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Верховный суд РФ
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ИАЦ Судебного департамента ФГБУ
Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие



24.12.2021 Для российских судов крупно подорожала Windows. Отечественные ОС для них запрещены
11.05.2017 У российских судов загадочно сменился постоянный поставщик американской видеоконференцсвязи
14.02.2017 «Ростелеком» обеспечит телекоммуникациями инфраструктуры ГАС «Правосудие»
30.12.2016 В ГАС «Правосудие» появилась поддержка юридически значимой подачи исков в суд через интернет
06.12.2016 Поисковая система по судебным делам и решениям для ГАС «Правосудие» запущена в эксплуатацию
28.11.2016 ГАС «Правосудие» переедет в облачный ЦОД «Ростелекома» за 585 миллионов
28.11.2016 «Ростелеком» создаст облачный ЦОД для ГАС «Правосудие»
27.06.2016 ГАС «Правосудие» закупает американскую видеоконференцсвязь на полтора миллиарда
30.09.2015 Решения Avaya повысили эффективность российской судебной системы
02.04.2015 «Техносерв» поставил комплексы аудио- и видеофиксации для «ИАЦ поддержки ГАС «Правосудие»
20.09.2013 Kraftway и «Орбита-сервис» поставят ИТ-оборудование для дооснащения объектов автоматизации ГАС «Правосудие»
09.08.2013 На дооснащение объектов автоматизации ГАС «Правосудие» потратят около 660 млн руб.
15.07.2013 Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» выбрал поставщика ПО Microsoft
07.06.2013 Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» приобретет ПО на сумму свыше 202 млн руб.
04.06.2012 Электронными судами займутся создатели биопаспортов
14.10.2010 Судебный департамент при ВС РФ заказывает доработку ПО ГАС «Правосудие» за 79 млн руб. до 20 декабря
25.05.2009 Леонид Юхневич назначен главным конструктором ГАС «Правосудие»
05.03.2009 ГАС «Правосудие» под защитой Dr.Web
21.02.2008 Redlab помогла НИИ «Восход» в обучении пользователей ГАС «Правосудие»
15.01.2008 ЭОС завершила очередной этап работ по развитию ГАС «Правосудие»
08.06.2007 Александр Гусев: ГАС "Правосудие" - во всех судах
16.01.2007 Подсистемы ГАС «Правосудие» прошли опытную эксплуатацию
26.04.2006 Суды России автоматизируют к Новому году

