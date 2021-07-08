CA - Certification authority - Удостоверяющие центры

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CA
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08.07.2021 Ассоциация «Финтех» и eKassir разработали сервис для тестирования банковских открытых API 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 1
31.03.2020 Госсайт публикации и обсуждения законопроектов недоступен. Закончился сертификат 1
06.02.2020 Росреестр развивает электронные сервисы 1
05.02.2020 Кадастровая палата запустила сайт для заявителей и владельцев недвижимости 1
07.10.2019 CNews перешел на защищенный протокол HTTPS 1
21.08.2019 Chrome и Firefox пообещали защищать пользователей от государственного шпионского ПО 1
31.01.2018 Удостоверяющий центр «Профи Менеджер» внедрил распознавание паспортов РФ и СНИЛС 1
31.07.2017 Samsung разрабатывает LTE-модемы для мобильных процессоров со скоростью загрузки до 1,2 ГБ/с 1
11.10.2016 К роуминговому центру «Ростелекома» присоединились 23 оператора ЭДО 1
05.09.2016 Джонатан Гилл назначен вице-президентом RSA по развитию бизнеса в регионе EMEA 1
15.07.2016 Новое ПО F5 Networks оптимизирует защиту приложений и управление ими 1
09.03.2016 МТС расширила до восьми регионов географию услуги «Электронная подпись» 1
01.02.2016 Российская разработка: система мониторинга становится ситуационным центром 1
01.10.2015 «Кьези Фармасьютикалс» выбрала оператора ЭДО «Такском» 1
20.08.2015 «Русгидро» повысило защиту от угроз ИБ с помощью Digital Design 1
24.12.2014 Внедрение DCIM – первый шаг к контролю ИТ-инфраструктуры 1
20.02.2014 «Ростелеком» выдал жителям Тверской области более 12 тыс. кодов активации к единому порталу госуслуг 1
25.12.2013 Huawei и Optus запустили первую в мире сеть LTE TDD с агрегированием несущих частот 2
03.10.2013 «Лаборатория Касперского» победила знаменитого патентного тролля из США 1
23.07.2013 SolarWinds: об управлении сетями и о российском ИТ-рынке в эпоху мобильности 1
23.05.2013 Digital Design выпустила новую линейку продуктов для бизнеса «Защищенная мобильность» 1
01.03.2013 Dell анонсировала новое решение для резервного копирования данных 1
22.11.2012 Panasonic примет участие в круглом столе CNews «Офис будущего: инфраструктурные решения» 1
27.06.2012 Евгений Касперский объявил войну американской патентной системе 1
29.05.2012 Число зарегистрированных в системе B2B-Center сертификатов ЭЦП увеличилось на 90% 1
30.08.2011 Продукт Panasonic для интеграции Communication Assistant и «1С: Предприятия» сертифицирован «1С» 1
23.06.2011 NetApp обеспечивает основу для построения частных, публичных и гибридных «облаков» 1
14.05.2011 Зеркальная фотокамера Canon EOS 60D: любитель с претензией 1
11.05.2011 Oracle Enterprise Gateway 11g обеспечивает обработку и защиту данных в средах SOA и облачных вычислений 1
18.04.2011 Евгений Трещетенков: Panasonic хватит работы и без больших офисов 1
13.04.2011 CA Technologies осуществила очередное «облачное» поглощение 1
24.02.2011 Sony обновила линейки ноутбуков Vaio CB и CA 2
03.02.2011 CA Technologies приобретает компанию Torokina Networks 1
03.02.2011 Поможет ли кейс-менеджмент бизнесу? 2
21.12.2010 Европейский фонд свободного ПО обвиняет Еврокомиссию в неоправданных предпочтениях проприетарному ПО 1
14.12.2010 Мировой рынок SaaS растет на 15% в год 1
03.12.2010 В регионе EMEA расширяется применение виртуализации сервера 2
02.12.2010 В кризисный год «Касперский» и ESET показали взрывной рост 1

