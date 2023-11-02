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Кипр Республика

Кипр - Республика

СОБЫТИЯ


02.11.2023 HeadHunter переезжает из Кипра в Россию и потратит 26 миллиардов на выкуп собственных акций

од головной структуры HeadHunter в Россию (сейчас головная структура HeadHunter зарегистрирована на Кипре) и защита интересов инвесторов компании в условиях санкций и ограничений на платежи меж
24.08.2023 Ozon уезжает с Кипра, чтобы стать полностью российской компанией

уточняются. Место регистрации основного юридического лица Ozon на данный момент — город Никосия на Кипре. «Безусловно, мы хотим на определенном горизонте целиком избавиться от зарубежной юриди
20.03.2023 Созданный россиянами разработчик отделался от связей с Россией и вернулся на Nasdaq

ии Nasdaq с просьбой о возобновлении листинга, Nexters указывала, что ее штаб-квартира находится на Кипре, критическая инфраструктура (серверы и лицензии) — в странах Европейского союза (ЕС), а
25.01.2023 Вслед за Россией Softline расстанется с Кипром и Лондоном

еждународный. Соответственно, после ухода из России, преимущества регистрации головной структуры на Кипре стали менее значимы. Кроме того, в Softline не довольны котировками своих глобальных де
26.12.2022 Власти Кипра позволили российским инвесторам Qiwi спасти свои акции

ми, имевших листинги на британских и американских фондовых площадках. Сама Qiwi зарегистрирована на Кипре. Найдены пути спасения акций Qiwi Позднее Евросоюз ввел санкции против НРД. В результат
15.04.2022 «МТС банк» запустил переводы без комиссии в Италию, Сербию и на Кипр через «Юнистрим»

ия денежных переводов за рубеж без комиссии через систему «Юнистрим». Теперь пользователи мобильного приложения банка могут мгновенно перевести деньги в рублях с выплатой в евро в Италию, Сербию и на Кипр. Осуществить денежный перевод с получением наличными в евро можно через приложение «МТС банка» с любых банковских карт, лицевых счетов абонентов МТС и кошельков «МТС деньги». Максимальная

04.12.2020 Кипр арестовал имущество основателей «Техносерва» по всему миру на сотни миллионов евро

Новый арест имущества Окружной суд города Лимасол на Кипре арестовал имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, основателей ИТ-интегратора «Техносерв» и бывших совладельцев Промсвязьбанка. Как пишет «Коммерсант», арест был наложен и на имущес
08.08.2018 «Мегафон» переехал из Кипра под контроль российских структур

ринадлежит кипрской Somelior Holding, которая подконтрольна Фархаду Мошири, еще 4,9% и 4,1% — также кипрским Meresol Investments и Dalenior Investments, и 1% — Prestige Properties Assets, котор
17.04.2018 Cyprus IT Forum 2018: как открыть успешный IT-бизнес на Кипре

в Европе. В рамках форума ведущие представители ИТ-индустрии поделятся опытом открытия компаний на Кипре, а специалисты в области государственного регулирования, банковского дела, финансов и п
23.03.2018 Руководителей российских ИТ-компаний научат вести бизнес в Европе в рамках Cyprus IT Forum 2018

в Европе. В рамках форума ведущие представители IT-индустрии поделятся опытом открытия компаний на Кипре, а специалисты в области государственного регулирования, банковского дела, финансов и п
08.02.2017 Ринат Ахметов не заплатил $760 млн за «Укртелеком»

На Кипре арестованы активы Рината Ахметова Суд столицы Кипра Никосии арестовал активы на сумму 6
27.09.2016 «Петер-Сервис» завершил внедрение конвергентного биллинга на Северном Кипре

«Петер-Сервис» объявил о завершении проекта унификации биллинговой системы для оператора мобильной связи на Северном Кипре Kuzey Kıbrıs Turkcell, «дочки» турецкого холдинга Turkcell. Как пояснили CNews в компании, сотрудничество «Петер-Сервис» и Kuzey Kıbrıs Turkcell началось более 16 лет назад. С 1999 г. пет
22.08.2013 Navitel выпустил навигационную карту Кипра

ей навигационно-значимой информации. Рекомендуемая розничная стоимость лицензии «Навител Навигатор. Кипр» составляет 750 руб., навигационной карты «Кипр» - 600 руб.
11.07.2013 2ГИС начал работать на Кипре

и iOS. Для работы 2ГИС не требуется подключения к интернету, это особенно актуально для поездок на Кипр, где мобильный интернет довольно дорогой. Все данные и карта загружаются непосредственно
21.03.2013 Злоумышленники использовали ситуацию на Кипре для распространения вредоносных программ

сировали активность со стороны киберпреступников, которые также решили воспользоваться ситуацией на Кипре и «шумихой» вокруг нее в своих целях. В частности, злоумышленники рассылали письма от и
08.11.2011 Tele2 открывает автоматический роуминг на Кипре

, а голосовые вызовы тарифицируются в режиме реального времени. Стоимость одной минуты разговора на Кипре - от 18 руб., исходящего SMS – 9 руб.
26.01.2011 Первый в Европе эко-город появится на Кипре

Крупнейшая строительная компания Кипра Leptos Group приступила к строительству эко-города, который будет называться Neapolis Smart EcoCity. Новый город расположится на площади в 110 га в городе Пафос и будет иметь уникальную и
28.06.2010 На Кипре появится «умный» клуб элитных вилл

Компания IntermarkSavills приступила к строительству клуба элитных вилл Cap St.Georges на Кипре. Каждая вилла будет оснащена системой «умный» дом, которая автоматизирует управление виллой и обеспечит необходимый комфорт, а также, при необходимости, предоставит возможность управлять

22.12.2009 На Кипре произошло землетрясение силой около 5 баллов

На популярном среди туристов Кипре около 9 часов 06 минут по московскому времени произошло землетрясение силой около 5 бал
25.05.2009 MEDIAS 2009: образ информатики будущего

базовой организации кафедры СИМ МФТИ – компании ЛАНИТ, а также Ассоциации российских бизнесменов на Кипре. Портал Исследования и разработки – R&D.CNews – генеральный информационный спонсор конф
17.03.2009 MEDIAS - 2009: образ информатики будущего сформируют на Кипре

11 - 14 мая 2009 года в Лимасоле (Кипр) пройдёт Международный симпозиум MEDIAS 2009, организованный Средиземноморским институтом прикладных наук (Кипр), и Институтом физико-технической информатики (Россия). Мероприятие п
16.10.2008 «Эрикссон» построит WCDMA/HSPA-сеть на Северном Кипре для «дочки» Turkcell

Оператор Kuzey Kıbrıs Turkcell (Северный Кипр), дочернее предприятие Turkcell, выбрал компанию «Эрикссон» в качестве эксклюзивного поставщика сети стандартов WCDMA/HSPA. По завершении проекта оператор сможет предложить своим абонентам
17.12.2007 «Банк Кипра» обслуживает клиентов вместе с «Новой Афиной»

Bank of Cyprus Commercial Bank Limited Liability Company (ООО КБ «Банк Кипра») - дочерний банк Bank of Cyprus Public Company Limited, головного банка крупнейшей банковской группы Кипра, ввел в промышленную эксплуатацию ИСУБД «Новая Афина» в составе прикладн
30.03.2007 На Кипре обнаружена древнейшая парфюмерная фабрика

Как сообщает Earth Times, итальянские археологи под руководством Марии-Розы Бельджорно (Maria Rosa Belgiorno), обнаружили в районе города Пиргос на юге Кипра остатки промышленного парфюмерного производства, уничтоженного сильным землетрясением в 1850 г. до н.э. – 4 тыс. лет назад. В Пиргосе находилось святилище богини любви Венеры. Промышленно
23.11.2006 Греция и Кипр: ИТ-аутсайдеры в ЕС

Как сообщает SETimes, согласно данным проведенного Евросоюза исследования, Греция и Кипр занимают последние места среди стран членов ЕС по уровню использования информационных и телекоммуникационных технологий. Так, самый низкий уровень использования интернета среди стран-члено
23.11.2006 Греция и Кипр: ИТ-аутсайдеры в ЕС

Как сообщает SETimes, согласно данным проведенного Евросоюза исследования, Греция и Кипр занимают последние места среди стран членов ЕС по уровню использования информационных и телекоммуникационных технологий. Так, самый низкий уровень использования интернета среди стран-члено
19.05.2004 Российские технологии использованы для построения оптической линии связи на Кипре

