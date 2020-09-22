Получите все материалы CNews по ключевому слову
Bentley Motors
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|22.09.2020
|
Информационный менеджмент на основе методологии информационного моделирования и цифровых двойников
Узнайте, как Волгограднефтепроект использует передовые открытые технологии Bentley для реализации комплексных BIM проектов! Спикер: Сергей Голуб Начальник комплексного отдела проектирования и аудита ООО «Волгограднефтепроект» Дата: 30 сентября 2020 Время: 11:00 МСК Ко
|14.09.2020
|
История успеха: проектирование и строительство золотоизвлекательной фабрики в п.АКСУ, Казахстан
Узнайте, как AAEngineering Group использует передовые открытые технологии Bentley для реализации комплексных BIM проектов! Спикер: Андрей Аксенов Директор департамента информационного моделирования AAEngineering Group Дата: 23 сентября 2020 Время: 11:00 МСК Компания
|28.02.2019
|
Bentley представила приложение для проектов инфраструктурного строительства Synchro XR
ции четырехмерных цифровых двойников строительных моделей, использующее новые очки Microsoft Hololens 2. Проектные данные цифрового двойника визуализируются в Hololens 2 с помощью единой среды данных Bentley на базе Microsoft Azure. Благодаря решению смешанной реальности руководители строительных работ, планировщики проектов, владельцы-операторы и другие заинтересованные стороны в проекте м
|19.11.2018
|
Bentley запустила iTwin Services и облачную службу PlantSight
ey Systems Incorporated объявила о предстоящем выпуске сервиса iTwin Services и облачной службы цифровых двойников для инфраструктурных проектов PlantSight, которая стала результатом общих разработок Bentley и Siemens на базе дополняющего друг друга программного обеспечения. Цифровизация инфраструктурных проектов шагнула далеко вперед. Сегодня многие компании внедряют в свою работу цифровые
|22.05.2018
|
КРОК усовершенствовал BIM-систему ГУП «МосгортрансНИИпроект»
КРОК добавила новые функции в систему информационного моделирования Bentley Systems, которая используется московским транспортным институтом ГУП «МосгортрансНИИпроект» для работы над проектами организации дорожного движения (ПОДД). Благодаря доработкам КРОК в р
|16.05.2018
|
Bentley Systems приобрела Plaxis и SoilVision
в Саскачеване, Канада. Вместе с gINT, лидирующим на рынке программным продуктом для управления данными и получения документации о скважинах, эти приобретения будут способствовать тому, чтобы сделать Bentley источником необходимого функционала для геотехнических специалистов и осуществить «переход на цифровые технологии». Наконец, инновации в области BIM технологий могут быть расширены и ко
|14.11.2017
|
Bentley расширяет линейку облачных сервисов на основе Microsoft Azure
и Microsoft Office 365, будут получать все больше преимуществ от внедрения цифровых процессов, что позволит повысить производительность предприятия в целом. Наряду с «365 Services» общая среда данных Bentley, совместно используемая между ProjectWise и AssetWise, теперь включает в себя сервисы Components Center, ContextShare, ConstructSim Completions и iModelHub.Новые облачные сервисы Projec
|13.10.2017
|
Bentley представила BIM-приложение AECOsim Building Designer CONNECT Edition
Bentley Systems, Incorporated объявила о выходе приложения AECOsim Building Designer CONNECT Edition для информационного моделирования зданий (BIM) от компании Bentley. Приложение предназначено для крупных и/или сложных проектов строительства, которые обычно сталкиваются с проблемами объединения площадной и линейной инфраструктуры (например, автомобил
|29.11.2016
|
Siemens и Bentley Systems вложат 50 млн евро в совместные разработки
Siemens и Bentley Systems объявили о заключении стратегического партнерского соглашения, которое поможет перевести промышленность на цифровые технологии, повысить качество выполнения инфраструктурных про
|21.12.2015
|
Технологии Bentley Systems помогли осуществить замену прокладки тоннеля в лондонском метро
Технологии Bentley Systems помогли осуществить замену прокладки тоннеля в лондонском метро, не нарушая обычной работы Юбилейной линии (Jubilee Line). Об этом CNews сообщили в Bentley Systems. Публи
|16.12.2015
|
Bentley представила ContextCapture с поддержкой моделирования реальности
