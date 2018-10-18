Легендарный бренд Vertu возродился и выпустил смартфон за $14 тысяч. Фото. Опрос Vertu возвращается. Туда, где до этого споткнулась Британский производитель телефонов элитного класса Vertu вернулся на рынок после года молчания, прошедшего со дня официального объявления банкротства, с новой компактной Android-моделью Vertu Aster P на среднесегментном процессоре Snapdr

Vertu распродает золотые телефоны с 10-кратной скидкой Vertu прощается с остатками роскоши Компания Vertu продает с аукциона все оставшиеся на главной фабрике в Великобритании телефоны. Точное число моделей пока неизвестно, зато обнародованы некоторые цены, и они составляет лишь несколько про

Vertu банкрот. Фабрика ликвидируется, все сотрудники будут уволены Реанимация закончилась неудачноПопытка нынешнего владельца компании Vertu Corporation Limited (VCL) спасти ее от банкротства в суде закончилась полным провалом,

Россияне собрались купить производителя сверхдорогих мобильников Vertu Мультикультурные планы на Vertu Производитель люксовых смартфонов Caviar заявил о намерении купить компанию Vertu

Производитель элитных телефонов Vertu продан противнику Трампа и Эрдогана вые рукиГонконгская компания Godin Holdings, владевшая торговой маркой люксовых мобильных телефонов Vertu 18 месяцев, продала бренд турецкому бизнесмену, сообщила The Daily Telegraph. «Vertu

Vertu попала в турецкие руки Производитель телефонов премиального класса Vertu нашёл себе нового хозяина. Согласно данным британской газеты The Telegraph, бывшее подразделение Nokia было куплено всего за 50 миллионов фунтов стерлингов финансовой структурой, контроли

Самые дорогие смартфоны 2016 года Vertu Aster Leaf Титановый корпус, натуральная кожа, уникальный дизайн и, несомненно, сами буквы VERTU на корпусе — вот что делает смартфоны Vertu Aster, выпущенные в прошлом году, самыми дорогими из доступных в России. В частности, Aster Leaf — лимитированная модель, выпущенная в к

Vertu в ярких цветах Спортивный дух и кожаные вставки эксклюзивного оранжевого цвета стали визитной карточкой нового смартфона Vertu Signature Touch Carbon Sport. Корпус этого смартфона от Vertu выполнен из титана класса 5 с матовым покрытием PVD черного цвета. «Подушка» динамика на передней панели создана из те

Обзор смартфона Vertu Signature Touch: Android за полмиллиона Но сначала кратко об истории бренда. Когда-то давно Vertu воспринималась всеми как такая дорогая Nokia, хотя даже изначально это была британская компания, основанная в графстве Хэмпшир. Но какое-то время Vertu действительно была филиалом

Vertu представила самый мощный премиальный смартфон в линейке Самый мощный смартфонБританская компания Vertu представила самый мощный премиальный смартфон в своей линейке — обновленную модель Signature Touch.Устройство базируется на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 810 и имеет 4 ГБ опера

Самые дорогие телефоны: от BlackBerry до Vertu ятся товары вне времени и цен: люди платят за них требуемые суммы почти всегда. И когда заходит речь про неприлично дорогие телефоны или смартфоны, у большинства людей в России первая же ассоциация — Vertu. Но не единым Vertu жив человек, и дорогие трубки выпускают еще очень много производителей. Сегодня мы расскажем о самых интересных актуальных моделях самых разных производителей,

Новый смартфон Vertu признали в Hasselblad Компания Vertu объявила, что её новый смартфон Signature Touch получил сертификат известнейшего фотопроизводителя Hasselblad. Знака "Hasselblad-certified" модель заслужила за свою тыловую камеру, исполь

«Лаборатория Касперского» предоставит защиту владельцам Vertu ачале стратегического сотрудничества с производителем мобильных телефонов класса «люкс» — компанией Vertu. В соответствии с подписанным соглашением о партнерстве, «Лаборатория Касперского» пред

Vertu везет в Россию новый премиальный Android-смартфон. ЦЕНА Компания Vertu представила новый люксовый смартфон Vertu Constellation, работающий под управлением операционной системы Android. Это не первое устройство Vertu, базирующееся на платформе к

