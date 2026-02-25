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CA Certification authority Удостоверяющие центры

CA - Certification authority - Удостоверяющие центры

 

 

 

СОБЫТИЯ


25.02.2026 Депутаты узаконили выдачу национальных сертификатов безопасности владельцам сайтов и разработчикам ПО

ается внести поправки в Закон «Об электронной подписи». Данный пакет законопроекта был разработан Правительством и принят Госдумой в первом чтении. В частности, в закон вводится понятие Национального удостоверяющего центра (НУЦ). Согласно законопроекту, Сертификат безопасности НУЦ - это структурированная информация, созданная с использованием ГИС (государственной информационной системы) НУЦ
18.02.2026 С помощью УЦ «Контура» выпущено больше 20 млн сертификатов ЭП

С помощью удостоверяющего центра «Контура» выпущено больше 20 млн сертификатов ЭП. Об этом CNews сообщил представитель «Контура». В их число вошли неквалифицированные и квалифицированные сертификаты, кот
20.05.2025 «Контур.Банк» получил статус аккредитованного удостоверяющего центра ​

​«Контур.Банк» получил статус аккредитованного удостоверяющего центра. Решение приняла специальная правительственная комиссия. Об этом CNews
13.03.2025 Arenadata стала партнером в Таджикистане ОАО «Удостоверяющие центры, государственные услуги и разработка цифровых программ»

Arenadata, российский разработчик систем управления и обработки данных, и ОАО «Удостоверяющие центры, государственные услуги и разработка цифровых программ», компания при Агентстве инноваций и цифровых технологий при президенте Республики Таджикистан, подписали меморандум
05.03.2025 Удостоверяющий центр «Контура» автоматически исправляет ошибки при работе с электронной подписью

ьзователя. За полгода с помощью «Автодиагностики» удалось устранить 4,6 млн проблем пользователей». Удостоверяющий центр «Контура» с 2003 г. выпускает и обслуживает сертификаты электронных подп
18.12.2024 ИТ-холдинг «Т1» и «Ланит» создали удостоверяющий центр сертификатов PIN-клавиатур

ИТ-холдинг «Т1» и «Ланит» в рамках совместного предприятия создали первый в России удостоверяющий центр для подписания сертификатов приватных ключей, используемых PIN-клавиатур
27.09.2024 Количество создаваемых квалифицированных сертификатов электронной подписи выросло на 34% за 8 месяцев 2024 года в УЦ «СберКорус»

По данным аналитиков «СберКорус», в период с января по август аккредитованный удостоверяющий центр (УЦ) оператора ЭДО «СберКорус» выпустил более 870 тыс. квалифицированных
18.09.2024 HRlink подключил второй удостоверяющий центр

HRlink подключил второй удостоверяющий центр для выпуска и использования электронных подписей. Возможность перераспре
05.07.2024 «СберКорус» продлил аккредитацию удостоверяющего центра от Минцифры России на выпуск электронных подписей

сле как КЭП сотрудника с машиночитаемой доверенностью от руководителя юрлица или ИП. 1 июля 2024 г. удостоверяющий центр «СберКорус» в соответствии с протоколом №8пр Правительственной комиссии

02.07.2024 «Газинформсервис» прошла аккредитацию в качестве удостоверяющего центра

Компания «Газинформсервис» успешно прошла аккредитацию в качестве удостоверяющего центра (УЦ) и теперь имеет возможность оказывать услуги по проверке иностранн
21.05.2024 Удостоверяющий центр «Контура» вновь продлил свою аккредитацию

. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Аккредитация — обязательство без которого ни один удостоверяющий центр не может выдавать сертификат КЭП. Решение об аккредитации принимает Прав
02.04.2024 «СберКорус» открыл новое представительство удостоверяющего центра в Санкт-Петербурге

ч компаний и организаций», – отметил и.о. генерального директора «СберКорус» Виталий Тарасов. Новый удостоверяющий центр «СберКорус» расположен по адресу: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала
11.03.2024 Удостоверяющий центр «Контура» открыл представительства еще в четырех странах

