Кармишин Дмитрий
Кармишин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
|Бороздин Дмитрий 5 2
|Бойцов Петр 4 1
|Малых Дмитрий 61 1
|Кончагина Татьяна 2 1
|Тупикина Анна 2 1
|Круталевич Светлана 1 1
|Иванова Анастасия 1 1
|Сизов Андрей 4 1
|Яровит Алексей 1 1
|Максимова Ирина 1 1
|Галимов Роман 1 1
|Липко Максим 1 1
|Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 9 2
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 136 1
|РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
|МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 76 1
|Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 46 1
|Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 31 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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