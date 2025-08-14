Технологии искусственного интеллекта 2025
14.08.2025
От диалоговых ботов к автономным помощникам: ИИ-агенты — один из ключевых трендов на российском рынке
Российский рынок искусственного интеллекта продолжает демонстрировать рост. Активнее всего ИИ-решения внедряют в ритейле и финсекторе, при этом в более консервативных сферах, например, промышленности, потенциал ИИ не раскрыт. У государства есть цель — в несколько раз повысить уровень проникновения таких инструментов во всех отраслях.Читать полностью
CNews Analytics: Крупнейшие игроки российского рынка ИИ-решений
|№2024
|№2023
|Название организации
|Выручка от проектов в сфере ИИ в 2024 г., ₽млн без НДС
|Выручка от проектов в сфере ИИ в 2023 г., ₽млн без НДС
|Рост выручки 2024/2023,%
|
1
|
1
|
Cloud.ru
|
24 366
|
11 696
|
108%
|
2
|
3
|
MWS AI
|
3 015
|
1 811
|
66%
|
3
|
2
|
VS Robotics
|
2 401
|
1 967
|
22%
|
4
|
4
|
Naumen
|
1 445
|
1 097
|
32%
|
5
|
—
|
Content AI
|
1 197
|
766
|
56%
Топ-35 игроков российского рынка ИИ-решений в 2024 г. заработали почти ₽43 млрд
Российский рынок искусственного интеллекта в 2024 г. активно развивался: совокупная выручка топ-35 поставщиков ИИ-решений достигла почти ₽43 млрд. Позитивная динамика за год составила более 80%. Такой всплеск легко объяснить: компании осознали, что ИИ-решения — уже не дополнительный инструмент, который позволяет ускорить те или иные бизнес-процессы, а один из основных. Последние три года российские вендоры активно работали над созданием зрелых и адаптированных под отечественный рынок решений в области искусственного интеллекта. В отдельных сегментах и прикладных задачах они уже способны эффективно замещать зарубежные аналоги. Однако создание конкурентоспособных российских ИИ-моделей и ИИ-решений все еще сопряжено с рядом объективных трудностей. Ключевой проблемой, по мнению опрошенных CNews игроков, остается ограниченный доступ к крупным зарубежным датасетам и вычислительной инфраструктуре, что затрудняет обучение моделей на уровне мировых лидеров.Читать полностью
Александр Бессарабенко, Systeme Electric: Cтандартный ИИ-сервис распознает 7−9 фактов, а ИИ от Directum — порядка 13
Работа с корреспонденцией, интеллектуальный анализ и разметка документов, инвентаризация бумаг, создание рекомендаций на основе внутренних регламентова, а также алгоритмов для принятия решений. Чем еще ИИ-ассистент может быть полезен делопроизводителям, юристам, бухгалтерам? Узнали у Александра Бессарабенко, владельца продукта ЭДО в Systeme Electric, компании по производству электротехнического оборудования в России.Читать полностью
Почему российские компании боятся внедрять ИИ и как это исправить
Сегодня искусственный интеллект стал неотъемлемой частью цифровой трансформации. Сейчас такие решения из категории экспериментальных перешли в число стратегических. Компании активно внедряют LLM-модели, чтобы автоматизировать рутинные процессы, усилить команду, повысить точность прогнозирования событий. Однако в условиях высоких требований к информационной безопасности и локализации данных, особенно актуальных для российского рынка, многие решения на базе ИИ сталкиваются с трудностями в процессе внедрения.Читать полностью