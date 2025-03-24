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ЭБР ЮК ЭБР Юридическая компания EBR Law company

ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company

Юридическая компания ЭБР — правовое сопровождение высокотехнологичного бизнеса из сфер телекома, разработки ПО, видеоигр, электронной коммерции, финансов и других областей, в том числе по связям с госсектором.


24.03.2025 Исследование ЭБР: число судебных дел по авторским и смежным правам в России выросло на 35% в 2024 году 1
21.03.2025 Из-за обещанных оборотных штрафов спрос на аудит защиты данных в России вырос более чем вдвое 1
03.03.2025 Россия мстит за санкции. Microsoft коллективно топят под лавиной исков 1
25.02.2025 Российские маркетплейсы будут обязаны помечать товары иностранных продавцов 1
28.11.2024 В России на 39% увеличился спрос на блокчейн-юристов в 2024 году 1
13.11.2024 Власти готовят новый «налог» на рекламу в интернете. Он может составить от 2% до 5% от выручки 1
04.09.2024 Интернет-провайдеров пригрозили лишить лицензии за «ускорение YouTube» 1
07.08.2024 У сотрудников российской «дочки» Oracle отбирают премии, полученные годы назад. Счет идет на десятки миллионов 1
22.07.2024 После бегства из России Oracle не хочет отдавать 1,5 миллиарда долга 1
11.06.2024 В России по требованию Apple аннулирован патент, выданный россиянину 1
06.05.2024 Власти хотят, чтобы в России соцсети и форумы передавали силовикам вместе с IP-адресом и номер порта пользователя 1
25.04.2024 За последние два года в России количество судебных дел по персональным данным выросло на 71% 1
11.04.2024 Власти России готовят закон об авторском праве на произведения искусственного интеллекта 1
05.04.2024 В России введут режим «параллельного импорта» патентов без спроса западных правообладателей 1
12.02.2024 Более половины юристов России уверены, что низкий уровень защиты интеллектуальной собственности в стране является главным препятствием для развития креативных индустрий в России 1
09.02.2024 Количество судебных дел по интеллектуальной собственности в России в 2023 году увеличилось на 21% 1
19.12.2023 Российский изобретатель, требует от Apple уничтожить все iPhone и заплатить ему 295 миллиардов. Дело уже в Роспатенте 1
27.11.2023 Исследование: более трети дизайнеров России не осведомлены о юридических рисках применения ИИ в своей работе 1
15.11.2023 Юристы предупредили о возможных рисках при массовом использовании цифрового рубля 1
14.11.2023 Власти начали «приземление» зарубежных онлайн-игр. Их заставят перенести серверы в Россию и платить отчисления 1
10.11.2023 HP окончательно уходит из России. Начата ликвидация юрлица 1
24.05.2023 В России создадут реестр ИБ-компаний, которые будут наиболее важны в военное время 1
20.04.2023 Softline готовится выпускать ноутбуки в России 1
25.01.2023 Минцифры ужесточило доступ к биометрии россиян для компаний 1
24.01.2023 Российские разработчики выходят на индийский рынок госзаказа 1
28.11.2022 Образовательная экосистема Moscow Digital School вошла в холдинг Ultimate Education 1
08.09.2022 Власти предлагают раздать санированные конфиденциальные данные бизнесу и государству 1
16.08.2022 Антироссийские хакеры переключились на коммерческие данные 1
19.07.2022 «Ростелеком», МТС, «Мегафон» и «Билайн» ополчились против неподъемных штрафов за «серые» SIM-карты 1
06.06.2022 Пользователи свободного ПО в России под угрозой. В нем найдены опасные вирусы-шифровальщики 1
23.05.2022 В России разрешат крутить недружественные музыку и фильмы, а копирайт оплатят рублями 1
18.04.2022 Рассекречены главные любители пользоваться «серыми» SIM-картами. Ими оказались российские чиновники 1
28.02.2022 Российское открытое ПО может перестать работать из-за санкций США и ЕС 1