Vertu выпустила Android-смартфон Constellation lation. Новинка создана с использованием таких материалов, как титан, натуральная кожа и сапфировое стекло. Смартфон собирается вручную в Англии. Сапфировое стекло стало неотъемлемой частью телефонов Vertu. Для защиты фронтальной части аппарата, под которой находится экран с диагональю 4,3 дюйма и разрешением 720p, в телефоне Constellation используется стекло с диагональю 5,1 дюйма весом бо

«Лаборатория Касперского» предоставит защиту владельцам Vertu ачале стратегического сотрудничества с производителем мобильных телефонов класса «люкс» – компанией Vertu. В соответствии с подписанным соглашением о партнерстве «Лаборатория Касперского» предо

Смартфон с Android стоимостью 20 тысяч долларов Компания EQT VI в лице подразделения Vertu представила смартфон Vertu Ti. Vertu Ti – это первая модель в линейке элитных дизайнерских телефонов Vertu, работающая под управлением операционной системы Android. Т

Бывшая «дочка» Nokia выпустила премиальный Android-смартфон Компания Vertu выпустила новую модель мобильного аппарата - Vertu Ti. Это первое устройство люксового бренда, работающее под управлением операционной системы Google Android. В смартфоне используе

Nokia продает Vertu и увольняет тысячи сотрудников ов, и Никлас Савандер (Niklas Savander), исполнительный вице-президент и генеральный менеджер Nokia. Еще одним важным анонсом компании стало сообщение о продаже бренда мобильных телефонов класса люкс Vertu, который принадлежал Nokia. Покупателем Vertu выступила частная инвестиционная компания EQT VI. Сумма сделки, согласно сообщениям анонимных источников, составила 200 млн евро ($265

Vertu может быть продана частному инвестору за 200 млн евро Nokia находится на финальных этапах переговоров о продаже принадлежащей ей британской компании Vertu частной инвестиционной группе Permira, сообщает Financial Times. По информации издания, Nokia рассчитывает получить за Vertu около 200 млн евро ($265,19 млн). Также сообщается, что

Nokia продает Vertu Nokia ищет покупателя дочерней компании, выпускающей элитные телефоны Vertu, сообщает Financial Times со ссылкой на источники в индустрии. Наиболее вероятными кандидатами являются другие производители устройств этой категории. Вместе с Vertu рынок делят Mo

Vertu представила смартфон Constellation с сенсорным экраном Компания Vertu анонсировала новый смартфон в линейке Constellation. Устройство получило сенсорный экран. В качестве матрицы используется AMOLED, диагональ дисплея составляет 3.5 дюйма и сверху он покрыт

Nokia сделает Vertu из углепластика Компания Nokia начала разработку смартфона Vertu на базе Symbian OS. Он войдет в линейку Constellation Qwest и будет сделан из углепластика

Vertu привезла в Россию смартфон за ?21 тыс Производитель телефонов класса люкс - компания Vertu – объявила о начале продаж в России своего первого смартфона Constellation Quest. Аппарат отличается VGA-дисплеем из сапфирового стекла, черной кожаной обшивкой и Qwerty-клавиатурой. Выхо

Vertu выпустила аппарат на базе Symbian OS Компания Vertu (дочернее подразделение Nokia) представила новый имиджевый сотовый телефон Constellation Quest. Устройство оснащено нетипичной для аппаратов этого производителя QWERTY-клавиатурой и работ

Vertu с QWERTY-клавиатурой Компания Vertu начала оформлять предзаказы на новую модель телефонов с QWERTY-клавиатурой. Устройство будет выпущено под названием Constellation Quest. Стоимость аппарата и его технические характеристик

Власти Москвы зачистили рынки от поддельных Vertu В ходе масштабной операции, которая прошла в минувшие выходные, сотрудники УБЭП г. Москвы изъяли на местных рынках крупную партию поддельных телефонов Vertu, сообщает «РИА Новости». Vertu – мобильные телефоны класса люкс, выпускаемые одноименной компанией, основанной в 1998 г. и принадлежащей крупнейшему в мире производителю мобильных

