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Обухов Анатолий
УПОМИНАНИЯ
Обухов Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:
|Солодовников Денис 103 9
|Албычев Александр 162 9
|Лебедев Александр 39 9
|Ульянов Николай 122 9
|Мельников Евгений 19 9
|Меркулов Сергей 42 9
|Гаранин Евгений 43 9
|Лежнев Федор 37 9
|Секликов Юрий 24 9
|Соловьев Павел 18 9
|Бондаренко Алексей 17 9
|Бражников Александр 13 9
|Васильев Максим 15 9
|Громова Елена 11 9
|Цыганков Роман 28 9
|Граденко Михаил 18 9
|Осипов Фаддей 16 9
|Семенников Антон 18 9
|Чудинов Дмитрий 46 9
|Тихомиров Олег 22 9
|Евсеев Артем 28 9
|Соболев Роман 10 9
|Ромащев Станислав 12 9
|Субачев Сергей 11 9
|Татаренко Павел 9 9
|Рустамов Рустам 439 6
|Натрусов Артем 290 6
|Шадаев Максут 1047 6
|Сотин Денис 211 6
|Семенов Александр 158 6
|Леонов Алексей 85 6
|Гузовский Денис 74 6
|Чурсин Дмитрий 67 6
|Добровинский Александр 41 6
|Бурилов Андрей 111 6
|Климов Андрей 79 6
|Сивцев Илья 153 6
|Евдокимов Игорь 56 6
|Александров Александр 78 6
|Булгаков Кирилл 114 6
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 51 3
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 551 2
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