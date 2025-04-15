Получите все материалы CNews по ключевому слову
Антонова Екатерина
Антонова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8833 1
|Telegram Group 2128 1
|ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 430 1
|Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 1
|Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 75 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353021, в очереди разбора - 759242.
Создано именных указателей - 172936.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.