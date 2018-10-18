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Vertu

Vertu

СОБЫТИЯ

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18.10.2018 Легендарный бренд Vertu возродился и выпустил смартфон за $14 тысяч. Фото. Опрос

Vertu возвращается. Туда, где до этого споткнулась Британский производитель телефонов элитного класса Vertu вернулся на рынок после года молчания, прошедшего со дня официального объявления банкротства, с новой компактной Android-моделью Vertu Aster P на среднесегментном процессоре Snapdr
11.08.2017 Vertu распродает золотые телефоны с 10-кратной скидкой

Vertu прощается с остатками роскоши Компания Vertu продает с аукциона все оставшиеся на главной фабрике в Великобритании телефоны. Точное число моделей пока неизвестно, зато обнародованы некоторые цены, и они составляет лишь несколько про
13.07.2017 Vertu банкрот. Фабрика ликвидируется, все сотрудники будут уволены

Реанимация закончилась неудачноПопытка нынешнего владельца компании Vertu Corporation Limited (VCL) спасти ее от банкротства в суде закончилась полным провалом,

01.06.2017 Россияне собрались купить производителя сверхдорогих мобильников Vertu

Мультикультурные планы на Vertu Производитель люксовых смартфонов Caviar заявил о намерении купить компанию Vertu

14.03.2017 Производитель элитных телефонов Vertu продан противнику Трампа и Эрдогана

вые рукиГонконгская компания Godin Holdings, владевшая торговой маркой люксовых мобильных телефонов Vertu 18 месяцев, продала бренд турецкому бизнесмену, сообщила The Daily Telegraph. «Vertu
13.03.2017 Vertu попала в турецкие руки

Производитель телефонов премиального класса Vertu нашёл себе нового хозяина. Согласно данным британской газеты The Telegraph, бывшее подразделение Nokia было куплено всего за 50 миллионов фунтов стерлингов финансовой структурой, контроли
02.02.2017 Самые дорогие смартфоны 2016 года

Vertu Aster Leaf Титановый корпус, натуральная кожа, уникальный дизайн и, несомненно, сами буквы VERTU на корпусе — вот что делает смартфоны Vertu Aster, выпущенные в прошлом году, самыми дорогими из доступных в России. В частности, Aster Leaf — лимитированная модель, выпущенная в к
16.09.2016 Vertu в ярких цветах

Спортивный дух и кожаные вставки эксклюзивного оранжевого цвета стали визитной карточкой нового смартфона Vertu Signature Touch Carbon Sport. Корпус этого смартфона от Vertu выполнен из титана класса 5 с матовым покрытием PVD черного цвета. «Подушка» динамика на передней панели создана из те
16.02.2016 Обзор смартфона Vertu Signature Touch: Android за полмиллиона

Но сначала кратко об истории бренда. Когда-то давно Vertu воспринималась всеми как такая дорогая Nokia, хотя даже изначально это была британская компания, основанная в графстве Хэмпшир. Но какое-то время Vertu действительно была филиалом

25.09.2015 Vertu представила самый мощный премиальный смартфон в линейке

Самый мощный смартфонБританская компания Vertu представила самый мощный премиальный смартфон в своей линейке — обновленную модель Signature Touch.Устройство базируется на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 810 и имеет 4 ГБ опера
16.09.2015 Самые дорогие телефоны: от BlackBerry до Vertu

ятся товары вне времени и цен: люди платят за них требуемые суммы почти всегда. И когда заходит речь про неприлично дорогие телефоны или смартфоны, у большинства людей в России первая же ассоциация — Vertu. Но не единым Vertu жив человек, и дорогие трубки выпускают еще очень много производителей. Сегодня мы расскажем о самых интересных актуальных моделях самых разных производителей,

05.06.2014 Новый смартфон Vertu признали в Hasselblad

Компания Vertu объявила, что её новый смартфон Signature Touch получил сертификат известнейшего фотопроизводителя Hasselblad. Знака "Hasselblad-certified" модель заслужила за свою тыловую камеру, исполь
29.10.2013 «Лаборатория Касперского» предоставит защиту владельцам Vertu