Публикаций - 80, упоминаний - 109

CA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11110 8
Google LLC 7158 5
SAP SE 3216 5
IBM 3546 4
Samsung Electronics 5686 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 3
Verysell Проекты - Verysell Project 42 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Acronis - Акронис 364 1
Transas - Транзас ГК 58 1
iTeco - Ай-Теко 718 1
Крок 1221 1
Apple Inc - Эппл Рус 7713 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
OpenText 160 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 204 1
New Relic 4 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
DigiCert 5 1
HoloGroup 6 1
Optima - Оптима 50 1
Совзонд - Sovzond 66 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
Twitter 2204 1
Veeam Software 250 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
ESET 989 1
VK - Mail.ru Group 2484 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 1
Telegram Group 702 1
Naumen - Наумен 342 1
Neoflex - Неофлекс 141 1
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 68 1
Казахтелеком 204 1
Zabbix SIA - Заббикс 34 1
РДТЕХ 159 1
Dynatrace 46 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 452 1
Альфа-Банк 1126 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Газпром нефть 382 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
Интер РАО ПАО 158 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 17 1
Tesla Motors 241 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Профи Менеджер Удостоверяющий центр 1 1
eKassir - Екассир Банковские Системы 20 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство цифрового развития, инновация и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан - ранее Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана 3 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 2
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 2
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 1
MEC - Multi-access Edge Computing - Mobile Edge Computing - Периферийные вычисления для множественного доступа 16 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 1
OpenStack 347 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
HSTS - HTTP Strict Transport Security - механизм, принудительно активирующий защищённое соединение через протокол HTTPS 5 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 1
LiveView - Live View - live preview - Электронный сквозной визир - Технология сквозного беспараллаксного визирования в цифровых фотоаппаратах, основанная на электронном видоискателе, заменяющем оптический визир 56 1
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 63 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 1
DevOps - Development и Operations 297 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
AIOps - input/output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 18 1
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 1
Google Chrome - браузер 1117 3
Apple iOS 5742 3
Росреестр ПКК - Публичная кадастровая карта 2 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Java - Язык программирования 1178 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 2
Google Android 10751 2
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1177 2
AWS - Amazon Web Services 568 1
Apple CarPlay 28 1
Node.js - программная платформа 58 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2085 1
SQL - Язык программирования 434 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 1
Microsoft Azure 1171 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 31 1
Росреестр Единый сервисный сайт 1 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 1
SberCloud AI Cloud 17 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Microsoft Office 365 769 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 1
Rakuten Viber 429 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
Тухтасунов Парвиз 3 2
Васильев Григорий 35 1
Тупицын Александр 8 1
Лебедев Павел 21 1
Учамприн Андрей 5 1
Новиков Павел 67 1
Токаев Касым-Жомарт 1 1
Теленков Андрей 21 1
Шершнев Георгий 13 1
Агафонова Наталия 35 1
Валчев Стоян 44 1
Савцов Игорь 27 1
Сабиров Шакват 2 1
Прохоров Фёдор 78 1
Колбин Евгений 43 1
Огуряев Дмитрий 53 1
Клявин Владимир 26 1
Педоренко Андрей 41 1
Хорошев Александр 1 1
Антонов Александр 73 1
Хомков Игорь 40 1
Кириченко Игорь 41 1
Картавый Эдуард 2 1
Путятинский Сергей 53 1
Абакумов Евгений 103 1
Поляков Сергей 60 1
Чаркин Евгений 182 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 11
Европа 3766 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 5
Франция - Французская Республика 2130 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 3
Япония 2792 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 3
Казахстан - Республика 2637 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Бразилия - Федеративная Республика 1128 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 2
Грузия 691 1
Украина 3374 1
Восточная Европа 1682 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Европа Западная 615 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Федеральное законодательство 254 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
CNews Analytics 1991 2
IDC - International Data Corporation 2723 1
Gartner 2193 1
Frost & Sullivan 101 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
Росреестр ФКП - Корпоративный университет Кадастровой палаты 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 291 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764513, в очереди разбора - 668200.
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