Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кипр
Республика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 247, упоминаний - 300
Кипр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 7
|Костыгин Дмитрий 21 6
|Васинкевич Михаил 12 5
|Федоринов Сергей 23 5
|Ананьев Алексей 88 4
|Горбуненко Денис 5 4
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Ананьев Дмитрий 53 4
|Фирташ Дмитрий 8 4
|Ахметов Ринат 52 4
|Никитин Алексей 10 3
|Мартынов Владислав 78 3
|Богуславский Леонид 25 3
|Адоньев Сергей 32 3
|Мейер Август 6 3
|Sie Winston - Си Уинстон 7 3
|Горбунов Александр 35 3
|Авдолян Альберт 28 3
|Косов Игорь 2 2
|Хорошковский Валерий 5 2
|Николаев Вячеслав 56 2
|Фадеев Андрей 11 2
|Янукович Виктор 18 2
|Таврин Иван 83 2
|Чачава Александр 68 2
|Андреев Сергей 39 2
|Морозов Олег 7 2
|Коновалов Максим 15 2
|Мамут Александр 109 2
|Самсонова Антонина 4 2
|Мамонтов Игорь 28 2
|Сысоев Александр 18 2
|Сысоев Игорь 31 2
|Чемезов Сергей 121 2
|Скигин Михаил 7 2
|Соколов Алексей 121 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|Афанасьев Александр 20 1
|Генс Филипп 29 1
|Карачинский Анатолий 74 1
|CNews Analytics 1988 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 4
|IDC - International Data Corporation 2708 2
|Forrester Research 385 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|500 Startups 23 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754682, в очереди разбора - 658377.
Создано именных указателей - 46342.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754682, в очереди разбора - 658377.
Создано именных указателей - 46342.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru