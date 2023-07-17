Арестован создатель ГАС «Правосудие», бывший топовый ИТ-шник Верховного суда

Один из главных создателей ГАС «Правосудие» Роман Калина, сын высокопоставленного столичного чиновника в сфере образования Исаака Калины, арестован по подозрению в сговоре с господрядчиком, что выразилось в нанесении государству 40-миллионного ущерба.

Арест ИТ-шника Верховного суда

Арестован бывший заместитель главы Информационно-аналитический центр (ИАЦ) поддержки государственной автоматизированной системы (ГАС) «Правосудие» судебного департамента при Верховном суде России Роман Калина.

В картотеке судов общей юрисдикции Москвы имеется запись о том, что в отношении Калины Р. И. 14 июля 2023 г. столичным Пресненским районным судом было зарегистрировано дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (УК) России.

По данным издания «Коммерсант», речь идет именно об указанном 50-летнем бывшем топовом государственном ИТ-шнике.

Вышеупомянутая часть статьи УК описывает мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (свыше 1 млн руб.). Максимальное наказание за такое преступление — лишение свободы на срок до 10 лет.

В судебной картотеке отмечено, что в отношении Калины было удовлетворено ходатайство о заключении его под стражу. Текст этого решения готовится к официальной публикации. «Коммерсант» пишет, что сроком ареста установлено два месяца.

На попытку CNews связаться с Романом Калиной для комментариев на момент публикации материала он не отреагировал.

По данным CNews, Калина уволился из ИТ-структуры Верховного суда в 2019 г., рассматривая для себя песпективы участия в негосударственном бизнесе. В базе ЕГРЮЛ каких-либо сведений о его прямом участии в частном бизнесе (в качестве руководителя или учредителя) не имеется.

Подробности дела

Издание отмечает, что дело в отношении Калины было возбуждено главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве еще в сентябре 2023 г. Предварительное расследование установило, что 3 сентября 2014 г. Калина, занимавший тогда должность замруководителя ИАЦ, совместно с гендиректором ЗАО «Винтегра секьюрити» Тарасом Пономаревым подготовили проектную и конкурсную документацию для участия этой компании в тендере на поставку ПО для нужд судебного департамента.

По версии следствия, при подготовке документов Калина и Пономарев составили их таким образом, чтобы победа на предстоящем аукционе досталась именно «Винтегре».

В результате, говорится в материалах расследования, 29 октября 2014 г. Калина заключил с Пономаревым госконтракт стоимостью 196 млн руб. на поставку департаменту ПО и расходных материалов. Следователи считают, что в ходе реализации этого соглашения в ноябре 2015 г. организация поставила заказчику программное обеспечение на 67,9 млн руб., в то время как реальная стоимость поставленных программ составляла только 27 млн руб. На основании этого правоохранители делают вывод о том, что фигуранты дела причинили бюджетному учреждению ущерб в размере 40,9 млн руб.

Александр Махновский: Почти половина новых IdM-внедрений в России — это «Аванпост» Маркет

Задержание Калины состоялось 12 июля 2023 г. в Москве на территории «Винтегры». На тот момент Калина занимал в компании должность исполнительного директора. Вместе с ним был задержан и Пономарев.

По картотеке судов общей юрисдикции Москвы, ему инкриминируются аналогичные преступления. То есть он также может отказаться в тюрьме на 10 лет. На данный момент он отправлен под домашний арест.

«Коммерсант» со ссылкой на представителя следствия, пишет, что причастность Калины к мошенничеству подтверждается показаниями свидетелей, очными ставками, вещественными доказательствами, а также материалами оперативно-разыскной деятельности.

Помимо этого, у следователя оказались и другие аргументы в пользу ареста ИТ-шника. В частности, представитель следствия напомнил его отец Исаак Калина в прошлом входил в правительство столицы, где возглавлял департамент образования и науки, а ныне является президентом Академии реализации государственной политики профессионального развития работников образования Министерства просвещения России. По мнению следствия, отец и сын имеют большие неформальные связи в правоохранительных и других государственных органах, что может привести к оказанию давления на свидетелей, следствие и даже суд.

Артем Белычев, Case Studio: Массовый отказ от западных решений начнется в 2024-2025 годах Цифровизация

С учетом всех этих обстоятельств, резюмировал следователь, избрание меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, для Романа Калины не представляется возможным. При этом он добавил, что фигурант регулярно, в среднем один раз в месяц, «ездит за границу», у него, по данным следствия, открыто около двух десятков счетов в зарубежных банках, например в Турции и Казахстане, а в США есть свой бизнес и недвижимость. Семья фигуранта — жена и трое детей — по данным следствия, уже долгое время проживает в Великобритании.

Эти обстоятельства, по мнению следствия, говорят в пользу того, что у Калины, если он будет находиться и далее на свободе, имеются все возможности скрыться от российского правосудия. Наконец, следователь отметил, что установлены не все лица, которые могут быть причастны к преступлению, и подозреваемый, оставаясь вне СИЗО, может вступить с ними в сговор, чтобы согласовать позицию по делу. Сам фигурант, по словам представителя следствия, проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений при исполнении госконтрактов.

Что такое ГАС «Правосудие»

На сайте ИАЦ отмечается, что ГАС «Правосудие» — это территориально распределенная система, обеспечивающая информационную и технологическую поддержку судопроизводства «на принципах поддержания требуемого баланса между потребностью граждан, общества и государства в свободном обмене информацией и необходимыми ограничениями на распространение информации».

ГАС «Правосудие» включает в себя 27 подсистем, около 3 тыс. объектов автоматизации, использующих системные и программно-технические решения ГАС «Правосудие», свыше 110 тыс. автоматизированных рабочих мест, включенных в единую информационную систему.