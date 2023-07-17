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Верховный суд РФ ВС РФ Верховный суд Российской Федерации

Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации


17.07.2023 Арестован создатель ГАС «Правосудие», бывший топовый ИТ-шник Верховного суда

ИТ-шника Верховного суда Арестован бывший заместитель главы Информационно-аналитический центр (ИАЦ) поддержки государственной автоматизированной системы (ГАС) «Правосудие» судебного департамента при Верховном суде России Роман Калина. В картотеке судов общей юрисдикции Москвы имеется запись о том, что в отношении Калины Р. И. 14 июля 2023 г. столичным Пресненским районным судом было зареги
30.01.2023 Крупнейший в Европе провайдер Usenet погиб, но вырвал победу у антипиратской группировки

Конец затяжного разбирательства Верховный суд Нидерландов принял сторону нидерландского Usenet-провайдера News-Service Europe
10.08.2022 Качать порно с торрентов больше не уголовное преступление. Верховный суд разрешил

там, не является основанием для заточения россиян в тюрьму, пишет «Коммерсант». Такое решение вынес Верховный суд России (ВС). Верховный суд рассматривал дело Павла Мухина, которого обви
19.01.2022 Верховный суд переходит с СУБД Oracle на российское или открытое ПО

С Oracle на PostgreSQL Как выяснил CNews, Верховный суд переводит часть своей внутренней системы с американской Oracle на на открытую С
07.10.2021 Верховный суд разберется с ценами «Мегафона» на SMS

Как ФАС обвинили сотовых операторов в завышении цен на SMS-рассылки Верховный суд истребовал материалы дела по иску сотового оператора «Мегафон» к Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Данное разбирательство тянется с 2019 г. и связано с вердиктом ФАС по де
03.02.2020 Плохие комментарии в Рунете признаны вторжением в частную жизнь

Первый случай в России Верховный суд России (ВС) впервые в российской судебной практике признал негативные отзывы, н
27.11.2018 Верховный суд России: Покупателей «шпионских» гаджетов нельзя сажать, если они не шпионы

Позиция Верховного суда Верховный суд считает, что граждан, которые приобретают «шпионские» гаджеты с невинными целям
26.06.2018 Верховный суд выступает против отмены уголовного наказания за лайки и репосты

Отзыв Верховного суда Верховный суд усмотрел противоречия в законопроекте об отмене наказаний за репосты в интернет
19.02.2018 Сотрудникам судов стало проще готовить отчетность

изменились 22 статформы, в соответствии с законодательством РФ. Каждый год Судебный департамент при Верховном Суде РФ формирует и публикует новые шаблоны статформ, по которым должна вестись отч
17.08.2016 Верховный Суд РФ отклонил иск о признании недействующим приказа о замене аналоговых тахографов на цифровые

редств тахографами, утверждённый приказом Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013 г. № 273» в верховный суд обратилось ООО «Сокор-логистик». Напомним, приказ, вступивший в силу 16 декабря
02.02.2016 «Этлас-Софт» разработал контрольно-принимающую систему для Верховного суда РФ

С целью повышения качества создаваемого архива судебных документов Верховного суда Российской Федерации было принято решение о создании подсистемы контроля каче
30.09.2015 Решения Avaya повысили эффективность российской судебной системы

Компания Avaya, глобальный поставщик решений в области бизнес-коммуникаций, завершила проект по внедрению телекоммуникационных решений в судах общей юрисдикции Судебного департамента при Верховном Суде РФ. В рамках проекта была создана единая телефонная сеть судов и структур Судебного департамента при ВС РФ для обработки и передачи голоса и факса. Кроме того, удалось обеспечить
22.01.2015 «Ростелеком» в Верховном суде РФ выиграл второе дело по экстремизму, возбужденное в отношении директора филиала в Чувашии

зличных сайтах сети Интернет. «Ростелеком», не согласившись с указанным постановлением, обратился в Верховный суд Российской Федерации с заявлением об его отмене, считая его незаконным. Рассмот
20.11.2014 Верховный суд уберег министра связи от выполнения беспрецедентного решения

10.10.2014 Битва между Google и Oracle закончится в Верховном Суде

Срок правомочий Верховного суда Соединенных Штатов в его текущем составе начался в понедельник, 6 октября, и одна из крупнейших патентных войн последних лет, вероятно, завершится его решением - в том случае, е
18.02.2013 «Техносерв» развивает единую систему видеоконференцсвязи Верховного Суда РФ

«Техносерв» объявила о завершении очередного этапа развития единой системы видеоконференцсвязи для Верховного Суда Российской Федерации. На первом этапе проекта «Техносерв» оснастил комплексам
05.07.2012 Москва отстояла закон об универсальной электронной карте в Верховном суде

12.04.2012 Россия: хакеров будут сажать по новой статье УК

и ее несколькими новыми статьями, описывающими преступления в сфере информационных технологий. Так, Верховный суд планирует дополнить «классическую» статью «Мошенничество» пунктом 1596 «Мошенни
27.03.2012 Российский суд готовит мега-проект видеоконференцсвязи

