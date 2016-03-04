Индексная книга (каталог) CNews*
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Рыкунова Раушан
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Рыкунова Раушан и организации, системы, технологии, персоны:
|Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 4
|Linux OS 11533 1
|IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 122 1
|Бакиев Максим 42 4
|Бакиев Курманбек 51 4
|Силич Андрей 24 4
|Акопьян Артур 27 3
|Мурзалиев Азамат 21 3
|Бабанов Омурбек 16 3
|Черников Алексей 53 2
|Отунбаева Роза 10 1
|Атанбаев Алмазбек 4 1
|Тимербаев Арстан 1 1
|Богдасаров Семен 3 1
|Джешенкулов Аликбек 1 1
|Токтомамбетов Эркинбек 1 1
|Краснокутский Владимир 1 1
|Сыдыгалиев Бектен 2 1
|Качкыналиева Калыйса 1 1
|Усеналиева Назира 1 1
|Сим Айнура 1 1
|Иванетор Дмитрий 1 1
|D'Anastasio Mark - д’Анастасио Марк 1 1
|Рейман Леонид 1065 1
|Ивантер Дмитрий 36 1
|Андросик Владимир 33 1
|Огнянников Глеб 17 1
|Бороздин Александр 9 1
|Кучура Виталий 7 1
|Коврижных Дмитрий 1 1
|Момбеков Кубанчбек 1 1
|Рыкунов Владислав 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.