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Удостоверяющий центр «Ростеха» получил статус доверенного лица ФНС

Удостоверяющий центр «Основание», созданный компанией «РТ-Проектные технологии» госкорпорации «Ростех» совместно с ГК «Селдон», получил от Федеральной налоговой службы (ФНС) статус доверенного лица. Это позволяет центру выдавать квалифицированные электронные подписи для руководителей компаний, индивидуальных предпринимателей и нотариусов.

В настоящее время удостоверяющий центр «Основание», созданный на базе компании «Аналитический центр», насчитывает более 150 филиалов в 81 регионе России. Структура предоставляет услуги в области электронного документооборота и электронного обмена данными, обмена счетами-фактурами, работы с онлайн-кассами. До конца года планируется дополнительно открыть более 200 точек присутствия во всех регионах страны и довести общий объем выпуска электронных подписей до 1 млн ежегодно. Клиенты УЦ «Основание» могут использовать инфраструктуру центра для анализа данных, также доступна функция организации электронных торгов.

«Необходимость стать доверенным лицом ФНС была продиктована кардинальной трансформацией рынка электронной подписи. С 1 января 2022 г. изменятся правила выдачи квалифицированных электронных подписей (КЭП) руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и нотариусам. Эта категория клиентов сможет получить КЭП только в удостоверяющем центре Федеральной налоговой службы (УЦ ФНС) или у его доверенного лица. На сегодняшний день наш УЦ «Основание» прошел все надлежащие проверки и получил статус доверенного лица ФНС», – сказал генеральный директор «РТ-Проектные технологии» Сергей Ярош.

Удостоверяющий центр «Основание» создан на базе «Аналитического центра» — компании с более чем 10-летним опытом работы на рынке электронной подписи. В формировании качественно новой структуры приняли участие «РТ-Проектные технологии» госкорпорации «Ростех» и группа компаний «Селдон». Банком-партнером проекта выступает «Московский кредитный банк».

«Порог вхождения в число компаний, которые продолжат выдавать квалифицированные электронные подписи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и нотариусам, очень высок. Для этого необходимо не только пройти переаккредитацию, но и получить статус доверенного лица УЦ ФНС, выполнив дополнительные предписания и подтвердив соблюдение правил информационной безопасности. В частности, установлены строгие требования к качеству клиентского сервиса, используемым информационным системам, обеспечению конфиденциальности работ», – отметил генеральный директор группы компаний «Селдон» Илия Димитров.

В проекте задействованы разработки «РТ-Проектных технологий», которые ранее использовались в крупных федеральных информационных системах, таких как единый агрегатор торговли «Березка». Лингвистические и аналитические технологии обработки больших данных компании «Селдон» усиливают совместные продукты и обеспечивают функционирование инфраструктуры открытых ключей.

Участие в пилотном проекте доверенных лиц в первой половине 2021 г. позволило УЦ «Основание» на практике отработать новую схему выдачи КЭП руководителям юрлиц и индивидуальным предпринимателям. Получить КЭП в удостоверяющем центре «Основание» могут физические лица, руководители и сотрудники юридических лиц, индивидуальные предприниматели, нотариусы. Также в филиалах УЦ «Основание» доступны к приобретению сертифицированные носители электронной подписи и средства криптографической защиты информации, необходимые для работы с КЭП.

В соответствии с требованиями Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России с 1 июля 2021 г. удостоверяющие центры, не прошедшие аккредитацию по новым стандартам, теряют право выпускать квалифицированные электронные подписи. Срок ранее выпущенных такими УЦ электронных подписей истекает 1 января 2022 г.

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