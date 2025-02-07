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Мамедова Мария



07.02.2025 «МегаФон» расширяет LTE покрытие в Вилюйском улусе Якутии 1
18.01.2024 «МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в два раза для жителей «Священного озера» 1
12.12.2023 «Мегафон» запустил 4G в арктическом селе Юрюнг-Хая 1
29.09.2023 «Мегафон» ускорил 4G в якутском селе Кильдямцы 1
20.07.2023 «Мегафон» расширил покрытие 4G в селе Ымыяхтах 1
13.07.2023 Мобильный интернет «Мегафона» появился на дачных участках Вилюйского тракта 1
04.07.2023 «Мегафон» запустил мобильный интернет в селе Томтор к празднику Ысыах Олонхо 1
14.06.2023 Скоростной мобильный интернет впервые появился в селе Булун 1
19.04.2023 «Мегафон» подготовил сеть в Маганском дачном секторе к началу сезона 1
20.12.2022 «Мегафон» запустил скоростной мобильный интернет в заполярном селе Саскылах 1
14.12.2022 На крупнейшем месторождении золота в Якутии впервые заработала сеть 4G 1
08.12.2022 «Мегафон» улучшил связь для жителей всех районов Якутска 1
27.10.2022 Туризму Якутии помогают цифровые данные «Мегафона» 1
13.10.2022 «Мегафон» улучшил качество связи в селе Улах-Ан 1
02.08.2022 «Мегафон» запустил LTE в селах Олёкминского района на юго-западе Якутии 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Мамедова Мария и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8891 15
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1483 7
МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 53 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3932 1
Telegram Group 2009 1
Таатта АБ 6 2
ЮВГК - Южно-Верхоянская горнодобывающая компания 2 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 31 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50733 14
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7709 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8219 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20687 11
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7396 11
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3991 11
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2919 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24522 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3435 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27908 6
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1001 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7011 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66390 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13185 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9384 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3740 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15959 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10544 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4676 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 998 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7607 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2984 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12571 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8036 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24217 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1003 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2702 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6593 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12061 1
Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины 122 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1621 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7612 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1463 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8206 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1757 1
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МегаФон 4G+/LTE-сеть 48 1
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