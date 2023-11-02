Кипр - Республика

HeadHunter переезжает из Кипра в Россию и потратит 26 миллиардов на выкуп собственных акций од головной структуры HeadHunter в Россию (сейчас головная структура HeadHunter зарегистрирована на Кипре) и защита интересов инвесторов компании в условиях санкций и ограничений на платежи меж

Ozon уезжает с Кипра, чтобы стать полностью российской компанией уточняются. Место регистрации основного юридического лица Ozon на данный момент — город Никосия на Кипре. «Безусловно, мы хотим на определенном горизонте целиком избавиться от зарубежной юриди

Созданный россиянами разработчик отделался от связей с Россией и вернулся на Nasdaq ии Nasdaq с просьбой о возобновлении листинга, Nexters указывала, что ее штаб-квартира находится на Кипре, критическая инфраструктура (серверы и лицензии) — в странах Европейского союза (ЕС), а

Вслед за Россией Softline расстанется с Кипром и Лондоном еждународный. Соответственно, после ухода из России, преимущества регистрации головной структуры на Кипре стали менее значимы. Кроме того, в Softline не довольны котировками своих глобальных де

Власти Кипра позволили российским инвесторам Qiwi спасти свои акции ми, имевших листинги на британских и американских фондовых площадках. Сама Qiwi зарегистрирована на Кипре. Найдены пути спасения акций Qiwi Позднее Евросоюз ввел санкции против НРД. В результат

«МТС банк» запустил переводы без комиссии в Италию, Сербию и на Кипр через «Юнистрим» ия денежных переводов за рубеж без комиссии через систему «Юнистрим». Теперь пользователи мобильного приложения банка могут мгновенно перевести деньги в рублях с выплатой в евро в Италию, Сербию и на Кипр. Осуществить денежный перевод с получением наличными в евро можно через приложение «МТС банка» с любых банковских карт, лицевых счетов абонентов МТС и кошельков «МТС деньги». Максимальная

Кипр арестовал имущество основателей «Техносерва» по всему миру на сотни миллионов евро Новый арест имущества Окружной суд города Лимасол на Кипре арестовал имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, основателей ИТ-интегратора «Техносерв» и бывших совладельцев Промсвязьбанка. Как пишет «Коммерсант», арест был наложен и на имущес

«Мегафон» переехал из Кипра под контроль российских структур ринадлежит кипрской Somelior Holding, которая подконтрольна Фархаду Мошири, еще 4,9% и 4,1% — также кипрским Meresol Investments и Dalenior Investments, и 1% — Prestige Properties Assets, котор

Cyprus IT Forum 2018: как открыть успешный IT-бизнес на Кипре в Европе. В рамках форума ведущие представители ИТ-индустрии поделятся опытом открытия компаний на Кипре, а специалисты в области государственного регулирования, банковского дела, финансов и п

Руководителей российских ИТ-компаний научат вести бизнес в Европе в рамках Cyprus IT Forum 2018 в Европе. В рамках форума ведущие представители IT-индустрии поделятся опытом открытия компаний на Кипре, а специалисты в области государственного регулирования, банковского дела, финансов и п

Ринат Ахметов не заплатил $760 млн за «Укртелеком» На Кипре арестованы активы Рината Ахметова Суд столицы Кипра Никосии арестовал активы на сумму 6

«Петер-Сервис» завершил внедрение конвергентного биллинга на Северном Кипре «Петер-Сервис» объявил о завершении проекта унификации биллинговой системы для оператора мобильной связи на Северном Кипре Kuzey Kıbrıs Turkcell, «дочки» турецкого холдинга Turkcell. Как пояснили CNews в компании, сотрудничество «Петер-Сервис» и Kuzey Kıbrıs Turkcell началось более 16 лет назад. С 1999 г. пет

Navitel выпустил навигационную карту Кипра ей навигационно-значимой информации. Рекомендуемая розничная стоимость лицензии «Навител Навигатор. Кипр» составляет 750 руб., навигационной карты «Кипр» - 600 руб.

2ГИС начал работать на Кипре и iOS. Для работы 2ГИС не требуется подключения к интернету, это особенно актуально для поездок на Кипр, где мобильный интернет довольно дорогой. Все данные и карта загружаются непосредственно

Злоумышленники использовали ситуацию на Кипре для распространения вредоносных программ сировали активность со стороны киберпреступников, которые также решили воспользоваться ситуацией на Кипре и «шумихой» вокруг нее в своих целях. В частности, злоумышленники рассылали письма от и

Tele2 открывает автоматический роуминг на Кипре , а голосовые вызовы тарифицируются в режиме реального времени. Стоимость одной минуты разговора на Кипре - от 18 руб., исходящего SMS – 9 руб.

