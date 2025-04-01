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Индексная книга (каталог) CNews*
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Винокуров Евгений


01.04.2025 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025» 1
22.07.2024 Настало время готовиться к выходу на рынки дружественных стран 1
19.07.2024 «Сибур» создал ИИ-помощника, подбирающего замену подсанкционным комплектующим, которых не найти в России 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 1
10.07.2024 Какого эффекта можно добиться благодаря цифровизации промышленности 1
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 1
09.07.2024 Цифровизация HR помогает в борьбе с кадровым кризисом 1
09.07.2024 Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 1
08.07.2024 На что способен ИИ в государственных организациях 1
04.07.2024 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Винокуров Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

SimbirSoft - СимбирСофт 79 11
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 515 10
Diasoft - Диасофт 907 10
Naumen - Наумен 636 10
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 246 10
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 124 10
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 285 10
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 31 10
Газпром ЦПС 28 10
Примо РПА 13 10
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 134 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12974 3
SAP SE 5308 3
Microsoft Corporation 24736 3
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Telegram Group 2100 3
ГПБ ЭТП - VESNA 6 3
Broadcom - VMware 2390 2
Cisco Systems 5136 2
IBM - International Business Machines Corp 9459 2
Oracle Corporation 6737 2
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 2
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 88 2
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 6 2
Cloud4Y 289 1
Базальт СПО - BaseALT 677 1
Ростелеком 9824 1
Alibaba Group 429 1
Yandex - Яндекс 7540 1
Huawei 3979 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1167 1
AMD - Advanced Micro Devices 4270 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1972 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 863 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 323 1
Schneider Electric 576 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1056 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 264 1
McKinsey & Company Int 250 1
Nginx - Энджайникс 169 1
Почта России ПАО 2136 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2842 10
Газпром ПАО 1353 10
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 461 10
Лента - Сеть розничной торговли 2106 10
ПСБ - Промсвязьбанк 862 10
Газпром нефть 628 10
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 75 10
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 76 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7459 3
ГПБ - Газпромбанк 1097 3
Unilever - Юнилевер Русь 158 3
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 151 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2439 1
GFG - Lamoda - Купишуз 168 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 360 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 510 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 876 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 122 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 204 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 922 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1399 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 1
Superjob - Суперджоб 558 1
Синара ГК - Sinara Group 102 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 265 1
Восток-Сервис ГК 53 1
Desport - Decathlon - Декатлон 35 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 88 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 148 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 55 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 101 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 48 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11860 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2946 10
Федеральное казначейство России 1794 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2927 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4862 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4257 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6015 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 773 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4581 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 846 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1102 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 320 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 988 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 134 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 440 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5526 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 215 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14197 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51735 11
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1347 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20043 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5394 10
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5516 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67632 10
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20993 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12689 10
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7566 10
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1676 10
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Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1072 10
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2045 10
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 365 10
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4387 6
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2361 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11341 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6754 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28304 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10434 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5181 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7262 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3183 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24485 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12127 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11571 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6730 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3897 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25708 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3225 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8205 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4807 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5160 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3993 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8244 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1759 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30157 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7807 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 727 10
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 102 10
Технос-К - Сакура PRO 25 10
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1147 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4591 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5338 2
Linux OS 10115 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 689 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 499 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 650 2
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 81 2
Docker - Платформа распределённых приложений 345 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 250 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1436 2
Atlassian - Confluence 117 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 194 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1298 2
OpenAI ChatGPT 371 2
СалютДевайсы - GigaChat 216 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 2
IVA GPT 14 2
Лаб СП - Integration Gears 7 2
Apple - App Store 2915 1
Red Hat Ansible 110 1
Google Android 14151 1
Rakuten Viber 630 1
Microsoft Office 3780 1
Google Cloud Platform - GCP 313 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 659 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 310 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 230 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 502 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2077 1
Microsoft Teams - MS Teams 556 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 542 1
Tencent WeChat - мессенджер 145 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 206 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 891 1
НКТ - Р7-Офис 396 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 61 1
Глазков Александр 139 10
Сергеев Сергей 139 10
Панченко Иван 146 10
Албычев Александр 153 10
Федоров Алексей 121 10
Качанов Олег 115 10
Мельникова Алиса 93 10
Иванов Михаил 103 10
Шпак Василий 230 10
Белов Алексей 22 10
Шенберг Дмитрий 17 10
Безбогов Сергей 48 10
Галеев Сергей 33 10
Гулевич Руслан 29 10
Иодковский Станислав 86 10
Врацкий Андрей 138 10
Сологуб Денис 69 10
Деверилин Павел 31 10
Харитонов Дмитрий 54 10
Филимонов Антон 18 10
Мейнцер Антон 15 10
Чудинов Дмитрий 36 10
Кузякина Анна 24 10
Толокнов Андрей 17 10
Артюхов Сергей 43 10
Бессарабенко Александр 17 10
Фогельсон Виктор 20 10
Шешеня Дарья 4 2
Голубева Анастасия 3 1
Шадаев Максут 1025 1
Янченко Надежда 1 1
Греф Герман 426 1
Мылицын Роман 111 1
Терещенко Денис 88 1
Бартунов Олег 48 1
Леонов Алексей 79 1
Решетников Максим 32 1
Иванов Юрий 26 1
Копысов Виталий 63 1
Рубцов Сергей 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 146794 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17269 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52369 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43704 4
Европа 21858 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1490 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14251 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1253 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2900 1
Индия - Bharat 5499 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3541 1
Африка - Африканский регион 3505 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2783 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1595 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14197 1
Турция - Турецкая республика 2394 1
Россия - ПФО - Самарская область 1349 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1917 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1820 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 767 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 258 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 70 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 91 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5845 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18902 10
Экономический эффект 1091 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51865 10
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2471 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29627 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14699 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48669 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24457 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13830 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2962 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8772 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2458 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3201 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2892 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11094 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5514 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16536 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7127 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4002 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6249 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7058 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5870 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2448 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7580 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 714 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1981 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4950 2
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 201 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2299 2
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 145 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11058 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4512 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10072 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7711 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3274 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6028 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6274 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8144 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2406 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 987 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3256 2
CNews Инновация года - награда 112 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 702 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 48 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1539 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 384 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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