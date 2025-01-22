Wargaming World of Warships Мир кораблей
Wargaming и организации, системы, технологии, персоны:
|Кислый Виктор 13 6
|Кулин Филипп 51 3
|Дуров Павел 292 2
|Климарев Михаил 48 2
|Кобзев Владимир 2 2
|Олехнович Алексей 2 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 2
|Макаров Вячеслав 9 2
|Thorley Denny - Торли Денни 2 2
|Буркатовский Сергей 2 2
|Мельникова Анастасия 373 1
|Осеевский Михаил 315 1
|Жаров Александр 174 1
|Вайнер Всеволод 26 1
|Решетин Олег 42 1
|Кириенко Владимир 139 1
|Анохин Сергей 64 1
|Меньшов Кирилл 118 1
|Навальный Алексей 61 1
|Добкин Аркадий 77 1
|Дерипаска Олег 37 1
|Литреев Александр 4 1
|Лукашенко Александр 96 1
|Овчинин Алексей 3 1
|Муравьев Андрей 11 1
|Хващевский Максим 1 1
|Рудковский Михаил 7 1
|Артемьев Олег 7 1
|Кононенко Олег 40 1
|Живица Иван 3 1
|Синицкий Борис 2 1
|Шевченко Степан 1 1
|Шурыгин Михаил 7 1
|Черменин Артем 7 1
|Петровских Алексей 3 1
|Корнышев Алексей 1 1
|Костарев Валерий 8 1
|Рогдев Алексей 6 1
|Самошкина Диана 33 1
|Тихановская Светлана 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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