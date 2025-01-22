В 2024 году россияне потратили на компьютерные и мобильные игры 173 миллиарда 1

Финансовые и операционные результаты VK за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2023 года 1

Бежавшие из России создатели World of Tanks открывают офисы в Белграде и Варшаве 2

Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch 2

IBM научилась взламывать чужие корпоративные сети с помощью курьерской доставки 1

Россияне тратят на компьютерные игры без малого миллиард долларов в год 2

Сбербанк обеспечит пользователям Wargaming к новым платежным опциям 2

Миллион подбитых кораблей за два дня 2

Единый премиум аккаунт Wargaming 1

Wargaming анонсирует новый проект на Е3 1

Создатели World of Tanks купили разработчика стрелялок из Чикаго 1

Wargaming идет на консоли 1