской бирже la — 5,1 тыс., а фонду Саудовской Аравии Public Investment Fund — 2,2 тыс. привилегированных акций. Видеосервисы стали особенно популярны во время пандемии. По данным агентства Telecom Daily, д

Онлайн-кинотеатры в России: сравниваем цены и возможности .article_text img { width: 400px; } Для сравнения мы выбрали самые крупные и популярные стриминговые площадки, учитывая количество и разнообразие доступного пользователям контента.Okko Российский онлайн-кинотеатр с библиотекой, насчитывающей 60 000 фильмов и сериалов, доступ к которым дается по подписке. Предлагается три варианта: «Лайт», куда входит 20 000 фильмов и сериалов. Стоит 199

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Мегафон покупает онлайн-кинотеатр владеет 74%, оставшиеся 26% через кипрскую компанию принадлежат структуре «Газпром-медиа холдинга». Видеосервис Start основан студией Yellow, Black and White в 2017 г. Фильмы и сериалы на Start