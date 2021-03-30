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Bentley Motors


30.03.2021 Volkswagen Group Rus запускает сервисы подписки на автомобили в сотрудничестве с BelkaCar 1
25.01.2021 Информационные технологии в строительной отрасли. Что изменилось в 2020 г.? 1
22.09.2020 Информационный менеджмент на основе методологии информационного моделирования и цифровых двойников 5
14.09.2020 История успеха: проектирование и строительство золотоизвлекательной фабрики в п.АКСУ, Казахстан 4
28.02.2019 Bentley представила приложение для проектов инфраструктурного строительства Synchro XR 2
19.11.2018 Bentley запустила iTwin Services и облачную службу PlantSight 7
11.10.2018 «Фольксваген Груп Рус» делает ставку на российское ПО Naumen 1
15.08.2018 eBay рассекретил статистику покупок и продаж через мобильное приложение 1
22.05.2018 КРОК усовершенствовал BIM-систему ГУП «МосгортрансНИИпроект» 1
16.05.2018 Bentley Systems приобрела Plaxis и SoilVision 1
14.11.2017 Bentley расширяет линейку облачных сервисов на основе Microsoft Azure 1
13.10.2017 Bentley представила BIM-приложение AECOsim Building Designer CONNECT Edition 2
29.11.2016 Siemens и Bentley Systems вложат 50 млн евро в совместные разработки 6
21.12.2015 Технологии Bentley Systems помогли осуществить замену прокладки тоннеля в лондонском метро 1
16.12.2015 Bentley представила ContextCapture с поддержкой моделирования реальности 2
26.11.2015 Aecom объявил о стратегическом партнерстве с Bentley Systems 7
27.10.2015 Bentley Systems представила подписку на LumenRT Connect Edition 1
17.09.2015 Bentley Systems покупает разработчика ПО для 3D-моделирования E-on Software 1
25.05.2015 Bentley Systems представила новое поколение ПО Connect Edition 2
18.02.2015 Bentley Systems покупает французского провайдера ПО для моделирования реальности Acute3D 1
17.02.2015 Bentley Systems выпустила единую платформу для управления рисками и безопасностью процессов 2
28.01.2015 Bentley купила поставщика ПО для оперативной аналитики C3global 1
08.10.2014 Bentley Systems приобретает поставщика ПО для оптимизации проектирования строительных объектов 3
25.08.2014 Самые дорогие смартфоны: Android за миллион 1
30.06.2014 Bentley разработала ГИС-решение для контроля состояния городских коммуникаций 3
15.04.2014 Bentley Systems: Как решения САПР могут помочь создать в России инфраструктуру мирового уровня 4
08.04.2014 Повысить эффективность производства – не дороже нового станка? Опыт IBS 1
08.04.2014 В Москве обсудят изменения и рассмотрят новые тенденции в отрасли управления проектами 1
18.11.2013 Мобильный сервис личных водителей Wheely теперь доступен в Санкт-Петербурге 1
07.08.2013 Nvidia открыла центр разработок для автопрома 1
02.08.2013 Volkswagen запретил рассказывать о взломе иммобилайзеров 1
03.07.2013 Компания Bentley проведет вебинар по MicroStation V8i 3
11.06.2013 «Инлайн Груп» внедрила систему учета гарантийных запчастей для «Фольксваген Груп Рус» 1
31.05.2013 Bentley Systems: Наш рост в России составил 30%, и это фантастический показатель 4
05.04.2013 Самые дорогие автомобили российских ИТ-боссов. Рейтинг 3
19.02.2013 Бытовая техника из Монако: маленькие сенсации на Samsung Forum 2013 1
15.11.2011 Bentley Systems запустила набор облачных сервисов на платформе Azure от Microsoft 6
01.09.2011 Обзор ноутбука Sony VAIO Z 2011 года: голый король 1
04.04.2011 Проектор Epson EB-1775W: тоньше, чем вы думаете 1
17.03.2011 Посудомоечная машина Miele G 5500 SCi. Первый тест в России 1

Публикаций - 50, упоминаний - 123

Bentley Motors упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Bentley Systems 43 5
Microsoft Corporation 11168 4
SAP SE 3220 3
Acute3D 5 3
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 2
Крок 1221 1
Trimble 25 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Naumen - Наумен 342 1
Siemens AG - Сименс Россия 675 1
Samsung Electronics 5730 1
Verysell - Верисел 94 1
ПМСофт 23 1
eBay Inc 534 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Audi 129 1
Skoda - Škoda Auto 24 1
AAEngineering Group 1 1
Волгограднефтепроект 2 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 25 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 10
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 3
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 849 2
2D - 2-Dimensional 297 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 404 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
Электроника 65 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 219 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 796 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 216 1
Microsoft Azure 1171 5
Google Android 10751 4
Bentley iTwin Services 4 3
Bentley ProjectWise 14 3
Apple iOS 5742 2
Vertu Constellation - Symbian-смартфон 8 1
Microsoft Hololens 63 1
Samsung NV - серия духовых шкафов 5 1
Samsung Navibot - робот-пылесос 9 1
SAP MES - SAP Manufacturing Execution System 4 1
Autodesk Forge 4 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 1
Bentley Synchro XR 1 1
Kaspersky Mobile Security 29 1
Siemens Teamcenter 42 1
Autodesk 3ds Max 53 1
Microsoft Excel 438 1
SQL - Язык программирования 436 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 217 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Nvidia GeForce GTX 2081 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 27 1
Microsoft Office 365 769 1
Autodesk Revit 68 1
Siemens MindSphere 22 1
Apple iPhone 7 246 1
Apple iPhone 6 547 1
Naumen Service Desk 103 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 1
Рубин Дмитрий 39 1
Васянин Станислав 1 1
Bentley Greg - Бентли Грег 9 1
O'Brien Tony - О'Брайен Тони 1 1
Fredlund Murray - Фредлунд Мюррей 1 1
Brinkgreve Ronald - Бринкгрев Рональд 1 1
Eckhouse Noah - Экхаус Ноа 1 1
Kipman Alex - Кипман Алекс 7 1
Завтур Анна 3 1
Martinez Pascal - Мартинес Паскаль 1 1
Демидов Михаил 132 1
Чимиричкина Мария 30 1
Мякишева Марина 84 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Германия - Федеративная Республика 3674 3
Франция - Французская Республика 2143 3
Казахстан - Республика 2650 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Япония 2811 2
Нидерланды - Делфт 5 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Нидерланды - Роттердам 9 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Украина 3398 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Восточная Европа 1691 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Канада 1311 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
США - Кремниевая долина 399 1
Казахстан - Алматы 265 1
Нидерланды 981 1
Европа 3788 1
Африка 1499 1
Южная Америка 313 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
CNews - ZOOM.CNews 1109 2
NYT - The New York Times 510 1
Markets&Markets Research 78 1
МосгортрансНИИпроект ГУП - Научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы 3 1
Be Inspired Awards 1 1
Trimble Tekla BIM Awards 1 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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