ФГИС ЕПГУ (РПГУ) Госуслуги РФ Суперсервисы Переезд в другой регион


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


01.11.2025 Российские ИТ-шники спаслись от инфляции. В отрасли шикарный рост зарплат 1
06.06.2024 «Мобильному рабству» россиян наступает полный конец. Номера разрешат переносить в другие регионы. Операторы не рады 1
21.11.2019 Власти просят граждан протестировать еще 5 суперсервисов для здоровья, трудовых отношений и инвалидности 1
01.11.2019 В России заработал первый суперсервис. Это оформление ДТП без полиции 1
24.10.2019 «Цифровая экономика» начинает... и пробуксовывает 1
13.09.2019 Бизнес рассмотрел суперсервисы «Переезд в другой регион» и «Цифровые документы об образовании онлайн» 1
02.09.2019 1 ноября заработает оформление европротокола на сайте госуслуг 1
27.08.2019 На портале госуслуг можно будет удаленно обжаловать штраф и получить наследство 1
01.08.2019 Правительство просит граждан и бизнес оценить прототипы суперсервисов 1
19.06.2019 Вот-вот будут представлены 5 из 25 государственных суперсервисов. Какие из них будут первыми? 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

