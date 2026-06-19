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Верховный суд РФ Судебный департамент ИАЦ Судебного департамента ФГБУ Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие

Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие

СОБЫТИЯ


19.06.2026 Верховный суд откажется от госинформсистемы, которую за 15 лет не смогли довести до ума

едование информационных систем и инфраструктуры федеральных судов и пришел к выводу о неспособности ГАС «Правосудие» обеспечить эффективную поддержку деятельности судов. Система технически и мо
25.11.2025 В один день сорваны три закупки ПО и оборудования для ГАС «Правосудие»

и комплекты оснащения для развития системы видеоконференцсвязи и веб-конференций в рамках платформы ГАС «Правосудие». Оборудование предназначалось для организации судебных заседаний в дистанцио
14.11.2024 После обрушения хакерами главной ИС судебной системы для нее закупают сотни отечественных серверов

Серверы для судебной системы Как выяснил CNews, для главной информационной системы российских судов ГАС «Правосудие» закупают 620 серверов производства отечественной компании «Гравитон» на сумм
25.10.2024 ГАС «Правосудие» покупает китайскую видеоконференцсвязь на четверть миллиарда. Российских разработчиков отсекли от участия в конкурсе

елей отсекают от участия в электронном аукционе условиями техзадания запроса цен будущей госзакупки ГАС «Правосудие». Госзакупка включает поставку 1089 устройств видеоконференцсвязи для 92 судо
09.10.2024 Хакеры серьезно поломали российские суды. Не работают сайты, ГАС «Правосудие» и интернет-телефония на базе древнего сервиса Microsoft Lync

сервисов, вышедших из строя в результате «инцидента» – он состоит из девяти пунктов, среди которых ГАС «Правосудие» и сайты федеральных и арбитражных судов, а также интернет-телефония арбитраж
09.08.2024 Миллиардная закупка ПК для ГАС «Правосудие» остановлена из-за жалоб

11500 АРМ для судебной информационной системы ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» попытался заказать 11500 штук автоматизированных рабочих мест (АРМ) на сумму
02.05.2024 Верховный суд купит 11,5 тысяч ПК на Linux

ртамент при Верховном суде России закупит 11,5 тысяч ПК на базе ОС Linux для объектов автоматизации ГАС «Правосудие» во всех регионах страны. Государственная автоматизированная система «Правосу
17.07.2023 Арестован создатель ГАС «Правосудие», бывший топовый ИТ-шник Верховного суда

яется на причастность к совершению аналогичных преступлений при исполнении госконтрактов. Что такое ГАС «Правосудие» На сайте ИАЦ отмечается, что ГАС «Правосудие» — это территориально ра
01.11.2022 В России потратят 2,3 миллиарда на суперсервис для суда через интернет

«Мой Арбитр», которая создавалась компанией «ПравоТех» по заказу Высшего арбитражного суда (ВАС) и ГАС «Правосудие», созданное госпредприятием НИИ «Восход» по заказа Судебного департамента Вер
02.09.2022 Российское правосудие купило 10 тысяч китайских принтеров

принтеров и МФУ (8 тыс. и 2 тыс. штук соответственно). Что закупается и по какой цене Выбор центра ГАС «Правосудие» выпал на китайские принтеры Pantum BP5100DN (цена 29 тыс. руб. за шт.) и МФУ
27.05.2022 Российский суд закупает ПК с древней Windows, потому что другие ОС плохо подходят для ГАС «Правосудие»

а из представленных в реестре отечественного софта операционных систем не соответствует требованиям ГАС «Правосудие». Пермскому суду потребовалась партия из 171 компьютера. Закупка предполагает
24.12.2021 Для российских судов крупно подорожала Windows. Отечественные ОС для них запрещены

Windows для ГАС «Правосудие» Как выяснил CNews, за последние восемь месяцев ОС Windows для судебной систе
30.06.2021 Российская судебная система увеличила закупки «МойОфис» на 10,6 тыс. лицензий

ки Федерального государственного бюджетного учреждения «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» (ФГБУ ИАЦ «Судебного департамента»). Развертывание офисного ПО на объектах а
12.10.2020 Суды России переходят с Microsoft Office на российское офисное ПО