ачале стратегического сотрудничества с производителем мобильных телефонов класса «люкс» — компанией Vertu. В соответствии с подписанным соглашением о партнерстве, «Лаборатория Касперского» пред
02.10.2013 Vertu везет в Россию новый премиальный Android-смартфон. ЦЕНА

Компания Vertu представила новый люксовый смартфон Vertu Constellation, работающий под управлением операционной системы Android. Это не первое устройство Vertu, базирующееся на платформе к
02.10.2013 Vertu выпустила Android-смартфон Constellation

lation. Новинка создана с использованием таких материалов, как титан, натуральная кожа и сапфировое стекло. Смартфон собирается вручную в Англии. Сапфировое стекло стало неотъемлемой частью телефонов Vertu. Для защиты фронтальной части аппарата, под которой находится экран с диагональю 4,3 дюйма и разрешением 720p, в телефоне Constellation используется стекло с диагональю 5,1 дюйма весом бо
16.09.2013 «Лаборатория Касперского» предоставит защиту владельцам Vertu

ачале стратегического сотрудничества с производителем мобильных телефонов класса «люкс» – компанией Vertu. В соответствии с подписанным соглашением о партнерстве «Лаборатория Касперского» предо
13.02.2013 Смартфон с Android стоимостью 20 тысяч долларов

Компания EQT VI в лице подразделения Vertu представила смартфон Vertu Ti. Vertu Ti – это первая модель в линейке элитных дизайнерских телефонов Vertu, работающая под управлением операционной системы Android. Т
12.02.2013 Бывшая «дочка» Nokia выпустила премиальный Android-смартфон

Компания Vertu выпустила новую модель мобильного аппарата - Vertu Ti. Это первое устройство люксового бренда, работающее под управлением операционной системы Google Android. В смартфоне используе
14.06.2012 Nokia продает Vertu и увольняет тысячи сотрудников

ов, и Никлас Савандер (Niklas Savander), исполнительный вице-президент и генеральный менеджер Nokia. Еще одним важным анонсом компании стало сообщение о продаже бренда мобильных телефонов класса люкс Vertu, который принадлежал Nokia. Покупателем Vertu выступила частная инвестиционная компания EQT VI. Сумма сделки, согласно сообщениям анонимных источников, составила 200 млн евро ($265
14.06.2012 Vertu может быть продана частному инвестору за 200 млн евро

Nokia находится на финальных этапах переговоров о продаже принадлежащей ей британской компании Vertu частной инвестиционной группе Permira, сообщает Financial Times. По информации издания, Nokia рассчитывает получить за Vertu около 200 млн евро ($265,19 млн). Также сообщается, что
08.12.2011 Nokia продает Vertu

Nokia ищет покупателя дочерней компании, выпускающей элитные телефоны Vertu, сообщает Financial Times со ссылкой на источники в индустрии. Наиболее вероятными кандидатами являются другие производители устройств этой категории. Вместе с Vertu рынок делят Mo
24.10.2011 Vertu представила смартфон Constellation с сенсорным экраном

Компания Vertu анонсировала новый смартфон в линейке Constellation. Устройство получило сенсорный экран. В качестве матрицы используется AMOLED, диагональ дисплея составляет 3.5 дюйма и сверху он покрыт
28.04.2011 Nokia сделает Vertu из углепластика

Компания Nokia начала разработку смартфона Vertu на базе Symbian OS. Он войдет в линейку Constellation Qwest и будет сделан из углепластика
19.11.2010 Vertu привезла в Россию смартфон за ?21 тыс

Производитель телефонов класса люкс - компания Vertu – объявила о начале продаж в России своего первого смартфона Constellation Quest. Аппарат отличается VGA-дисплеем из сапфирового стекла, черной кожаной обшивкой и Qwerty-клавиатурой. Выхо
20.10.2010 Vertu выпустила аппарат на базе Symbian OS

Компания Vertu (дочернее подразделение Nokia) представила новый имиджевый сотовый телефон Constellation Quest. Устройство оснащено нетипичной для аппаратов этого производителя QWERTY-клавиатурой и работ
12.10.2010 Vertu с QWERTY-клавиатурой

Компания Vertu начала оформлять предзаказы на новую модель телефонов с QWERTY-клавиатурой. Устройство будет выпущено под названием Constellation Quest. Стоимость аппарата и его технические характеристик
28.09.2009 Власти Москвы зачистили рынки от поддельных Vertu