руководителя группы по обеспечению функционирования системы ВКС Управления правовой информатизации Верховного Суда Андрея Германа, ежегодно это позволяет экономить до 1,5 млрд руб. бюджетных с
20.03.2012 Верховный суд ежегодно экономит более 1,5 млрд руб. за счет ВКС-решений Polycom

нить анонимность. Помимо уже установленных 1000 видеосистем Polycom, для управления своей сетью ВКС Верховный Суд Российской Федерации использует платформу Polycom RealPresence Platform – наибо
05.03.2012 Sistema Shyam TeleServices подала прошение о пересмотре решения Верховного суда Индии

ма» объявила, что ее индийская дочерняя компания Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL) подала в Верховный суд Индии ходатайство о пересмотре судебного решения от 2 февраля 2012 г., в резуль
09.02.2012 Верховный суд РФ рекомендовал всем судам по стране начать оповещать участников судопроизводства посредством SMS

09.02.2012 В корпусах Верховного Суда заработал бесплатный Wi-Fi

ии Wi-Fi. Система беспроводного доступа призвана повысить информационную обеспеченность посетителей Верховного Суда и предоставить им возможность доступа к электронным почтовым системам и прочи
14.11.2011 «Акадо Телеком» обеспечит проведение дистанционных судебных процессов

торговая марка «Акадо Телеком») объявила о победе в открытом аукционе, заказчиком которого выступил Верховный Суд Российской Федерации. По результатам аукциона Верховный Суд Российской Ф
19.08.2011 «Техносерв» расширяет масштабы единой системы ВКС для Верховного Суда РФ

ых учреждений для обеспечения возможности параллельного проведения дистанционных судебных процессов Верховного Суда РФ (ВС РФ) и судов общей юрисдикции областного уровня. Как ожидается, по итог
23.06.2011 Киргизия: Правительство обвинило Верховный суд в поддержке русских связистов вопреки интересам страны

сиян на возвращение Megacom были поставлены под сомнение, а депутаты киргизского парламента предложили перевести все активы в новую компанию, полностью принадлежащую государству. В этом свете вердикт Верховного суда вызвал у властей республики нескрываемое раздражение. По мнению правительства, суд, фактически, отменяет декрет о национализации 49% акций «Альфа-телеком», что наносит республик
10.06.2011 Верховный суд оставил в силе наложенный на Microsoft штраф в $290 млн

сентябре того же года компания добилась проведения апелляции, но проиграла ее. После этого корпорация попыталась провести апелляцию повторно, уже с расширенной судейской коллегией, но получила отказ. Верховный суд был последней инстанцией, на которую Microsoft могла рассчитывать. Более того, шансы, что он вообще согласится рассматривать это дело, были невелики.
25.02.2011 Борьба за крупнейший интернет-форум Казахстана дошла до Верховного суда

Один из основателей крупнейшего в Казахстане интернет-форума «Центр Тяжести» Дмитрий Зимин собирается подать надзорную жалобу в Верховный суд республики на решение суда, постановившего передать право собственности на этот ресурс ТОО New Line Media (NLM). Учредителем NLM является сам Зимин и его партнер по бизнесу Эржан

30.11.2010 Верховный суд согласился рассмотреть дело между Microsoft и i4i

заявку на рассмотрение расширенной судейской коллегией, состоящей из 12 судей вместо 3. Однако эта попытка не увенчалась успехом - весной 2010 г. заявка на повторное рассмотрение дела была отклонена. Верховный суд является последней инстанцией.
14.10.2010 Судебный департамент при ВС РФ заказывает доработку ПО ГАС «Правосудие» за 79 млн руб. до 20 декабря

Судебный департамент при Верховном Суде РФ объявил открытый конкурс на выполнение работ по развитию ГАС «Правосудие» в
30.09.2010 Сибиряк пойдет в Верховный суд, чтобы не платить провайдеру 230 тыс. руб.

ет стать «вновь открывшимся обстоятельством», благодаря которому мы с адвокатом сможем обратиться в Верховный суд. Думаю, это произойдет уже в октябре».
30.06.2010 Вопрос о софтверных патентах остается открытым

В понедельник 28 июня Верховный суд США вынес решение по делу Bilski v. Kappos, в котором истцы пытались отстоять с
16.06.2010 Верховный суд России спас интернет-форумы

модерации, что является проявлением цензуры». С ним соглашается и шеф-редактор BFM.ru Антон Носик: «Верховный суд всего лишь разъяснил, как правильно применять закон. Теперь станет невозможной

15.06.2010 Онлайн-СМИ не будут отвечать за комментарии читателей, если к ним не поступало обращение Роскомнадзора

ой редакции постановлении «О практике применения судами закона РФ «О средствах массовой информации» Верховный суд разъяснил, что если на сайте в интернете, зарегистрированном в качестве СМИ, ко
02.04.2010 Microsoft против i4i: все инстанции пройдены, дорога только в Верховный суд

