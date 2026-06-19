Верховный суд откажется от госинформсистемы, которую за 15 лет не смогли довести до ума едование информационных систем и инфраструктуры федеральных судов и пришел к выводу о неспособности ГАС «Правосудие» обеспечить эффективную поддержку деятельности судов. Система технически и мо

В один день сорваны три закупки ПО и оборудования для ГАС «Правосудие» и комплекты оснащения для развития системы видеоконференцсвязи и веб-конференций в рамках платформы ГАС «Правосудие». Оборудование предназначалось для организации судебных заседаний в дистанцио

После обрушения хакерами главной ИС судебной системы для нее закупают сотни отечественных серверов Серверы для судебной системы Как выяснил CNews, для главной информационной системы российских судов ГАС «Правосудие» закупают 620 серверов производства отечественной компании «Гравитон» на сумм

ГАС «Правосудие» покупает китайскую видеоконференцсвязь на четверть миллиарда. Российских разработчиков отсекли от участия в конкурсе елей отсекают от участия в электронном аукционе условиями техзадания запроса цен будущей госзакупки ГАС «Правосудие». Госзакупка включает поставку 1089 устройств видеоконференцсвязи для 92 судо

Хакеры серьезно поломали российские суды. Не работают сайты, ГАС «Правосудие» и интернет-телефония на базе древнего сервиса Microsoft Lync сервисов, вышедших из строя в результате «инцидента» – он состоит из девяти пунктов, среди которых ГАС «Правосудие» и сайты федеральных и арбитражных судов, а также интернет-телефония арбитраж

Миллиардная закупка ПК для ГАС «Правосудие» остановлена из-за жалоб 11500 АРМ для судебной информационной системы ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» попытался заказать 11500 штук автоматизированных рабочих мест (АРМ) на сумму

Верховный суд купит 11,5 тысяч ПК на Linux ртамент при Верховном суде России закупит 11,5 тысяч ПК на базе ОС Linux для объектов автоматизации ГАС «Правосудие» во всех регионах страны. Государственная автоматизированная система «Правосу

Арестован создатель ГАС «Правосудие», бывший топовый ИТ-шник Верховного суда яется на причастность к совершению аналогичных преступлений при исполнении госконтрактов. Что такое ГАС «Правосудие» На сайте ИАЦ отмечается, что ГАС «Правосудие» — это территориально ра

В России потратят 2,3 миллиарда на суперсервис для суда через интернет «Мой Арбитр», которая создавалась компанией «ПравоТех» по заказу Высшего арбитражного суда (ВАС) и ГАС «Правосудие», созданное госпредприятием НИИ «Восход» по заказа Судебного департамента Вер

Российское правосудие купило 10 тысяч китайских принтеров принтеров и МФУ (8 тыс. и 2 тыс. штук соответственно). Что закупается и по какой цене Выбор центра ГАС «Правосудие» выпал на китайские принтеры Pantum BP5100DN (цена 29 тыс. руб. за шт.) и МФУ

Российский суд закупает ПК с древней Windows, потому что другие ОС плохо подходят для ГАС «Правосудие» а из представленных в реестре отечественного софта операционных систем не соответствует требованиям ГАС «Правосудие». Пермскому суду потребовалась партия из 171 компьютера. Закупка предполагает

Для российских судов крупно подорожала Windows. Отечественные ОС для них запрещены Windows для ГАС «Правосудие» Как выяснил CNews, за последние восемь месяцев ОС Windows для судебной систе

Российская судебная система увеличила закупки «МойОфис» на 10,6 тыс. лицензий ки Федерального государственного бюджетного учреждения «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» (ФГБУ ИАЦ «Судебного департамента»). Развертывание офисного ПО на объектах а

Суды России переходят с Microsoft Office на российское офисное ПО но-аналитическом центре (ИАЦ) этого департамента (он же Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие»). Это следует из данных, размещенных на сайте госзакупок, и комментариев раз

Электронное правосудие решает проблему подделки судебных актов я, без новых технологий и различных электронных систем выполнить эти задачи нельзя. CNews: А как же ГАС «Правосудие»? Ольга Солопова: КИС СОЮ является опытной зоной ГАС «Правосудие». Но,

У российских судов загадочно сменился постоянный поставщик американской видеоконференцсвязи Неожиданная смена поставщика ВКС Дооснащением судебной ИТ-системы России ГАС «Правосудие» комплектами видеоконференцсвязи (ВКС) в 2017 г. впервые за последние годы за

Цена американской видеоконференцсвязи для российских судов превысила 2 млрд Для судов продолжает закупаться ВКС Avaya и PolycomСудебная ИТ-система России ГАС «Правосудие» будет дооснащена комплектами видеоконференцсвязи (ВКС), включая оборудование

«Ростелеком» обеспечит телекоммуникациями инфраструктуры ГАС «Правосудие» «Ростелеком» и «Информационно – аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» (ФГБУ ИАЦ Судебного департамента) объявили о заключении договора на оказание