Первый в Европе эко-город появится на Кипре Крупнейшая строительная компания Кипра Leptos Group приступила к строительству эко-города, который будет называться Neapolis Smart EcoCity. Новый город расположится на площади в 110 га в городе Пафос и будет иметь уникальную и

На Кипре появится «умный» клуб элитных вилл Компания IntermarkSavills приступила к строительству клуба элитных вилл Cap St.Georges на Кипре. Каждая вилла будет оснащена системой «умный» дом, которая автоматизирует управление виллой и обеспечит необходимый комфорт, а также, при необходимости, предоставит возможность управлять

На Кипре произошло землетрясение силой около 5 баллов На популярном среди туристов Кипре около 9 часов 06 минут по московскому времени произошло землетрясение силой около 5 бал

MEDIAS 2009: образ информатики будущего базовой организации кафедры СИМ МФТИ – компании ЛАНИТ, а также Ассоциации российских бизнесменов на Кипре. Портал Исследования и разработки – R&D.CNews – генеральный информационный спонсор конф

MEDIAS - 2009: образ информатики будущего сформируют на Кипре 11 - 14 мая 2009 года в Лимасоле (Кипр) пройдёт Международный симпозиум MEDIAS 2009, организованный Средиземноморским институтом прикладных наук (Кипр), и Институтом физико-технической информатики (Россия). Мероприятие п

«Эрикссон» построит WCDMA/HSPA-сеть на Северном Кипре для «дочки» Turkcell Оператор Kuzey Kıbrıs Turkcell (Северный Кипр), дочернее предприятие Turkcell, выбрал компанию «Эрикссон» в качестве эксклюзивного поставщика сети стандартов WCDMA/HSPA. По завершении проекта оператор сможет предложить своим абонентам

«Банк Кипра» обслуживает клиентов вместе с «Новой Афиной» Bank of Cyprus Commercial Bank Limited Liability Company (ООО КБ «Банк Кипра») - дочерний банк Bank of Cyprus Public Company Limited, головного банка крупнейшей банковской группы Кипра, ввел в промышленную эксплуатацию ИСУБД «Новая Афина» в составе прикладн

На Кипре обнаружена древнейшая парфюмерная фабрика Как сообщает Earth Times, итальянские археологи под руководством Марии-Розы Бельджорно (Maria Rosa Belgiorno), обнаружили в районе города Пиргос на юге Кипра остатки промышленного парфюмерного производства, уничтоженного сильным землетрясением в 1850 г. до н.э. – 4 тыс. лет назад. В Пиргосе находилось святилище богини любви Венеры. Промышленно

Греция и Кипр: ИТ-аутсайдеры в ЕС Как сообщает SETimes, согласно данным проведенного Евросоюза исследования, Греция и Кипр занимают последние места среди стран членов ЕС по уровню использования информационных и телекоммуникационных технологий. Так, самый низкий уровень использования интернета среди стран-члено

Греция и Кипр: ИТ-аутсайдеры в ЕС Как сообщает SETimes, согласно данным проведенного Евросоюза исследования, Греция и Кипр занимают последние места среди стран членов ЕС по уровню использования информационных и телекоммуникационных технологий. Так, самый низкий уровень использования интернета среди стран-члено

Российские технологии использованы для построения оптической линии связи на Кипре Технология навивки оптического кабеля на фазовый провод ЛЭП, разработанная российской компанией "Телеком Транспорт", использована для построения оптической линии связи на Кипре компанией ThunderWorx. За несколько дней была проложена ВОЛС длиной более 2 км, связавшая подстанцию высокого напряжения на магистральной ЛЭП и телекоммуникационный узел связи на побережь

На Кипре будет новая GSM-сеть писании контракта на поставку холдинговой компании Investcom полного телекоммуникационного решения, включая инфраструктуру и услуги GSM/GPRS/EDGE. Новая система должна быть запущена в эксплуатацию на Кипре 1 мая 2004 года. Владельцем системы будет местный кипрский оператор Scancom, полностью принадлежащий компании Investcom. По условиям контракта, Alcatel поставит заказчику решение Evolium.

Daewoo продала 49% акций украинского Wellcom кипрским компаниям Корейская компания Daewoo продала свой 49%-ный пакет акций небольшого украинского GSM-оператора Wellcom ("Украинские РадиоСистемы") кипрским компаниям Varkedge Limited и Occidental Management, принадлежащим украинскому банку "Приватбанк". Причиной продажи стал конфликт с "Укрфондинвестом", владеющим 31% акций Wellcom, и "Ин

Кипр оставили без интернета европейцы? По данным ФБР, информационная бомбежка, приведшая на прошлой неделе к параличу кипрских интернет-провайдеров, была произведена с европейской территории, сообщает CNN. Первая DOS-атака была произведена 12 июля, последняя же по времени атака, произведенная через корейский а