Vertu показала "раскладушку" Компания Vertu анонсировала появление аппарата Constellation Ayxta. Это будет первый в истории производителя телефон в форм-факторе "раскладушки", выполненный из нержавеющей стали, алюминия, керамики, к

В Москве выявлен магазин, торговавший поддельными Vertu аконно продавались поддельные мобильные телефоны элитных марок, сообщает РБК. Как сообщили в управлении информации и общественных связей ГУВД Москвы, в указанном магазине продавались телефоны Nokia и Vertu, цены на которые были в десятки раз ниже стоимости настоящей модели. "Так, телефоны под маркой Vertu продавались по цене 8-10 тыс. руб., в то время как цена настоящей модели - боле

Монобрендовый бутик Vertu откроется в Екатеринбурге «Евросеть» объявила об открытии пятого российского бутика Vertu в Екатеринбурге. В нем представлена полная линейка телефонов Vertu. Бутик стал крупнейшим и пятым по счету монобрендовым бутиком Vertu в России: три открыты в Москве, один –

Сотрудники таможни пресекли незаконный ввоз телефона Vertu таможни пресекли попытку незаконного ввоза дорогостоящего телефона, сообщает «Прайм-ТАСС». При проведении таможенного контроля у гражданина РФ был обнаружен незадекларированный сотовый телефон марки Vertu стоимостью более 250 тыс. руб, лежавший на заднем сидение автомобиля BMW. В настоящее время решается вопрос о привлечении нарушителя к ответственности по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ "Неде

За ввоз Vertu литовец получит штраф Незадекларированный мобильный телефон Vertu стоимостью более 250 тыс. руб. изъяли таможенники на Куршской косе. Аппарат был обнаружен в транспортном средстве гражданина Литвы, въезжавшего в Россию. Со слов владельца, телефон мужчин

"Бюджетный" Vertu Скоро в продажу поступит телефон Vertu Ti, который обладает 3 МП камерой и возможностью работы в 3G-сетях. По сравнению с другими представителями семейства Ascent, он сравнительно доступен до цене - $6,8 тыс.

Vertu Ferrari вышел в продажу Сотовый телефон Vertu Ascent Ferrari 1947 Limited Edition, о выпуске которого финская Nokia сообщала в марте этого года, наконец-то появился в продаже. По сообщению Reuters, телефон появился на витринах лондон

Дешевые Veptu из Китая добрались до России оявились китайские телефоны под брендом Veptu, схожие со знаменитыми аппаратами класса Luxury фирмы Vertu. Применение технологии измененного бренда различными китайскими производителями (в данн

Vertu: новинка в стиле Ferrari. ФОТО Nokia решила своеобразно отметить юбилей автомобильной марки Ferrari и выпустила новую редакцию телефона класса «люкс» — Vertu. Серия эксклюзивных телефонов Vertu Ascent Ferrari 1947 Limited Edition посвящена 60-летнему юбилею автомобильной марки и модели Ferrari GT в частности. Старт продаж Vertu A

Nokia посвятила новую редакцию Vertu 60-й годовщине Ferrari Компания Nokia решила своеобразно отметить юбилей автомобильной марки Ferrari и выпустить новую редакцию сверхдорогого телефона Vertu. Новая серия эксклюзивных телефонов имеет длинное название — Vertu Ascent Ferrari 1947 Limited Edition, посвящена 60-й годовщине марки автомобилей и модели Ferrari GT, в частн

Новый Vertu в июле Знаменитый производитель premium-аппаратов, компания Vertu, представила свою новую разработку, которая выполнена в традиционном для производителя стиле. Она носит название Ferrari 1947. Цена пока не сообщается, но, зная политику компании в этом в

BMW создает конкурента Vertu? новый производитель — фотографии новинки под названием Micky приводит ресурс PhoneDaily. Специалисты уверяют, что устройство можно будет поставить рядом с такими брендами сверхдорогих телефонов, как Vertu или Mobiado. Весьма интригующим является наличие на обратной стороне телефона надписи Design by BMW, что может говорить о причастности к разработке телефона дизайнеров из немецкого автомо