Публикаций - 116, упоминаний - 155

Верховный суд РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Восход ФГБУ НИИ 500 14
Microsoft Corporation 22030 12
IBM - International Business Machines Corp 8815 10
Галактика - Корпорация 1044 9
Программный продукт ГК 3663 8
Новые облачные технологии (НОТ) 252 7
Росплатформа - Р-Платформа 63 7
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 158 7
Digital Design - Диджитал Дизайн 485 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7925 6
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 257 6
Микрон - Micron 780 6
Ростелеком - РТЛабс 147 6
CommuniGate Systems - СталкерСофт 54 6
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 263 5
Базальт СПО 228 5
Ростех - Швабе Холдинг 157 5
Avaya Inc - Avaya СНГ 961 5
Роскосмос ТерраТех - TerraTech 8 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1210 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 716 3
Cisco Systems 4680 3
Oracle Corporation 5894 3
Polycom - Поликом Россия 373 3
Открытые технологии 535 3
Yandex - Яндекс 4794 2
TrueConf - ТруКонф 263 2
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС 38 2
Huawei 3096 2
5506 2
Крипто-ПРО 293 2
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 183 2
1С-ИжТиСи 4913 2
1С-Битрикс - Bitrix 5263 2
КСК Технологии 33 2
Консист Бизнес Групп 65 2
Custis 81 2
Brocade Communications Systems 239 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии 5 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2293 1
X5 Group 661 14
РЖД - Российские железные дороги 1402 11
Сургутнефтегаз - СНГ 192 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5035 9
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 6
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 24 6
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 88 6
Ростех - Вертолеты России 128 6
ПСБ - Промсвязьбанк 657 6
НРД - Национальный расчетный депозитарий 100 5
Агропромкомплектация ГК 6 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2015 4
РусГидро ПАО 195 4
Мегаполис ТК 128 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 183 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 73 2
Балтика - Пивоваренная компания 147 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 2
Лента - Сеть розничной торговли 434 2
Procter&Gamble - P&G 201 2
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 101 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 234 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 161 1
Фаберлик - Faberlic 68 1
ГПБ - Газпромбанк 819 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 32 1
ИСК - Ижевская строительная компания 410 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 39 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 24 1
Deutsche Bank - Дойчебанк 336 1
Coca-Cola Company 234 1
X5 Group - Перекрёсток 284 1
X5 Group - Пятёрочка 293 1
Аэрофлот 626 1
Почта России ПАО 1827 1
Роснефть НК 423 1
О2О Холдинг 36 1
Алроса АК 115 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1370 35
Федеральное казначейство России 1140 35
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 392 31
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 171 30
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 99 28
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7620 27
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2078 27
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1168 27
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 843 26
Верховный суд Российской Федерации 627 25
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 992 24
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России 36 24
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1411 21
Правительство Калининградской области 45 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2237 20
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 507 20
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 59 20
Правительство РФ 6998 19
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 73 19
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 23 19
Правительство Тюменской области 68 19
Правительство Удмуртской Республики 50 17
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 29 16
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 51 15
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 357 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1266 13
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2605 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2097 13
Верховный суд РФ - Судебный департамент 112 12
Правительство Москвы 1486 11
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 13 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Правительство Красноярского края 60 11
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области 49 11
Правительство Мурманской области 35 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 66 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6871 10
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 63 10
Правительство Республики Башкортостан 34 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1890 9
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 15
Руссофт - Russoft 357 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 206 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12530 51
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2996 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7257 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7457 13
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 854 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2144 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2410 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30518 7
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 147 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1214 6
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1273 5
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 194 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2945 5
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 696 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 690 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 517 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2639 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1541 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1742 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 117 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 660 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4987 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 292 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 314 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 316 2
МФУ - Многофункциональное устройство 807 1
Оцифровка - Digitization 122 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 553 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3047 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1784 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 988 1
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 439 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 839 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 616 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 586 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 528 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 2361 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 715 1
DMA - Direct Memory Access - режим прямого доступа к памяти 18 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 860 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 109 32
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 63 10
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 10
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 572 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1683 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 752 6
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 28 4
Microsoft Windows 1914 4
ИВК Юпитер 28 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 150 3
Обращения граждан 99 3
Microsoft Windows 10 11216 3
Linux OS 7454 3
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 74 2
ЭОС Дело СЭД 1702 2
Новые облачные технологии - МойОфис 338 2
Хоулмонт - Тезис 102 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 736 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 491 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5110 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 351 2
Avaya Aura Session Manager 5 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 579 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 198 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 297 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 728 1
Toyota Land Cruiser 4 1
Gemalto SafeNet eToken 198 1
IBM Informix СУБД 132 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 57 1
Avaya Aura Communication Manager 44 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Tionix VDI - Tionix Virtual Desktop 21 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 920 1
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
Aladdin Secret Disk 68 1
Ростелеком Лицей 12 1
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 220 1
Linux - Debian GNU 326 1
Naumen CRM 23 1
Naumen DMS 21 1
Калина Роман 61 54
Бутенко Юрий 64 36
Звягина Наталья 64 25
Приданкин Андрей 30 25
Матвеева Татьяна 83 25
Бойко Елена 166 24
Стрельцов Андрей 56 24
Власов Сергей 76 24
Чамара Денис 57 23
Евстигнеев Сергей 21 21
Песчанских Георгий 38 20
Герасимюк Максим 20 20
Цариковский Федор 31 20
Чернякова Елена 28 19
Крюков Сергей 27 19
Раков Ярослав 49 19
Ляшенко Сергей 29 19
Левин Леонид 106 19
Фомичев Олег 110 18
Селиванов Дмитрий 51 17
Петрушин Андрей 66 16
Шадаев Максут 435 16
Лопаткин Герман 104 16
Соколов Алексей 129 16
Ермолаев Артем 348 16
Ковнир Евгений 74 15
Иванов Алексей 92 15
Козырев Алексей 274 14
Шипов Савва 74 13
Елистратов Николай 90 13
Скляр Алексей 51 13
Горбачев Александр 18 12
Меджитов Тимур 58 12
Салбиев Алан 30 12
Албычев Александр 78 12
Палюх Юрий 15 12
Козлов Александр 57 12
Акимов Максим 169 12
Чаркин Евгений 201 11
Носков Константин 211 11
Россия - Российская федерация - РФ 101277 94
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31785 25
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 975 23
Россия - ЦФО - Тульская область 948 21
Россия - УФО - Челябинская область 909 20
Россия - ЮФО - Ростовская область 1148 17
Россия - ПФО - Мордовия Республика 517 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12252 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2055 14
Россия - ЦФО - Калужская область 746 13
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 427 12
Россия - ДФО - Сахалинская область 627 12
Россия - ПФО - Ульяновская область 491 11
Казахстан - Республика 4371 10
Россия - ЦФО - Тамбовская область 414 8
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1189 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11941 6
Россия - СЗФО - Архангельская область 604 5
Россия - СЗФО - Вологодская область 482 5
Россия - ЦФО - Владимирская область 564 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 822 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44299 4
Европа Восточная 2892 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5046 3
Европа 9832 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 505 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 402 2
Европа Западная 1324 2
Азия - Азиатский регион 3490 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 534 2
Франция - Французская Республика 5396 2
Израиль 1706 2
Россия - ЦФО - Брянская область 135 2
Германия - Федеративная Республика 8232 1
Америка Латинская 1392 1
Малайзия 742 1
Австрия - Австрийская Республика 985 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12412 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12423 1
Россия - СФО - Иркутская область 795 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2093 36
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3973 23
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2784 13
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1518 11
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 252 10
Доктрина информационной безопасности России 15 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1120 8
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1372 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3683 7
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4190 6
Банковский сектор экономики 1130 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5157 5
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 4
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика 88 3
Федеральный бюджет Российской Федерации 1456 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 931 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 165 2
Информационное общество - Государственная программа 1151 2
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 2
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 18 1
Госзаказчик - Государственный заказчик 43 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 2 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 58 1
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 1
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 11 1
Английский язык 623 1
Экономический эффект 556 1
Пиратство - Авторское право 321 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
МТР - Материально-технические ресурсы 38 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 824 1
Федеральное законодательство 1069 1
СИЗО - Следственный изолятор 74 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 768 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 221 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 577 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 412 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1363 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 839 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10416 23
CNews TV 521 6
Прайм - Агентство экономической информации 682 1
FT - Financial Times 1107 1
TAdviser - Центр выбора технологий 232 1
Bloomberg 988 1
ZDnet 575 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 546 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 261 1
РОИ - Российская общественная инициатива 71 1
Daily Mail 47 1
Der Spiegel 141 1
InformationWeek 230 1
РБК Daily 81 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 77 11
IDC - International Data Corporation 4569 6
Gartner 3266 5
Juniper Research 463 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2752 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 928 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 69 1
TAdviser Report 6 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 589 1
РАН - Российская академия наук 1266 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 15 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 96 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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