но-аналитическом центре (ИАЦ) этого департамента (он же Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие»). Это следует из данных, размещенных на сайте госзакупок, и комментариев раз
27.12.2017 Электронное правосудие решает проблему подделки судебных актов

я, без новых технологий и различных электронных систем выполнить эти задачи нельзя. CNews: А как же ГАС «Правосудие»? Ольга Солопова: КИС СОЮ является опытной зоной ГАС «Правосудие». Но,
11.05.2017 У российских судов загадочно сменился постоянный поставщик американской видеоконференцсвязи

Неожиданная смена поставщика ВКС Дооснащением судебной ИТ-системы России ГАС «Правосудие» комплектами видеоконференцсвязи (ВКС) в 2017 г. впервые за последние годы за
24.04.2017 Цена американской видеоконференцсвязи для российских судов превысила 2 млрд

Для судов продолжает закупаться ВКС Avaya и PolycomСудебная ИТ-система России ГАС «Правосудие» будет дооснащена комплектами видеоконференцсвязи (ВКС), включая оборудование
14.02.2017 «Ростелеком» обеспечит телекоммуникациями инфраструктуры ГАС «Правосудие»

«Ростелеком» и «Информационно – аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» (ФГБУ ИАЦ Судебного департамента) объявили о заключении договора на оказание
30.12.2016 В ГАС «Правосудие» появилась поддержка юридически значимой подачи исков в суд через интернет

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» (ФГБУ ИАЦ Судебного департамента) сообщило о запуске в промышленную эксплуат
06.12.2016 Поисковая система по судебным делам и решениям для ГАС «Правосудие» запущена в эксплуатацию

истема по сведениям о рассматриваемым судами делам и принятым судебным решениям на интернет-портале ГАС «Правосудие» запущена в промышленную эксплуатацию. Как рассказали CNews в учреждении, сис
28.11.2016 ГАС «Правосудие» переедет в облачный ЦОД «Ростелекома» за 585 миллионов

ГАС «Правосудие» переезжает До конца 2016 г. ГАС «Правосудие» консолидирует свои действующие ресурсы в ЦОДе «Ростелекома» и будет дооснаще
28.11.2016 «Ростелеком» создаст облачный ЦОД для ГАС «Правосудие»

«Ростелеком» и «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» (ФГБУ ИАЦ Судебного департамента) объявили о заключении государственного кон
06.07.2016 Владислав Гриб: Проектов, подобных «Электронному правосудию», в мире пока не существует

CNews: Каковы ваши впечатления от презентации проекта «Электронное правосудие»? Владислав Гриб: Проект «Электронное правосудие» – это действительно революция, и революция не только в электронной сфере. Подобных решений пока нет во многих государствах с 
27.06.2016 ГАС «Правосудие» закупает американскую видеоконференцсвязь на полтора миллиарда

части VoIP-телефонии и компании Polycom в части оборудования ВКС», — говорится в документах.Куратор ГАС «Правосудие» остается верным ВКС-оборудованию американских компаний Avaya и PolycomПривер
30.09.2015 Решения Avaya повысили эффективность российской судебной системы

ередачи голоса и факса. Кроме того, удалось обеспечить оперативную телефонную связь между объектами ГАС «Правосудие» разных уровней. Российская судебная система представлена почти 3000 судами,

02.04.2015 «Техносерв» поставил комплексы аудио- и видеофиксации для «ИАЦ поддержки ГАС «Правосудие»

видеофиксации и протоколирования хода судебных заседаний в рамах дооснащения объектов автоматизации ГАС «Правосудие». Заказчиком проекта выступает Федеральное государственное бюджетное учрежден
04.10.2013 «Техносерв» забрал контракт на дооснащение объектов автоматизации ГАС «Правосудие» стоимостью свыше 777 млн руб.

Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» подвел итоги открытого аукциона в электронной форме на поставку, установку и
20.09.2013 Kraftway и «Орбита-сервис» поставят ИТ-оборудование для дооснащения объектов автоматизации ГАС «Правосудие»

Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» объявил итоги двух электронных аукционов на поставку программно-технических

06.09.2013 На дооснащение объектов автоматизации ГАС «Правосудие» выделят еще 777 млн руб.

Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» объявил открытый аукцион в электронной форме на поставку, установку и настро
09.08.2013 На дооснащение объектов автоматизации ГАС «Правосудие» потратят около 660 млн руб.

Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» объявил о проведении двух открытых аукционов в электронной форме на поставку
15.07.2013 Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» выбрал поставщика ПО Microsoft

Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» подвел итоги открытого аукциона в электронной форме по выбору поставщиков пр
07.06.2013 Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» приобретет ПО на сумму свыше 202 млн руб.

Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» объявил о проведении открытого аукциона в электронной форме по выбору постав
04.06.2012 Электронными судами займутся создатели биопаспортов

По информации РБК daily, в пятницу гендиректором специального центра по созданию системы ГАС «Правосудие» был назначен Леонид Юхневич. Его структура займется созданием единой электро
14.10.2010 Судебный департамент при ВС РФ заказывает доработку ПО ГАС «Правосудие» за 79 млн руб. до 20 декабря

Судебный департамент при Верховном Суде РФ объявил открытый конкурс на выполнение работ по развитию ГАС «Правосудие» в части доработки специального программного обеспечения. ГАС «Правосудие<
25.05.2009 Леонид Юхневич назначен главным конструктором ГАС «Правосудие»

нной системы РФ «Правосудие» назначен Леонид Юхневич, директор ФГУП НИИ «Восход». Главным инженером ГАС «Правосудие» стал Александр Митрохин, заместитель директора НИИ «Восход», передает «Прайм
05.03.2009 ГАС «Правосудие» под защитой Dr.Web

венного и специального значения, завершили проект по внедрению антивируса Dr.Web для защиты системы ГАС «Правосудие». Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие» представляет соб
21.02.2008 Redlab помогла НИИ «Восход» в обучении пользователей ГАС «Правосудие»

в РФ и органов Судебного департамента работе с подсистемой «Судебное делопроизводство и статистика» ГАС «Правосудие». В ходе проектных работ Redlab оказала методологическую помощь в создании эл
13.02.2008 «Ростелеком» обеспечит работу сети для проекта ГАС «Правосудие»

анства судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента является очередным этапом построения ГАС «Правосудие», способных предоставить дополнительную функциональность системе. Так, в част
15.01.2008 ЭОС завершила очередной этап работ по развитию ГАС «Правосудие»

тию Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Правосудие». Напомним, что в проекте развития ГАС «Правосудие» компания ЭОС выступает соисполнителем; головным исполнителем является ФГУП Н
11.07.2007 Единая судебная сеть «Правосудие» будет создана в 2007 году

е РФ и ОАО «Ростелеком» подписали соглашение о создании Государственной автоматизированной системы «Правосудие». Система «Правосудие» объединит большое количество верховных, краевых и об

Публикаций - 284, упоминаний - 665

Верховный суд РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Восход ФГБУ НИИ 721 41
Microsoft Corporation 25775 29
Ростелеком 10948 28
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 21
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
Новые облачные технологии (НОТ) 485 14
Крок - Croc 1964 14
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 11
Галактика - Корпорация 1545 11
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 11
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 10
9594 9
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 9
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 33 8
МегаФон 10742 8
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 8
Ростелеком - РТЛабс 210 8
Росплатформа - Р-Платформа 98 8
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 7
Midway 110 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 7
Cisco Systems 5372 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 7
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 7
Yahoo! 3726 7
АйТи 1519 7
CommuniGate Systems - СталкерСофт 223 6
Новый диск 963 6
Итерион 7 6
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 6
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 5
Dr.Web - Доктор Веб 1294 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 24
РЖД - Российские железные дороги 2096 16
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 16
Почта России ПАО 2370 15
Сургутнефтегаз - СНГ 288 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 34 6
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 6
Ростех - Вертолеты России 180 6
Транснефть 335 6
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 6
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 5
Газпром ПАО 1493 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 4
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 3
Россети Ленэнерго 1699 3
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
Альфа-Банк 1979 3
Татнефть 243 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Мосэнерго ПАО 132 3
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Мигалка ООО 9 2
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 2
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 58 2
Summit Group – Саммит МФК - ДоброЗайм 9 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 85
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Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 81
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ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 14
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 14
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 18
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 4 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ГосИнформСистемы 160 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 141
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 122
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 98
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 80
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 72
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 65
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 47
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 47
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 43
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 40
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 39
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 37
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 33
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 32
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 28
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 28
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 27
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 25
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 25
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 23
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 23
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 21
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 20
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 18
Электронный документ - Electronic document 1579 18
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 18
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 18
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 17
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 14
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 14
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 14
Оцифровка - Digitization 5185 14
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 14
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 13
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 13
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 13
Оповещение и уведомление - Notification 5944 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 45
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 42
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 31
Microsoft Windows 2000 8678 21
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 18
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 18
Microsoft Windows 16882 18
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 16
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 15
Linux OS 11533 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 14
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 14
Новые облачные технологии - МойОфис 958 13
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 51 12
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 11
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 75 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Цифровое исполнительное производство 15 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Пенсия онлайн 10 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 55 8
КИС СОЮ Москвы - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции города Москвы 58 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Утрата близкого человека 10 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 7
Google Android 15244 7
Microsoft Office 4170 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Уведомление и обжалование штрафов онлайн 7 6
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Трудовые отношения онлайн 9 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 6
Apple iOS 8583 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 6
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 6
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 5
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 153 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Трудовая миграция онлайн 5 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Европротокол онлайн 17 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Переезд в другой регион 11 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Подача заявлений в правоохранительные органы 5 5
Калина Роман 62 59
Бутенко Юрий 65 37
Звягина Наталья 64 26
Приданкин Андрей 30 25
Матвеева Татьяна 110 25
Чамара Денис 59 24
Бойко Елена 152 24
Власов Сергей 101 24
Стрельцов Андрей 62 24
Шадаев Максут 1210 23
Солодовников Денис 108 21
Евстигнеев Сергей 21 21
Фомичев Олег 139 20
Песчанских Георгий 39 20
Цариковский Федор 32 20
Герасимюк Максим 20 20
Раков Ярослав 51 19
Чернякова Елена 30 19
Ляшенко Сергей 29 19
Крюков Сергей 33 19
Левин Леонид 134 19
Селиванов Дмитрий 52 18
Ермолаев Артем 379 16
Лопаткин Герман 104 16
Петрушин Андрей 110 16
Соколов Алексей 137 16
Иванов Алексей 163 15
Козырев Алексей 328 15
Ковнир Евгений 75 15
Шипов Савва 102 14
Скляр Алексей 54 14
Акимов Максим 192 14
Козлов Александр 71 13
Меджитов Тимур 85 13
Елистратов Николай 90 13
Носков Константин 241 13
Албычев Александр 168 12
Салбиев Алан 31 12
Палюх Юрий 15 12
Волков Никита 80 12
Россия - РФ - Российская федерация 166168 221
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 79
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 45
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 32
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 31
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 25
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 24
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 23
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 22
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 22
Россия - УФО - Челябинская область 1512 22
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 22
Россия - УФО - Тюменская область 1365 21
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 19
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 19
Казахстан - Республика 6048 17
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 16
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 15
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 14
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 14
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 14
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 14
Франция - Французская Республика 8177 13
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 13
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 11
Европа 24964 11
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 11
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 11
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 11
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Испания - Королевство 3840 8
Испания - Каталония - Барселона 752 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 8
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 7
Россия - ПФО - Самарская область 1577 7
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ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 4
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 23 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 3
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Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 2
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 2
ИВГПУ ВО ФГБОУ - Ивановский Политех - Ивановский государственный политехнический университет 5 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 23 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
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РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
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Открытое образование 12 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 1
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НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
Дубна Государственный университет - Международный университет природы, общества и человека Дубна 9 1
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РАЕН - Российская академия естественных наук 26 1
НМУ - Независимый Московский Университет 4 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 46
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 15
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 6
CNews AWARDS - награда 571 5
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ЭОС Осенний документооборот 35 3
CNews Мисс ИТ России 12 2
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CeBIT 614 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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