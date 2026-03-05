Разделы

Россия ДФО Якутия Намский улус Намцы

Россия - ДФО - Якутия - Намский улус - Намцы

СОБЫТИЯ


05.03.2026 Цифровое обновление прошло в центральной Якутии 1
10.06.2024 Села в девяти улусах Якутии получили доступ к связи 4G «МегаФона» 1
29.09.2023 «Мегафон» ускорил 4G в якутском селе Кильдямцы 1
20.07.2023 «Мегафон» расширил покрытие 4G в селе Ымыяхтах 2
21.04.2017 МТС запустил интернет 3G/4G в Оймяконском улусе Якутии 1
24.03.2017 «Мегафон» ускорил 4G-интернет в Олекминске 1
19.01.2017 «Мегафон» улучшил качество мобильной связи в 14 районах Якутии 1
22.12.2016 «Мегафон» запустил LTE-Advanced в Мирном 1
16.12.2016 МТС разогнала мобильный интернет в Ленске 1
14.07.2016 МТС построила первую сеть 4G в Мирном 1
05.02.2016 «МегаФон» модернизировал сеть связи в 30 якутских городах и селах 2
12.08.2015 МТС в Якутии разогнала сеть 4G до 105 Мбит/с 1
24.07.2015 МТС обеспечила сетью 4G труднодоступные и малонаселенные пункты в Якутии 1
01.08.2014 В «Высшей школе экономики» появился «Факультет олимпиадников» 1
26.03.2013 В Якутии появится 34 дополнительных пункта приема заявлений на УЭК 1
26.12.2012 «Ростелеком» завершил строительство ВОЛС Якутск-Намцы 2
24.12.2012 РТРС запустил девятый объект цифрового вещания в Якутии 1
21.12.2012 В Намском улусе Якутии автоматизирован процесс планирования расходной части бюджета 2
12.12.2012 МТС улучшила качество связи и интернета в улусах Якутии 1
19.03.2003 "Сахателеком" готовится к приватизации 1

МегаФон 10169 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14759 6
Ростелеком 10463 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1547 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 1
Yandex - Яндекс 8676 1
Huawei 4308 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 381 1
Google LLC 12372 1
МегаФон ДВ - МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 56 1
Ростелеком - Сахателеком 65 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8348 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 668 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2096 1
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 44 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6431 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8893 13
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9514 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74325 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22100 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4871 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57992 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4063 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17276 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29020 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25645 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11233 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4075 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6723 3
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1684 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9849 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9631 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3934 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3146 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7724 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9530 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19094 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6317 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7494 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13441 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4482 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13106 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1329 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8589 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2073 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5696 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8255 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12361 1
SIM-card - USIM-card - Universal Subscriber Identity Module - Universal Subscriber Identification Module - универсальный модуль идентификации абонента - расширенный стандарт SIM-карты 79 1
Carrier Aggregation - Объединение несущих частот LTE 30 1
Web page - Веб-страница - Интернет-страница 369 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15032 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7215 1
Аналоговые технологии 2841 1
HDV - High Definition Video - стандарт записи видео высокой чёткости на магнитную ленту 360 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 331 3
Microsoft Windows BitLocker 940 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Планирование 44 1
Костерин Александр 20 4
Зимин Константин 89 3
Никифоров Николай 1137 2
Мирзеев Рустам 8 2
Мамедова Мария 33 2
Некрасова Наталья 17 2
Кузнецов Станислав 158 1
Семенов Алексей 85 1
Кузьминов Ярослав 20 1
Борисов Егор 11 1
Аржанцев Иван 11 1
Третьяк Константин 34 1
Афанасьев Гаврил 2 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1115 18
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 527 16
Россия - ДФО - Якутия - Нерюнгринсий район - Нерюнгри 66 11
Россия - РФ - Российская федерация 159212 8
Россия - ДФО - Якутия - Ленский район - Ленск - Пеледуй 50 7
Россия - ДФО - Якутия - Чурапчинский улус - Чурапча 20 7
Россия - ДФО - Якутия - Усть-Алданский улус - Борогонцы 14 6
Россия - ДФО - Якутия - Покровск 12 5
Москва - Серебряный Бор 14 4
Россия - Павловск 36 4
Россия - ДФО - Якутия - Октёмцы 7 4
Россия - ДФО - Якутия - Чульман 7 4
Россия - ДФО - Якутия - Мегино-Кангаласский улус 17 4
Россия - ДФО - Якутия - Алданский район - Алдан 20 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3009 3
Россия - ДФО - Якутия - Мирнинский район - Мирный 65 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Жатай 9 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск - Кангалассы 4 3
Россия - ДФО - Якутия - Олёкминский район - Олекминск 20 3
Россия - ДФО - Якутия - Верхневилюйский улус - Верхневилюйск 19 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1381 2
Россия - ДФО - Якутия - Сунтарский улус - Сунтар 13 2
Россия - ДФО - Якутия - Амгинский улус - Амга 13 2
Россия - ДФО - Якутия - Хангаласский улус 18 2
Россия - ДФО - Амурская область - Тындинский район - Тында 49 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46262 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3285 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8260 1
Россия - УФО - Свердловская область 1809 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1343 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 252 1
Россия - ПФО - Самарская область 1497 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2721 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1692 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1039 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 603 1
Россия - УФО - Челябинская область 1427 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 662 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1337 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 705 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10575 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55336 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20526 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9767 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5366 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32145 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2681 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10822 2
Образование в России 2584 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1899 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 607 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1377 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4440 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26167 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6809 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2279 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1257 1
Физика - Physics - область естествознания 2848 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1660 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7044 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6448 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2979 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3199 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1938 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1046 1
Информатика - computer science - informatique 1145 1
Приватизация - форма преобразования собственности 536 1
Федеральный закон 83-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений 18 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 377 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1310 1
РАН - Российская академия наук 2047 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 95 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 39 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423406, в очереди разбора - 726898.
Создано именных указателей - 191268.
