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CA Certification authority Удостоверяющие центры
СОБЫТИЯ
|25.02.2026
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Депутаты узаконили выдачу национальных сертификатов безопасности владельцам сайтов и разработчикам ПО
ается внести поправки в Закон «Об электронной подписи». Данный пакет законопроекта был разработан Правительством и принят Госдумой в первом чтении. В частности, в закон вводится понятие Национального удостоверяющего центра (НУЦ). Согласно законопроекту, Сертификат безопасности НУЦ - это структурированная информация, созданная с использованием ГИС (государственной информационной системы) НУЦ
|18.02.2026
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С помощью УЦ «Контура» выпущено больше 20 млн сертификатов ЭП
С помощью удостоверяющего центра «Контура» выпущено больше 20 млн сертификатов ЭП. Об этом CNews сообщил представитель «Контура». В их число вошли неквалифицированные и квалифицированные сертификаты, кот
|20.05.2025
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«Контур.Банк» получил статус аккредитованного удостоверяющего центра
«Контур.Банк» получил статус аккредитованного удостоверяющего центра. Решение приняла специальная правительственная комиссия. Об этом CNews
|13.03.2025
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Arenadata стала партнером в Таджикистане ОАО «Удостоверяющие центры, государственные услуги и разработка цифровых программ»
Arenadata, российский разработчик систем управления и обработки данных, и ОАО «Удостоверяющие центры, государственные услуги и разработка цифровых программ», компания при Агентстве инноваций и цифровых технологий при президенте Республики Таджикистан, подписали меморандум
|05.03.2025
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Удостоверяющий центр «Контура» автоматически исправляет ошибки при работе с электронной подписью
ьзователя. За полгода с помощью «Автодиагностики» удалось устранить 4,6 млн проблем пользователей». Удостоверяющий центр «Контура» с 2003 г. выпускает и обслуживает сертификаты электронных подп
|18.12.2024
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ИТ-холдинг «Т1» и «Ланит» создали удостоверяющий центр сертификатов PIN-клавиатур
ИТ-холдинг «Т1» и «Ланит» в рамках совместного предприятия создали первый в России удостоверяющий центр для подписания сертификатов приватных ключей, используемых PIN-клавиатур
|27.09.2024
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Количество создаваемых квалифицированных сертификатов электронной подписи выросло на 34% за 8 месяцев 2024 года в УЦ «СберКорус»
По данным аналитиков «СберКорус», в период с января по август аккредитованный удостоверяющий центр (УЦ) оператора ЭДО «СберКорус» выпустил более 870 тыс. квалифицированных
|18.09.2024
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HRlink подключил второй удостоверяющий центр
HRlink подключил второй удостоверяющий центр для выпуска и использования электронных подписей. Возможность перераспре
|05.07.2024
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«СберКорус» продлил аккредитацию удостоверяющего центра от Минцифры России на выпуск электронных подписей
сле как КЭП сотрудника с машиночитаемой доверенностью от руководителя юрлица или ИП. 1 июля 2024 г. удостоверяющий центр «СберКорус» в соответствии с протоколом №8пр Правительственной комиссии
|02.07.2024
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«Газинформсервис» прошла аккредитацию в качестве удостоверяющего центра
Компания «Газинформсервис» успешно прошла аккредитацию в качестве удостоверяющего центра (УЦ) и теперь имеет возможность оказывать услуги по проверке иностранн
|21.05.2024
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Удостоверяющий центр «Контура» вновь продлил свою аккредитацию
. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Аккредитация — обязательство без которого ни один удостоверяющий центр не может выдавать сертификат КЭП. Решение об аккредитации принимает Прав
|02.04.2024
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«СберКорус» открыл новое представительство удостоверяющего центра в Санкт-Петербурге
ч компаний и организаций», – отметил и.о. генерального директора «СберКорус» Виталий Тарасов. Новый удостоверяющий центр «СберКорус» расположен по адресу: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала
|11.03.2024
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Удостоверяющий центр «Контура» открыл представительства еще в четырех странах
нужно лично прийти в представительство. Взять с собой паспорт, СНИЛС и ИНН. Сотрудники филиала УЦ подтвердят его личность и уже через сутки выдадут сертификат и ключи электронной подписи. В филиалах Удостоверяющего центра за границей можно оформить сертификат электронной подписи физического лица или продлить действие предыдущего. С такой ЭП россияне за границей смогут подписывать документы
|08.11.2023
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Сервис Sign.Me запустил оформление электронной подписи без визита в удостоверяющий центр
при выпуске НЭП: очную и с помощью ЕСИА. В первом случае сертификат выдается только после визита в удостоверяющий центр, а во втором – сразу после подтверждения через «Госуслуги», нужна лишь в
