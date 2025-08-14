Российский рынок искусственного интеллекта в 2024 г. активно развивался: совокупная выручка топ-35 поставщиков ИИ-решений достигла почти ₽43 млрд. Позитивная динамика за год составила более 80%. Такой всплеск легко объяснить: компании осознали, что ИИ-решения — уже не дополнительный инструмент, который позволяет ускорить те или иные бизнес-процессы, а один из основных. Последние три года российские вендоры активно работали над созданием зрелых и адаптированных под отечественный рынок решений в области искусственного интеллекта. В отдельных сегментах и прикладных задачах они уже способны эффективно замещать зарубежные аналоги. Однако создание конкурентоспособных российских ИИ-моделей и ИИ-решений все еще сопряжено с рядом объективных трудностей. Ключевой проблемой, по мнению опрошенных CNews игроков, остается ограниченный доступ к крупным зарубежным датасетам и вычислительной инфраструктуре, что затрудняет обучение моделей на уровне мировых лидеров.