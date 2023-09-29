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«Мегафон» ускорил 4G в якутском селе Кильдямцы

Новую зону покрытия, уверенный прием сети и повышенную скорость мобильного интернета до 30 Мбит/с получили более 600 жителей села Кильдямцы Тулагино-Кильдямского наслега Якутии. «Мегафон» установил новую базовую станцию на территории села, ранее связь обеспечивали базовые станции, находящиеся в отдалении. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Кильдямцы находится в Центральной Якутии, в долине Туймаада, на левом берегу реки Лены, в 31 км к северу от Якутска. В селе есть школа, учреждения здравоохранения и другие социально-культурные объекты, сотрудники которых теперь также смогут использовать в своей работе интернет-технологии. Кроме того, по территории села проходит автодорога регионального значения Якутск — Намцы. Устойчивая связь и скоростной интернет помогают путешественникам и дальнобойщикам прокладывать безопасные маршруты, оперативно получать прогноз погоды, а также скачивать путеводители и другой полезный в дороге контент. Водители могут оставаться на связи, а пассажиры – не скучать в пути.

Теперь сельчане могут пользоваться всеми возможностями сети LTE «Мегафона», наравне с городскими жителями, им доступны современные технологии звонков, быстрый мобильный интернет и другие цифровые сервисы. Новая телеком-инфраструктура поможет большему количеству абонентов одновременно пользоваться цифровыми сервисами без потери качества соединения.

«Мы понимаем, что для жителей небольших населенных пунктов связь является одним из самых значимых элементов инфраструктуры. Мы планомерно реализуем мероприятия для расширения доступа пользователей к мобильной связи четвертого поколения как в крупных населенных пунктах, так и в небольших селах, чтобы обеспечить все больше жителей Якутии современными телеком-сервисами», – отметила директор Якутского отделения «Мегафона» Мария Мамедова.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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