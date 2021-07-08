Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CA
Certification authority
Удостоверяющие центры
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 80, упоминаний - 109
CA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Тухтасунов Парвиз 3 2
|Васильев Григорий 35 1
|Тупицын Александр 8 1
|Лебедев Павел 21 1
|Учамприн Андрей 5 1
|Новиков Павел 67 1
|Токаев Касым-Жомарт 1 1
|Теленков Андрей 21 1
|Шершнев Георгий 13 1
|Агафонова Наталия 35 1
|Валчев Стоян 44 1
|Савцов Игорь 27 1
|Сабиров Шакват 2 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|Колбин Евгений 43 1
|Огуряев Дмитрий 53 1
|Клявин Владимир 26 1
|Педоренко Андрей 41 1
|Хорошев Александр 1 1
|Антонов Александр 73 1
|Хомков Игорь 40 1
|Кириченко Игорь 41 1
|Картавый Эдуард 2 1
|Путятинский Сергей 53 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Поляков Сергей 60 1
|Чаркин Евгений 182 1
|CNews Analytics 1991 2
|IDC - International Data Corporation 2723 1
|Gartner 2193 1
|Frost & Sullivan 101 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
|Росреестр ФКП - Корпоративный университет Кадастровой палаты 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764513, в очереди разбора - 668200.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764513, в очереди разбора - 668200.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru