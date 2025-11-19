Bell Integrator FabricaONE.AI разработала инструмент «Расчетные Матрицы» для подготовки отчетности компаний

Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) разработала новый продукт для расчета итоговых данных отчетности компаний без необходимости в программировании. Модуль-конструктор «Расчетные Матрицы» (РМ) – универсальный инструмент, который может быть встроен в любую систему, легко интегрируется с базами данных и корпоративными хранилищами, обеспечивая автоматическую генерацию отчетных данных.

«Расчетные Матрицы» могут быть использованы при подготовке обязательных отчетов кредитных организаций для Центробанка, налоговой, нормативной и других видов отчетностей компаний из различных отраслей. Продукт может быть гибко настроен и доработан под нужды конкретного заказчика.

Создание процедур подготовки отчетных данных производится с использованием конфигуратора расчетных матриц без программирования. Таким образом, бизнес может создавать отчеты без участия разработчиков, а сотрудникам, работающим с РМ, не требуются специальные навыки.

Продукт Bell Integrator имеет гибкий и прозрачный механизм описания правил расчета и позволяет универсально описывать сложные алгоритмы расчетных форм и подстраивать их под требования заказчика. При этом многоуровневые алгоритмы расчета показателей, целевых строк отчетов и результирующих данных поддерживают высокую степень детализации и точности в отчетах.

Процесс работы с РМ состоит из нескольких простых этапов. Для начала необходимо определить источники данных (таблицы, витрины) и конфигурацию формата отчета — строки и графы (ячейки). Затем требуется выбрать участников расчета для группировки (например, сотрудники, подразделения, филиалы и т.п.) и задать порядки и алгоритмы расчета — как будут рассчитываться значения ячеек. На финальном этапе, после запуска расчета, пользователь получит итоговый результат в формате массива данных и удобной для работы табличной формы.

Преимущества решения «Расчетные Матрицы» для бизнеса: интеграция с корпоративными системами заказчика: возможность работать с информацией из централизованных источников гарантирует ее актуальность и простое взаимодействие с существующими базами и хранилищами данных; автоматизация сложных расчетов: продукт сокращает время на подготовку отчетности, повышает ее точность и снижает риск ошибок; гибкость и масштабируемость: продукт можно настроить под различные виды отчетности (как обязательную отчетность компаний для регуляторов, так и внутреннюю отчетность для отдельных подразделений), что позволяет бизнесу быстро адаптироваться к изменениям с меньшими затратами времени и ресурсов; поддержка low-code-подхода: простая настройка и запуск подготовки отчетности без программирования снижает нагрузку на ИТ-команду заказчика и ускоряет процесс создания и изменения отчетных форм; интерактивный интерфейс: пользователи РМ могут настраивать и управлять процессами расчета и формирования отчетности в режиме реального времени, без необходимости в глубоком техническом знании.

«Новый продукт значительно упрощает процесс подготовки отчетной документации. Он экономит время ключевых сотрудников, обычно занятых этой рутинной работой, от которых напрямую зависит эффективность бизнеса. Кроме того, использование «Расчетных Матриц» заметно снижает влияние человеческого фактора на итоговый результат отчетности, где зачастую цена ошибки может быть очень высока. Команда Bell Integrator обладает большим опытом и экспертизой в работе со сложной и специализированной отчетностью банков, и наш продукт учитывает все требования заказчиков из финансовой отрасли», — отметил руководитель группы разработки компании Bell Integrator FabricaONE.AI Андрей Сизов.