нужно лично прийти в представительство. Взять с собой паспорт, СНИЛС и ИНН. Сотрудники филиала УЦ подтвердят его личность и уже через сутки выдадут сертификат и ключи электронной подписи. В филиалах Удостоверяющего центра за границей можно оформить сертификат электронной подписи физического лица или продлить действие предыдущего. С такой ЭП россияне за границей смогут подписывать документы
08.11.2023 Сервис Sign.Me запустил оформление электронной подписи без визита в удостоверяющий центр

при выпуске НЭП: очную и с помощью ЕСИА. В первом случае сертификат выдается только после визита в удостоверяющий центр, а во втором – сразу после подтверждения через «Госуслуги», нужна лишь в
12.10.2023 Как упростить работу с электронными подписями

ждый процесс компания может автоматизировать собственными силами или сосредоточить в одном сервисе. Удостоверяющий центр Контура создал Корпоративный центр регистрации, благодаря которому можно
19.09.2022 «Сбер» рекомендует клиентам установить российские сертификаты удостоверяющего центра

В связи с предстоящим переходом сайтов «Сбера» на сертификаты Национального удостоверяющего центра (НУЦ) Минцифры банк рекомендует всем клиентам установить сертификаты НУЦ на личные устройства для обеспечения бесперебойного и безопасного доступа к онлайн-ресурсам «Сбер
15.09.2022 «Сбер» начал перевод своих сайтов на российские сертификаты удостоверяющих центров

айты, а также рабочие ресурсы и системы. Данное решение обеспечит независимость банка от зарубежных удостоверяющих центров и гарантирует пользователям безопасный доступ к ресурсам «Сбера». Об э
04.08.2022 НИИ «Восход» получил сертификат соответствия ФСТЭК на ПО информационной системы «Национальный удостоверяющий центр»

ертификат соответствия ФСТЭК России на программное обеспечение информационной системы «Национальный удостоверяющий центр» (НУЦ), созданной им в рамках исполнения поручения Президента России по

28.03.2022 Национальный удостоверяющий центр обеспечит выдачу сертификатов безопасности для российских сайтов

российских сертификатов поддерживают отечественные браузеры «Яндекс.браузер» и «Атом». Национальный удостоверяющий центр Минцифры России создан в рамках исполнения поручения Президента России п
01.03.2022 Система Avanpost PKI интегрирована с удостоверяющими центрами ФНС России и Федерального казначейства

иям, на Федеральную налоговую службу и Федеральное казначейство возлагаются функции аккредитованных удостоверяющих центров (УЦ) по выдаче электронных подписей. ФНС становится УЦ, выдающим ЭП юр
26.08.2021 Удостоверяющий центр Росатома аккредитован для выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи

Корпоративный удостоверяющий центр госкорпорации «Росатом», функционирующий на базе ИТ-интегратора атомной

04.08.2021 Удостоверяющий центр «Ростеха» получил статус доверенного лица ФНС

подписи для руководителей компаний, индивидуальных предпринимателей и нотариусов. В настоящее время удостоверяющий центр «Основание», созданный на базе компании «Аналитический центр», насчитыва
21.07.2021 Удостоверяющий центр «Ростеха» расширит сеть до 350 филиалов по стране

онах страны и довести общий объем выпуска электронных подписей до 1 млн ежегодно. В настоящее время удостоверяющий центр «Основание», созданный на базе «Аналитического центра», насчитывает боле
21.05.2021 Удостоверяющий центр «Такском» первым в России аккредитован по новым правилам

енным действующим законодательством РФ об электронной подписи. Аккредитованный по новым требованиям удостоверяющий центр (УЦ) «Такском» продолжит работать после 1 июля 2021 г. После 1 июля 2021
22.04.2021 Утвержден состав Правкомиссии по аккредитации удостоверяющих центров для выдачи электронных подписей

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав Правительственной комиссии по аккредитации удостоверяющих центров для выдачи электронных подписей. В состав правкомиссии вошли 15 предст
29.12.2020 «Ростех» и «Селдон» объявили об открытии крупнейшего в России удостоверяющего центра

«РТ-Проектные технологии» (входит в «Ростех»), группа компаний «Селдон» и «Аналитический центр» сообщили о создании крупнейшего в стране удостоверяющего центра для выпуска электронных подписей. Он обеспечит клиентам поддержку на всех этапах бизнес-процессов – от получения электронной подписи до сдачи онлайн-отчетности в государс
08.12.2020 ФСБ объяснила, какой в России должна быть правильная электронная подпись

СБ России № 796 «Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра» от 27 декабря 2011 г., отмечается в пояснительной записке к документу
06.10.2020 «Ростелеком» запустил облачное типовое решение по безопасности для кредитных организаций и удостоверяющих центров

й биометрической системе. Более десяти банков уже начали подключение к ОТИБ, еще около 70 банков планируют подключиться до конца 2020 г. Процедуру подключения к ОТИБ также начали ведущие коммерческие удостоверяющие центры. Это позволит им организовать дистанционную выдачу сертификата ключа проверки квалифицированной электронной подписи. Облачное типовое решение позволяет банкам и удостоверя
18.09.2020 Сертификат электронной подписи можно получить дистанционно с помощью ЕБС

Компании «Ростелеком» и «Криптопро» подготовили типовое решение для подключения аккредитованных удостоверяющих центров к Единой биометрической системе. Теперь выдача квалифицированного серт
30.06.2020 Россия в десятке стран по количеству валидных SSL

Крупнейший в России хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU и старейший удостоверяющий центр GlobalSign представляют данные о лидирующих странах-пользователях SSL-се
08.11.2019 Депутаты вводят госмонополию на выдачу электронной подписи

ринятый в первом чтении законопроект увеличивает минимальный размер чистых активов аккредитованного удостоверяющего центра с 7 млн руб. до 1 млрд руб., а минимальный размер финансового обеспече
12.04.2019 «Ростех» и «Селдон» создадут «крупнейший в России удостоверяющий центр»

проектные технологии» госкорпорации «Ростех» и группа компаний «Селдон» подписали меморандум о сотрудничестве в области развития цифровых сервисов. Документ предполагает создание крупнейшего в России удостоверяющего центра. Он обеспечит клиентам поддержку на всех этапах бизнес-процессов – от получения электронной подписи до сдачи онлайн-отчетности в государственные органы. Клиенты нового

09.11.2018 «Электронная Москва» начала выдавать электронные подписи клиентам Бинбанка

иками контакт-центра банка. При согласии клиента оформить электронную подпись его данные поступят в удостоверяющий центр «Электронной Москвы». После этого сотрудник удостоверяющего центра помож
26.09.2018 «Техносерв» создал корпоративный удостоверяющий центр для ОСК

ее использование, обеспечивая юридическое подтверждение подписи электронного документа. Кроме того, удостоверяющий центр имеет возможность формировать усовершенствованную электронную подпись (с
30.08.2018 «Аванпост» представил решение для автоматизации корпоративных удостоверяющих центров

ность и масштабируемость всей системы обработки и исполнения заявок. Появление подсистемы управления заявками на сертификаты сделало Avanpost PKI законченным масштабируемым решением для корпоративных удостоверяющих центров и ОКЗ. Наибольший интерес решение представляет для банковского сектора и холдинговых структур (независимо от направлений деятельности), планирующих создание корпоративных
21.03.2018 «Аванпост» объявил об интеграции PKI 5.4 со СМЭВ

выполнены путем интеграции программного обеспечения УЦ с несколькими сервисами, доступными в СМЭВ: удостоверяющий центр с использованием инфраструктуры должен проверять и уточнять сведения, пр
31.01.2018 Удостоверяющий центр «Профи Менеджер» внедрил распознавание паспортов РФ и СНИЛС

р» основана в 2008 году, является резидентом Бизнес-инкубатора Научного центра РАН г. Черноголовка. Удостоверяющий центр «Профи Менеджер» аккредитован Минкомсвязи России в соответствии с 63 Фед
10.05.2017 РОСЭУ: Не надо разрушать сложившуюся структуру удостоверяющих центров

х подписей и таким образом обеспечить их легитимность. В настоящее время в России открыто более 440 удостоверяющих центров и 5000 точек выдачи электронных подписей, в которых работает не менее

21.04.2017 Вместо 400 удостоверяющих центров планируют оставить два. Чем это грозит?

Вместо 400 удостоверяющих центров (УЦ), аккредитованных на сегодняшний день Минкомсвязью, выдавать квали
22.06.2016 «Информзащита» создала аккредитованный удостоверяющий центр для «Вымпелкома»

уры заказчика и включало внедрение комплекса программно-аппаратных средств защиты информации. Новый удостоверяющий центр призван сократить время на стандартные процедуры согласования электронно

Публикаций - 998, упоминаний - 1443

CA и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 100
Ростелеком 10948 98
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 97
Microsoft Corporation 25775 59
Восход ФГБУ НИИ 721 45
9594 40
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 53 32
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 31
Oracle Corporation 7074 25
Google LLC 12688 25
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 24
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 23
Такском - Taxcom 256 23
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 23
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 21
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 20
Directum - Директум 1268 20
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 19
Информзащита 941 19
SafeTech - СэйфТек 133 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 18
МегаФон 10742 18
SAP SE 5601 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 156 18
Тензор 173 18
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 17
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 192 17
Cisco Systems 5372 16
Softline - Софтлайн 3743 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
Docsvision - ДоксВижн 1060 16
GlobalSign - Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша - удостоверяющий центр 30 16
Yandex - Яндекс 9216 15
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 15
Telegram Group 2940 15
Газинформсервис - ГИС 496 15
Системы документооборота 522 14
Крок - Croc 1964 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 72
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 52 42
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 27
Почта России ПАО 2370 26
РЖД - Российские железные дороги 2096 24
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 23
ГПБ - Газпромбанк 1273 15
Альфа-Банк 1979 15
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 14
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 10
МКБ - Московский кредитный банк 657 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 8
АльфаСтрахование СГ 394 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
Транснефть 335 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 7
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
Ак Барс Банк 283 7
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 7
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 7
Россети Ленэнерго 1699 6
Первый Ключ Центр выпуска ЭЦП - Удостоверяющий центр 9 6
Газпром ПАО 1493 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 6
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 6
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 69 6
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 6
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 6
СКБ Контур - Контур.Банк - Банк Екатеринбург - Екатеринбургский муниципальный банк 32 5
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус УЦ - СберКорус Удостоверяющий центр 5 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 279
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 152
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 141
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 99
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 96
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 87
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 76
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 75
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 74
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 72
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 70
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 64
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 47
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 43
Федеральное казначейство России 1949 38
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 37
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 32
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 32
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 32
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 30
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 28
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 24
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 24
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 24
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 22
Судебная власть - Judicial power 2500 21
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 21
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 20
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 20
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 19
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 18
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 17
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 17
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 16
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 16
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 14
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 14
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 11
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 8
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 8
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 7
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
ГосИнформСистемы 160 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 3
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 3
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 3
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 4 3
СОИ - Союз операторов интернета 31 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 10 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Ассоциация ИТ-предприятий Казахстана 4 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 636
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 433
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 372
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 228
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 218
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 212
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 187
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 164
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 145
Электронный документ - Electronic document 1579 131
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 126
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 120
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 408 114
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 108
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 108
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 97
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 460 95
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 91
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 85
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 84
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 84
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 83
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 82
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 77
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 76
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 73
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 72
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 71
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 69
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 67
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 66
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 64
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 63
Оповещение и уведомление - Notification 5943 52
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1081 52
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 51
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 50
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 429 50
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 49
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1093 48
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 214
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 67
Microsoft Windows 16882 60
Linux OS 11533 56
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 55
КриптоПро CSP СКЗИ 255 45
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 41
Google Android 15243 39
Apple iOS 8583 38
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 30
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 29
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 25
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 23
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 23
Microsoft Windows 2000 8678 22
КриптоПро УЦ - КриптоПро Удостоверяющий центр 31 21
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 21
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 21
Google Chrome - браузер 1701 20
Oracle Java - язык программирования 3469 20
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 20
Mozilla Firefox - браузер 1951 20
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 20
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 51 17
Microsoft СА - MS CA - Microsoft Certificate Authority - Microsoft Certificate Services 50 16
Microsoft Office 4170 16
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 16
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 14
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 14
SafeTech CA - SafeTech Certificate Authority 36 13
Apple macOS 2419 13
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 13
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 12
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 207 12
КриптоПро myDSS - КриптоПро DSS Lite 35 12
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 146 11
Apple iPad 4011 11
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 11
СКБ Контур - Контур.Экстерн 93 11
Путин Владимир 3454 39
Медведев Дмитрий 1665 25
Покрышкин Дмитрий 26 22
Баранов Никита 13 13
Бадалов Андрей 66 13
Шадаев Максут 1210 12
Козырев Алексей 328 12
Матюхин Владимир 61 12
Щеголев Игорь 699 11
Никифоров Николай 1138 11
Санин Александр 54 11
Кирюшкин Сергей 15 10
Шалманов Сергей 202 9
Рейман Леонид 1065 9
Горелов Дмитрий 61 9
Валяева Елизавета 72 7
Грязнов Павел 9 7
Андреев Владимир 101 7
Казак Максим 162 7
Макаров Станислав 118 6
Махлин Дмитрий 123 6
Афанасьев Георгий 11 6
Димитров Илия 9 6
Тарасов Виталий 49 6
Мишустин Михаил 787 6
Макар Герман 11 6
Рымар Максим 50 6
Массух Илья 239 6
Якушев Михаил 50 6
Сазонов Александр 13 5
Демидов Михаил 134 5
Егорова Наталья 9 5
Ромащев Станислав 28 5
Бокова Людмила 82 5
Мирошников Борис 63 5
Носков Константин 241 5
Смирнов Алексей 269 5
Смышляев Станислав 20 5
Чапчаев Андрей 56 5
Маслов Юрий 11 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 748
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 167
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 68
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 52
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 49
Европа 24964 47
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 40
Казахстан - Республика 6048 34
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 34
Беларусь - Белоруссия 6289 26
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 23
Россия - СФО - Новосибирск 4876 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 20
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 20
Германия - Федеративная Республика 13221 19
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 17
Украина 7928 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 15
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 14
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 14
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 14
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 14
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 14
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 14
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 13
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 13
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 13
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 13
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 13
Россия - СФО - Омская область 789 13
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 13
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 12
Италия - Итальянская Республика 4508 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 12
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 11
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 11
Россия - ПФО - Самарская область 1577 11
Россия - УФО - Челябинская область 1512 11
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 560
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 303
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 447 174
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 168
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 165
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 160
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 114
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 114
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 54
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Discovery Research Group 22 1
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НМГ - Медиалогия 37 1
CNews Мишень ОФД 6 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Fortune Global 100 142 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 14
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 9
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 9
РАН - Российская академия наук 2122 7
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 5
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 4
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 3
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 3
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 3
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 3
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 3
ИИИ - Институт исследований интернета 66 2
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
Информзащита Учебный центр 38 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 2
ИвГУ - Ивановский государственный университет 7 2
VK - Skillbox - Lerna - Лерна - КорпСкилз 15 2
ИВГПУ ВО ФГБОУ - Ивановский Политех - Ивановский государственный политехнический университет 5 2
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 23 2
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 27
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 18
РусКрипто 26 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 7
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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