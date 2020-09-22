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Bentley Motors

Bentley Motors

СОБЫТИЯ

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22.09.2020 Информационный менеджмент на основе методологии информационного моделирования и цифровых двойников

Узнайте, как Волгограднефтепроект использует передовые открытые технологии Bentley для реализации комплексных BIM проектов! Спикер: Сергей Голуб Начальник комплексного отдела проектирования и аудита ООО «Волгограднефтепроект» Дата: 30 сентября 2020 Время: 11:00 МСК Ко
14.09.2020 История успеха: проектирование и строительство золотоизвлекательной фабрики в п.АКСУ, Казахстан

Узнайте, как AAEngineering Group использует передовые открытые технологии Bentley для реализации комплексных BIM проектов! Спикер: Андрей Аксенов Директор департамента информационного моделирования AAEngineering Group Дата: 23 сентября 2020 Время: 11:00 МСК Компания

28.02.2019 Bentley представила приложение для проектов инфраструктурного строительства Synchro XR

ции четырехмерных цифровых двойников строительных моделей, использующее новые очки Microsoft Hololens 2. Проектные данные цифрового двойника визуализируются в Hololens 2 с помощью единой среды данных Bentley на базе Microsoft Azure. Благодаря решению смешанной реальности руководители строительных работ, планировщики проектов, владельцы-операторы и другие заинтересованные стороны в проекте м
19.11.2018 Bentley запустила iTwin Services и облачную службу PlantSight

ey Systems Incorporated объявила о предстоящем выпуске сервиса iTwin Services и облачной службы цифровых двойников для инфраструктурных проектов PlantSight, которая стала результатом общих разработок Bentley и Siemens на базе дополняющего друг друга программного обеспечения. Цифровизация инфраструктурных проектов шагнула далеко вперед. Сегодня многие компании внедряют в свою работу цифровые
22.05.2018 КРОК усовершенствовал BIM-систему ГУП «МосгортрансНИИпроект»

КРОК добавила новые функции в систему информационного моделирования Bentley Systems, которая используется московским транспортным институтом ГУП «МосгортрансНИИпроект» для работы над проектами организации дорожного движения (ПОДД). Благодаря доработкам КРОК в р
16.05.2018 Bentley Systems приобрела Plaxis и SoilVision

в Саскачеване, Канада. Вместе с gINT, лидирующим на рынке программным продуктом для управления данными и получения документации о скважинах, эти приобретения будут способствовать тому, чтобы сделать Bentley источником необходимого функционала для геотехнических специалистов и осуществить «переход на цифровые технологии». Наконец, инновации в области BIM технологий могут быть расширены и ко
14.11.2017 Bentley расширяет линейку облачных сервисов на основе Microsoft Azure

и Microsoft Office 365, будут получать все больше преимуществ от внедрения цифровых процессов, что позволит повысить производительность предприятия в целом. Наряду с «365 Services» общая среда данных Bentley, совместно используемая между ProjectWise и AssetWise, теперь включает в себя сервисы Components Center, ContextShare, ConstructSim Completions и iModelHub.Новые облачные сервисы Projec
13.10.2017 Bentley представила BIM-приложение AECOsim Building Designer CONNECT Edition

Bentley Systems, Incorporated объявила о выходе приложения AECOsim Building Designer CONNECT Edition для информационного моделирования зданий (BIM) от компании Bentley. Приложение предназначено для крупных и/или сложных проектов строительства, которые обычно сталкиваются с проблемами объединения площадной и линейной инфраструктуры (например, автомобил
29.11.2016 Siemens и Bentley Systems вложат 50 млн евро в совместные разработки

Siemens и Bentley Systems объявили о заключении стратегического партнерского соглашения, которое поможет перевести промышленность на цифровые технологии, повысить качество выполнения инфраструктурных про
21.12.2015 Технологии Bentley Systems помогли осуществить замену прокладки тоннеля в лондонском метро

Технологии Bentley Systems помогли осуществить замену прокладки тоннеля в лондонском метро, не нарушая обычной работы Юбилейной линии (Jubilee Line). Об этом CNews сообщили в Bentley Systems. Публи
16.12.2015 Bentley представила ContextCapture с поддержкой моделирования реальности

Компания Bentley Systems, поставщик комплексных программных решений для устойчивого развития инфраструктуры, объявила о предоставлении общего доступа к своему новому предложению ContextCapture. Как сооб
26.11.2015 Aecom объявил о стратегическом партнерстве с Bentley Systems

Компании Aecom и Bentley Systems сделали совместное заявление о том, что Aecom, выбравшая Bentley Systems своим стратегическим технологическим в сфере проектной деятельности, расширила свои корпоративные
27.10.2015 Bentley Systems представила подписку на LumenRT Connect Edition

Компания Bentley Systems представила свою новую подписку на LumenRT Connect Edition. Благодаря этому предложению специалистам инфраструктуры больше не нужно становиться экспертами в области компьютерной
17.09.2015 Bentley Systems покупает разработчика ПО для 3D-моделирования E-on Software

