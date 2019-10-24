Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Толстова Татьяна
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 70
Толстова Татьяна упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Крок 1223 34
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 4
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
|Softline - Софтлайн 1481 2
|Ланит Интеграция 101 2
|ФОРС - Центр разработки 181 2
|iTeco - Ай-Теко 721 2
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
|NetApp 486 1
|Галэкс НТЦ - Galex 26 1
|РосКомпьютинг 1 1
|Shure 10 1
|Extron Electronics 37 1
|ITG - INLINE Technologies Group 126 1
|Polycom - Поликом Раша 301 1
|ОТР 135 1
|Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
|Red Hat 668 1
|РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
|Ланит ГК 1164 1
|Oracle Corporation 3374 1
|HP Inc. 2956 1
|Microsoft Corporation 11226 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 1
|Попов Сергей 72 2
|Путин Владимир 1831 2
|Сварник Павел 8 2
|Лейпи Игорь 6 2
|Бурин Андрей 12 2
|Лугов Андрей 32 1
|Клишас Андрей 44 1
|Бокова Людмила 80 1
|Собянин Сергей 211 1
|Егорова Ольга 11 1
|Прозоров Денис 5 1
|Шварц Ольга 3 1
|Солопова Ольга 2 1
|Баулина Наталья 1 1
|Бугаева Наталья 2 1
|Белицкая Виктория 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771654, в очереди разбора - 675336.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771654, в очереди разбора - 675336.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru