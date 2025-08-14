От диалоговых ботов к автономным помощникам: ИИ-агенты — один из ключевых трендов на российском рынке

Российский рынок искусственного интеллекта продолжает демонстрировать рост. Активнее всего ИИ-решения внедряют в ритейле и финсекторе, при этом в более консервативных сферах, например, промышленности, потенциал ИИ не раскрыт. У государства есть цель — в несколько раз повысить уровень проникновения таких инструментов во всех отраслях.

CNews Analytics: Крупнейшие игроки российского рынка ИИ-решений

№2024 №2023 Название организации Выручка от проектов в сфере ИИ в 2024 г., ₽млн без НДС Выручка от проектов в сфере ИИ в 2023 г., ₽млн без НДС Рост выручки 2024/2023,%
1
1
Cloud.ru
24 366
11 696
108%
2
3
MWS AI
3 015
1 811
66%
3
2
VS Robotics
2 401
1 967
22%
4
4
Naumen
1 445
1 097
32%
5
Content AI
1 197
766
56%
Топ-35 игроков российского рынка ИИ-решений в 2024 г. заработали почти ₽43 млрд

Российский рынок искусственного интеллекта в 2024 г. активно развивался: совокупная выручка топ-35 поставщиков ИИ-решений достигла почти ₽43 млрд. Позитивная динамика за год составила более 80%. Такой всплеск легко объяснить: компании осознали, что ИИ-решения — уже не дополнительный инструмент, который позволяет ускорить те или иные бизнес-процессы, а один из основных. Последние три года российские вендоры активно работали над созданием зрелых и адаптированных под отечественный рынок решений в области искусственного интеллекта. В отдельных сегментах и прикладных задачах они уже способны эффективно замещать зарубежные аналоги. Однако создание конкурентоспособных российских ИИ-моделей и ИИ-решений все еще сопряжено с рядом объективных трудностей. Ключевой проблемой, по мнению опрошенных CNews игроков, остается ограниченный доступ к крупным зарубежным датасетам и вычислительной инфраструктуре, что затрудняет обучение моделей на уровне мировых лидеров.

Александр Бессарабенко
Systeme Electric

Александр Бессарабенко, Systeme Electric: Cтандартный ИИ-сервис распознает 7−9 фактов, а ИИ от Directum — порядка 13

Работа с корреспонденцией, интеллектуальный анализ и разметка документов, инвентаризация бумаг, создание рекомендаций на основе внутренних регламентова, а также алгоритмов для принятия решений. Чем еще ИИ-ассистент может быть полезен делопроизводителям, юристам, бухгалтерам? Узнали у Александра Бессарабенко, владельца продукта ЭДО в Systeme Electric, компании по производству электротехнического оборудования в России.

Почему российские компании боятся внедрять ИИ и как это исправить

Сегодня искусственный интеллект стал неотъемлемой частью цифровой трансформации. Сейчас такие решения из  категории экспериментальных перешли в число стратегических. Компании активно внедряют LLM-модели, чтобы автоматизировать рутинные процессы, усилить команду, повысить точность прогнозирования событий. Однако в условиях высоких требований к информационной безопасности и локализации данных, особенно актуальных для российского рынка, многие решения на базе ИИ сталкиваются с трудностями в процессе внедрения.