|12.10.2023
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Как упростить работу с электронными подписями
ждый процесс компания может автоматизировать собственными силами или сосредоточить в одном сервисе. Удостоверяющий центр Контура создал Корпоративный центр регистрации, благодаря которому можно
|19.09.2022
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«Сбер» рекомендует клиентам установить российские сертификаты удостоверяющего центра
В связи с предстоящим переходом сайтов «Сбера» на сертификаты Национального удостоверяющего центра (НУЦ) Минцифры банк рекомендует всем клиентам установить сертификаты НУЦ на личные устройства для обеспечения бесперебойного и безопасного доступа к онлайн-ресурсам «Сбер
|15.09.2022
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«Сбер» начал перевод своих сайтов на российские сертификаты удостоверяющих центров
айты, а также рабочие ресурсы и системы. Данное решение обеспечит независимость банка от зарубежных удостоверяющих центров и гарантирует пользователям безопасный доступ к ресурсам «Сбера». Об э
|04.08.2022
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НИИ «Восход» получил сертификат соответствия ФСТЭК на ПО информационной системы «Национальный удостоверяющий центр»
ертификат соответствия ФСТЭК России на программное обеспечение информационной системы «Национальный удостоверяющий центр» (НУЦ), созданной им в рамках исполнения поручения Президента России по
|28.03.2022
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Национальный удостоверяющий центр обеспечит выдачу сертификатов безопасности для российских сайтов
российских сертификатов поддерживают отечественные браузеры «Яндекс.браузер» и «Атом». Национальный удостоверяющий центр Минцифры России создан в рамках исполнения поручения Президента России п
|01.03.2022
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Система Avanpost PKI интегрирована с удостоверяющими центрами ФНС России и Федерального казначейства
иям, на Федеральную налоговую службу и Федеральное казначейство возлагаются функции аккредитованных удостоверяющих центров (УЦ) по выдаче электронных подписей. ФНС становится УЦ, выдающим ЭП юр
|26.08.2021
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Удостоверяющий центр Росатома аккредитован для выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи
Корпоративный удостоверяющий центр госкорпорации «Росатом», функционирующий на базе ИТ-интегратора атомной
|04.08.2021
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Удостоверяющий центр «Ростеха» получил статус доверенного лица ФНС
подписи для руководителей компаний, индивидуальных предпринимателей и нотариусов. В настоящее время удостоверяющий центр «Основание», созданный на базе компании «Аналитический центр», насчитыва
|21.07.2021
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Удостоверяющий центр «Ростеха» расширит сеть до 350 филиалов по стране
онах страны и довести общий объем выпуска электронных подписей до 1 млн ежегодно. В настоящее время удостоверяющий центр «Основание», созданный на базе «Аналитического центра», насчитывает боле
|21.05.2021
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Удостоверяющий центр «Такском» первым в России аккредитован по новым правилам
енным действующим законодательством РФ об электронной подписи. Аккредитованный по новым требованиям удостоверяющий центр (УЦ) «Такском» продолжит работать после 1 июля 2021 г. После 1 июля 2021
|22.04.2021
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Утвержден состав Правкомиссии по аккредитации удостоверяющих центров для выдачи электронных подписей
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав Правительственной комиссии по аккредитации удостоверяющих центров для выдачи электронных подписей. В состав правкомиссии вошли 15 предст
|29.12.2020
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«Ростех» и «Селдон» объявили об открытии крупнейшего в России удостоверяющего центра
«РТ-Проектные технологии» (входит в «Ростех»), группа компаний «Селдон» и «Аналитический центр» сообщили о создании крупнейшего в стране удостоверяющего центра для выпуска электронных подписей. Он обеспечит клиентам поддержку на всех этапах бизнес-процессов – от получения электронной подписи до сдачи онлайн-отчетности в государс
|08.12.2020
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ФСБ объяснила, какой в России должна быть правильная электронная подпись
СБ России № 796 «Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра» от 27 декабря 2011 г., отмечается в пояснительной записке к документу
|06.10.2020
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«Ростелеком» запустил облачное типовое решение по безопасности для кредитных организаций и удостоверяющих центров
й биометрической системе. Более десяти банков уже начали подключение к ОТИБ, еще около 70 банков планируют подключиться до конца 2020 г. Процедуру подключения к ОТИБ также начали ведущие коммерческие удостоверяющие центры. Это позволит им организовать дистанционную выдачу сертификата ключа проверки квалифицированной электронной подписи. Облачное типовое решение позволяет банкам и удостоверя
|18.09.2020
