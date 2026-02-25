CA - Certification authority - Удостоверяющие центры

Депутаты узаконили выдачу национальных сертификатов безопасности владельцам сайтов и разработчикам ПО ается внести поправки в Закон «Об электронной подписи». Данный пакет законопроекта был разработан Правительством и принят Госдумой в первом чтении. В частности, в закон вводится понятие Национального удостоверяющего центра (НУЦ). Согласно законопроекту, Сертификат безопасности НУЦ - это структурированная информация, созданная с использованием ГИС (государственной информационной системы) НУЦ

С помощью УЦ «Контура» выпущено больше 20 млн сертификатов ЭП С помощью удостоверяющего центра «Контура» выпущено больше 20 млн сертификатов ЭП. Об этом CNews сообщил представитель «Контура». В их число вошли неквалифицированные и квалифицированные сертификаты, кот

«Контур.Банк» получил статус аккредитованного удостоверяющего центра ​ ​«Контур.Банк» получил статус аккредитованного удостоверяющего центра. Решение приняла специальная правительственная комиссия. Об этом CNews

Arenadata стала партнером в Таджикистане ОАО «Удостоверяющие центры, государственные услуги и разработка цифровых программ» Arenadata, российский разработчик систем управления и обработки данных, и ОАО «Удостоверяющие центры, государственные услуги и разработка цифровых программ», компания при Агентстве инноваций и цифровых технологий при президенте Республики Таджикистан, подписали меморандум

Удостоверяющий центр «Контура» автоматически исправляет ошибки при работе с электронной подписью ьзователя. За полгода с помощью «Автодиагностики» удалось устранить 4,6 млн проблем пользователей». Удостоверяющий центр «Контура» с 2003 г. выпускает и обслуживает сертификаты электронных подп

ИТ-холдинг «Т1» и «Ланит» создали удостоверяющий центр сертификатов PIN-клавиатур ИТ-холдинг «Т1» и «Ланит» в рамках совместного предприятия создали первый в России удостоверяющий центр для подписания сертификатов приватных ключей, используемых PIN-клавиатур

Количество создаваемых квалифицированных сертификатов электронной подписи выросло на 34% за 8 месяцев 2024 года в УЦ «СберКорус» По данным аналитиков «СберКорус», в период с января по август аккредитованный удостоверяющий центр (УЦ) оператора ЭДО «СберКорус» выпустил более 870 тыс. квалифицированных

HRlink подключил второй удостоверяющий центр HRlink подключил второй удостоверяющий центр для выпуска и использования электронных подписей. Возможность перераспре

«СберКорус» продлил аккредитацию удостоверяющего центра от Минцифры России на выпуск электронных подписей сле как КЭП сотрудника с машиночитаемой доверенностью от руководителя юрлица или ИП. 1 июля 2024 г. удостоверяющий центр «СберКорус» в соответствии с протоколом №8пр Правительственной комиссии

«Газинформсервис» прошла аккредитацию в качестве удостоверяющего центра Компания «Газинформсервис» успешно прошла аккредитацию в качестве удостоверяющего центра (УЦ) и теперь имеет возможность оказывать услуги по проверке иностранн

Удостоверяющий центр «Контура» вновь продлил свою аккредитацию . Об этом CNews сообщили представители «Контура». Аккредитация — обязательство без которого ни один удостоверяющий центр не может выдавать сертификат КЭП. Решение об аккредитации принимает Прав

«СберКорус» открыл новое представительство удостоверяющего центра в Санкт-Петербурге ч компаний и организаций», – отметил и.о. генерального директора «СберКорус» Виталий Тарасов. Новый удостоверяющий центр «СберКорус» расположен по адресу: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала

Удостоверяющий центр «Контура» открыл представительства еще в четырех странах нужно лично прийти в представительство. Взять с собой паспорт, СНИЛС и ИНН. Сотрудники филиала УЦ подтвердят его личность и уже через сутки выдадут сертификат и ключи электронной подписи. В филиалах Удостоверяющего центра за границей можно оформить сертификат электронной подписи физического лица или продлить действие предыдущего. С такой ЭП россияне за границей смогут подписывать документы

