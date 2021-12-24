Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Верховный суд РФ
Судебный департамент
ИАЦ Судебного департамента ФГБУ
Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие
Публикаций - 116, упоминаний - 155
Верховный суд РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 15
|Руссофт - Russoft 357 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 206 1
|Калина Роман 61 54
|Бутенко Юрий 64 36
|Звягина Наталья 64 25
|Приданкин Андрей 30 25
|Матвеева Татьяна 83 25
|Бойко Елена 166 24
|Стрельцов Андрей 56 24
|Власов Сергей 76 24
|Чамара Денис 57 23
|Евстигнеев Сергей 21 21
|Песчанских Георгий 38 20
|Герасимюк Максим 20 20
|Цариковский Федор 31 20
|Чернякова Елена 28 19
|Крюков Сергей 27 19
|Раков Ярослав 49 19
|Ляшенко Сергей 29 19
|Левин Леонид 106 19
|Фомичев Олег 110 18
|Селиванов Дмитрий 51 17
|Петрушин Андрей 66 16
|Шадаев Максут 435 16
|Лопаткин Герман 104 16
|Соколов Алексей 129 16
|Ермолаев Артем 348 16
|Ковнир Евгений 74 15
|Иванов Алексей 92 15
|Козырев Алексей 274 14
|Шипов Савва 74 13
|Елистратов Николай 90 13
|Скляр Алексей 51 13
|Горбачев Александр 18 12
|Меджитов Тимур 58 12
|Салбиев Алан 30 12
|Албычев Александр 78 12
|Палюх Юрий 15 12
|Козлов Александр 57 12
|Акимов Максим 169 12
|Чаркин Евгений 201 11
|Носков Константин 211 11
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10416 23
|CNews TV 521 6
|Прайм - Агентство экономической информации 682 1
|FT - Financial Times 1107 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 232 1
|Bloomberg 988 1
|ZDnet 575 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 546 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 261 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 71 1
|Daily Mail 47 1
|Der Spiegel 141 1
|InformationWeek 230 1
|РБК Daily 81 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1174670, в очереди разбора - 992676.
Создано именных указателей - 70561.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1174670, в очереди разбора - 992676.
Создано именных указателей - 70561.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru