Получите все материалы CNews по ключевому слову
Иванова Анастасия
УПОМИНАНИЯ
|С новым кодом: как будет работать универсальный QR-код для оплаты 1
|09.10.2023
|Исследование «Юkassa»: россияне почти на треть увеличили траты на онлайн-образование 1
Иванова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 196 1
|Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 209 1
|Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 873 1
|Кармишин Дмитрий 26 1
|Сизов Андрей 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392748, в очереди разбора - 733119.
Создано именных указателей - 184375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.