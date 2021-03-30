Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Bentley Motors
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 50, упоминаний - 123
Bentley Motors упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Bentley Systems 43 5
|Microsoft Corporation 11168 4
|SAP SE 3220 3
|Acute3D 5 3
|Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 2
|Крок 1221 1
|Trimble 25 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
|Naumen - Наумен 342 1
|Siemens AG - Сименс Россия 675 1
|Samsung Electronics 5730 1
|Verysell - Верисел 94 1
|ПМСофт 23 1
|eBay Inc 534 1
|Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
|Audi 129 1
|Skoda - Škoda Auto 24 1
|AAEngineering Group 1 1
|Волгограднефтепроект 2 1
|Automobili Lamborghini S.p.A. 25 1
|Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
|ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
|CNews - ZOOM.CNews 1109 2
|NYT - The New York Times 510 1
|МосгортрансНИИпроект ГУП - Научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768560, в очереди разбора - 672244.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768560, в очереди разбора - 672244.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru