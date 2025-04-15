Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172936
ИКТ 13452
Организации 10533
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3420
Системы 25374
Персоны 74197
География 2799
Статьи 1515
Пресса 1206
ИАА 690
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2606
Мероприятия 847

Антонова Екатерина



15.04.2025 Архитектура работы InfoWatch ARMA Industrial Firewall запатентована в ЕАЭС 1
06.08.2024 билайн бизнес совместно с «Навигационными решениями» представляет цифровую платформу трекинга с использованием искусственного интеллекта 1
05.04.2024 Сервис «Мой голос» от «Росатома» и платформа «Росмолодежь.События» продлили партнерство 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Антонова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8833 1
Telegram Group 2128 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 430 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 75 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 2
UWB - Ultra-Wide Band - Технология сверхширокополосной связи 94 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12916 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12168 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 431 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5472 1
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 173 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4040 1
Оповещение и уведомление - Notification 4778 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14371 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5569 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5850 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2867 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10480 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5219 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4982 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1768 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2955 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 235 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2228 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5006 1
Росатом - Гринатом - Мой голос 11 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2781 1
Казакова Юлия 2 1
Хомутинников Александр 4 1
Панёв Алексей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8860 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3190 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1231 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14799 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18983 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24539 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353021, в очереди разбора - 759242.
Создано именных указателей - 172936.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153