Сервис Sign.Me запустил оформление электронной подписи без визита в удостоверяющий центр при выпуске НЭП: очную и с помощью ЕСИА. В первом случае сертификат выдается только после визита в удостоверяющий центр, а во втором – сразу после подтверждения через «Госуслуги», нужна лишь в

Как упростить работу с электронными подписями ждый процесс компания может автоматизировать собственными силами или сосредоточить в одном сервисе. Удостоверяющий центр Контура создал Корпоративный центр регистрации, благодаря которому можно

«Сбер» рекомендует клиентам установить российские сертификаты удостоверяющего центра В связи с предстоящим переходом сайтов «Сбера» на сертификаты Национального удостоверяющего центра (НУЦ) Минцифры банк рекомендует всем клиентам установить сертификаты НУЦ на личные устройства для обеспечения бесперебойного и безопасного доступа к онлайн-ресурсам «Сбер

«Сбер» начал перевод своих сайтов на российские сертификаты удостоверяющих центров айты, а также рабочие ресурсы и системы. Данное решение обеспечит независимость банка от зарубежных удостоверяющих центров и гарантирует пользователям безопасный доступ к ресурсам «Сбера». Об э

НИИ «Восход» получил сертификат соответствия ФСТЭК на ПО информационной системы «Национальный удостоверяющий центр» ертификат соответствия ФСТЭК России на программное обеспечение информационной системы «Национальный удостоверяющий центр» (НУЦ), созданной им в рамках исполнения поручения Президента России по

Национальный удостоверяющий центр обеспечит выдачу сертификатов безопасности для российских сайтов российских сертификатов поддерживают отечественные браузеры «Яндекс.браузер» и «Атом». Национальный удостоверяющий центр Минцифры России создан в рамках исполнения поручения Президента России п

Система Avanpost PKI интегрирована с удостоверяющими центрами ФНС России и Федерального казначейства иям, на Федеральную налоговую службу и Федеральное казначейство возлагаются функции аккредитованных удостоверяющих центров (УЦ) по выдаче электронных подписей. ФНС становится УЦ, выдающим ЭП юр

Удостоверяющий центр Росатома аккредитован для выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи Корпоративный удостоверяющий центр госкорпорации «Росатом», функционирующий на базе ИТ-интегратора атомной

Удостоверяющий центр «Ростеха» получил статус доверенного лица ФНС подписи для руководителей компаний, индивидуальных предпринимателей и нотариусов. В настоящее время удостоверяющий центр «Основание», созданный на базе компании «Аналитический центр», насчитыва

Удостоверяющий центр «Ростеха» расширит сеть до 350 филиалов по стране онах страны и довести общий объем выпуска электронных подписей до 1 млн ежегодно. В настоящее время удостоверяющий центр «Основание», созданный на базе «Аналитического центра», насчитывает боле

Удостоверяющий центр «Такском» первым в России аккредитован по новым правилам енным действующим законодательством РФ об электронной подписи. Аккредитованный по новым требованиям удостоверяющий центр (УЦ) «Такском» продолжит работать после 1 июля 2021 г. После 1 июля 2021

Утвержден состав Правкомиссии по аккредитации удостоверяющих центров для выдачи электронных подписей Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав Правительственной комиссии по аккредитации удостоверяющих центров для выдачи электронных подписей. В состав правкомиссии вошли 15 предст

«Ростех» и «Селдон» объявили об открытии крупнейшего в России удостоверяющего центра «РТ-Проектные технологии» (входит в «Ростех»), группа компаний «Селдон» и «Аналитический центр» сообщили о создании крупнейшего в стране удостоверяющего центра для выпуска электронных подписей. Он обеспечит клиентам поддержку на всех этапах бизнес-процессов – от получения электронной подписи до сдачи онлайн-отчетности в государс

