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Wargaming World of Warships Мир кораблей



22.01.2025 В 2024 году россияне потратили на компьютерные и мобильные игры 173 миллиарда 1
16.09.2024 «Леста Игры» внедрила Naumen SAM для управления программными активами 1
25.04.2024 Два года VK Play: платформа поделилась достижениями и анонсировала запуск раздела «Лаборатория» 1
21.03.2024 Финансовые и операционные результаты VK за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2023 года 1
15.01.2024 Windows больше не нужна. В России научили Linux без труда запускать игры для Windows. Опрос 1
20.07.2023 Выявлена сверхненужная в России категория разработчиков. Число вакансий сокращается, люди бегут за рубеж 1
15.06.2022 Бежавшие из России создатели World of Tanks открывают офисы в Белграде и Варшаве 2
04.04.2022 Создатель World of Tanks «ушел» из России и Белоруссии 2
09.09.2021 Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch 2
13.10.2020 G-Core Labs представила стриминговую платформу с высокой скоростью доставки 1
13.08.2020 Белорусские силовики захватили минские офисы «Яндекса» и Uber 2
25.06.2020 Tele2 запустил тарифный план «Игровой» 2
19.05.2020 «Ростелеком» представил результаты деятельности за первый квартал 2020 года 1
14.05.2020 «Ростелеком» подвел итоги онлайн-хакатона с призовым фондом 2,5 млн рублей 1
25.11.2019 Всеволод Вайнер, G-Core Labs: Публичное облако ускоряет разработку и вывод продуктов на рынок 1
12.08.2019 IBM научилась взламывать чужие корпоративные сети с помощью курьерской доставки 1
22.04.2019 G-Core Labs объединила игроков World of Tanks и МКС 1
22.02.2019 Россияне тратят на компьютерные игры без малого миллиард долларов в год 2
28.12.2018 Сбербанк обеспечит пользователям Wargaming к новым платежным опциям 2
23.07.2018 Wargaming и «Яндекс.Деньги» запустили акцию «Друзья на все 100» 3
23.04.2018 В России частично заблокированы Google, Gmail и Youtube 1
18.04.2018 Власти воюют с Telegram: Мессенджер работает, а другие сайты нет 1
20.04.2017 «Ростелеком» закупил на 150 млн снаряжение для Lineage 2 и других легендарных игр 1
12.04.2017 Исследование PayPal и Superdata: объем рынка киберспорта в России превысит в 2017 году $37 млн 1
03.02.2016 «Билайн» ускорит World of Tanks 1
26.01.2016 «Ростелеком» запустил тариф «Игровой» для фанатов World of Tanks 2
26.11.2015 «Ростелеком» повысил доступность игровых сервисов Wargaming 1
19.11.2015 Обзор ноутбука Dell Vostro 14 (5480): бизнес-класс 1
30.09.2015 Юбилейный "ИгроМир": танки, комиксы, шлем PlayStation 1
17.06.2015 Обзор недорогого игрового смартфона Lenovo P90: танки в кармане 1
22.12.2014 Миллион подбитых кораблей за два дня 2
06.10.2014 "Аврора" возглавит наш флот в World of Warships 1
04.06.2013 World of Warships. Видео 2
31.05.2013 World of Warships. Скриншоты 1
30.05.2013 Единый премиум аккаунт Wargaming 1
28.05.2013 Wargaming анонсирует новый проект на Е3 1
08.05.2013 World of Warships. Скриншоты 1
30.01.2013 Создатели World of Tanks купили разработчика стрелялок из Чикаго 1
29.01.2013 Wargaming идет на консоли 1
29.11.2012 World of Warships выходит из тени 2

Публикаций - 42, упоминаний - 56

Wargaming и организации, системы, технологии, персоны:

Wargaming 152 31
Ростелеком 9705 7
Wargaming - Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 29 5
VK - Mail.ru Group 3455 4
G-Core Labs 73 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3908 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2895 3
Yandex - Яндекс 7347 3
Telegram Group 1987 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
Ivideon - Мобильные видеорешения 54 2
Google LLC 11777 2
Nvidia Corp 3490 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 2
Дремучий лес - хостинг-провайдер 22 2
Wargaming Seattle - Gas Powered Games 75 2
Valve Software 207 2
Wargaming - BigWorld Technology 4 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1396 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
X Corp - Twitter 2845 1
Apple Inc 12103 1
Fortnite 76 1
TrueConf - ТруКонф 397 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 1
Tencent 157 1
Epic Games 154 1
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
Zello 25 1
DigitalOcean 25 1
Netris - Нетрис 53 1
Белтелеком - Beltelecom 94 1
НЦОТ - Белорусский национальный центр обмена трафиком 4 1
Lenovo Group 2292 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12562 1
NCsoft 101 1
МегаФон 8814 1
Dell EMC 5028 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
Совкомбанк Совесть 271 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1154 1
LinkedIn 635 1
Gett 81 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
О2О Холдинг 56 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Uber 330 1
TeleSport Group - Телеспорт Груп 6 1
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 48 1
Почта России ПАО 2112 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1332 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2739 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3136 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Федеральное казначейство России 1772 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 131 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 44 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 221 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 39 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 676 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 106 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11635 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
Агора - Международная правозащитная группа - Межрегиональная правозащитная ассоциация 10 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 11 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17065 28
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29688 8
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15720 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21142 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10497 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3686 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9371 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15868 5
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 316 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10084 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50438 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6943 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14389 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11127 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20609 4
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 352 3
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EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1738 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7095 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27392 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19307 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2710 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1606 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 3
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5G - пятое поколение мобильной связи 2187 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6040 2
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IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2123 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4074 2
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6042 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9602 2
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 550 3
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Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
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Rakuten Viber 627 2
Apple - App Store 2890 2
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 2
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 132 2
PlayerUnknown's Battlegrounds - Компьютерная игра (Шутер) 7 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 858 2
My.Games 69 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 827 1
Microsoft Azure 1408 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 1
Google Gmail 946 1
G-Core Labs CDN 7 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 167 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 129 1
Cyberhero 7 1
Blizzard - Hearthstone 16 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 102 1
Gaijin Entertainment - War Thunder - многопользовательская онлайн-игра 35 1
Google Blogger - Google BlogSpot 109 1
Basis - Tionix VDI - Tionix Virtual Desktop 21 1
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Lenovo Vibe - серия смартфонов 60 1
Lenovo P - серия смартфонов 22 1
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Google Android 13997 1
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Intel Security McAfee Internet Security - McAfee Antivirus 13 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 838 1
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Азия - Азиатский регион 5531 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3942 3
Беларусь - Минск 631 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17034 2
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Япония 13287 2
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Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
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Кредитование - Сrediting - Заём 6701 2
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OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 454 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 761 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 387 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 224 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
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Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 1860 2
За Телеком - telegram-канал 42 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 960 1
Bloomberg 1289 1
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Медуза - Meduza 44 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 281 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
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