В ГАС «Правосудие» появилась поддержка юридически значимой подачи исков в суд через интернет Федеральное государственное бюджетное учреждение «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» (ФГБУ ИАЦ Судебного департамента) сообщило о запуске в промышленную эксплуат

Поисковая система по судебным делам и решениям для ГАС «Правосудие» запущена в эксплуатацию истема по сведениям о рассматриваемым судами делам и принятым судебным решениям на интернет-портале ГАС «Правосудие» запущена в промышленную эксплуатацию. Как рассказали CNews в учреждении, сис

ГАС «Правосудие» переедет в облачный ЦОД «Ростелекома» за 585 миллионов ГАС «Правосудие» переезжает До конца 2016 г. ГАС «Правосудие» консолидирует свои действующие ресурсы в ЦОДе «Ростелекома» и будет дооснаще

«Ростелеком» создаст облачный ЦОД для ГАС «Правосудие» «Ростелеком» и «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» (ФГБУ ИАЦ Судебного департамента) объявили о заключении государственного кон

Владислав Гриб: Проектов, подобных «Электронному правосудию», в мире пока не существует CNews: Каковы ваши впечатления от презентации проекта «Электронное правосудие»? Владислав Гриб: Проект «Электронное правосудие» – это действительно революция, и революция не только в электронной сфере. Подобных решений пока нет во многих государствах с

ГАС «Правосудие» закупает американскую видеоконференцсвязь на полтора миллиарда части VoIP-телефонии и компании Polycom в части оборудования ВКС», — говорится в документах.Куратор ГАС «Правосудие» остается верным ВКС-оборудованию американских компаний Avaya и PolycomПривер

Решения Avaya повысили эффективность российской судебной системы ередачи голоса и факса. Кроме того, удалось обеспечить оперативную телефонную связь между объектами ГАС «Правосудие» разных уровней. Российская судебная система представлена почти 3000 судами,

«Техносерв» поставил комплексы аудио- и видеофиксации для «ИАЦ поддержки ГАС «Правосудие» видеофиксации и протоколирования хода судебных заседаний в рамах дооснащения объектов автоматизации ГАС «Правосудие». Заказчиком проекта выступает Федеральное государственное бюджетное учрежден

«Техносерв» забрал контракт на дооснащение объектов автоматизации ГАС «Правосудие» стоимостью свыше 777 млн руб. Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» подвел итоги открытого аукциона в электронной форме на поставку, установку и

Kraftway и «Орбита-сервис» поставят ИТ-оборудование для дооснащения объектов автоматизации ГАС «Правосудие» Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» объявил итоги двух электронных аукционов на поставку программно-технических

На дооснащение объектов автоматизации ГАС «Правосудие» выделят еще 777 млн руб. Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» объявил открытый аукцион в электронной форме на поставку, установку и настро

На дооснащение объектов автоматизации ГАС «Правосудие» потратят около 660 млн руб. Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» объявил о проведении двух открытых аукционов в электронной форме на поставку

Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» выбрал поставщика ПО Microsoft Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» подвел итоги открытого аукциона в электронной форме по выбору поставщиков пр

Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» приобретет ПО на сумму свыше 202 млн руб. Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» объявил о проведении открытого аукциона в электронной форме по выбору постав

Электронными судами займутся создатели биопаспортов По информации РБК daily, в пятницу гендиректором специального центра по созданию системы ГАС «Правосудие» был назначен Леонид Юхневич. Его структура займется созданием единой электро

Судебный департамент при ВС РФ заказывает доработку ПО ГАС «Правосудие» за 79 млн руб. до 20 декабря Судебный департамент при Верховном Суде РФ объявил открытый конкурс на выполнение работ по развитию ГАС «Правосудие» в части доработки специального программного обеспечения. ГАС «Правосудие<

Леонид Юхневич назначен главным конструктором ГАС «Правосудие» нной системы РФ «Правосудие» назначен Леонид Юхневич, директор ФГУП НИИ «Восход». Главным инженером ГАС «Правосудие» стал Александр Митрохин, заместитель директора НИИ «Восход», передает «Прайм

ГАС «Правосудие» под защитой Dr.Web венного и специального значения, завершили проект по внедрению антивируса Dr.Web для защиты системы ГАС «Правосудие». Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие» представляет соб

Redlab помогла НИИ «Восход» в обучении пользователей ГАС «Правосудие» в РФ и органов Судебного департамента работе с подсистемой «Судебное делопроизводство и статистика» ГАС «Правосудие». В ходе проектных работ Redlab оказала методологическую помощь в создании эл

«Ростелеком» обеспечит работу сети для проекта ГАС «Правосудие» анства судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента является очередным этапом построения ГАС «Правосудие», способных предоставить дополнительную функциональность системе. Так, в част

ЭОС завершила очередной этап работ по развитию ГАС «Правосудие» тию Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Правосудие». Напомним, что в проекте развития ГАС «Правосудие» компания ЭОС выступает соисполнителем; головным исполнителем является ФГУП Н