В ходе масштабной операции, которая прошла в минувшие выходные, сотрудники УБЭП г. Москвы изъяли на местных рынках крупную партию поддельных телефонов Vertu, сообщает «РИА Новости». Vertu – мобильные телефоны класса люкс, выпускаемые одноименной компанией, основанной в 1998 г. и принадлежащей крупнейшему в мире производителю мобильных

28.09.2009 Vertu показала "раскладушку"

Компания Vertu анонсировала появление аппарата Constellation Ayxta. Это будет первый в истории производителя телефон в форм-факторе "раскладушки", выполненный из нержавеющей стали, алюминия, керамики, к
12.03.2008 В Москве выявлен магазин, торговавший поддельными Vertu

аконно продавались поддельные мобильные телефоны элитных марок, сообщает РБК. Как сообщили в управлении информации и общественных связей ГУВД Москвы, в указанном магазине продавались телефоны Nokia и Vertu, цены на которые были в десятки раз ниже стоимости настоящей модели. "Так, телефоны под маркой Vertu продавались по цене 8-10 тыс. руб., в то время как цена настоящей модели - боле
14.12.2007 Монобрендовый бутик Vertu откроется в Екатеринбурге

«Евросеть» объявила об открытии пятого российского бутика Vertu в Екатеринбурге. В нем представлена полная линейка телефонов Vertu. Бутик стал крупнейшим и пятым по счету монобрендовым бутиком Vertu в России: три открыты в Москве, один –
10.12.2007 Сотрудники таможни пресекли незаконный ввоз телефона Vertu

таможни пресекли попытку незаконного ввоза дорогостоящего телефона, сообщает «Прайм-ТАСС». При проведении таможенного контроля у гражданина РФ был обнаружен незадекларированный сотовый телефон марки Vertu стоимостью более 250 тыс. руб, лежавший на заднем сидение автомобиля BMW. В настоящее время решается вопрос о привлечении нарушителя к ответственности по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ "Неде
04.12.2007 За ввоз Vertu литовец получит штраф

Незадекларированный мобильный телефон Vertu стоимостью более 250 тыс. руб. изъяли таможенники на Куршской косе. Аппарат был обнаружен в транспортном средстве гражданина Литвы, въезжавшего в Россию. Со слов владельца, телефон мужчин
03.10.2007 "Бюджетный" Vertu

Скоро в продажу поступит телефон Vertu Ti, который обладает 3 МП камерой и возможностью работы в 3G-сетях. По сравнению с другими представителями семейства Ascent, он сравнительно доступен до цене - $6,8 тыс.
27.09.2007 Vertu Ferrari вышел в продажу

Сотовый телефон Vertu Ascent Ferrari 1947 Limited Edition, о выпуске которого финская Nokia сообщала в марте этого года, наконец-то появился в продаже. По сообщению Reuters, телефон появился на витринах лондон
19.06.2007 Дешевые Veptu из Китая добрались до России

оявились китайские телефоны под брендом Veptu, схожие со знаменитыми аппаратами класса Luxury фирмы Vertu. Применение технологии измененного бренда различными китайскими производителями (в данн
29.03.2007 Vertu: новинка в стиле Ferrari. ФОТО

Nokia решила своеобразно отметить юбилей автомобильной марки Ferrari и выпустила новую редакцию телефона класса «люкс» — Vertu. Серия эксклюзивных телефонов Vertu Ascent Ferrari 1947 Limited Edition посвящена 60-летнему юбилею автомобильной марки и модели Ferrari GT в частности. Старт продаж Vertu A
28.03.2007 Nokia посвятила новую редакцию Vertu 60-й годовщине Ferrari

Компания Nokia решила своеобразно отметить юбилей автомобильной марки Ferrari и выпустить новую редакцию сверхдорогого телефона Vertu. Новая серия эксклюзивных телефонов имеет длинное название — Vertu Ascent Ferrari 1947 Limited Edition, посвящена 60-й годовщине марки автомобилей и модели Ferrari GT, в частн
28.03.2007 Новый Vertu в июле

Знаменитый производитель premium-аппаратов, компания Vertu, представила свою новую разработку, которая выполнена в традиционном для производителя стиле. Она носит название Ferrari 1947. Цена пока не сообщается, но, зная политику компании в этом в
14.03.2007 BMW создает конкурента Vertu?

