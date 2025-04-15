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Архитектура работы InfoWatch ARMA Industrial Firewall запатентована в ЕАЭС

Технология анализа входящего трафика InfoWatch ARMA Industrial Firewall запатентована в Евразийской патентной организации (ЕАПО). Это один из немногих успешных кейсов патентования цельной внутренней архитектуры ИТ-решения в современном патентном праве. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

ГК InfoWatch получила евразийский патент на изобретение «Система и способ анализа входящего потока трафика», которое применяется в InfoWatch ARMA Industrial Firewall. Патент на технологию обеспечивает защиту интеллектуальной собственности на территории восьми стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Туркменистана. Ранее технология InfoWatch ARMA была запатентована в России.

InfoWatch ARMA Industrial Firewall — промышленный межсетевой экран для обеспечения безопасности автоматизированных систем управления техпроцессами (АСУ ТП). Согласно исследованиям экспертно-аналитического центра InfoWatch, в последние годы интенсивность и продолжительность атак на АСУ ТП заметно возросла. В связи с этим защита промышленной инфраструктуры от внешних и внутренних угроз — именно для этих задач созданы решения InfoWatch ARMA — стала одной из главных задач служб информационной безопасности производственных предприятий.

Система анализа потока трафика содержит блок приема и предварительного анализа сетевого трафика, блок выявления новых устройств, устройство глубокой инспекции пакетов DPI, блок сигнатур и блок памяти. Причем блок приема и предварительного анализа соединен с устройством глубокой инспекции пакетов DPI и выполнен с возможностью предварительного анализа входящего потока трафика. При этом, если трафик принадлежит уже установленному соединению, пакет может быть пропущен без фильтрации.

«Уникальность разработанных специалистами InfoWatch механизмов глубокого анализа трафика заключается в том, что отслеживаются не только установленные соединения между устройствами, но и команды, передаваемые по протоколам связи промышленного оборудования. Это позволяет защитить системы АСУ ТП от любого несанкционированного управления», — сказал руководитель отдела развития продуктов InfoWatch ARMA Демид Балашов.

«Патентование ИТ-технологий — это комплексный и сложный процесс. Патентование в ЕАЭС технологии анализа входящего трафика InfoWatch ARMA Industrial Firewall имеет два важных аспекта. Во-первых, запатентована не отдельная технология, а внутренняя архитектура ИТ-решения — авангардный путь в современной патентной практике. Во-вторых, патент оценен и подтвержден на международном уровне, что помимо защиты интеллектуальной собственности значительно повышает престиж разработки», — сказала патентный поверенный и главный юрист ГК InfoWatch Екатерина Антонова.

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