Компания Bentley Systems, работающая в области поставки комплексных программных решений для устойчивого развития инфраструктуры, объявила о покупке компании E-on Software, специализирующейся на разработ
25.05.2015 Bentley Systems представила новое поколение ПО Connect Edition

Компания Bentley Systems, поставщик комплексных программных решений для устойчивого развития инфраструктуры, представила новые программы, выходящие в преддверии запуска нового поколения программных прод
18.02.2015 Bentley Systems покупает французского провайдера ПО для моделирования реальности Acute3D

Компания Bentley Systems, поставщик комплексных программных решений для устойчивого развития инфраструктуры, объявила о покупке французской компании Acute3D — провайдера программного обеспечения Smart3D
17.02.2015 Bentley Systems выпустила единую платформу для управления рисками и безопасностью процессов

Компания Bentley Systems, поставщик комплексных программных решений для устойчивого развития инфраструктуры, объявила о запуске ПО AssetWise APM V7.3. Эта расширенная версия решения для управления эффек
28.01.2015 Bentley купила поставщика ПО для оперативной аналитики C3global

Компания Bentley Systems, поставщик комплексных программных решений для устойчивого развития инфраструктуры, объявила о покупке компании C3global со штаб-квартирой в Великобритании, поставщика ПО Amulet
08.10.2014 Bentley Systems приобретает поставщика ПО для оптимизации проектирования строительных объектов

Компания Bentley Systems, поставщик комплексных программных решений для развития инфраструктуры, объявила о покупке компании Blueridge Analytics со штаб квартирой в г. Шарлотт (Северная Каролина). Компа
17.09.2014 Bentley Systems выпустила оптимизированное ПО для информационного моделирования: WaterCAD, WaterGEMS и Hammer

Компания Bentley Systems объявила о запуске ПО WaterCAD, WaterGEMS и Hammer V8i (Select series 5) для информационного моделирования, проектирования и анализа систем водоснабжения. Оптимизированное ПО дл
28.07.2014 Bentley Systems и «Неолант» создали для «Росатома» систему вывода реакторов из эксплуатации

На ПО «Маяк», предприятии госкорпорации «Росатом», за четыре года была создана информационная система поддержки вывода из эксплуатации уран-графитовых реакторов. Как сообщили CNews в компании Bentley Systems, в её основу легло ИТ-решение, разработанное компанией «Неолант» на базе технологий Bentley Systems. Информационная система «База данных вывода из эксплуатации ПУГР» пред
30.06.2014 Bentley разработала ГИС-решение для контроля состояния городских коммуникаций

Компания Bentley разработала систему Subsurface Utility Engineering (SUE), призванную снизить риск аварий при эксплуатации городских сооружений и подземных коммуникаций. Программное обеспечение SUE пост
15.04.2014 Bentley Systems: Как решения САПР могут помочь создать в России инфраструктуру мирового уровня

и мы будем продолжать развитие в этом направлении. Четвертая область, в которой мы хотим работать, – это строительство. Мы подготовили программное обеспечение, локализовали его и уже вывели на рынок. Bentley Systems является одним из мировых лидеров в данной сфере, и мы надеемся, что наш опыт окажется полезным и востребованным российским заказчиком. Нельзя говорить, что какая-то из этих обл
30.01.2014 Новый подключаемый модуль от Bentley добавит в Bentley Map V8i поддержку ГОСТов

Компания Bentley Systems, разработчик комплексных программных решений для поддержки инфраструктуры, объявила о выпуске нового подключаемого модуля для своей геоинформационной системы Bentley Map

03.07.2013 Компания Bentley проведет вебинар по MicroStation V8i

Российское подразделение компании Bentley Systems, поставщика комплексных программных решений для поддержки инфраструктуры, проведет вебинар по MicroStation V8i - ведущей САПР-платформы, зарекомендовавшей себя благодаря аппроби
31.05.2013 Bentley Systems: Наш рост в России составил 30%, и это фантастический показатель

о это возможно? Что вы предлагаете рынку, почему чувствуете себя настолько уверенно? Малком Уолтер: На самом деле, наши планы и ожидания неприменимы сразу ко всем странам БРИКС плюс ЮАР. Естественно, Bentley функционирует на очень широком рынке инфраструктурных решений, а поскольку экономики этих стран сейчас очень активно развиваются, то чтобы поддерживать это развитие, необходимо постоянн
25.04.2013 Bentley Systems намерена расширять свое присутствие в России

Компания Bentley Systems, мировой поставщик комплексных программных решений для поддержки инфраструктуры, предназначенных для архитекторов, инженеров, специалистов по геоинформационным технологиям, прои
05.04.2013 Самые дорогие автомобили российских ИТ-боссов. Рейтинг

Лидером автомобильного рейтинга CNews стал Георгий Генс, президент группы компаний «Ланит», и его Bentley Continental Flying Spur. Стоимость нового лимузина данной модели превышает 10 млн руб. Перепробовав разную технику – от мотороллера и «Запорожца» до Saab и Mercedes – Генс остановил сво
15.11.2011 Bentley Systems запустила набор облачных сервисов на платформе Azure от Microsoft

