Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сизов Андрей
СОБЫТИЯ
Сизов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8083 1
|Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 33 1
|ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 790 1
|Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 212 1
|Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 879 1
|Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 203 1
|Иванова Анастасия 3 1
|Марков Дмитрий 68 1
|Смолякова Светлана 1 1
|Стариков Алексей 2 1
|Кармишин Дмитрий 26 1
|Россия - РФ - Российская федерация 155908 3
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3160 1
|Россия - УФО - Екатеринбург 4250 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1121 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400980, в очереди разбора - 732664.
Создано именных указателей - 186024.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.