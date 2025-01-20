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Кармишин Дмитрий



20.01.2025 Малый бизнес растет быстрее крупного: итоги года в e-commerce от «ЮKassa» 1
02.11.2024 «ЮKassa» и ритейлеры дали прогнозы на «День Холостяка» и «Черную Пятницу» 1
06.09.2024 Только 12% онлайн-покупателей полностью перешли на маркетплейсы — исследование RetailCRM 1
29.08.2024 Треть россиян совершают онлайн-покупки на работе — исследование «ЮMoney» 1
30.07.2024 «ЮMoney»: как изменилась игровая индустрия за полгода: рост аудитории и разнообразия продуктов 1
29.01.2024 Итоги 2023 г. в e-commerce: рост интернет-магазинов и новые платежные методы 1
09.10.2023 Исследование «Юkassa»: россияне почти на треть увеличили траты на онлайн-образование 1
19.04.2023 Россияне стали чаще покупать мебель в интернете 1
24.03.2023 Не только Telegram и VK: в каких соцсетях предприниматели продают в 2023 году 1
22.03.2023 «ЮKassa» стала платежным сервисом известного приложения для оплаты парковок в Москве 1
16.12.2022 Российские интернет-магазины cмогут предложить оплату через Mir Pay 1
14.11.2022 В России снизились продажи в День холостяка — впервые за четыре года 1
08.11.2022 Вырос спрос на товары для офиса: ноутбуки, ручки, карандаши и органайзеры. Бумага подешевела на четверть 1
28.10.2022 «Сбермаркет» и «ЮKassa»: продажи витаминов и БАДов выросли на 60% с начала осени 1
28.10.2022 «ЮKassa» снизила комиссию за эквайринг для новых клиентов 1
27.09.2022 «Юkassa» запустила сервис автоматических чеков для самозанятых 1
12.07.2022 «ЮKassa» начала принимать платежи в офлайне 1
11.07.2022 Клиенты «ЮMoney» могут платить смартфоном по QR-коду «Сбера» 1
07.06.2022 Исследование: около 50% россиян довольны качеством отечественного софта 1
03.06.2022 «ЮKassa» адаптировала платежный виджет для людей с нарушениями зрения 1
18.05.2022 «ЮKassa» запустила новый способ приема платежей 1
14.04.2022 «ЮKassa» снизит комиссию за эквайринг до 1% — для тех, кто продает социально значимые товары и услуги 1
07.02.2022 Исследование: аудитория онлайн-аптек выросла на 42% 1
10.06.2021 Исследование: обороты платежей сайтов знакомств выросли в 86 раз в преддверии летнего сезона 1
18.07.2019 В России впервые приобретен автомобиль через «Яндекс.кассу» 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Кармишин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 115 2
VK - YClients - УайКлаентс 39 2
Telegram Group 1983 2
RetailCRM 31 2
Yandex - Яндекс 7339 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
Омега 82 1
X Corp - Twitter 2845 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 15
НСПК - Национальная система платежных карт 813 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Renault Groupe 158 1
Сбер - Еаптека 33 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Visa International 1949 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Верный - торговая сеть 291 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Эвалар - Evalar 3 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 1
Сбер - СберМаркетинг - SberMarketing - С-Маркетинг РА 13 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 11 1
ТСХР - Творческий союз художников России 4 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 20
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 17
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 8
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 587 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 6
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1699 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17061 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1533 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2952 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1271 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 1
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 49 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 25
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 178 23
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 167 7
Google Android 13994 3
Apple iOS 7809 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 2
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 131 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 119 1
Microsoft Windows 15656 1
Apple Pay 489 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 405 1
Apple macOS VoiceOver 31 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 185 1
VK - Яндекс.Дзен 188 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
ByteDance - TikTok 256 1
Apple - App Store 2890 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Huawei AppGallery 280 1
Tinder 48 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 1
Pinterest 66 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 52 1
Администрация Санкт-Петербурга - Парковки Санкт-Петербурга 3 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 1
Renault Arkana 3 1
Google Android Accessibility Service - Google Android Accessibility Suite - Google TalkBack 31 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 1
Бороздин Дмитрий 5 2
Бойцов Петр 4 1
Малых Дмитрий 61 1
Кончагина Татьяна 2 1
Тупикина Анна 2 1
Круталевич Светлана 1 1
Иванова Анастасия 1 1
Сизов Андрей 4 1
Яровит Алексей 1 1
Максимова Ирина 1 1
Галимов Роман 1 1
Липко Максим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 136 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 324 1
Солнечная система - Solar system 2522 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Европа 21767 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 11
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 500 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 8
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 8
НКО - Некоммерческая организация 500 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 3
Торговля - FMCG&Retail - Зоотовары 58 3
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives 88 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1720 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 178 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Здравоохранение - Фарминдустрия - Витамины - Vitamins 41 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 62 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 222 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1306 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
Импортозамещение - параллельный импорт 480 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 118 1
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 9 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 136 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 76 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 46 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 31 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
День молодёжи - 27 июня 896 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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