CA - Certification authority - Удостоверяющие центры

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Chrome и Firefox пообещали защищать пользователей от государственного шпионского ПО 1

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Европейский фонд свободного ПО обвиняет Еврокомиссию в неоправданных предпочтениях проприетарному ПО 1