В России по требованию Apple аннулирован патент, выданный россиянину

Роспатент принял решение удовлетворить требование «Эппл Рус» и аннулировать патент Арташеса Икономова на мобильный телефон с экстренной связью. Спор международной корпорации и предпринимателя, требующего уничтожить все iPhone и заплатить ему 295 млрд руб., длится с 2019 г.

Решение Роспатента

Председатель палаты по патентным спорам принял решение удовлетворить требование «Эппл Рус» аннулировать патент предпринимателя Арташеса Икономова на полезную модель (инновационное техническое решение) — мобильный телефон с экстренной связью, выяснил РБК.

Икономов получил патент на это изобретение в 2013 г. В описании сказано, что мобильный телефон при помощи специального модуля связи отправляет SMS-сообщение или электронное письмо на заранее указанный номер или адрес, в котором указывает координаты текущего местоположения устройства. При помощи этого же модуля гаджет совершает звонок в требуемые экстренные службы.

Патент Икономова действовал до конца 2023 г. Роспатент принял во внимание «истечение срока действия патента» и аргументы сторон.

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Дело рассматривалось с декабря 2023 г. «Дочка» Apple «Эппл рус» настаивала на том, что в изобретении Икономова нет «новизны» и что он повторяет международные патенты американской компании.

Позиция Apple

В июле 2019 г. Apple уже получала отказ по этому делу от Палаты по патентным спорам Роспатента. В качестве доказательства своей точки зрения «Эппл рус» передала информацию сразу о трех патентах, зарегистрированных в США в 2012 г. и описывающих устройство с такими же, по мнению компании, функциями, какими обладает «Мобильный телефон с экстренной связью».

Аргументом ведомства стало то, что каждый из представленных американских патентов не содержал элементы, предложенные и описанные российским изобретателем.



В ноябре 2019 г. «Эппл Рус» подала иск в Суд по интеллектуальным правам (СИП). Рассмотрение дела откладывалось три раза – 23 января, 20 февраля и 14 мая 2020 г. А 10 июня 2020 г. был вынесен вердикт в пользу Икономова.

Требования Икономова

Арташес Валерьевич Икономов – это российский бизнесмен, родившийся, по информации с его личной страницы в Facebook, в Ереване (Армения). По данным «Контур фокуса», в период с 2003 по 2009 г. он или его полный тезка зарегистрировал в Москве и Амурской области в общей сложности шесть ООО с уставным фондом от 10 тыс. руб. до 16,7 тыс. руб.

Икономов тоже подает иски на международную корпорацию с марта 2019 г. Он считает, что iPhone с функцией «Экстренный вызов–SOS» нарушает исключительные права на полезную модель по его патенту. Истец требовал запретить продавать такие iPhone, изъять их из оборота и уничтожить.

После отказа Верховного суда Икономов обратился суд Москвы с требованием признать «Эппл рус» нарушившей его исключительные права на полезную модель, а также взыскать с компании компенсацию в размере 295 млрд руб. В середине 2022 г. Икономову в его иске было вновь отказано, но он подал апелляцию. Рассмотрение дела неоднократно возобновлялось и приостанавливалось для проведения экспертизы.

Теперь аннулирование его патента станет основанием для отказа, считает Игорь Чувствинов, юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР.

Икономов может еще оспорить решение палаты, утверждает эксперт Moscow Digital School Спартак Хулхачиев. Но так как, в отличие, например, от товарных знаков, срок действия патента на полезную модель продлить нельзя, вопрос является спорным. «По этой причине вопрос является неоднозначным, есть ли действительные основания для подачи заявления в суд», — сказал Хулхачиев.