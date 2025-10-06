Разделы

ГК InfoWatch запатентовала новую технологию по работе с базами данных c использованием регулярных выражений

ГК InfoWatch объявила о получении патента на изобретение «Способ и система автоматизированного анализа выгрузок из баз данных с использованием регулярных выражений». Соответствующий документ выдала Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Технология используется для анализа выгрузок из баз данных, их защиты от несанкционированного доступа и нелегитимной передачи. Разработка усиливает технологию анализа выгрузок из баз данных, которая патентовалась ранее. Отраженная в патенте технология позволяет детектировать утечки данных, записанных в произвольной форме, с помощью регулярных выражений. Так, если телефоны клиентов в СRM-системе записаны в формате 71230000000, то в трафике будет выявлена любая форма записи телефонов — например, 81230000000 или 8(123)000-00-00.

«Данная разработка полезна при контроле неформальных коммуникаций. Она позволяет выявлять злоупотребления персональными данными или данными клиентов в переписке через мессенджеры, где порция передаваемой информации может быть небольшой, но с высокой ценностью — например, данные крупного заказчика или партнера. Как компания-разработчик мы постоянно наращиваем потенциал наших технологий, применяя принципиально новый подход, который в перспективе может стать новой парадигмой развития рынка DLP-систем», — сказал руководитель по развитию продуктов для защиты данных ГК InfoWatch Александр Клевцов.

«Этот кейс — пример, как известная технология — регулярные выражения — может при доработке стать изобретением. ГК InfoWatch уделяет большое внимание патентованию разработок и работе по патентному поиску, исследованиям и описанию заявок. Такая стратегия приносит успех и позволяет предложить эффективные и прорывные технологии для решения задач наших заказчиков», — сказала патентный поверенный и главный юрист ГК InfoWatch Екатерина Антонова.

