Bentley Motors

Информационный менеджмент на основе методологии информационного моделирования и цифровых двойников Узнайте, как Волгограднефтепроект использует передовые открытые технологии Bentley для реализации комплексных BIM проектов! Спикер: Сергей Голуб Начальник комплексного отдела проектирования и аудита ООО «Волгограднефтепроект» Дата: 30 сентября 2020 Время: 11:00 МСК Ко

История успеха: проектирование и строительство золотоизвлекательной фабрики в п.АКСУ, Казахстан Узнайте, как AAEngineering Group использует передовые открытые технологии Bentley для реализации комплексных BIM проектов! Спикер: Андрей Аксенов Директор департамента информационного моделирования AAEngineering Group Дата: 23 сентября 2020 Время: 11:00 МСК Компания

Bentley представила приложение для проектов инфраструктурного строительства Synchro XR ции четырехмерных цифровых двойников строительных моделей, использующее новые очки Microsoft Hololens 2. Проектные данные цифрового двойника визуализируются в Hololens 2 с помощью единой среды данных Bentley на базе Microsoft Azure. Благодаря решению смешанной реальности руководители строительных работ, планировщики проектов, владельцы-операторы и другие заинтересованные стороны в проекте м

Bentley запустила iTwin Services и облачную службу PlantSight ey Systems Incorporated объявила о предстоящем выпуске сервиса iTwin Services и облачной службы цифровых двойников для инфраструктурных проектов PlantSight, которая стала результатом общих разработок Bentley и Siemens на базе дополняющего друг друга программного обеспечения. Цифровизация инфраструктурных проектов шагнула далеко вперед. Сегодня многие компании внедряют в свою работу цифровые

КРОК усовершенствовал BIM-систему ГУП «МосгортрансНИИпроект» КРОК добавила новые функции в систему информационного моделирования Bentley Systems, которая используется московским транспортным институтом ГУП «МосгортрансНИИпроект» для работы над проектами организации дорожного движения (ПОДД). Благодаря доработкам КРОК в р

Bentley Systems приобрела Plaxis и SoilVision в Саскачеване, Канада. Вместе с gINT, лидирующим на рынке программным продуктом для управления данными и получения документации о скважинах, эти приобретения будут способствовать тому, чтобы сделать Bentley источником необходимого функционала для геотехнических специалистов и осуществить «переход на цифровые технологии». Наконец, инновации в области BIM технологий могут быть расширены и ко

Bentley расширяет линейку облачных сервисов на основе Microsoft Azure и Microsoft Office 365, будут получать все больше преимуществ от внедрения цифровых процессов, что позволит повысить производительность предприятия в целом. Наряду с «365 Services» общая среда данных Bentley, совместно используемая между ProjectWise и AssetWise, теперь включает в себя сервисы Components Center, ContextShare, ConstructSim Completions и iModelHub.Новые облачные сервисы Projec

Bentley представила BIM-приложение AECOsim Building Designer CONNECT Edition Bentley Systems, Incorporated объявила о выходе приложения AECOsim Building Designer CONNECT Edition для информационного моделирования зданий (BIM) от компании Bentley. Приложение предназначено для крупных и/или сложных проектов строительства, которые обычно сталкиваются с проблемами объединения площадной и линейной инфраструктуры (например, автомобил

Siemens и Bentley Systems вложат 50 млн евро в совместные разработки Siemens и Bentley Systems объявили о заключении стратегического партнерского соглашения, которое поможет перевести промышленность на цифровые технологии, повысить качество выполнения инфраструктурных про

Технологии Bentley Systems помогли осуществить замену прокладки тоннеля в лондонском метро Технологии Bentley Systems помогли осуществить замену прокладки тоннеля в лондонском метро, не нарушая обычной работы Юбилейной линии (Jubilee Line). Об этом CNews сообщили в Bentley Systems. Публи

Bentley представила ContextCapture с поддержкой моделирования реальности Компания Bentley Systems, поставщик комплексных программных решений для устойчивого развития инфраструктуры, объявила о предоставлении общего доступа к своему новому предложению ContextCapture. Как сооб

Aecom объявил о стратегическом партнерстве с Bentley Systems Компании Aecom и Bentley Systems сделали совместное заявление о том, что Aecom, выбравшая Bentley Systems своим стратегическим технологическим в сфере проектной деятельности, расширила свои корпоративные

Bentley Systems представила подписку на LumenRT Connect Edition Компания Bentley Systems представила свою новую подписку на LumenRT Connect Edition. Благодаря этому предложению специалистам инфраструктуры больше не нужно становиться экспертами в области компьютерной

Bentley Systems покупает разработчика ПО для 3D-моделирования E-on Software Компания Bentley Systems, работающая в области поставки комплексных программных решений для устойчивого развития инфраструктуры, объявила о покупке компании E-on Software, специализирующейся на разработ

Bentley Systems представила новое поколение ПО Connect Edition Компания Bentley Systems, поставщик комплексных программных решений для устойчивого развития инфраструктуры, представила новые программы, выходящие в преддверии запуска нового поколения программных прод

Bentley Systems покупает французского провайдера ПО для моделирования реальности Acute3D Компания Bentley Systems, поставщик комплексных программных решений для устойчивого развития инфраструктуры, объявила о покупке французской компании Acute3D — провайдера программного обеспечения Smart3D

Bentley Systems выпустила единую платформу для управления рисками и безопасностью процессов Компания Bentley Systems, поставщик комплексных программных решений для устойчивого развития инфраструктуры, объявила о запуске ПО AssetWise APM V7.3. Эта расширенная версия решения для управления эффек

Bentley купила поставщика ПО для оперативной аналитики C3global Компания Bentley Systems, поставщик комплексных программных решений для устойчивого развития инфраструктуры, объявила о покупке компании C3global со штаб-квартирой в Великобритании, поставщика ПО Amulet

Bentley Systems приобретает поставщика ПО для оптимизации проектирования строительных объектов Компания Bentley Systems, поставщик комплексных программных решений для развития инфраструктуры, объявила о покупке компании Blueridge Analytics со штаб квартирой в г. Шарлотт (Северная Каролина). Компа

Bentley Systems выпустила оптимизированное ПО для информационного моделирования: WaterCAD, WaterGEMS и Hammer Компания Bentley Systems объявила о запуске ПО WaterCAD, WaterGEMS и Hammer V8i (Select series 5) для информационного моделирования, проектирования и анализа систем водоснабжения. Оптимизированное ПО дл

Bentley Systems и «Неолант» создали для «Росатома» систему вывода реакторов из эксплуатации На ПО «Маяк», предприятии госкорпорации «Росатом», за четыре года была создана информационная система поддержки вывода из эксплуатации уран-графитовых реакторов. Как сообщили CNews в компании Bentley Systems, в её основу легло ИТ-решение, разработанное компанией «Неолант» на базе технологий Bentley Systems. Информационная система «База данных вывода из эксплуатации ПУГР» пред

Bentley разработала ГИС-решение для контроля состояния городских коммуникаций Компания Bentley разработала систему Subsurface Utility Engineering (SUE), призванную снизить риск аварий при эксплуатации городских сооружений и подземных коммуникаций. Программное обеспечение SUE пост

Bentley Systems: Как решения САПР могут помочь создать в России инфраструктуру мирового уровня и мы будем продолжать развитие в этом направлении. Четвертая область, в которой мы хотим работать, – это строительство. Мы подготовили программное обеспечение, локализовали его и уже вывели на рынок. Bentley Systems является одним из мировых лидеров в данной сфере, и мы надеемся, что наш опыт окажется полезным и востребованным российским заказчиком. Нельзя говорить, что какая-то из этих обл

Новый подключаемый модуль от Bentley добавит в Bentley Map V8i поддержку ГОСТов Компания Bentley Systems, разработчик комплексных программных решений для поддержки инфраструктуры, объявила о выпуске нового подключаемого модуля для своей геоинформационной системы Bentley Map

Компания Bentley проведет вебинар по MicroStation V8i Российское подразделение компании Bentley Systems, поставщика комплексных программных решений для поддержки инфраструктуры, проведет вебинар по MicroStation V8i - ведущей САПР-платформы, зарекомендовавшей себя благодаря аппроби

Bentley Systems: Наш рост в России составил 30%, и это фантастический показатель о это возможно? Что вы предлагаете рынку, почему чувствуете себя настолько уверенно? Малком Уолтер: На самом деле, наши планы и ожидания неприменимы сразу ко всем странам БРИКС плюс ЮАР. Естественно, Bentley функционирует на очень широком рынке инфраструктурных решений, а поскольку экономики этих стран сейчас очень активно развиваются, то чтобы поддерживать это развитие, необходимо постоянн

Bentley Systems намерена расширять свое присутствие в России Компания Bentley Systems, мировой поставщик комплексных программных решений для поддержки инфраструктуры, предназначенных для архитекторов, инженеров, специалистов по геоинформационным технологиям, прои

Самые дорогие автомобили российских ИТ-боссов. Рейтинг Лидером автомобильного рейтинга CNews стал Георгий Генс, президент группы компаний «Ланит», и его Bentley Continental Flying Spur. Стоимость нового лимузина данной модели превышает 10 млн руб. Перепробовав разную технику – от мотороллера и «Запорожца» до Saab и Mercedes – Генс остановил сво

Bentley Systems запустила набор облачных сервисов на платформе Azure от Microsoft Компания Bentley Systems, поставщик комплексных программных решений для поддержки инфраструктуры, объявила о расширении стратегического сотрудничества с корпорацией Microsoft. В рамках участия в партнер

Американские САПР-разработчики делят «Росатом» Компания «Атомэнергопроект» (АЭП), занимающаяся проектированием атомных электростанций, заключила контракт с американским разработчиком САПР Bentley Systems, рассказал CNews Туомо Парьянен (Tuomo Parjanen), глава Bentley в России, СНГ и странах Балтии. «АЭП купил у нас около 200 лицензий на САПР-платформу MicroStation и 50 ли

«Крок» создал ГИС для Всероссийского НИИ гидрометеорологической информации онную систему для «Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической информации — Мирового центра данных» (ГУ ВНИИГМИ-МЦД). Современная ГИС на базе Oracle Spatial и приложений Bentley Systems расширила возможности анализа и визуализации данных, повысила качество предоставляемой информации, говорится в сообщении «Крок». «Каждые сутки к нам поступают данные с более чем

Конкурент Autodesk рвется в Россию через вузы Два входящих в структуру Атомэнергопрома Санкт-Петербургских проектных института Атомэнергопроект и ВНИПИЭТ приобрели 120 лицензий на ПО Bentley Systems, американского разработчика систем автоматизации проектных работ (САПР) и геоинформационных систем (ГИС). Леон Рицци (Leon Rizzi), генеральный директор представительства компани

"Космическая съемка - на пике высоких технологий": итоги конференции аслях народного хозяйства. Генеральным спонсором конференции выступила компания DigitalGlobe (США), спонсором конференции — компания ООО «Салайета» STS Group (Россия), спонсором одного из семинаров — Bentley Systems (США), партнером конференции — ГИС-Ассоциация (Россия). Информационную поддержку конференции оказали Интернет-портал R&D.CNews, журнал GISDevelopment (генеральные информационные

Autodesk и Bentley расширят совместимость ПО для архитектурно-строительной отрасли Компании Autodesk и Bentley Systems объявили о том, что достигнуто соглашение по расширению совместимости выпускаемых ими программ для архитектурно-строительной отрасли. Autodesk и Bentley намерены обменять