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Сертификат электронной подписи можно получить дистанционно с помощью ЕБС
Компании «Ростелеком» и «Криптопро» подготовили типовое решение для подключения аккредитованных удостоверяющих центров к Единой биометрической системе. Теперь выдача квалифицированного серт
|30.06.2020
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Россия в десятке стран по количеству валидных SSL
Крупнейший в России хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU и старейший удостоверяющий центр GlobalSign представляют данные о лидирующих странах-пользователях SSL-се
|08.11.2019
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Депутаты вводят госмонополию на выдачу электронной подписи
ринятый в первом чтении законопроект увеличивает минимальный размер чистых активов аккредитованного удостоверяющего центра с 7 млн руб. до 1 млрд руб., а минимальный размер финансового обеспече
|12.04.2019
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«Ростех» и «Селдон» создадут «крупнейший в России удостоверяющий центр»
проектные технологии» госкорпорации «Ростех» и группа компаний «Селдон» подписали меморандум о сотрудничестве в области развития цифровых сервисов. Документ предполагает создание крупнейшего в России удостоверяющего центра. Он обеспечит клиентам поддержку на всех этапах бизнес-процессов – от получения электронной подписи до сдачи онлайн-отчетности в государственные органы. Клиенты нового
|09.11.2018
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«Электронная Москва» начала выдавать электронные подписи клиентам Бинбанка
иками контакт-центра банка. При согласии клиента оформить электронную подпись его данные поступят в удостоверяющий центр «Электронной Москвы». После этого сотрудник удостоверяющего центра помож
|26.09.2018
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«Техносерв» создал корпоративный удостоверяющий центр для ОСК
ее использование, обеспечивая юридическое подтверждение подписи электронного документа. Кроме того, удостоверяющий центр имеет возможность формировать усовершенствованную электронную подпись (с
|30.08.2018
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«Аванпост» представил решение для автоматизации корпоративных удостоверяющих центров
ность и масштабируемость всей системы обработки и исполнения заявок. Появление подсистемы управления заявками на сертификаты сделало Avanpost PKI законченным масштабируемым решением для корпоративных удостоверяющих центров и ОКЗ. Наибольший интерес решение представляет для банковского сектора и холдинговых структур (независимо от направлений деятельности), планирующих создание корпоративных
|21.03.2018
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«Аванпост» объявил об интеграции PKI 5.4 со СМЭВ
выполнены путем интеграции программного обеспечения УЦ с несколькими сервисами, доступными в СМЭВ: удостоверяющий центр с использованием инфраструктуры должен проверять и уточнять сведения, пр
|31.01.2018
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Удостоверяющий центр «Профи Менеджер» внедрил распознавание паспортов РФ и СНИЛС
р» основана в 2008 году, является резидентом Бизнес-инкубатора Научного центра РАН г. Черноголовка. Удостоверяющий центр «Профи Менеджер» аккредитован Минкомсвязи России в соответствии с 63 Фед
|10.05.2017
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РОСЭУ: Не надо разрушать сложившуюся структуру удостоверяющих центров
х подписей и таким образом обеспечить их легитимность. В настоящее время в России открыто более 440 удостоверяющих центров и 5000 точек выдачи электронных подписей, в которых работает не менее
|21.04.2017
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Вместо 400 удостоверяющих центров планируют оставить два. Чем это грозит?
Вместо 400 удостоверяющих центров (УЦ), аккредитованных на сегодняшний день Минкомсвязью, выдавать квали
|22.06.2016
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«Информзащита» создала аккредитованный удостоверяющий центр для «Вымпелкома»
уры заказчика и включало внедрение комплекса программно-аппаратных средств защиты информации. Новый удостоверяющий центр призван сократить время на стандартные процедуры согласования электронно
CA и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 39
|Медведев Дмитрий 1665 25
|Покрышкин Дмитрий 26 22
|Баранов Никита 13 13
|Бадалов Андрей 66 13
|Шадаев Максут 1210 12
|Козырев Алексей 328 12
|Матюхин Владимир 61 12
|Щеголев Игорь 699 11
|Никифоров Николай 1138 11
|Санин Александр 54 11
|Кирюшкин Сергей 15 10
|Шалманов Сергей 202 9
|Рейман Леонид 1065 9
|Горелов Дмитрий 61 9
|Валяева Елизавета 72 7
|Грязнов Павел 9 7
|Андреев Владимир 101 7
|Казак Максим 162 7
|Макаров Станислав 118 6
|Махлин Дмитрий 123 6
|Афанасьев Георгий 11 6
|Димитров Илия 9 6
|Тарасов Виталий 49 6
|Мишустин Михаил 787 6
|Макар Герман 11 6
|Рымар Максим 50 6
|Массух Илья 239 6
|Якушев Михаил 50 6
|Сазонов Александр 13 5
|Демидов Михаил 134 5
|Егорова Наталья 9 5
|Ромащев Станислав 28 5
|Бокова Людмила 82 5
|Мирошников Борис 63 5
|Носков Константин 241 5
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|Чапчаев Андрей 56 5
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