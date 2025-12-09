Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кибербезопасность DPI Deep Packet Inspection Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Климарев Михаил 48 3
|Кулин Филипп 52 3
|Лукашенко Александр 102 2
|Давидович Андрей 10 2
|Фоминская Елена 6 2
|Хуторцев Сергей 12 2
|Терещенко Артем 28 2
|Лугов Андрей 32 2
|Черепенников Антон 86 2
|Усманов Алишер 304 2
|Дуров Павел 309 2
|Жаров Александр 178 2
|Дерипаска Олег 39 1
|Новиков Андрей 33 1
|Трохин Александр 21 1
|Стулов Александр 19 1
|Николаев Александр 41 1
|Бортников Александр 27 1
|Кирьянова Александра 155 1
|Семеняк Алексей 9 1
|Нестеров Андрей 22 1
|Яшин Андрей 12 1
|Лесин Михаил 28 1
|Ходорковский Михаил 44 1
|Здольников Владимир 5 1
|Галушко Дмитрий 23 1
|Огородников Дмитрий 27 1
|Хомутов Дмитрий 50 1
|Хомак Дмитрий 2 1
|Бабенко Олег 1 1
|Студитских Виталий 19 1
|Макаревич Евгений 2 1
|Асланян Сергей 103 1
|Ситников Сергей 79 1
|Васильев Павел 14 1
|Никитин Павел 2 1
|Гришин Алексей 27 1
|Кошкина Юлия 13 1
|Цукарь Сергей 34 1
|Воеводин Александр 21 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.