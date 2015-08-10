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HDV High Definition Video стандарт записи видео высокой чёткости на магнитную ленту



10.08.2015 В России начались продажи проводных SIP-телефонов Panasonic серии KX-HDV
13.12.2007 HD-видео: видеокамеры и форматы
13.12.2007 Монтируем видео высокого разрешения
04.12.2007 Компьютер для монтажа HD-видео - тест
19.11.2007 Формат будущего: HD-камера Sony SR8 с диском на 100 ГБ
05.09.2007 Выбираем камеру высокого разрешения
06.07.2007 Обзор Sony HC7, топовой любительской HDV-камеры
21.06.2007 Первая любительская видеокамера Canon высокого разрешения
10.04.2007 Бестселлер высокого разрешения — видеокамера Sony HC3 формата HDV
27.02.2007 Самые ожидаемые видеокамеры 2007 года

Публикаций - 355, упоминаний - 370

HDV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nvidia Corp 3203 2
AMD - Advanced Micro Devices 3836 1
Microsoft Corporation 23395 1
Samsung Electronics 9667 1
Apple Inc 11103 1
Лента - Сеть розничной торговли 1665 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1521 16
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 14
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3482 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5627 10
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1248 10
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 9
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 871 8
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 7
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 563 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 3
DivX - видеокодек 432 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 762 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 2
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 1
ТВ-тюнер - TV tuner 482 1
Автофокус - Автофокусировка 2228 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 654 1
SDI - Software Defined Infrastructure - Программно-определяемая инфраструктура - SDH - Software Defined Hardware 115 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1625 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1281 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 4
Microsoft Windows XP 2357 3
Microsoft Windows 2000 12612 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 166 1
Apple macOS 1693 1
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 98 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 773 1
Xoro HSD - DVD-проигрыватель 55 1
Microsoft DirectX 692 1
Linux OS 8153 1
Corel Ulead VideoStudio - видеоредактор 22 1
Philips PF - серия ЖК-телевизоров 15 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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