Компания Bentley Systems, поставщик комплексных программных решений для поддержки инфраструктуры, объявила о расширении стратегического сотрудничества с корпорацией Microsoft. В рамках участия в партнер
22.10.2010 Американские САПР-разработчики делят «Росатом»

Компания «Атомэнергопроект» (АЭП), занимающаяся проектированием атомных электростанций, заключила контракт с американским разработчиком САПР Bentley Systems, рассказал CNews Туомо Парьянен (Tuomo Parjanen), глава Bentley в России, СНГ и странах Балтии. «АЭП купил у нас около 200 лицензий на САПР-платформу MicroStation и 50 ли
05.08.2010 «Крок» создал ГИС для Всероссийского НИИ гидрометеорологической информации

онную систему для «Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической информации — Мирового центра данных» (ГУ ВНИИГМИ-МЦД). Современная ГИС на базе Oracle Spatial и приложений Bentley Systems расширила возможности анализа и визуализации данных, повысила качество предоставляемой информации, говорится в сообщении «Крок». «Каждые сутки к нам поступают данные с более чем
16.10.2009 Конкурент Autodesk рвется в Россию через вузы

Два входящих в структуру Атомэнергопрома Санкт-Петербургских проектных института Атомэнергопроект и ВНИПИЭТ приобрели 120 лицензий на ПО Bentley Systems, американского разработчика систем автоматизации проектных работ (САПР) и геоинформационных систем (ГИС). Леон Рицци (Leon Rizzi), генеральный директор представительства компани
28.04.2009 "Космическая съемка - на пике высоких технологий": итоги конференции

аслях народного хозяйства. Генеральным спонсором конференции выступила компания DigitalGlobe (США), спонсором конференции — компания ООО «Салайета» STS Group (Россия), спонсором одного из семинаров — Bentley Systems (США), партнером конференции — ГИС-Ассоциация (Россия). Информационную поддержку конференции оказали Интернет-портал R&D.CNews, журнал GISDevelopment (генеральные информационные
18.07.2008 Autodesk и Bentley расширят совместимость ПО для архитектурно-строительной отрасли

Компании Autodesk и Bentley Systems объявили о том, что достигнуто соглашение по расширению совместимости выпускаемых ими программ для архитектурно-строительной отрасли. Autodesk и Bentley намерены обменять
04.07.2006 Крок, НР, Bentley Systems и Roxar предложили новые решения для нефтегаза

ИТ-компании Крок, НР, Bentley Systems и Roxar объединили усилия по продвижению ИТ-решений в нефтегазовой отрасли. На крупнейшей отраслевой выставке «Нефтегаз-2006» Крок совместно с партнерами представил комплексные


Публикаций - 74, упоминаний - 74

Bentley Motors и организации, системы, технологии, персоны:

Bentley Systems 63 42
Autodesk 639 13
Siemens AG - Siemens Group 2673 7
Microsoft Corporation 25775 7
Acute3D 5 5
DP Technology - Hexagon - Intergraph 91 5
SAP SE 5601 5
Oracle Corporation 7074 5
Dassault Systemes 235 5
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 124 4
Крок - Croc 1964 4
Неолант - Neolant 43 3
Apple Inc 13156 3
LG Electronics 3735 3
Intel Corporation 12811 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 3
Esri 176 2
Открытые технологии 732 2
Совзонд - Sovzond 123 2
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 2
Nemetschek - Graphisoft 18 2
Samsung Electronics 11065 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Lenovo Group 2447 2
Softline - Софтлайн 3743 2
HP Inc. 5883 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
9594 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Sony 6739 2
АйТи 1519 2
Schneider Electric - Aveva - Авева 54 2
Trimble 51 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 1
Vertu 119 1
Renga Software - Ренга Софтвэа 46 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 1
Volkswagen Group - VW 308 11
Volkswagen Audi Group 232 8
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 82 6
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 6
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 3
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 3
Toyota - Lexus 83 3
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 58 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Газпром ПАО 1493 3
Tesla Motors 461 3
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 3
Tata Motors - Jaguar Cars 126 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 2
Miele - Миле 139 2
Ferrari NV 159 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
AECOM 10 2
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 56 2
Волгограднефтепроект 2 2
Гипротюменнефтегаз - Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко 12 2
eBay Inc 1640 2
BMW Group 482 2
Hyundai Motor Company 436 2
Ford 435 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 2
Geely Group - Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 54 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
UMA - United Music Agency 40 1
Mazda Motor Corporation 73 1
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 42 1
Bridgestone 18 1
ИнвестКапиталБанк 26 1
Michelin - Мишлен 36 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 1
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 1
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 18 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 1
Авиалесоохрана ФБУ 19 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
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Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
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IBM Maximo Asset Management 60 2
Autodesk AutoCAD Civil 3D 53 2
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Apple iOS 8583 2
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 2
Dassault Systemes - SolidWorks 133 2
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 1
HTC Wildfire - серия смартфонов 62 1
Autodesk 3ds Max 86 1
Nvidia Optimus 198 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Siemens Teamcenter 73 1
Microsoft Azure Data Platform - Microsoft Azure Data Lake 12 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 122 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Платформа САПР 27 1
Autodesk Inventor 76 1
Dassault Systemes - Catia 84 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
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