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Индексная книга (каталог) CNews*
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Обухов Анатолий


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Лидеры цифровизации банков выступят на «CNews FORUM Кейсы 2025» 1
22.05.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Остался месяц до крупнейшего мероприятия лета 1
20.05.2025 Лидеры ИТ в сфере ИИ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
12.05.2025 Российские ИТ-лидеры расскажут о цифровизации торговли на CNews FORUM Кейсы 2025 1
05.05.2025 Российские лидеры в сфере импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
29.04.2025 Российские ИТ-лидеры выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
23.04.2025 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
15.04.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время 1
07.04.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Обухов Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 544 9
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 572 9
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 91 9
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 310 9
8490 6
Ред Софт - Red Soft 795 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2069 6
Корус Консалтинг ГК 1257 6
Neoflex - Неофлекс 231 6
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 133 6
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 49 6
БИС - ITQuick - Айтиквик 54 6
Diasoft - Диасофт 933 3
Naumen - Наумен 649 3
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 258 3
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 128 3
SimbirSoft - СимбирСофт 82 3
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 145 3
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 34 3
Газпром ЦПС 31 3
Примо РПА 16 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13249 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2058 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 931 1
ФТО 16 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 59 1
Страховой Дом ВСК - ВЦТ - Высокие цифровые Технологии - HD Tech 14 1
Силовые машины 120 9
Почта России ПАО 2161 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2884 9
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 371 9
МКБ - Московский кредитный банк 579 9
Русагро Группа Компаний 295 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 476 9
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 226 9
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 187 9
Альфа-Капитал УК 116 9
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 163 9
Агроэко ГК 33 9
Синара Банк - ДелоБанк 48 9
G-Group - Джи-групп - UD Group - Юнайт-Девелопмент Групп 13 9
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 47 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 527 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1690 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 480 6
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 204 6
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 142 6
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 79 6
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 81 6
Шереметьево Хэндлинг 43 6
Лента - Сеть розничной торговли 2148 4
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 80 4
Газпром ПАО 1367 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 469 3
ПСБ - Промсвязьбанк 872 3
Газпром нефть 641 3
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 79 3
ВТБ - Почта Банк 473 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 517 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 112 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 147 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 895 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 124 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1076 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 334 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 247 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12053 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2026 9
Федеральное казначейство России 1815 9
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 30 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3082 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 352 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 202 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68178 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20736 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14992 9
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4518 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29079 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52915 9
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FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4274 6
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Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1376 3
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Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2090 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 380 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 598 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6886 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 667 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5338 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7074 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 292 1
Стандартизация - Standardization 2174 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 209 6
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 105 6
БИС - ITQuick - Jumse 45 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 753 3
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 114 3
Технос-К - Сакура PRO 32 3
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 156 1
VK Data Platform 9 1
Солодовников Денис 103 9
Албычев Александр 162 9
Лебедев Александр 39 9
Ульянов Николай 122 9
Мельников Евгений 19 9
Меркулов Сергей 42 9
Гаранин Евгений 43 9
Лежнев Федор 37 9
Секликов Юрий 24 9
Соловьев Павел 18 9
Бондаренко Алексей 17 9
Бражников Александр 13 9
Васильев Максим 15 9
Громова Елена 11 9
Цыганков Роман 28 9
Граденко Михаил 18 9
Осипов Фаддей 16 9
Семенников Антон 18 9
Чудинов Дмитрий 46 9
Тихомиров Олег 22 9
Евсеев Артем 28 9
Соболев Роман 10 9
Ромащев Станислав 12 9
Субачев Сергей 11 9
Татаренко Павел 9 9
Рустамов Рустам 439 6
Натрусов Артем 290 6
Шадаев Максут 1047 6
Сотин Денис 211 6
Семенов Александр 158 6
Леонов Алексей 85 6
Гузовский Денис 74 6
Чурсин Дмитрий 67 6
Добровинский Александр 41 6
Бурилов Андрей 111 6
Климов Андрей 79 6
Сивцев Илья 153 6
Евдокимов Игорь 56 6
Александров Александр 78 6
Булгаков Кирилл 114 6
Россия - РФ - Российская федерация 149162 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44243 9
Беларусь - Белоруссия 5841 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17864 1
Россия - УФО - Челябинская область 1279 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 713 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5932 9
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 409 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19249 9
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4775 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52639 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49264 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7947 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5010 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11254 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24811 6
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1738 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6291 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30190 4
Экономический эффект 1114 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2507 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3557 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 939 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5992 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 51 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 551 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1142 9
CNews FORUM Кейсы 243 9
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363200, в очереди разбора - 753941.
Создано именных указателей - 175884.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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