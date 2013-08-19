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ETH Eventis Telecom Holdings Eventis Mobile

СОБЫТИЯ

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19.08.2013 Власти отобрали лицензию у сотового оператора «питерских связистов»

ть». Eventis Mobile был создан в 2006 г. 51% его акций получил кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, считается близким к «питерской группе связистов»), 49% - местн
13.08.2013 «Питерские связисты» заблокировали продажу своего оператора

Кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH) заблокировал продажу имущества созданного им молдавского сотов
01.07.2013 У «питерских связистов» увели сотового оператора

аматична. Оператор был создан в 2006 г., 51% его акций получил кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, считается дружественным «питерской группе связистов»), 49% - м
29.05.2013 У обанкротившегося оператора «питерских связистов» нашелся неожиданный спаситель

ся. Eventis Mobile был создан в 2006 г., 51% его акций получил кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH), 49% - местный предприниматель Юрий Чебан. В 2010 г. оператор

20.05.2013 «Питерским связистам» не дали проконтролировать банкротство своего сотовика

ventis Mobile был создан в 2006 г. 51% акций оператора получил кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, считается дружественным «питерской группе связистов»), 49% - м
14.02.2012 Бывший друг «питерских связистов» отнимает у них сотового оператора

й и был им выигран за $8 млн. 51% акций компании принадлежат кипрскому офшору с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH), 49% - молдавскому предпринимателю Юрию Чебану. Два года назад
16.05.2011 Партнера «питерских связистов» пытались запереть в Молдавии

Кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH) сообщил о прекращении Генпрокуратурой Молдавии уголовного дела
11.05.2011 Молдавский банкир поставил на «счетчик» русских связистов

s Mobile был создан в 2006 г. 51% акций компании принадлежат кипрскому офшору с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH), 49% - молдавскому предпринимателю Юрию Чебану. Компания постр
16.03.2011 Украинцы подобрали разорившегося оператора «питерских связистов»

Оператор Eventis Mobile начал работать в 2007 г., его основал кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, по крайней мере до 2008 г. входил в «питерскую группу» связист
02.03.2011 Молдавии не удается продать обанкротившегося оператора «питерской группы связистов»

было инвестировано $48 млн. 51% акций оператора принадлежали кипрскому офшору с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH), остальные акции — местному предпринимателю Юрию Чебану. В нач
11.08.2010 Eventis Telecom доказал в кыргызских судах свои права на контрольный пакет оператора MegaCom

Инвестиционная компания Eventis Telecom Holdings Ltd сообщила о том, что решениями нескольких судебных инстанций Кырг
16.04.2010 Eventis Telecom обратился к временному правительству Киргизии для защиты своих инвестиций в оператора MegaCom

Представители инвестиционной компании Eventis Telecom Holdings Ltd инициировали обращение к заместителю председателя временного пра
12.01.2010 Молдавия обанкротила российского сотовика

роительство сети было инвестировано около $30 млн. 51% акций оператора принадлежит кипрскому офшору Eventis Telecom Holdings (ETH), созданному ассоциируемыми с «питерской» группой связистов мен
23.08.2007 В СНГ растет новая телеком-империя

Узбекистана, Eventis Telecom Kazakhstan — оператор междугородней и международной связи Казахстана, Eventis Mobile — GSM-оператор Молдовы. По мнению аналитика iKS-Consulting Максима Савватина,

23.08.2007 Eventis Telecom приобрел контрольный пакет Saima Telecom

Компания Eventis Telecom приобрела контрольный пакет (50,1%) акций независимого альтернативного оператора связи Кыргызстана Saima Telecom у компании «АзияУниверсалБанк». Saima Telecom создана в 1997 год
06.08.2007 В Eventis Telecom введена должность бренд-менеджера

Бренд-менеджером Eventis Telecom (ET) назначена Ольга Бурылина, до последнего времени занимавшая аналогичную позицию в компании МТС. Ранее должности бренд-менеджера в ET не существовало. Ольга Бурылина родилась
30.07.2007 Eventis Telecom Kazakhstan приступил к тестированию сетей NGN

Компания Eventis Telecom Kazakhstan, новый оператор междугородней и международной связи в Республике К
17.07.2007 В Eventis Mobile назначен генеральный директор

Новым генеральным директором молдавской компании Eventis Mobile S.R.L. назначен Олег Примак. Он сменил на этом посту Юрия Чебана, который был

29.06.2007 Решениями «Петер-Сервиса» воспользуется «Eventis Mobile»

Компанией «Петер-Сервис», разработчиком комплексных решений в области биллинга, подписан контракт на установку комплекса продуктов собственного производства с новым молдавским сотовым оператором Eventis Mobile, который выиграл конкурс на получение третьей GSM-лицензии в Молдавии сроком на 15 лет в декабре 2006 года. «Мы рады перспективному сотрудничеству с новым сотовым оператором в Мо

Публикаций - 116, упоминаний - 163

ETH и организации, системы, технологии, персоны:

Питерская группа связистов 441 74
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 58
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 57 55
МегаФон 10742 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 22
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 17
Ростелеком - Связьинвест 1719 17
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 14
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 78 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 12
Ростелеком 10948 11
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 11
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 56 11
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 10
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 9
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 9
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 8
Ангстрем-М 31 8
Orange Moldova 18 7
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 7
AMD - Advanced Micro Devices 4641 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 7
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 7
Voxtel 82 6
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 6
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 6
Visor 70 5
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 5
ByCell 26 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
ZTE Corporation 800 5
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 5
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 5
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 5
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр - Комет ТК - Комет Телекоммуникационная компания - Доля - Алсеан-Н 143 4
Кыргызтелеком - Кыргызстандагы эң ири телекоммуникациялык компания - Киргизтелеком 32 4
Moldtelecom - Молдтелеком 48 4
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 4
Huawei 4677 4
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 17
Альфа-Групп 745 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 9
ПромСвязьКапитал 85 9
Россети Ленэнерго 1699 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Контрактфинансгрупп МФО 14 6
Runica Investments 11 6
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 5
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 5
Ангстрем Инвест 15 5
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 4
Почта России ПАО 2370 4
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 4
NGI Fund 36 3
Новострой Сервис 3 3
SSCP - Sloane Square Capital Partners 7 3
Asia Universal Bank - АзияУниверсалБанк, АУБ - Азиатский Универсальный банк 4 3
Гумма Групп - Гамма Инвест - Гамма Капитал 12 3
Temasek Holdings 22 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 3
Альтернатива Капитал 19 3
Коал Трейдинг 3 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
МегаФон - Синтерра - Synterra Cyprus 13 2
Альтренатива капитал 3 2
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 2
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 2
Cukurova 97 2
АТФБанк 22 2
ИНС - Институт национальной стратегии 31 2
Межпромбанк - Международный промышленный банк 15 2
Moldindconbank - Молдинкомбанк 3 2
Convergence Capital Managment - Convergence Capital - Gamma Capital 11 2
Mint Global - Mint Capital 27 2
First National Holdings 40 2
Grexton Capital 2 2
Comtel Eastern 19 2
TimeTurns Holdings 10 2
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 38
Прокуратура Киргизии - Верховный суд Киргизии - судебная власть Кыргызской Республики 36 25
Судебная власть - Judicial power 2500 24
Правительство Молдавии - НАРЭКИТ - НАРЭИ - Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий Республики Молдова 42 12
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
Районный суд Бишкек 27 10
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
ЦАИРИТ - Центральное агентство по инвестициям, развитиям и инновациям 5 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Международный арбитраж 32 3
Правительство Молдавии - органы государственной власти 10 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 38 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 1
Росгвардия - ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 20 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 1
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 39 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Районные суды РФ 196 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 36 1
Прокуратура Молдавии 2 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 1
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 25
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 3
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 6 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 90
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 43
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 7
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 5
