Человеческие ресурсы Трудовые ресурсы ЕГРИП Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей ПБОЮЛ предприниматель без образования юридического лица


СОБЫТИЯ


04.12.2025 «Ростелеком» усиливает безопасность пунктов выдачи заказов в Пермском крае 1
03.12.2025 Smart Engines представила новую версию Smart Document Engine с расширенной поддержкой документов юрлиц 1
27.11.2025 Спустя 26 лет арестован убийца президента знаменитого российского производителя компьютерной техники 1
29.10.2025 На платформе SkillStaff появилась возможность получать вознаграждение за рекомендацию специалистов 1
20.10.2025 Сбербанк запустил «Аналитику рентабельности рынка» для всесторонней оценки рыночных цен для бизнеса 1
01.10.2025 Кабинет «Авито Рекламы» стал доступен индивидуальным предпринимателям 2
29.09.2025 Российские колл-центры под угрозой закрытия из-за цен на звонки и новых правил маркировки 1
26.09.2025 «Билайн бизнес» откроет клиентам доступ в закрытый клуб бонусов и привилегий 1
19.09.2025 ИП смогут управлять своими счетами в «СберБанк Онлайн» 1
09.09.2025 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» дополнила «Паспорт участника ATI.SU» сведениями из государственных реестров 1
27.08.2025 В России появится «черный список» сотовых телефонов 1
22.08.2025 Сеть ресторанов «Сицилия» на 50% ускорила кадровый документооборот с сотрудниками с помощью сервиса «1С:Кабинет сотрудника» 1
25.07.2025 Наталья Сергунина: Более 500 тысяч компаний и ИП зарегистрировали корпоративные кабинеты на столичном портале mos.ru 1
22.07.2025 «МТС Банк» улучшил интернет-банк для бизнеса 1
17.07.2025 В российских ЦОД запретили майнинг криптовалют 1
15.07.2025 Как теперь будут работать Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет». Что им запретят продавать и чем заниматься 2
09.07.2025 Власти покупают ИИ для поиска картельных сговоров в госзакупках 1
23.06.2025 Wildberries запустила B2B-продажи для всех российских компаний 1
17.06.2025 Продажи поддельной электроники в онлайн-магазинах уменьшились на 10%. Но и продажи премиальных брендов в России сократились 1
11.06.2025 Россиян лишили любимейшего магазина электроники. Закрыты и опечатаны товары на 100 миллионов 1
27.05.2025 Wildberries запускает модель поставок DBS для B2B-продавцов 1
27.05.2025 Продавцы смогут получить деньги для роста бизнеса на «Яндекс Маркете» 1
05.05.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2025 года 1
05.05.2025 Российские компании дополнительно вложат миллиарды в кибербезопасность 1
07.04.2025 Как автоматизировать документооборот в Enterprise: история реализации проекта в Whoosh 1
28.02.2025 Посещаемость портала поставщиков выросла в три раза за пять лет 1
24.02.2025 Отрасль попросила освободить от ответственности получателей субсидий на создание микроэлектроники. Иначе им грозит банкротство 1
19.02.2025 «ББР Банк» автоматизировал сервис заказа кредитных справок для бизнеса 1
29.01.2025 «Контур.Фокус» помог банку «Евроальянс» ускорить проверку юрлиц в 6 раз 1
29.01.2025 «Яндекс» поможет компаниям научиться работать с персональными данными 1
15.01.2025 Ozon начал продавать автомобили в лизинг 1
25.12.2024 Единое свидетельство РЦИС и n’RIS 1
20.12.2024 Александр Лукьянов, Дом.рф: Подобрать проект дома и запустить его строительство можно будет в один клик 1
10.12.2024 Заверенные справки с «Госуслуг» теперь можно получить в офисах Сбербанка 1
09.12.2024 «Делимобиль» запускает продажи машин с пробегом в лизинг 1
04.12.2024 «Контур.Фокус» помог шести регионам автоматизировать проверки на конфликт интересов 1
15.11.2024 «Яндекс Аренда» начала работать еще в девяти городах 1
02.11.2024 В России ввели правила майнинга криптовалют и лимит электричества для майнеров 2
16.10.2024 ДИТ Москвы: более 100 млн счетов оплатили жители столицы в сервисе «Мои платежи» на mos.ru и городских мобильных приложениях 1
01.08.2024 В России разрешили майнинг и оборот криптовалюты, но запретили ее рекламу 1

