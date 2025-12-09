Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Кибербезопасность DPI Deep Packet Inspection Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика

Кибербезопасность - DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


09.12.2025 «Гравитон» разработал собственную интеллектуальную сетевую карту 1
04.12.2025 Российский разработчик UDV Group выпустил новую версию системы анализа сетевого трафика UDV NTA 1.1. 1
09.09.2025 «Солар» усиливает защиту корпоративных сетей: представлена новая версия SWG-системы Solar webProxy 4.3.1 1
28.07.2025 Как цифровизация помогает управлять промышленным предприятием 1
17.07.2025 Заглянуть внутрь трафика: как Kaspersky NGFW видит больше, чем обычный файрвол 1
01.07.2025 «ИнфоТеКС» получила сертификат соответствия на новое поколение индустриальных шлюзов безопасности 1
20.05.2025 Создатель средств блокировки для Рунета в финансовой яме. Прибыль рухнула на 85%, ведется реструктуризация 1
15.04.2025 Архитектура работы InfoWatch ARMA Industrial Firewall запатентована в ЕАЭС 1
08.04.2025 ITglobal.com представит Stingray Service Gateway от VAS Experts на рынке Ближнего Востока 1
10.02.2025 ITPod и VAS Experts развивают технологическое партнерство 1
28.01.2025 VAS Experts провел исследование распознавания маскируемого сетевого трафика нейросетями 1
11.12.2024 «Даком М» выпустит альтернативу VMware NSX – новую версию платформы виртуализации SpaceVM с SDN-контроллером 1
29.11.2024 VAS Experts тестирует отечественное ПО для СКАТ на оборудовании ITPOD 1
14.11.2024 Россия готовится к отключению от всемирного интернета 1
04.09.2024 ViPNet Coordinator HW 5 сертифицирован по требованиям ФСБ России 1
08.07.2024 «Лаборатория Касперского» представляет единое решение для построения безопасных распределенных промышленных сетей 1
05.06.2024 «Мегафон» покупает мощный российский анализатор трафика, умеющий работать с VK, «Яндексом» и Сбербанком 1
23.05.2024 Почему ритейлу необходима цифровизация 1
31.05.2023 В России блокируют VPN. Проблема массовая, решения пока нет 1
22.12.2022 «Инфотекс» выпустила новое поколение шлюзов безопасности ViPNet Coordinator HW 5 1
27.10.2022 В России построят систему защиты от западных хакеров на основе технологий «суверенного Рунета» 1
30.06.2022 «РТК-Солар» представила новую версию шлюза веб-безопасности 1
16.03.2022 Найден способ усиления DDoS-атак в 65 раз 1
09.03.2022 DDoS-атаки на российские компании: Резидент ОЭЗ «Иннополис» разработал рекомендации по предотвращению 1
16.02.2022 «Смарт-софт» выпустил облегченную версию универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation Light 1
27.01.2022 «Смарт-софт» начал продажи облачного шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation SaaS 2
11.01.2022 Представлен шлюз веб-безопасности Solar webProxy 3.7 с глубоким анализом сетевого трафика nDPI 3
14.09.2021 «Ростелеком» предлагает запретить своим клиентам доступ к публичным серверам Google 1
10.09.2021 «Ростелеком» выложил полмиллиарда за поставщика решений для «Умного города» и «Безопасных дорог» 1
09.09.2021 Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch 1
25.08.2021 Минэкономики: Оборудование для суверенизации Рунета ухудшает связь и приводит к отказам 1
29.07.2021 МТС предупреждает: Из-за «суверенного Рунета» упадет качество связи 1
28.06.2021 Orange Business Services разворачивает новые сервисы в России 1
09.04.2021 Оборудование для «суверенного интернета» вызывает системные сбои у МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 1
23.11.2020 Как подготовиться к наступлению эпохи Wi-Fi 6 1
18.09.2020 Действия пользователей в московской городской сети Wi-Fi начнут мониторить 1
08.09.2020 Какие решения защищают промышленность от киберпреступников и катастроф 1
01.09.2020 Интернет в Белоруссии отключали с помощью DPI-«железа» из США 1
13.08.2020 Белорусские силовики захватили минские офисы «Яндекса» и Uber 1
27.09.2019 Экс-замглавы Минкомсвязи стал главным по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» 1

Публикаций - 88, упоминаний - 98

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9892 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 12
Ростелеком 10306 11
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 10
Telegram Group 2571 9
Meta Platforms - Facebook 4531 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 7
Cisco Systems 5222 7
X Corp - Twitter 2907 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 6
Google LLC 12255 5
RDP.RU - РДП.ру - RDP - Research & Development Partners 29 5
Yandex - Яндекс 8434 5
Cloudflare 131 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 4
ITG - VAS Experts - ВАС Экспертс 44 3
ITG - ITPOD - ИТПОД 58 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 880 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 699 3
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 11 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 3
8983 3
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 301 3
ОБИТ 104 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 3
Dell EMC 5092 3
NetApp - Network Appliance 648 3
Huawei Technologies 404 2
Sandvine 13 2
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 95 2
НЦОТ - Белорусский национальный центр обмена трафиком 6 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 2
Smart-Soft - Смарт-Софт 63 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 2
ИКС 392 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 2
VK - Mail.ru Group 3532 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 329 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 669 2
Лента - Сеть розничной торговли 2267 2
Uber 337 1
Газпром бурение 47 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 69 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Градиент 94 1
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 12 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 50 1
ОрдерКом 14 1
Силовые машины 142 1
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
Резонанс НПП 389 1
Автодом - АВТОDOM 32 1
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 19 1
Brinex - Бринэкс - Колёса даром 7 1
Алианта Групп - Alianta Group - Виноторговая компания 2 1
ИЗТТ - Ижевский завод тепловой техники 22 1
Leomax - Леомакс 7 1
Корвет Девелопмент 3 1
Lucky Child - Лаки Чайлд 2 1
РегБлок 6 1
Microsoft - LinkedIn 684 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 245 1
Флибуста 34 1
PornHub 26 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 87 1
Superjob - Суперджоб 704 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 220 1
LEGO 255 1
Royal Dutch Shell - Шелл 223 1
Альфа-Банк 1868 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 63 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
Visa International 1972 1
eBay Inc 1631 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 64 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 3
Судебная власть - Judicial power 2412 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 3
Администрация Томской области - органы государственной власти 44 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 127 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 393 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 750 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 89 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 8 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
ЛДПР 110 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 64 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1375 47
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 42
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 32
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 30
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 21
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 17
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4349 15
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 13
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3954 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 12
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 12
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 875 12
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 11
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2819 11
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2299 11
Website URL - Website Uniform Resource Locator 995 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН ТСПУ - технические средства предотвращения угроз - технические средства противодействия угрозам 75 10
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 9
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2986 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 8
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 8
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 392 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 7
Application Control - Контроль доступа к приложениям 180 7
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1315 7
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1032 7
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 757 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 7
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4271 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 649 11
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 7
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1211 6
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 871 5
Google YouTube - Видеохостинг 2885 4
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 188 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 4
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 75 3
Cisco SCE - Cisco Service Control Engine 4 3
Google Chrome - браузер 1648 3
Rakuten Viber 650 3
Mozilla Firefox - браузер 1918 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 62 3
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 279 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 152 3
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 62 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 2
Google Video - Google Видео - видеосервис 68 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 41 2
Инфосистемы Джет - Jet Subscriber Manager (JSM) 5 2
SonicWall SuperMassive 3 2
ITG - ITPOD Storage 26 2
ITG - VAS Experts - СКАТ DPI 19 2
ITG - ITPOD Server 14 2
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 64 2
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 567 2
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 47 2
OpenVPN 75 2
Microsoft Windows 16327 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 332 2
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 54 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 78 1
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 335 1
ExpressVPN 23 1
Hola VPN 11 1
Opera VPN 12 1
SAP ICM - SAP Incentives and Commissions Management 5 1
SAP Management Console 5 1
Климарев Михаил 48 3
Кулин Филипп 52 3
Лукашенко Александр 102 2
Давидович Андрей 10 2
Фоминская Елена 6 2
Хуторцев Сергей 12 2
Терещенко Артем 28 2
Лугов Андрей 32 2
Черепенников Антон 86 2
Усманов Алишер 304 2
Дуров Павел 309 2
Жаров Александр 178 2
Дерипаска Олег 39 1
Новиков Андрей 33 1
Трохин Александр 21 1
Стулов Александр 19 1
Николаев Александр 41 1
Бортников Александр 27 1
Кирьянова Александра 155 1
Семеняк Алексей 9 1
Нестеров Андрей 22 1
Яшин Андрей 12 1
Лесин Михаил 28 1
Ходорковский Михаил 44 1
Здольников Владимир 5 1
Галушко Дмитрий 23 1
Огородников Дмитрий 27 1
Хомутов Дмитрий 50 1
Хомак Дмитрий 2 1
Бабенко Олег 1 1
Студитских Виталий 19 1
Макаревич Евгений 2 1
Асланян Сергей 103 1
Ситников Сергей 79 1
Васильев Павел 14 1
Никитин Павел 2 1
Гришин Алексей 27 1
Кошкина Юлия 13 1
Цукарь Сергей 34 1
Воеводин Александр 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 10
Беларусь - Белоруссия 6023 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 6
Армения - Республика 2368 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 3
Украина 7793 3
Германия - Федеративная Республика 12936 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 3
Россия - СФО - Новосибирск 4650 3
Канада 4985 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1696 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 2
Нидерланды 3631 2
Франция - Французская Республика 7975 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1353 2
Казахстан - Республика 5792 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 760 1
Африка - Сахара - пустыня 90 1
Москва - ЗАО - Кунцево - Кунцевский район 16 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 950 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 1
Турция - Турецкая республика 2486 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 314 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 1
Беларусь - Минск 674 1
Россия - ЦФО - Костромская область 434 1
Африка - Африканский регион 3570 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 1
Россия - СЗФО - Псковская область 670 1
Испания - Каталония - Барселона 748 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 90 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 23
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 17
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 9
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 234 9
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3660 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 7
Blacklist - Чёрный список 671 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 4
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 3
Пропаганда и агитация 195 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 643 2
Fashion industry - Индустрия моды 320 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 760 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 413 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 6
За Телеком - telegram-канал 42 2
Госрасходы - портал 70 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 1
Al Jazeera - Аль-Джазира 51 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Forbes - Форбс 910 1
Bloomberg 1417 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Wikipedia - Википедия 585 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 1
FT - Financial Times 1259 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 4
IDC - International Data Corporation 4943 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
Gartner - Гартнер 3608 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
Juniper Research 551 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 129 1
CNews Инновация года - награда 133 1
Школа новых технологий 19 1
USF - University of South Florida - Южно-Флоридский университет - Университет Южной Флориды 12 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 84 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще