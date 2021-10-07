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Кипр
Республика


07.10.2021 Власти запретили «Авито» покупать «Циан» 1
21.07.2021 Арабы вложили $50 млн в российского разработчика мобильных игр 1
20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир» 1
16.07.2021 Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в Турции 2
15.07.2021 Mail.ru заплатила больше миллиарда за разработчика мобильных игр 1
14.07.2021 Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей 1
31.05.2021 Раскрыты самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии мая 2021 в России 2
25.05.2021 Как пандемия повлияла на объем российского ИТ-рынка? 1
19.05.2021 «Билайн» проанализировал перемещения россиян во время майских праздников 1
12.05.2021 «Яндекс» попал под налоговый удар российских властей 1
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 3
28.04.2021 Открыта охота на жен основателей знаменитого интегратора. Промсвязьбанк начал их банкротить 1
20.04.2021 Названы самые редкие и экзотичные ИТ-вакансии в России 1
18.02.2021 На «Сбер Еаптеку» конкуренты настучали в Генпрокуратуру. Ее обвинили в незаконной торговле лекарствами через интернет 1
03.02.2021 Merlion лишился партнерства с Microsoft, и Сбербанк разорвал с ним контракт на 360 миллионов 1
02.02.2021 Экс-глава «Мегафона» покупает крупного разработчика, созданного россиянами 1
30.12.2020 На российский рынок пришли самые популярные западные системы хранения 1
04.12.2020 Кипр арестовал имущество основателей «Техносерва» по всему миру на сотни миллионов евро 1
02.12.2020 Siemens, SAP и BMW объединились, чтобы прогнать из немецкого автопрома Google и Amazon 1
25.11.2020 Акции российского онлайн-кинотеатра будут проданы на американской бирже 1
17.11.2020 Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию 1
27.10.2020 «Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом 1
19.10.2020 ЕС потратит 10 млрд евро, чтобы прогнать из Европы Amazon и Google 1
05.10.2020 Совладелец «Юлмарта» получил год тюрьмы 1
23.09.2020 Сбербанк купил Zvooq.ru, пионера стриминговых сервисов в Рунете 2
08.09.2020 Хакеры-наемники шесть лет терзают финансовый сектор 1
03.09.2020 Сбербанк получил контрольный пакет акций «2ГИС» 1
03.07.2020 Налоговая реформа для ИТ-компаний. Кто выиграет, а кто потеряет 3
11.06.2020 Сбербанк купил главного конкурента «Яндекс.Карт» и «Яндекс.Навигатора» 1
06.05.2020 За сервис ответов на вопросы «Яндекс» заплатил 400 миллионов 1
28.04.2020 Facebook сцепился в суде с разработчиком «антитеррористического ПО» 1
21.04.2020 Фонд Leta Capital разработал антикризисный гид для стартапов 1
21.04.2020 Сергей Черкасов, «ФосАгро»: Бизнесу нужны системы, позволяющие получать данные здесь и сейчас 1
19.02.2020 «Юлмарт» банкрот 1
10.02.2020 «Хабр» «сбежал» из России 4
22.01.2020 МТC стала акционером разработчика платформы платежей по биометрии 1
30.12.2019 «Яндекс» вступил борьбу с «Рамблером» его же методами. Подано первое исковое заявление 1
23.12.2019 «Мегафон» запустил бесплатный роуминг в 130 странах мира 1
20.12.2019 Новая атака Rambler. Жертвами стали «Яндекс» и МТС 1
31.10.2019 Основатель «Билайна» купил московский каршеринг BelkaCar 3

Публикаций - 247, упоминаний - 300

Кипр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 19
Navitel - Навител Навигатор 252 15
Yandex - Яндекс 4098 14
Microsoft Corporation 10997 12
VK - Mail.ru Group 2482 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 9
Google LLC 7124 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 7
Золотая Корона 280 6
Ростех - Ростехнологии 2230 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 5
Yota - Скартел 623 5
Укртелеком 127 4
SAP SE 3207 4
Facebook 3764 4
Merlion - Мерлион 273 4
China Baoli 12 3
TWC - Trinity World Managment 6 3
Ростелеком Связьинвест 692 3
Rex Global - China Baoli 11 3
Telconet 24 3
Rambler Group - Рамблер ГК 483 3
Ланит ГК 1154 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
SEC Consult Services 929 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 3
Питерская группа связистов 113 3
Yota Devices - YD 94 3
Amazon Inc - Amazon.com 1467 3
Samsung Electronics 5627 3
Oracle Corporation 3331 3
LG Electronics 1831 3
Abbyy 793 3
Nexters 9 3
Huawei 2723 2
iTeco - Ай-Теко 713 2
Apple Inc - Эппл Рус 7669 2
Крок 1219 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 14
Альфа-Банк 1122 9
Газпромбанк - ГПБ 692 9
Юнистрим - Unistream 166 6
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 5
Газпром ПАО 518 4
EPIC Telecom Invest 68 4
HeadHunter Group - HH Group 336 4
System Capital Management (SCM) 23 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 3
Ситимобил - Служба такси 113 3
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 3
Group DF 7 3
EPIC Telecom Invest - Raga Establishment 4 3
О2О Delivery club 153 3
Сбербанк Факторинг 18 3
Western Union 86 3
Транснефть 159 2
СберЛогистика 42 2
Яндекс.Такси 271 2
YouDo 27 2
Национальный банк Траст 96 2
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 2
Согласие СК 44 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 2
НОРК - Национальная оптово-распределительная компания 2 2
Ощадбанк - Державний ощадний банк України 14 2
Укрэксимбанк - Ukreximbank 9 2
Яндекс.Еда 93 2
Visa International 1343 2
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Возрождение - Коммерческий банк 98 2
Уралсиб Банк 389 2
Lynwood Investments 6 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 5
Арбитражный суд города Москвы 339 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 5
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 4
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 33 4
Президент Российской Федерации 1439 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Верховный суд Каймановых островов 4 2
Администрация Президента РФ 267 2
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 4 2
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 9 2
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 17 2
Фонд государственного имущества Украины 6 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины 12 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 2
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 1
Президент США 105 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
Министерство юстиции Украины - Департамент государственной исполнительной службы - Государственная исполнительная служба Украины 1 1
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court 7 1
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 29 1
Международный трибунал Сингапура 2 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Арбитражный апелляционный суд № 9 46 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
Руссофт - Russoft 250 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 5
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 110 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 3
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 3
3G - Стандарт мобильной связи 3699 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 2
Flash 471 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 565 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 178 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 2
Kubernetes 307 2
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 9 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 263 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 1
HR-Grid 2 1
3GP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) 75 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 1
base64 - стандарт кодирования двоичных данных при помощи только 64 символов ASCII 13 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
Google Android 10750 19
Apple iOS 5741 13
Microsoft Windows 10 6602 6
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 5
VK - Mail.ru Одноклассники 848 5
Java - Язык программирования 1166 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
WhatsApp Messenger 654 4
Google YouTube - Видеохостинг 1702 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
Microsoft Azure 1171 3
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 3
JavaScript - Язык программирования 625 3
Abbyy FineReader 97 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 2
SQL - Язык программирования 432 2
Яндекс.Знатоки - Яндекс.Ответы - Яндекс.Кью 18 2
СберФуд - SberFood 17 2
Яндекс.TheQuestion 5 2
Хомнет Лизинг - программный комплекс для лизинговых компаний 20 2
Apple Maps 28 2
Docker - Платформа распределённых приложений 146 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 2
Apple iPad 3263 2
GAiA-X - европейская облачная система 15 2
Microsoft Office 1916 2
Abbyy FlexiCapture 127 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 2
Microsoft Edge - Браузер 964 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Pegasus 23 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
ДИЦ - Турбо ТОРО 6 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 1
Microsoft Windows PowerShell 94 1
Microsoft Azure Stack 56 1
Путин Владимир 1820 7
Костыгин Дмитрий 21 6
Васинкевич Михаил 12 5
Федоринов Сергей 23 5
Ананьев Алексей 88 4
Горбуненко Денис 5 4
Медведев Дмитрий 1433 4
Ананьев Дмитрий 53 4
Фирташ Дмитрий 8 4
Ахметов Ринат 52 4
Никитин Алексей 10 3
Мартынов Владислав 78 3
Богуславский Леонид 25 3
Адоньев Сергей 32 3
Мейер Август 6 3
Sie Winston - Си Уинстон 7 3
Горбунов Александр 35 3
Авдолян Альберт 28 3
Косов Игорь 2 2
Хорошковский Валерий 5 2
Николаев Вячеслав 56 2
Фадеев Андрей 11 2
Янукович Виктор 18 2
Таврин Иван 83 2
Чачава Александр 68 2
Андреев Сергей 39 2
Морозов Олег 7 2
Коновалов Максим 15 2
Мамут Александр 109 2
Самсонова Антонина 4 2
Мамонтов Игорь 28 2
Сысоев Александр 18 2
Сысоев Игорь 31 2
Чемезов Сергей 121 2
Скигин Михаил 7 2
Соколов Алексей 121 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Афанасьев Александр 20 1
Генс Филипп 29 1
Карачинский Анатолий 74 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 146
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 72
Германия - Федеративная Республика 3606 68
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 61
Украина 3344 59
Франция - Французская Республика 2109 55
Беларусь - Белоруссия 2079 42
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 40
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 40
Казахстан - Республика 2618 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 33
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 31
Эстония - Эстонская Республика 410 23
Испания - Королевство 1248 17
Япония 2752 16
Италия - Итальянская Республика 1363 15
Индия - Республика 2156 14
Нидерланды 969 14
Греция - Греческая Республика 313 13
Финляндия - Финляндская Республика 811 13
Австрия - Австрийская Республика 523 12
Болгария - Республика 306 12
Чехия - Чешская Республика 492 11
Португалия - Португальская Республика 313 10
Литва - Литовская Республика 328 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 9
Россия - СФО - Новосибирск 1954 9
Европа 3725 9
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 9
Бельгия - Королевство 395 8
Израиль 716 8
Восточная Европа 1667 8
Грузия 687 8
Польша - Республика 824 8
Узбекистан - Республика 820 8
Бразилия - Федеративная Республика 1120 8
Румыния 342 7
Венгрия 290 7
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 460 7
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 6
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ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
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POI - points of interest 60 2
Русский язык 966 2
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NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 2
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
ИРРИ - Институт русского реалистического искусства 5 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 41 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 6 1
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 3 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
Чемпионат Италии по футболу 6 2
Cyprus IT Forum 2 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 1
Oracle Excellence Awards 1 1
TeleMultiMedia Forum 1 1
Docflow 58 1
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