новый производитель — фотографии новинки под названием Micky приводит ресурс PhoneDaily. Специалисты уверяют, что устройство можно будет поставить рядом с такими брендами сверхдорогих телефонов, как Vertu или Mobiado. Весьма интригующим является наличие на обратной стороне телефона надписи Design by BMW, что может говорить о причастности к разработке телефона дизайнеров из немецкого автомо
19.02.2007 В России продан телефон за ?300 тыс.

Как сообщил Очир Манджиков, пресс-секретарь компании «Евросеть», управляющей бутиками Vertu в России, семь телефонов Vertu Signature Python предназначаются для реализации на российском рынке. Три «Питона» уже поступили в Россию, в том числе в бутик Vertu на Тверско

Публикаций - 119, упоминаний - 133

Vertu и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 70
Samsung Electronics 11065 22
Lenovo Motorola 3566 21
Apple Inc 13156 14
LG Electronics 3735 12
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 11
Siemens AG - Siemens Group 2673 9
Sony 6739 9
Mobiado 16 8
Gresso 29 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 7
Liquidmetal Technologies 10 6
Google LLC 12690 5
Huawei 4677 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 5
Motorola Inc 1156 4
Oxygen Software - Оксиджен Софтвер 32 4
Lenovo Group 2447 4
Bang&Olufsen - B&O 148 4
VAIO 475 3
Silent Circle 8 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Philips 2099 3
HTC Corporation 1512 3
Питерская группа связистов 441 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 2
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 2
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 153 2
Vodafone Turkey - Vodafone Telekomünikasyon Anonim Şirketi - Vodafone Mobile Operations - KKTC Telsim - Vodafone Net - Турецкий оператор мобильной связи 48 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 2
i-Mate 53 2
GoldVish 10 2
Asahi Kasei 11 2
МегаФон 10742 2
X Corp - Twitter 2938 2
Microsoft Corporation 25775 2
Xiaomi - Сяоми 2232 2
Евросеть 1421 15
EQT - Шведский инвестиционный фонд 17 8
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 58 7
BMW Group 482 6
Ferrari NV 159 5
Godin Holdings 5 5
Swarovski AG 74 4
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 3
Связной ГК 1401 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Porsche Design GmbH 23 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
Prada 58 2
Новый век 27 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
Escada 5 2
London Symphony Orchestra - Лондонский симфонический оркестр 7 2
eBay Inc 1640 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Альфа-Групп 745 2
Carl Zeiss AG 307 2
Yamaha - Ямаха 110 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
Верный - торговая сеть 326 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Giorgio Armani - Emporio Armani 17 1
Caterpillar - 93 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Крокус Сити Молл 16 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Прокуратура Киргизии - Верховный суд Киргизии - судебная власть Кыргызской Республики 36 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 16
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 80
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 65
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 47
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 33
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 31
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 27
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 23
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 22
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 20
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 20
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 18
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 17
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 16
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 14
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 13
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 13
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 13
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 12
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 11
Аксессуары 4282 11
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 11
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 11
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 557 10
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 10
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 10
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 9
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 9
Наушники - Headphones 4479 9
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 8
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 8
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 8
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 8
Google Android 15244 19
Vertu Ascent 15 13
Vertu Constellation - Symbian-смартфон 12 12
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 12
Nokia Symbian OS 1411 12
Vertu Signature 11 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
Oracle Java - язык программирования 3469 8
Microsoft Windows 2000 8678 7
Nokia Sirocco 104 7
Vertu Ti 8 7
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 6
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 105 6
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 6
Microsoft Office 4170 5
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 5
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 189 4
Nokia Nseries 538 4
Mobiado Professional EM - Mobiado Professiona Executive Model 5 4
Nokia 6230 - Nokia 6230i 47 4
Vertu Signature Cobra 4 4
Vertu Life 4 4
Vertu Concierge 5 4
Microsoft Windows 16882 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 4
Vertu Aster 5 4
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 3
Vertu Signature Touch 3 3
Samsung SVR-диктофон 464 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson K - серия мобильных телефонов 83 3
Vertu Certainty 3 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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