ФСБ объяснила, какой в России должна быть правильная электронная подпись СБ России № 796 «Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра» от 27 декабря 2011 г., отмечается в пояснительной записке к документу

«Ростелеком» запустил облачное типовое решение по безопасности для кредитных организаций и удостоверяющих центров й биометрической системе. Более десяти банков уже начали подключение к ОТИБ, еще около 70 банков планируют подключиться до конца 2020 г. Процедуру подключения к ОТИБ также начали ведущие коммерческие удостоверяющие центры. Это позволит им организовать дистанционную выдачу сертификата ключа проверки квалифицированной электронной подписи. Облачное типовое решение позволяет банкам и удостоверя

Сертификат электронной подписи можно получить дистанционно с помощью ЕБС Компании «Ростелеком» и «Криптопро» подготовили типовое решение для подключения аккредитованных удостоверяющих центров к Единой биометрической системе. Теперь выдача квалифицированного серт

Россия в десятке стран по количеству валидных SSL Крупнейший в России хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU и старейший удостоверяющий центр GlobalSign представляют данные о лидирующих странах-пользователях SSL-се

Депутаты вводят госмонополию на выдачу электронной подписи ринятый в первом чтении законопроект увеличивает минимальный размер чистых активов аккредитованного удостоверяющего центра с 7 млн руб. до 1 млрд руб., а минимальный размер финансового обеспече

«Ростех» и «Селдон» создадут «крупнейший в России удостоверяющий центр» проектные технологии» госкорпорации «Ростех» и группа компаний «Селдон» подписали меморандум о сотрудничестве в области развития цифровых сервисов. Документ предполагает создание крупнейшего в России удостоверяющего центра. Он обеспечит клиентам поддержку на всех этапах бизнес-процессов – от получения электронной подписи до сдачи онлайн-отчетности в государственные органы. Клиенты нового

«Электронная Москва» начала выдавать электронные подписи клиентам Бинбанка иками контакт-центра банка. При согласии клиента оформить электронную подпись его данные поступят в удостоверяющий центр «Электронной Москвы». После этого сотрудник удостоверяющего центра помож

«Техносерв» создал корпоративный удостоверяющий центр для ОСК ее использование, обеспечивая юридическое подтверждение подписи электронного документа. Кроме того, удостоверяющий центр имеет возможность формировать усовершенствованную электронную подпись (с

«Аванпост» представил решение для автоматизации корпоративных удостоверяющих центров ность и масштабируемость всей системы обработки и исполнения заявок. Появление подсистемы управления заявками на сертификаты сделало Avanpost PKI законченным масштабируемым решением для корпоративных удостоверяющих центров и ОКЗ. Наибольший интерес решение представляет для банковского сектора и холдинговых структур (независимо от направлений деятельности), планирующих создание корпоративных

«Аванпост» объявил об интеграции PKI 5.4 со СМЭВ выполнены путем интеграции программного обеспечения УЦ с несколькими сервисами, доступными в СМЭВ: удостоверяющий центр с использованием инфраструктуры должен проверять и уточнять сведения, пр

Удостоверяющий центр «Профи Менеджер» внедрил распознавание паспортов РФ и СНИЛС р» основана в 2008 году, является резидентом Бизнес-инкубатора Научного центра РАН г. Черноголовка. Удостоверяющий центр «Профи Менеджер» аккредитован Минкомсвязи России в соответствии с 63 Фед

РОСЭУ: Не надо разрушать сложившуюся структуру удостоверяющих центров х подписей и таким образом обеспечить их легитимность. В настоящее время в России открыто более 440 удостоверяющих центров и 5000 точек выдачи электронных подписей, в которых работает не менее

Вместо 400 удостоверяющих центров планируют оставить два. Чем это грозит? Вместо 400 удостоверяющих центров (УЦ), аккредитованных на сегодняшний день Минкомсвязью, выдавать квали