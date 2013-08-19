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ETH Eventis Telecom Holdings Eventis Mobile
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|19.08.2013
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Власти отобрали лицензию у сотового оператора «питерских связистов»
ть». Eventis Mobile был создан в 2006 г. 51% его акций получил кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, считается близким к «питерской группе связистов»), 49% - местн
|13.08.2013
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«Питерские связисты» заблокировали продажу своего оператора
Кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH) заблокировал продажу имущества созданного им молдавского сотов
|01.07.2013
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У «питерских связистов» увели сотового оператора
аматична. Оператор был создан в 2006 г., 51% его акций получил кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, считается дружественным «питерской группе связистов»), 49% - м
|29.05.2013
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У обанкротившегося оператора «питерских связистов» нашелся неожиданный спаситель
ся. Eventis Mobile был создан в 2006 г., 51% его акций получил кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH), 49% - местный предприниматель Юрий Чебан. В 2010 г. оператор
|20.05.2013
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«Питерским связистам» не дали проконтролировать банкротство своего сотовика
ventis Mobile был создан в 2006 г. 51% акций оператора получил кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, считается дружественным «питерской группе связистов»), 49% - м
|14.02.2012
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Бывший друг «питерских связистов» отнимает у них сотового оператора
й и был им выигран за $8 млн. 51% акций компании принадлежат кипрскому офшору с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH), 49% - молдавскому предпринимателю Юрию Чебану. Два года назад
|16.05.2011
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Партнера «питерских связистов» пытались запереть в Молдавии
Кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH) сообщил о прекращении Генпрокуратурой Молдавии уголовного дела
|11.05.2011
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Молдавский банкир поставил на «счетчик» русских связистов
s Mobile был создан в 2006 г. 51% акций компании принадлежат кипрскому офшору с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH), 49% - молдавскому предпринимателю Юрию Чебану. Компания постр
|16.03.2011
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Украинцы подобрали разорившегося оператора «питерских связистов»
Оператор Eventis Mobile начал работать в 2007 г., его основал кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, по крайней мере до 2008 г. входил в «питерскую группу» связист
|02.03.2011
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Молдавии не удается продать обанкротившегося оператора «питерской группы связистов»
было инвестировано $48 млн. 51% акций оператора принадлежали кипрскому офшору с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH), остальные акции — местному предпринимателю Юрию Чебану. В нач
|11.08.2010
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Eventis Telecom доказал в кыргызских судах свои права на контрольный пакет оператора MegaCom
Инвестиционная компания Eventis Telecom Holdings Ltd сообщила о том, что решениями нескольких судебных инстанций Кырг
|16.04.2010
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Eventis Telecom обратился к временному правительству Киргизии для защиты своих инвестиций в оператора MegaCom
Представители инвестиционной компании Eventis Telecom Holdings Ltd инициировали обращение к заместителю председателя временного пра
|12.01.2010
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Молдавия обанкротила российского сотовика
роительство сети было инвестировано около $30 млн. 51% акций оператора принадлежит кипрскому офшору Eventis Telecom Holdings (ETH), созданному ассоциируемыми с «питерской» группой связистов мен
|23.08.2007
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В СНГ растет новая телеком-империя
Узбекистана, Eventis Telecom Kazakhstan — оператор междугородней и международной связи Казахстана, Eventis Mobile — GSM-оператор Молдовы. По мнению аналитика iKS-Consulting Максима Савватина,
|23.08.2007
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Eventis Telecom приобрел контрольный пакет Saima Telecom
Компания Eventis Telecom приобрела контрольный пакет (50,1%) акций независимого альтернативного оператора связи Кыргызстана Saima Telecom у компании «АзияУниверсалБанк». Saima Telecom создана в 1997 год
|06.08.2007
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В Eventis Telecom введена должность бренд-менеджера
Бренд-менеджером Eventis Telecom (ET) назначена Ольга Бурылина, до последнего времени занимавшая аналогичную позицию в компании МТС. Ранее должности бренд-менеджера в ET не существовало. Ольга Бурылина родилась
|30.07.2007
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Eventis Telecom Kazakhstan приступил к тестированию сетей NGN
Компания Eventis Telecom Kazakhstan, новый оператор междугородней и международной связи в Республике К
|17.07.2007
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В Eventis Mobile назначен генеральный директор
Новым генеральным директором молдавской компании Eventis Mobile S.R.L. назначен Олег Примак. Он сменил на этом посту Юрия Чебана, который был
|29.06.2007
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Решениями «Петер-Сервиса» воспользуется «Eventis Mobile»
Компанией «Петер-Сервис», разработчиком комплексных решений в области биллинга, подписан контракт на установку комплекса продуктов собственного производства с новым молдавским сотовым оператором Eventis Mobile, который выиграл конкурс на получение третьей GSM-лицензии в Молдавии сроком на 15 лет в декабре 2006 года. «Мы рады перспективному сотрудничеству с новым сотовым оператором в Мо
ETH и организации, системы, технологии, персоны:
|Бакиев Курманбек 51 45
|Бакиев Максим 42 40
|Силич Андрей 24 24
|Рейман Леонид 1065 23
|Ивантер Дмитрий 36 22
|Мурзалиев Азамат 21 21
|Андросик Владимир 33 18
|Огнянников Глеб 17 17
|Бабанов Омурбек 16 16
|Чебан Юрий 14 14
|Елисеев Алексей 15 13
|Сафронова Мария 11 10
|Абеков Алмазбек 11 10
|Отунбаева Роза 10 10
|Бороздин Александр 9 9
|Текебаев Омурбек 10 8
|Веремеенко Сергей 14 7
|Акопьян Артур 27 7
|Атамбаев Алмазбек 10 7
|Апостол Вячеслав 7 7
|Байболов Кубатбек 7 7
|Брюквин Юрий 300 7
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 6
|Гуревич Евгений 9 6
|Тимотин Вячеслав 6 6
|Черников Алексей 53 5
|Морошкин Александр 118 5
|Салянова Аида 5 5
|Сукало Сергей 5 5
|Романенко Юрий 5 5
|Кучура Виталий 7 5
|Рыкунова Раушан 5 5
|Маевский Леонид 57 5
|Королев Игорь 65 4
|Бровман Григорий 6 4
|Атанбаев Алмазбек 4 4
|Байболова Нуржамал 4 4
|Усманов Алишер 311 4
|Маевский Игорь 39 4
|Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
|Рустелеком ТК 305 8
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
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