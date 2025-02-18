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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бессарабенко Александр



18.02.2025 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта 1
22.07.2024 Настало время готовиться к выходу на рынки дружественных стран 1
19.07.2024 «Сибур» создал ИИ-помощника, подбирающего замену подсанкционным комплектующим, которых не найти в России 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 1
10.07.2024 Какого эффекта можно добиться благодаря цифровизации промышленности 1
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 1
09.07.2024 Цифровизация HR помогает в борьбе с кадровым кризисом 1
09.07.2024 Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 1
08.07.2024 На что способен ИИ в государственных организациях 1
04.07.2024 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
03.07.2024 Казначейство в 65000 раз сократило время, за которое власти дистанционно узнают о проблемах в регионах 1
19.06.2024 Замглавы Минцифры Олег Качанов на CNews FORUM Кейсы: В России появится единая социальная карта, которую можно привязать к банковской 1
19.06.2024 Замглавы Минпромторга Василий Шпак на CNews FORUM Кейсы: Господдержка российской электроники за последние пять лет выросла более чем в 20 раз 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Бессарабенко Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 882 13
Naumen - Наумен 627 13
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 235 13
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 122 13
SimbirSoft - СимбирСофт 75 13
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 13
Т1 Холдинг - Т1 Группа 248 13
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 13
Газпром ЦПС 27 13
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 129 13
Примо РПА 12 10
SAP SE 5282 3
Microsoft Corporation 24666 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12736 3
8262 3
Telegram Group 2019 3
ГПБ ЭТП - VESNA 6 3
Broadcom - VMware 2367 2
Cisco Systems 5122 2
IBM - International Business Machines Corp 9447 2
Oracle Corporation 6705 2
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 2
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 6 2
Ростелеком 9741 1
Alibaba Group 425 1
Yandex - Яндекс 7411 1
Huawei 3949 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
AMD - Advanced Micro Devices 4245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1917 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 850 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1164 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 316 1
Базальт СПО - BaseALT 662 1
Schneider Electric 575 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 1
McKinsey & Company Int 250 1
Nginx - Энджайникс 168 1
Cloud4Y 286 1
Почта России ПАО 2119 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 13
Лента - Сеть розничной торговли 2091 13
ПСБ - Промсвязьбанк 854 13
Газпром нефть 622 13
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 72 13
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 13
Газпром ПАО 1345 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7364 3
ГПБ - Газпромбанк 1086 3
Unilever - Юнилевер Русь 154 3
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 87 2
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 149 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 353 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2382 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 143 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 857 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 122 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
GFG - Lamoda - Купишуз 165 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 851 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1355 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 204 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 494 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 211 1
Superjob - Суперджоб 527 1
Синара ГК - Sinara Group 101 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Восток-Сервис ГК 52 1
Desport - Decathlon - Декатлон 35 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 141 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 52 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 48 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2872 13
Федеральное казначейство России 1783 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 835 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2900 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5953 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4779 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4152 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 316 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 982 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 208 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 130 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 437 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5472 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АФТ - Ассоциация Финтех 170 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 212 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 13
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1329 13
BaaS - Backend as a service 115 13
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 358 13
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 11
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20869 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 11
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5325 10
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5402 10
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7451 10
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1652 10
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1059 10
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2026 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12580 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11195 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4169 6
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2276 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10269 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5061 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7051 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3054 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6697 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24246 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12019 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11432 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6613 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3844 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25493 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3182 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8058 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4713 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2185 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5088 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3898 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8212 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1725 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29848 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 704 13
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 94 13
Технос-К - Сакура PRO 20 13
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1115 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5234 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4501 3
Linux OS 10013 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 671 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 481 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 633 2
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 76 2
Docker - Платформа распределённых приложений 339 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 242 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 816 2
Atlassian - Confluence 114 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 190 2
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 62 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1271 2
OpenAI ChatGPT 356 2
СалютДевайсы - GigaChat 196 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 2
IVA GPT 13 2
Лаб СП - Integration Gears 6 2
Red Hat Ansible 107 1
Google Android 14055 1
Rakuten Viber 627 1
Microsoft Office 3749 1
Apple - App Store 2898 1
Google Cloud Platform - GCP 310 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 609 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 226 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 497 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2046 1
Microsoft Teams - MS Teams 550 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 531 1
Tencent WeChat - мессенджер 143 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 203 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 883 1
НКТ - Р7-Офис 383 1
Глазков Александр 138 13
Сергеев Сергей 138 13
Панченко Иван 141 13
Албычев Александр 151 13
Федоров Алексей 118 13
Качанов Олег 114 13
Мельникова Алиса 91 13
Шпак Василий 225 13
Белов Алексей 21 13
Шенберг Дмитрий 16 13
Безбогов Сергей 46 13
Галеев Сергей 32 13
Гулевич Руслан 27 13
Иодковский Станислав 83 13
Врацкий Андрей 135 13
Сологуб Денис 67 13
Деверилин Павел 30 13
Харитонов Дмитрий 51 13
Филимонов Антон 17 13
Мейнцер Антон 14 13
Чудинов Дмитрий 33 13
Кузякина Анна 23 13
Толокнов Андрей 16 13
Артюхов Сергей 42 13
Фогельсон Виктор 15 13
Иванов Михаил 100 10
Винокуров Евгений 10 10
Шешеня Дарья 4 2
Путин Владимир 3187 1
Шадаев Максут 1015 1
Греф Герман 421 1
Мылицын Роман 110 1
Терещенко Денис 88 1
Бартунов Олег 47 1
Леонов Алексей 79 1
Решетников Максим 32 1
Иванов Юрий 25 1
Копысов Виталий 62 1
Рубцов Сергей 33 1
Киселев Сергей 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17117 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52208 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43372 4
Европа 21802 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2885 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1233 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17470 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7487 1
Индия - Bharat 5465 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 910 1
Африка - Африканский регион 3485 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2758 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1580 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14141 1
Турция - Турецкая республика 2364 1
Россия - ПФО - Самарская область 1319 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1891 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1781 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 752 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 254 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 69 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 90 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5787 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29266 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18641 11
Экономический эффект 1071 10
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2443 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24229 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13624 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2936 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8528 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2424 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3126 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2835 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10991 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5448 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16373 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7023 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2394 3
Миграция населения - Миграционные службы 413 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3966 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6163 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6987 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5803 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2377 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7533 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 699 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1962 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4905 2
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 184 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2268 2
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 76 2
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 138 2
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