Получите все материалы CNews по ключевому слову
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) Госуслуги РФ Суперсервисы Переезд в другой регион
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром ПАО 1404 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8019 1
|РЖД - Российские железные дороги 1991 1
|Почта России ПАО 2226 1
|Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 855 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 3
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
|Паршин Максим 321 3
|Рисман Владимир 2 1
|Паршин Михаил 4 1
|Горобцов Алексей 15 1
|Рымар Максим 50 1
|Фомичев Олег 139 1
|Тер-Степанов Дмитрий 23 1
|Изосимов Юрий 1 1
|Швецов Сергей 7 1
|Бокова Людмила 82 1
|Клишас Андрей 59 1
|Акимов Максим 189 1
|Бурин Андрей 17 1
|Лейпи Игорь 14 1
|Попов Сергей 148 1
|Сварник Павел 22 1
|Толстова Татьяна 37 1
|Лугов Андрей 32 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1113 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 2123 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3720 1
|Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397300, в очереди разбора - 732561.
Создано именных указателей - 185105.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.