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Винокуров Евгений
Винокуров Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Глазков Александр 139 10
|Сергеев Сергей 139 10
|Панченко Иван 146 10
|Албычев Александр 153 10
|Федоров Алексей 121 10
|Качанов Олег 115 10
|Мельникова Алиса 93 10
|Иванов Михаил 103 10
|Шпак Василий 230 10
|Белов Алексей 22 10
|Шенберг Дмитрий 17 10
|Безбогов Сергей 48 10
|Галеев Сергей 33 10
|Гулевич Руслан 29 10
|Иодковский Станислав 86 10
|Врацкий Андрей 138 10
|Сологуб Денис 69 10
|Деверилин Павел 31 10
|Харитонов Дмитрий 54 10
|Филимонов Антон 18 10
|Мейнцер Антон 15 10
|Чудинов Дмитрий 36 10
|Кузякина Анна 24 10
|Толокнов Андрей 17 10
|Артюхов Сергей 43 10
|Бессарабенко Александр 17 10
|Фогельсон Виктор 20 10
|Шешеня Дарья 4 2
|Голубева Анастасия 3 1
|Шадаев Максут 1025 1
|Янченко Надежда 1 1
|Греф Герман 426 1
|Мылицын Роман 111 1
|Терещенко Денис 88 1
|Бартунов Олег 48 1
|Леонов Алексей 79 1
|Решетников Максим 32 1
|Иванов Юрий 26 1
|Копысов Виталий 63 1
|Рубцов Сергей 33 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 987 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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