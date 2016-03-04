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Рыкунова Раушан

СОБЫТИЯ


04.03.2016 Топ-менеджера ВТБ объявили в розыск из-за захвата сотового оператора 1
31.01.2012 Киргизские власти атаковали украденный актив «питерских связистов» 1
10.10.2011 В Киргизии арестовали экс-партнера “питерских связистов” 1
05.09.2011 Экс-партнер «питерских связистов» рассказал о многомиллионных взятках 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Рыкунова Раушан и организации, системы, технологии, персоны:

БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 57 5
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 4
Питерская группа связистов 441 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
ZTE Corporation 800 2
ЕПК - Единая почтовая корпорация - СГП - Системы гибридной печати 6 1
Ростелеком 10948 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
МегаФон 10742 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 118 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 1
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 1
Vertu 119 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 1
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 5
Альфа-Групп 745 2
Mint Global - Mint Capital 27 1
SSCP - Sloane Square Capital Partners 7 1
Сумма - Сумма Капитал 13 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Runica Investments 11 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 1
NGI Fund 36 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Прокуратура Киргизии - Верховный суд Киргизии - судебная власть Кыргызской Республики 36 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Районный суд Бишкек 27 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 1
Кибербезопасность - DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 127 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 264 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 4
Linux OS 11533 1
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 122 1
Бакиев Максим 42 4
Бакиев Курманбек 51 4
Силич Андрей 24 4
Акопьян Артур 27 3
Мурзалиев Азамат 21 3
Бабанов Омурбек 16 3
Черников Алексей 53 2
Отунбаева Роза 10 1
Атанбаев Алмазбек 4 1
Тимербаев Арстан 1 1
Богдасаров Семен 3 1
Джешенкулов Аликбек 1 1
Токтомамбетов Эркинбек 1 1
Краснокутский Владимир 1 1
Сыдыгалиев Бектен 2 1
Качкыналиева Калыйса 1 1
Усеналиева Назира 1 1
Сим Айнура 1 1
Иванетор Дмитрий 1 1
D'Anastasio Mark - д’Анастасио Марк 1 1
Рейман Леонид 1065 1
Ивантер Дмитрий 36 1
Андросик Владимир 33 1
Огнянников Глеб 17 1
Бороздин Александр 9 1
Кучура Виталий 7 1
Коврижных Дмитрий 1 1
Момбеков Кубанчбек 1 1
Рыкунов Владислав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 5
Казахстан - Республика 6048 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Кипр - Республика 636 2
Киргизия - Бишкек 139 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Франция - Французская Республика 8177 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Молдавия - Республика Молдова 738 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 3
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Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 111 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1142 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 1
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