Публикаций - 33, упоминаний - 33

ЭБР ЮК и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9059 5
Yandex - Яндекс 7505 4
Google LLC 11874 4
Ростелеком 9808 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12935 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4958 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2930 2
Microsoft Corporation 24723 2
Apple Inc 12186 2
Oracle Corporation 6730 2
GitHub 843 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1966 2
Крок - Croc 1780 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8806 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1142 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4015 2
ФОРС - Центр разработки 640 2
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 294 2
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 65 2
Broadcom - VMware 2386 1
Google Russia - Гугл Россия 183 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 631 1
X Corp - Twitter 2872 1
Meta Platforms - Facebook 4449 1
VisionLabs - ВижнЛабс 223 1
InfoWatch - Инфовотч 1027 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 957 1
Softline - Софтлайн 2885 1
HP Inc. 5701 1
8333 1
Ред Софт - Red Soft 747 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2175 1
Информзащита 774 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1232 1
VK - Mail.ru Group 3467 1
Xerox 1143 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 310 1
Базальт СПО - BaseALT 670 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7442 3
Альфа-Банк 1784 2
BGP Litigation - БГП Литигейшн - Адвокатское бюро города Москвы 8 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 458 1
Почта России ПАО 2133 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2831 1
ГПБ - Газпромбанк 1094 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 690 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 510 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 240 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 141 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
Лента - Сеть розничной торговли 2101 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 100 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 909 1
Walt Disney Company 624 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 1
Warner Bros. International Television Distribution 278 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 48 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 206 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 147 1
Метрополис ТРК 54 1
Sony Music Entertainment 158 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 1
WMG - Warner Music Group 209 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 130 1
DeviantArt 9 1
Резонанс НПП 372 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1037 1
ЕРАИ - Единый регулятор азартных игр 6 1
Lidings - Лидингс 6 1
Unsplash 885 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11828 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2775 6
Судебная власть - Judicial power 2324 6
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 466 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6007 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3377 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2734 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4838 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4573 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 315 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3167 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2921 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4237 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2930 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 731 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 142 2
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 58 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1001 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 344 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5022 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3015 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2196 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 347 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1098 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5521 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 112 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 10 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 2
АЮР - Ассоциация юристов России 44 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 733 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 131 1
Единая Россия - Политическая партия 296 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 111 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 134 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 12 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 7 1
ИТЭРА - Эра Интеллектуальных Технологий - Ассоциация технологических компаний 2 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51569 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 9
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8679 8
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СКБ Контур - Контур.Фокус 1099 2
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Linux OS 10089 1
Microsoft Windows 15786 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 984 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1806 1
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Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 791 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 490 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1440 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 288 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 63 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 736 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 207 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1640 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 102 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 306 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 156 1
Yandex Database - YDB 24 1
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VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 70 1
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Midjourney - нейросеть 63 1
Oracle Communications - Oracle Communications Global Business Unit - OCCAS - Oracle Communications Converged Application Server - Oracle BRP - Oracle Communications Billing and Revenue Management - Oracle Communications Operations Support Systems 28 1
Журавлев Александр 15 8
Ляхманов Кирилл 8 8
Путин Владимир 3207 5
Чувствинов Игорь 5 4
Данилов Никита 17 3
Мкртчян Кристина 3 3
Хулхачиев Спартак 3 3
Галимова Альбина 3 3
Хинштейн Александр 142 2
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Курочка Алексей 13 2
Григоренко Дмитрий 109 2
Икономов Арташес 4 2
Бедеров Игорь 59 2
Телегина Мария 2 2
Синицын Владимир 3 2
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Ханин Александр 49 1
Марков Дмитрий 55 1
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Беларусь - Белоруссия 5755 2
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Япония 13330 1
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Америка - Американский регион 2167 1
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3118 1
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Армения - Ереван 200 1
Индия - Нью-Дели 85 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 505 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 363 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7702 31
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4716 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51766 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29553 14
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8135 11
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3257 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6990 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48581 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6226 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3464 5
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1296 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4504 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6784 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3998 3
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