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 5
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 5
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 5
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 4
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 435 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 3
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 2
xDSL - SHDSL - Symmetric High-Bitrate Digital Subscriber Loop - SDSL - Symmetric Digital Subscriber Line 139 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 2
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 224 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 566 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 361 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества - eQMS - Electronic Quality Management System 287 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 687 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 70
Linux OS 11533 4
Mandriva Linux 87 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Microsoft Windows 2000 8678 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
TechMedia - Мой Круг - МойКруг 41 1
МТС 3G-сеть 121 1
Протей DPI 3 1
МегаФон - Nexign Peter-Service SBMS 3 1
Теком - ORBOX 12 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 122 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 89 1
Radix Tempo 30 1
Бакиев Курманбек 51 45
Бакиев Максим 42 40
Силич Андрей 24 24
Рейман Леонид 1065 23
Ивантер Дмитрий 36 22
Мурзалиев Азамат 21 21
Андросик Владимир 33 18
Огнянников Глеб 17 17
Бабанов Омурбек 16 16
Чебан Юрий 14 14
Елисеев Алексей 15 13
Сафронова Мария 11 10
Абеков Алмазбек 11 10
Отунбаева Роза 10 10
Бороздин Александр 9 9
Текебаев Омурбек 10 8
Веремеенко Сергей 14 7
Акопьян Артур 27 7
Атамбаев Алмазбек 10 7
Апостол Вячеслав 7 7
Байболов Кубатбек 7 7
Брюквин Юрий 300 7
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 6
Гуревич Евгений 9 6
Тимотин Вячеслав 6 6
Черников Алексей 53 5
Морошкин Александр 118 5
Салянова Аида 5 5
Сукало Сергей 5 5
Романенко Юрий 5 5
Кучура Виталий 7 5
Рыкунова Раушан 5 5
Маевский Леонид 57 5
Королев Игорь 65 4
Бровман Григорий 6 4
Атанбаев Алмазбек 4 4
Байболова Нуржамал 4 4
Усманов Алишер 311 4
Маевский Игорь 39 4
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 98
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 69
Молдавия - Республика Молдова 738 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 25
Кипр - Республика 636 22
Киргизия - Бишкек 139 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 21
Казахстан - Республика 6048 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
Украина 7928 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 11
Узбекистан - Республика 2005 10
Молдавия - Кишинёв 19 9
Франция - Французская Республика 8177 9
Белиз 72 9
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 8
Швеция - Королевство 3782 8
Грузия 1332 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Африка - Африканский регион 3641 7
Турция - Турецкая республика 2620 7
Европа 24964 6
Нидерланды 3746 6
Швеция - Стокгольм 410 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Финляндия - Финляндская Республика 3697 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 5
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 5
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Индия - Bharat 5870 4
Индонезия - Республика 1058 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 4
Камбоджа - Королевство 157 4
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 3
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 158 3
Армения - Республика 2449 3
Дания - Королевство 1337 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 65
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 55
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 37
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 36
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 31
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 29
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 28
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 24
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 19
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 16
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 15
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 11
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 10
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 762 9
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 9
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 111 8
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 8
Приватизация - форма преобразования собственности 543 8
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 476 8
Информатика - computer science - informatique 1195 7
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 3
Ботаника - Растения - Plantae 1167 3
Дача - Дачный сезон - Дачники 1142 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 5
Вечерний Бишкек - газета 4 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
LeMagIT 2 1
Sputnik 59 1
Eurovision 5 1
Алма ТВ - Alma TV 5 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
РБК Украина 12 1
Business Standart 5 1
Hearst family - Hearst Communications - Hearst Corporation - Hearst Holdings - Hearst Media - Hearst Television - Hearst Ventures 20 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
Рустелеком ТК 305 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
Институт репутационных технологий 1 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Зимние Азиатские игры 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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