Публикаций - 208, упоминаний - 218

Человеческие ресурсы и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1249 17
Yandex - Яндекс 8434 12
8983 11
Microsoft Corporation 25236 11
МегаФон 9892 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 8
Ростелеком 10306 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 7
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 678 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 5
Т-Платформы - T-Platforms 400 5
Google LLC 12255 4
Apple Inc 12628 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 4
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 4
Терн ГК - Tern Group 78 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 3
SAP SE 5426 3
Oracle Corporation 6867 3
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 300 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 636 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 520 3
Газинформсервис - ГИС 410 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 2
Цифровая Инвестиционная Платформа - BitRussia - краудфандинговая блокчейн-платформа 4 2
Nvidia Corp 3731 2
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 2
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 81 2
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 59 2
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 350 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 964 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 2
Ланит - Норбит - Norbit 406 2
SAS Institute 1032 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 368 2
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 106 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 336 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 17
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 7
Альфа-Банк 1868 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 5
Почта России ПАО 2245 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 4
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 36 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 3
НСПК - Национальная система платежных карт 900 3
РЖД - Российские железные дороги 2001 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 3
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 70 2
Uber 337 2
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 61 2
Яндекс.Лавка 279 2
ВТБ Лизинг 68 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 123 2
Газпром нефть 670 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 2
Совкомбанк ПАО 285 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 669 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 139 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 534 2
X5 Group - Перекрёсток 605 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 2
Русагро Группа Компаний 339 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 2
Лента - Сеть розничной торговли 2267 2
Синара ГК - Sinara Group 115 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 48
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 39
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 29
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 24
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 22
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 21
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 20
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 18
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 16
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 16
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 11
Федеральное казначейство России 1879 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 9
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 8
Судебная власть - Judicial power 2412 8
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 393 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 8
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 7
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 6
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 6
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 6
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 74 5
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 253 5
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 679 5
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 96 5
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 5
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 237 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 137 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
CПPФ - Союз потребителей Российской Федерации 13 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 18 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
ЛДПР 110 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 64
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 60
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 44
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 43
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 42
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 28
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2255 26
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2465 25
Оповещение и уведомление - Notification 5376 25
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 24
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 23
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 22
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 21
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 19
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 17
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 16
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 15
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 14
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2821 14
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 14
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 13
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 875 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 13
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 12
Электронный документ - Electronic document 1529 12
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4453 12
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4901 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 12
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1851 12
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2853 11
Оцифровка - Digitization 4933 11
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4688 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 40
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 20
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 20
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 18
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 18
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 333 12
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 797 11
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 802 9
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 262 8
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 299 7
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 62 7
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1160 7
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 254 7
Минцифры РФ - Госключ 186 6
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 424 5
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 77 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 4
Архивный фонд РФ 110 4
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 334 4
Apple - App Store 3008 4
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 214 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 881 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 389 4
НКТ - Р7-Офис 478 4
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 116 3
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 91 3
Яндекс.Аренда 25 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 72 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 304 3
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 267 3
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 352 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 3
Linux OS 10896 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 3
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 3
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 3
Microsoft Windows 16327 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 840 3
Google Android 14679 3
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 653 3
Сергунина Наталья 371 7
Опанасенко Всеволод 137 5
Иванченко Евгений 15 4
Путин Владимир 3349 4
Федечкин Эдуард 55 3
Куртяник Надежда 369 3
Назарова Анна 52 3
Горелкин Антон 108 3
Мишустин Михаил 734 3
Шпак Василий 263 2
Жуков Роман 19 2
Агапкин Алексей 39 2
Козак Николай 183 2
Мацыгин Юрий 50 2
Соловьев Сергей 75 2
Костин Сергей 36 2
Барсуков Сергей 31 2
Кармишин Дмитрий 26 2
Медведев Дмитрий 1662 2
Родионов Иван 71 2
Казарин Станислав 175 2
Смирнова Татьяна 34 2
Носенко Артем 30 2
Урусов Виктор 149 2
Врацкий Андрей 165 2
Горожанкин Алексей 18 2
Валяева Елизавета 72 2
Тутаев Михаил 55 2
Касаев Сергей 27 2
Романов Кирилл 32 2
Лазарев Илья 27 2
Матвиенко Нина 29 2
Барилкин Виктор 29 2
Гваришвили Владимир 28 2
Виноградов Артём 28 2
Синельников Александр 27 2
Мингова Валерия 27 2
Тавадзе Марина 28 2
Данилов Михаил 32 2
Спиридонов Иван 26 2
Россия - РФ - Российская федерация 156831 139
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 60
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 21
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 9
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 8
Россия - ЦФО - Калужская область 1025 8
Россия - ЮФО - Ростовская область 1668 7
Беларусь - Белоруссия 6023 7
Россия - ЮФО - Волгоградская область 826 6
Европа 24634 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 6
Россия - СФО - Новосибирск 4650 6
Казахстан - Республика 5792 6
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 360 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 1205 5
Россия - ДФО - Сахалинская область 986 5
Россия - СКФО - Ставропольский край 984 5
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1416 5
Россия - ЦФО - Тамбовская область 614 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 880 5
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 937 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 4
Россия - СФО - Омская область 731 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1304 4
Россия - ДФО - Хабаровский край 985 4
Россия - ЦФО - Липецкая область 590 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 4
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 543 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1296 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1538 4
Украина 7793 4
Россия - СЗФО - Псковская область 670 4
Россия - СЗФО - Архангельская область 766 4
Россия - ПФО - Самарская область 1450 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 133
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 98
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 84
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 45
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 43
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 41
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 37
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 30
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 874 27
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 27
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 26
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 23
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1179 22
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 21
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 20
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 18
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 17
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 17
Паспорт - Паспортные данные 2734 17
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 625 16
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 15
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 14
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 13
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 12
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 12
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 11
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 11
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 11
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 10
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 659 10
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 10
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 4
Ведомости 1233 3
РИА Новости 984 2
Forbes - Форбс 910 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 90 1
УралПолит.Ru 8 1
Российская газета 275 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 195 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
ComputerWorld 144 1
Rambler Group - Секрет фирмы 39 1
Царьград - телеканал 28 1
Rambler Group - Motor.ru - автомобильные новости 7 1
Regnum - Регнум 112 1
Times 648 1
RTVi - Russian Television International 15 1
ТВ-Новости АНО 7 1
Ставропольская правда 4 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 1
Crunchbase 74 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 85 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 1
The Verge - Издание 591 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 122 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
Engadget - Блог о технологиях 424 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 4
INFOLine-Аналитика 67 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 156 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
BCG - Boston Consulting Group 111 2
Gartner - Гартнер 3608 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 2
РАЭК - Экономика Рунета 19 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
BCG Россия онлайн 6 1
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 17 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
Forrester Wave 45 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 2
РАН - Российская академия наук 2014 2
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 5 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 35 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 16 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 37 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 22 1
РУДН - Медицинский институт 6 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 102 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 2
CNews AWARDS - награда 549 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 150 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Capture the Flag - CTF 53 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.

Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