тельстве. Однако сейчас и эта попытка повернуть дело вспять не увенчалась успехом. У корпорации остается единственная возможность продолжить борьбу с i4i, патент которой она нарушила: подать заявку в Верховный суд США. Microsoft планирует воспользоваться таким правом, однако шансы, что Верховный суд возьмет это дело, невелики.
28.12.2009 Блокировка торрентов стала законной

странные сайты не могут подвергаться преследованиям в Италии за нарушения авторских прав. Теперь же Верховный суд Италии признал законным такое преследование торрент-порталов. По мнению суда, п
18.11.2009 Видеоконференцсвязи в российских судах 10 лет

применению видеоконференцсвязи внутри страны в мировом масштабе, говорится в сообщении пресс-службы Верховного Суда РФ. За 10 лет было установлено более тысячи комплексов видеоконференцсвязи в

11.09.2009 Верховный суд: Приказ Минкомсвязи о чтении переписки законен

Сегодня (11 сентября) Верховный суд признал законным приказ Минкомсвязи №65 «Об утверждении требований к сетям и ср
11.09.2009 Верховный суд РФ отклонил жалобу Генпрокуратуры на приказ о чтении писем спецслужбами

а связи и массовых коммуникаций в Верховном суде не была представлена. По ходатайству ФСБ заседание Верховного суда было перенесено на 11 сентября, где Генпрокуратура и представила собственную

13.08.2009 «Акадо Телеком» обеспечит видеоконференцсвязью судебные заседания

и (ФВКС), также функционирующей на базе сети «Акадо Телеком». В Федеральную систему ВКС объединены: Верховный Суд России, Московский городской суд, Московский областной суд, Московский окружной

Публикаций - 704, упоминаний - 965

Верховный суд РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24059 69
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8419 55
Google LLC 11387 42
МегаФон 7817 36
Ростелеком 10711 35
Крок - Croc 1763 33
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10815 31
Telenor - Теленор 737 29
Apple Inc 11663 25
АФК Система ПАО 1768 24
Альфа-Телеком ГК - Megacom 205 22
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 396 21
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 157 21
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 185 19
Cisco Systems 5007 18
Питерская группа связистов 430 17
Киевстар - Kyivstar 521 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1415 15
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 739 15
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 381 14
Восход ФГБУ НИИ 618 13
Telia Company - TeliaSonera 1025 13
Intel Corporation 11906 13
Oracle Corporation 6509 13
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1028 12
Yahoo! 3689 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3292 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4523 10
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 55 10
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 198 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2701 10
IBM - International Business Machines Corp 9347 10
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 133 9
Yandex - Яндекс 6468 9
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 9
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech 108 8
NextWave 44 8
Grokster 39 8
Антарес 33 8
Samsung Electronics 9975 8
Почта России ПАО 1998 25
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 66 21
Альфа-Групп 681 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6547 14
IPOC 123 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2620 13
РЖД - Российские железные дороги 1783 12
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 11
Альфа-Банк 1678 10
Резонанс НПП 358 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 7
Роснефть НК - нефтяная компания 501 7
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 181 7
Россети Ленэнерго 1699 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6783 7
Евросеть 1402 6
eBay Inc 1605 6
Газпром ПАО 1243 6
Интеррос - Росбанк АКБ 597 6
Газстройинжиниринг 6 5
Северсталь ПАО - Severstal 421 5
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 5
Мосводоканал МГУП 66 5
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 101 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 451 5
Татнефть 218 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1101 5
Газпром - Севернефтегазпром 13 5
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 32 5
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 320 5
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 23 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1932 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 322 5
X5 Group - Перекрёсток 488 5
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 5
Татэнерго 43 5
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 136 4
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 116 4
Почта Банк 425 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 415 4
Судебная власть - Judicial power 2215 222
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 203 94
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10470 86
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 206 80
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3154 75
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 241 70
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 711 66
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5460 64
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 740 63
Федеральное казначейство России 1647 60
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3115 58
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5096 54
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4699 50
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2648 49
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2921 42
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 166 41
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 867 41
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4050 39
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1636 38
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 673 38
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 929 37
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1779 36
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 276 35
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1297 30
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Правительство Москвы 2208 26
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Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 625 24
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2105 24
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 475 23
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 44 21
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2296 21
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6181 25
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 270 16
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2659 11
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 999 9
Российская Ассоциация Телемедицины 22 7
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 6
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 5
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 4
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 119 2
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 2
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 38 2
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 59 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 446 2
Единая Россия - Политическая партия 286 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 271 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 645 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 154 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1396 1
АЮР - Ассоциация юристов России 35 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 551 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 17 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 9 1
ASF - Apache Software Foundation 108 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 54 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 97 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 18 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 273 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 63 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Демократическая политическая партия США 110 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58973 146
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44455 101
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26810 96
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7050 84
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28134 81
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20058 70
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23795 67
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11735 67
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15573 55
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23364 49
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27665 47
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