Компания Bentley Systems, поставщик комплексных программных решений для устойчивого развития инфраструктуры, объявила о предоставлении общего доступа к своему новому предложению ContextCapture. Как сооб
|26.11.2015
|
Aecom объявил о стратегическом партнерстве с Bentley Systems
Компании Aecom и Bentley Systems сделали совместное заявление о том, что Aecom, выбравшая Bentley Systems своим стратегическим технологическим в сфере проектной деятельности, расширила свои корпоративные
|27.10.2015
|
Bentley Systems представила подписку на LumenRT Connect Edition
Компания Bentley Systems представила свою новую подписку на LumenRT Connect Edition. Благодаря этому предложению специалистам инфраструктуры больше не нужно становиться экспертами в области компьютерной
|17.09.2015
|
Bentley Systems покупает разработчика ПО для 3D-моделирования E-on Software
Компания Bentley Systems, работающая в области поставки комплексных программных решений для устойчивого развития инфраструктуры, объявила о покупке компании E-on Software, специализирующейся на разработ
|25.05.2015
|
Bentley Systems представила новое поколение ПО Connect Edition
Компания Bentley Systems, поставщик комплексных программных решений для устойчивого развития инфраструктуры, представила новые программы, выходящие в преддверии запуска нового поколения программных прод
|18.02.2015
|
Bentley Systems покупает французского провайдера ПО для моделирования реальности Acute3D
Компания Bentley Systems, поставщик комплексных программных решений для устойчивого развития инфраструктуры, объявила о покупке французской компании Acute3D — провайдера программного обеспечения Smart3D
|17.02.2015
|
Bentley Systems выпустила единую платформу для управления рисками и безопасностью процессов
Компания Bentley Systems, поставщик комплексных программных решений для устойчивого развития инфраструктуры, объявила о запуске ПО AssetWise APM V7.3. Эта расширенная версия решения для управления эффек
|28.01.2015
|
Bentley купила поставщика ПО для оперативной аналитики C3global
Компания Bentley Systems, поставщик комплексных программных решений для устойчивого развития инфраструктуры, объявила о покупке компании C3global со штаб-квартирой в Великобритании, поставщика ПО Amulet
|08.10.2014
|
Bentley Systems приобретает поставщика ПО для оптимизации проектирования строительных объектов
Компания Bentley Systems, поставщик комплексных программных решений для развития инфраструктуры, объявила о покупке компании Blueridge Analytics со штаб квартирой в г. Шарлотт (Северная Каролина). Компа
|17.09.2014
|
Bentley Systems выпустила оптимизированное ПО для информационного моделирования: WaterCAD, WaterGEMS и Hammer
Компания Bentley Systems объявила о запуске ПО WaterCAD, WaterGEMS и Hammer V8i (Select series 5) для информационного моделирования, проектирования и анализа систем водоснабжения. Оптимизированное ПО дл
|28.07.2014
|
Bentley Systems и «Неолант» создали для «Росатома» систему вывода реакторов из эксплуатации
На ПО «Маяк», предприятии госкорпорации «Росатом», за четыре года была создана информационная система поддержки вывода из эксплуатации уран-графитовых реакторов. Как сообщили CNews в компании Bentley Systems, в её основу легло ИТ-решение, разработанное компанией «Неолант» на базе технологий Bentley Systems. Информационная система «База данных вывода из эксплуатации ПУГР» пред
|30.06.2014
|
Bentley разработала ГИС-решение для контроля состояния городских коммуникаций
Компания Bentley разработала систему Subsurface Utility Engineering (SUE), призванную снизить риск аварий при эксплуатации городских сооружений и подземных коммуникаций. Программное обеспечение SUE пост
|15.04.2014
|
Bentley Systems: Как решения САПР могут помочь создать в России инфраструктуру мирового уровня
и мы будем продолжать развитие в этом направлении. Четвертая область, в которой мы хотим работать, – это строительство. Мы подготовили программное обеспечение, локализовали его и уже вывели на рынок. Bentley Systems является одним из мировых лидеров в данной сфере, и мы надеемся, что наш опыт окажется полезным и востребованным российским заказчиком. Нельзя говорить, что какая-то из этих обл
|30.01.2014
|
Новый подключаемый модуль от Bentley добавит в Bentley Map V8i поддержку ГОСТов
