Индексная книга CNews*
HDV High Definition Video стандарт записи видео высокой чёткости на магнитную ленту
|10.08.2015
|В России начались продажи проводных SIP-телефонов Panasonic серии KX-HDV
|13.12.2007
|HD-видео: видеокамеры и форматы
|13.12.2007
|Монтируем видео высокого разрешения
|04.12.2007
|Компьютер для монтажа HD-видео - тест
|19.11.2007
|Формат будущего: HD-камера Sony SR8 с диском на 100 ГБ
|05.09.2007
|Выбираем камеру высокого разрешения
|06.07.2007
|Обзор Sony HC7, топовой любительской HDV-камеры
|21.06.2007
|Первая любительская видеокамера Canon высокого разрешения
|10.04.2007
|Бестселлер высокого разрешения — видеокамера Sony HC3 формата HDV
|27.02.2007
|Самые ожидаемые видеокамеры 2007 года
Публикаций - 355, упоминаний - 370
HDV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Nvidia Corp 3203 2
|AMD - Advanced Micro Devices 3836 1
|Microsoft Corporation 23395 1
|Samsung Electronics 9667 1
|Apple Inc 11103 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.