Технология навивки оптического кабеля на фазовый провод ЛЭП, разработанная российской компанией "Телеком Транспорт", использована для построения оптической линии связи на Кипре компанией ThunderWorx. За несколько дней была проложена ВОЛС длиной более 2 км, связавшая подстанцию высокого напряжения на магистральной ЛЭП и телекоммуникационный узел связи на побережь
14.01.2004 На Кипре будет новая GSM-сеть

писании контракта на поставку холдинговой компании Investcom полного телекоммуникационного решения, включая инфраструктуру и услуги GSM/GPRS/EDGE. Новая система должна быть запущена в эксплуатацию на Кипре 1 мая 2004 года. Владельцем системы будет местный кипрский оператор Scancom, полностью принадлежащий компании Investcom. По условиям контракта, Alcatel поставит заказчику решение Evolium.
05.02.2003 Daewoo продала 49% акций украинского Wellcom кипрским компаниям

Корейская компания Daewoo продала свой 49%-ный пакет акций небольшого украинского GSM-оператора Wellcom ("Украинские РадиоСистемы") кипрским компаниям Varkedge Limited и Occidental Management, принадлежащим украинскому банку "Приватбанк". Причиной продажи стал конфликт с "Укрфондинвестом", владеющим 31% акций Wellcom, и "Ин
20.07.2001 Кипр оставили без интернета европейцы?

По данным ФБР, информационная бомбежка, приведшая на прошлой неделе к параличу кипрских интернет-провайдеров, была произведена с европейской территории, сообщает CNN. Первая DOS-атака была произведена 12 июля, последняя же по времени атака, произведенная через корейский а
29.08.2000 Правительство Кипра будет бороться с киберпреступностью

Как сообщает газета Sunday Mail, правительство Кипра собирается вводить законы для борьбы с киберпреступностью. Это связано со вступлением страны в Европейский Союз. Как отметил один из чиновников Департамента Полиции Кипра Джордж Па

Публикаций - 636, упоминаний - 708

Кипр и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 89
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 53
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 51
Yandex - Яндекс 9215 37
Питерская группа связистов 441 32
Ростелеком 10948 32
Microsoft Corporation 25775 27
Softline - Софтлайн 3743 27
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 27
VK - Mail.ru Group 3602 25
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 25
Ростелеком - Связьинвест 1719 24
GDEV - Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 46 24
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 24
Google LLC 12688 21
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 21
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 57 19
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 19
Kismet Acquisition One - Kismet-I 41 18
Meta Platforms - Facebook 4621 18
Playrix Holding 33 15
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 72 15
Apple Inc 13154 15
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 14
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 14
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 13
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 13
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 13
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 12
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 12
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 12
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 12
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 12
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 12
Huawei 4675 11
Softline Group - Softline AG - Softline International 55 10
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 10
Oracle Corporation 7074 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 57
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 46
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 34
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 34
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 33
Альфа-Групп 745 25
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 22
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 21
Альфа-Банк 1979 18
Газпром ПАО 1493 17
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 34 16
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 15
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 14
Связной ГК 1401 13
ГПБ - Газпромбанк 1273 13
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 36 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 12
Visa International 1993 12
ПСБ - Промсвязьбанк 963 12
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 11
ПромСвязьКапитал 85 11
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 11
Евросеть 1421 11
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 10
ЦИАН - CIAN 192 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 10
VPE Capital 11 10
Kismet Sponsor 17 10
EPIC Telecom Invest 212 9
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 9
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 32 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
NanduQ - Qiwi 1013 9
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 9
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 53 8
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 35 8
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 38
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 35
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 34
Судебная власть - Judicial power 2500 30
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 23
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 23
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 21
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 21
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 15
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 14
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 11
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 8
Прокуратура Киргизии - Верховный суд Киргизии - судебная власть Кыргызской Республики 36 8
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 8
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 7
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 6
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 6
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 6
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 6
Президент Украины 128 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 6
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 8
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 3
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 3
Международная академия связи - МАС 46 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
Единая Россия - Политическая партия 321 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
OpenCAPI Consortium 13 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Gen-Z Consortium 11 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 4 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
WADP - World Association for the Development of Philately - ВАРФ - Всемирная ассоциация по развитию филателии 2 1
Ассоциация национальных чемпионов - Ассоциация быстрорастущих технологических компаний 2 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 106
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 80
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 66
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 65
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 49
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 48
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 45
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 43
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 36
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 33
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 33
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 32
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 32
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 32
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 31
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 30
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 29
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 29
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