Компания Bentley Systems, разработчик комплексных программных решений для поддержки инфраструктуры, объявила о выпуске нового подключаемого модуля для своей геоинформационной системы Bentley Map
|03.07.2013
|
Компания Bentley проведет вебинар по MicroStation V8i
Российское подразделение компании Bentley Systems, поставщика комплексных программных решений для поддержки инфраструктуры, проведет вебинар по MicroStation V8i - ведущей САПР-платформы, зарекомендовавшей себя благодаря аппроби
|31.05.2013
|
Bentley Systems: Наш рост в России составил 30%, и это фантастический показатель
о это возможно? Что вы предлагаете рынку, почему чувствуете себя настолько уверенно? Малком Уолтер: На самом деле, наши планы и ожидания неприменимы сразу ко всем странам БРИКС плюс ЮАР. Естественно, Bentley функционирует на очень широком рынке инфраструктурных решений, а поскольку экономики этих стран сейчас очень активно развиваются, то чтобы поддерживать это развитие, необходимо постоянн
|25.04.2013
|
Bentley Systems намерена расширять свое присутствие в России
Компания Bentley Systems, мировой поставщик комплексных программных решений для поддержки инфраструктуры, предназначенных для архитекторов, инженеров, специалистов по геоинформационным технологиям, прои
|05.04.2013
|
Самые дорогие автомобили российских ИТ-боссов. Рейтинг
Лидером автомобильного рейтинга CNews стал Георгий Генс, президент группы компаний «Ланит», и его Bentley Continental Flying Spur. Стоимость нового лимузина данной модели превышает 10 млн руб. Перепробовав разную технику – от мотороллера и «Запорожца» до Saab и Mercedes – Генс остановил сво
|15.11.2011
|
Bentley Systems запустила набор облачных сервисов на платформе Azure от Microsoft
Компания Bentley Systems, поставщик комплексных программных решений для поддержки инфраструктуры, объявила о расширении стратегического сотрудничества с корпорацией Microsoft. В рамках участия в партнер
|22.10.2010
|
Американские САПР-разработчики делят «Росатом»
Компания «Атомэнергопроект» (АЭП), занимающаяся проектированием атомных электростанций, заключила контракт с американским разработчиком САПР Bentley Systems, рассказал CNews Туомо Парьянен (Tuomo Parjanen), глава Bentley в России, СНГ и странах Балтии. «АЭП купил у нас около 200 лицензий на САПР-платформу MicroStation и 50 ли
|05.08.2010
|
«Крок» создал ГИС для Всероссийского НИИ гидрометеорологической информации
онную систему для «Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической информации — Мирового центра данных» (ГУ ВНИИГМИ-МЦД). Современная ГИС на базе Oracle Spatial и приложений Bentley Systems расширила возможности анализа и визуализации данных, повысила качество предоставляемой информации, говорится в сообщении «Крок». «Каждые сутки к нам поступают данные с более чем
|16.10.2009
|
Конкурент Autodesk рвется в Россию через вузы
Два входящих в структуру Атомэнергопрома Санкт-Петербургских проектных института Атомэнергопроект и ВНИПИЭТ приобрели 120 лицензий на ПО Bentley Systems, американского разработчика систем автоматизации проектных работ (САПР) и геоинформационных систем (ГИС). Леон Рицци (Leon Rizzi), генеральный директор представительства компани
|28.04.2009
|
"Космическая съемка - на пике высоких технологий": итоги конференции
аслях народного хозяйства. Генеральным спонсором конференции выступила компания DigitalGlobe (США), спонсором конференции — компания ООО «Салайета» STS Group (Россия), спонсором одного из семинаров — Bentley Systems (США), партнером конференции — ГИС-Ассоциация (Россия). Информационную поддержку конференции оказали Интернет-портал R&D.CNews, журнал GISDevelopment (генеральные информационные
|18.07.2008
|
Autodesk и Bentley расширят совместимость ПО для архитектурно-строительной отрасли
Компании Autodesk и Bentley Systems объявили о том, что достигнуто соглашение по расширению совместимости выпускаемых ими программ для архитектурно-строительной отрасли. Autodesk и Bentley намерены обменять
|04.07.2006
|
Крок, НР, Bentley Systems и Roxar предложили новые решения для нефтегаза
ИТ-компании Крок, НР, Bentley Systems и Roxar объединили усилия по продвижению ИТ-решений в нефтегазовой отрасли. На крупнейшей отраслевой выставке «Нефтегаз-2006» Крок совместно с партнерами представил комплексные
Bentley Motors и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.