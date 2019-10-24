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Толстова Татьяна


24.10.2019 «Цифровая экономика» начинает... и пробуксовывает 3
24.10.2019 Государственные траты на ИТ выросли более чем на 20% 1
21.09.2018 КРОК подготовил к работе Тверской и Мещанский районные суды г. Москвы 1
03.09.2018 КРОК: Мы получили огромное моральное удовлетворение от достигнутых результатов 7
28.08.2018 В московских судах автоматизирована оплата услуг адвокатов 2
28.06.2018 Московские суды перешли на электронный документооборот с мировыми судьями 1
18.06.2018 В Мосгорсуде и районных судах Москвы появился внутренний портал 1
01.06.2018 Глава Мосгорсуда: В Москве появилось открытое электронное правосудие 2
02.03.2018 «Устраняется сама возможность ошибки»: суды Москвы подключат к гибридной почте 3
29.11.2017 Цифровизация правосудия затронет столичное ЖКХ и присяжных 1
17.11.2017 Аудио- и видеосистемы московских судов признаны лучшим решением в госсекторе 1
28.09.2017 Заявления в суд — не на бумаге: москвичи ищут правосудия в электронном формате 2
08.08.2017 В судах общей юрисдикции Москвы началась ИТ-интеграция с «Почтой России» 1
01.08.2017 Суды Москвы начали принимать большую часть документов в электронном виде 1
27.07.2017 ИТ-система готовит отчеты судов Москвы в автоматическом режиме 1
20.07.2017 Мосгорсуд и райсуды начали отправлять приставам исполнительные листы в электронном виде 1
22.03.2017 Аудиовизуальная инфраструктура судов общей юрисдикции Москвы признана лучшей видеотехнологией года 1
01.03.2017 Скорость и доступность: что дадут московскому правосудию электронные дела 1
27.01.2017 Любой отчет — за считанные минуты: столичные суды будут больше времени уделять гражданам 1
30.12.2016 Данные о работе районных судов Москвы теперь доступны на Едином портале 2
22.12.2016 АИС «Ведомство» свяжет московские суды со Следственным комитетом, ФСИН и прокуратурой 3
15.12.2016 В столичном суде впервые проходит онлайн-трансляция заседания 1
15.12.2016 В Москве прошла онлайн-трансляция резонансного судебного заседания 1
17.11.2016 Мосгорсуд и столичное казначейство переводят документооборот в электронный формат 1
02.11.2016 Экономия времени — экономия денег: ИТ свяжут Мосгорсуд с 12 ключевыми госорганами 2
05.08.2016 Электронное взаимодействие столичных судов и приставов вошло в фазу пилотной эксплуатации 1
03.08.2016 Московские суды впервые подготовили статистическую отчетность в автоматическом режиме 1
20.07.2016 «Всю историю вбивали вручную»: как суды столицы сократят сроки рассмотрения дел 2
08.07.2016 Не ЦОДом единым: как технически будет выглядеть электронное правосудие Москвы 2
14.06.2016 234 зала суда в Москве оборудованы для аудио- и видеозаписи заседаний 1
18.05.2016 Мосгорсуд готов к внедрению электронного правосудия 2
17.05.2016 Москва электронная: как технологии изменят суды столицы 2
12.05.2016 Крок: Реформа судопроизводства принесет экономию времени и денег 12
12.11.2015 В Московских судах заработает комплексная информационная система 4
31.05.2012 Власти Москвы оштрафовали «Крок» на 8 млн рублей 1

Публикаций - 35, упоминаний - 70

Толстова Татьяна упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок 1223 34
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
Softline - Софтлайн 1481 2
Ланит Интеграция 101 2
ФОРС - Центр разработки 181 2
iTeco - Ай-Теко 721 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
NetApp 486 1
Галэкс НТЦ - Galex 26 1
РосКомпьютинг 1 1
Shure 10 1
Extron Electronics 37 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
Polycom - Поликом Раша 301 1
ОТР 135 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Red Hat 668 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Ланит ГК 1164 1
Oracle Corporation 3374 1
HP Inc. 2956 1
Microsoft Corporation 11226 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 1
Почта России ПАО 1580 4
International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 25 2
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Газпром ПАО 525 1
Аэрофлот 493 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 5
Верховный суд Российской Федерации 174 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 431 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 3
Федеральное казначейство России 766 3
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 32 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 2
УСД в городе Москве - Управление судебного департамента в городе Москве 21 2
УФК по городу Москве - Управление Федерального казначейства по городу Москве 3 2
Прокуратура города Москвы 8 2
Конституционный суд РФ 49 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 162 2
Президент Российской Федерации 1443 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству 32 1
Счётная палата РФ 462 1
Правительство Москвы - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 8 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
ГСУ СК - Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве 7 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Мещанский районный суд города Москвы 9 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 90 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 34 1
Тверской районный суд города Москвы 15 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 80 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 403 1
КИС СОЮ - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции 54 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Google Android 10752 2
Apple iOS 5742 2
Microsoft Windows 10 6691 2
Ростелеком НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 19 1
Портал Единого информационного пространства мировых судей города Москвы 1 1
SAP Sybase SQL Anywhere 11 1
Alfresco 114 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 1
Red Hat WildFly - ранее JBoss Application Server - JBoss AS 64 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Попов Сергей 72 2
Путин Владимир 1831 2
Сварник Павел 8 2
Лейпи Игорь 6 2
Бурин Андрей 12 2
Лугов Андрей 32 1
Клишас Андрей 44 1
Бокова Людмила 80 1
Собянин Сергей 211 1
Егорова Ольга 11 1
Прозоров Денис 5 1
Шварц Ольга 3 1
Солопова Ольга 2 1
Баулина Наталья 1 1
Бугаева Наталья 2 1
Белицкая Виктория 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 34
Россия - Российская федерация - РФ 57828 17
Украина 3417 2
Европа 3798 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Россия - Магаданская область 229 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 437 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 210 1
Россия - Тверская область 250 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Рязанская область 315 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
СИЗО - Следственный изолятор 65 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 17 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
CNews Analytics 1992 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
ProIntegration Awards 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771654, в очереди разбора - 675336.
Создано именных указателей - 46354.
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